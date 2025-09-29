  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе FDL Aren Plus в районе Башискеле | Измит.

Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе FDL Aren Plus в районе Башискеле | Измит.

Sehit Rafet Karacan Bulvari, Турция
от
$91,985
BTC
1.0941459
ETH
57.3488635
USDT
90 944.3617794
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15
Оставить заявку
ID: 32792
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 30.10.2025

Местонахождение

Показать на карте

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Комплекс апартаментов расположен в провинции Коджаэли, в пригороде города Измита - Башискеле (Basiskele).

Новый проект от Fdl Group в Башискеле - Aren Plus расположенный в провинции Коджаэли, в пригороде города Измита в самом сердце района Башискеле (Basiskele).

В продаже квартиры:

  • Квартира 1+1 - 75 м2 от 3.500.000 TL
  • Квартира 2+1 -  90 м2от 3.800.000 TL

Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура - магазины, рынки, школы, больницы, аптеки и т.д.

Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Sehit Rafet Karacan Bulvari, Турция
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Göztepe Istanbul Apartments
Кадыкёй, Турция
от
$238,183
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс ПРЕМИУМ КЛАССА в центре Стамбула
Merkez Caddesi, Турция
от
$690,000
Жилой комплекс Эксклюзив от нашей компании! Шикарные квартиры в районе Зейтинбурну.
Зейтинбурну, Турция
от
$299,000
Многоквартирный жилой дом Готовые новые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели
Эрдемли, Турция
от
$68,279
Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$255,176
Вы просматриваете
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе FDL Aren Plus в районе Башискеле | Измит.
Sehit Rafet Karacan Bulvari, Турция
от
$91,985
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Авджылар
Жилой комплекс Авджылар
Жилой комплекс Авджылар
Жилой комплекс Авджылар
Жилой комплекс Авджылар
Показать все Жилой комплекс Авджылар
Жилой комплекс Авджылар
Авджылар, Турция
от
$406,260
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 14
Площадь 145–230 м²
2 объекта недвижимости 2
Площадь земельного участка: 15 000 м2 Зеленая территория: 11 000 м2 Статус проекта: готов к сдаче 🗝 🔸 дата доставки: 10/2023 🔹2 блока, 13 и 14 этажи 🔸145 квартир 🔹 Тип квартир (3+1 / 4+1) 🔸 16 магазинов 🔅Социальные объекты: Сауна/Турецкая баня/тренажерный зал/Детская игровая площа…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
145.0
338,058
Квартира 4 комнаты
230.0
442,809
Агентство
Mehal Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и консьерж-сервисом в 100 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и консьерж-сервисом в 100 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и консьерж-сервисом в 100 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и консьерж-сервисом в 100 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и консьерж-сервисом в 100 метрах от моря, Мерсин, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и консьерж-сервисом в 100 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и консьерж-сервисом в 100 метрах от моря, Мерсин, Турция
Kusluca, Турция
от
$98,664
В резиденции Athena Nixie средиземноморская мечта сочетается с роскошной жизнью, а блистательная архитектура Нишанташи перенесена в Эрдемли. Проект состоит из 10 этажей и включает в себя 33 квартиры, в том числе 13 квартир 1 спальней и 20 квартир с 2 спальнями. Особенности круглосуточная ох…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Nobby Comfort
Многоквартирный жилой дом Nobby Comfort
Многоквартирный жилой дом Nobby Comfort
Многоквартирный жилой дом Nobby Comfort
Многоквартирный жилой дом Nobby Comfort
Показать все Многоквартирный жилой дом Nobby Comfort
Многоквартирный жилой дом Nobby Comfort
Тосмур, Турция
от
$186,130
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Nobby Comfort – современный жилой комплекс с лаконичным дизайном - идеальное сочетание приятной цены, удобного месторасположения, разнообразной инфраструктуры и грамотных функциональных планировок квартир. Он идеально подойдет не только для любителей спокойного размеренного образа жизни, но …
Застройщик
Nordic Property
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
29.09.2025
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Показать все публикации