REALTING.COM — международная платформа недвижимости, которая поможет увеличить ваши продажи с помощью партнеров по всему миру
Брокеры и Агентства по всему миру ежегодно теряют около 2 миллиардов долларов партнерских комиссий неэффективно работая с международным рынком недвижимости.
«REALTING – платформа, которая позволяет находить партнеров по всему миру и получать партнерскую комиссию»Подключиться к REALTING
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Вы не платите за листинг, лиды и звонки
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Потенциал рынка международной недвижимости:
240 млрд.$ составляет объем сделок с жилой зарубежной недвижимостью
250 млн. человек в месяц ищут недвижимость за рубежом
80% трансграничных сделок срывается в связи с отсутствием надежных партнерских отношений агентств и языкового барьера между покупателем и продавцом
2 млрд.$ – столько ежегодно теряют брокеры и агентства недвижимости, неэффективно работая с покупателями зарубежной недвижимости