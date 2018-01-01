REALTING.COM — международная платформа недвижимости, которая поможет увеличить ваши продажи с помощью партнеров по всему миру

Realting

Брокеры и Агентства по всему миру ежегодно теряют около 2 миллиардов долларов партнерских комиссий неэффективно работая с международным рынком недвижимости.

«REALTING – платформа, которая позволяет находить партнеров по всему миру и получать партнерскую комиссию»

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Преимущества работы с нами

Четкие условия сотрудничества
Четкие условия сотрудничества
Вы не платите за листинг, лиды и звонки
Вы не платите за листинг, лиды и звонки
Быстрая техническая поддержка
Быстрая техническая поддержка
Реклама Ваших объектов по всему миру
Реклама Ваших объектов по всему миру

Потенциал рынка международной недвижимости:

<b>240 млрд.$</b> составляет объем сделок с жилой зарубежной недвижимостью
240 млрд.$ составляет объем сделок с жилой зарубежной недвижимостью
<b>250 млн.</b> человек в месяц ищут недвижимость за рубежом
250 млн. человек в месяц ищут недвижимость за рубежом
<b>80%</b> трансграничных сделок срывается в связи с отсутствием надежных партнерских отношений агентств и языкового барьера между покупателем и продавцом
80% трансграничных сделок срывается в связи с отсутствием надежных партнерских отношений агентств и языкового барьера между покупателем и продавцом
<b>2 млрд.$</b> – столько ежегодно теряют брокеры и агентства недвижимости, неэффективно работая с покупателями зарубежной недвижимости
2 млрд.$ – столько ежегодно теряют брокеры и агентства недвижимости, неэффективно работая с покупателями зарубежной недвижимости

Локальные представители Realting.com в мире:

Вячеслав Маевский
ME Черногория
Вячеслав Маевский
в eNovogradnja
Mikalai Svetacheu
GE Грузия
Mikalai Svetacheu
Official representative in Georgia: ●Realting●RPT●Luxe Real Estate●Luxe Legal Services в Luxe Real Estate