Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе FDL Aren Plus в районе Башискеле | Измит.

Комплекс апартаментов расположен в провинции Коджаэли, в пригороде города Измита - Башискеле (Basiskele).

Новый проект от Fdl Group в Башискеле - Aren Plus расположенный в провинции Коджаэли, в пригороде города Измита в самом сердце района Башискеле (Basiskele).

В продаже квартиры:

Квартира 1+1 - 75 м2 от 3.500.000 TL

Квартира 2+1 - 90 м2от 3.800.000 TL

Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура - магазины, рынки, школы, больницы, аптеки и т.д.

Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года



