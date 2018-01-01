Брокеры и Агентства по всему миру ежегодно теряют около 2 миллиардов долларов партнерских комиссий неэффективно работая с международным рынком недвижимости.

«REALTING – платформа, которая позволяет находить партнеров по всему миру и получать партнерскую комиссию»