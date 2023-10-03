ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Виллы
Виллы с видом на море в Турции
Эгейский регион
279
Мугла
213
Центральная Анатолия
72
Измир
45
Бодрум
30
Doesemealti
22
Айдын
19
Анкара
19
Бююкчекмедже
15
Мерсин
15
Бурса
14
Коджаэли
7
Черноморский регион
7
Бейликдюзю
6
Трабзон
6
Besevler Mahallesi
5
Niluefer
5
Коньяалты
5
Bahcelievler Mahallesi
3
Gazipasa
3
Показать больше
Показать меньше
Вилла
Очистить
750 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Sahil Mahallesi, Турция
2
5
800 м²
4
Marmara Kocaeli Başiskele'de denize 500 metre, full deniz manzaralı, kapalı ve açık otoparkl…
€2,50 млн
2
1
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, в центре города
Derekoey, Турция
2
2
150 м²
3
От владельца, без комиссии, 4 Номера + 2 Гостиные + 2 Ванные комнаты Wc + 1 Wc В Бодруме, Г…
€370,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kusadasi, Турция
5
3
Aydin Kusadasi Villa duplex 200 m2 Private pool 5 rooms 4 bedrooms 4 bathrooms
€650,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Чешме, Турция
5
3
2
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме На берегу Эгейского моря, райский уголок Дальян Сакызл…
€3,88 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Деревня калкан, Турция
6
3
500 м²
2
Вилла представляет собой потрясающе красивый новый дом в современном стиле, расположенный на…
€1,45 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Yenibagarasi Mahallesi, Турция
4
3
3
Г. Измир Район Фоча Енибаарасы С невероятно красивым видом и бассейном На…
€715,652
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Деревня калкан, Турция
5
3
500 м²
2
Представьте себе шикарную виллу с полной панорамой на море. Эта вилла обладает захватывающим…
€1,68 млн
Рекомендовать
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Аланья, Турция
4
3
Аланья, расположенная на потрясающем средиземноморском побережье Турции, стала популярным ме…
€475,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Инжекум, Турция
5
4
1 000 м²
Расположенная на очаровательной Турецкой Ривьере, Аланья издавна славилась своей пленительно…
€440,000
Рекомендовать
Вилла 10 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
15
10
850 м²
4
Виллы с Видом на Море Рядом с Пляжем в Бодруме, Ялыкавак. Две виллы в общем саду в Бодруме, …
€2,15 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kiyikislacik, Турция
4
3
148 м²
2
Отдельные Виллы в 500 м от Пляжа в Бодруме, Кыйикышладжык. Виллы расположены в бутик-комплек…
€350,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
7
5
530 м²
3
Вилла с Мебелью и Видом на Море в Бодруме с Личным Пляжем. Вилла в Бодруме, Ялыкавак, с боль…
€6,32 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
3
3
280 м²
3
3 + 1 Вилла на продажу в Алании Каргичакской области с гарантией собственности Redtower. Кв…
€355,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yenice Mahallesi, Турция
6
5
369 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Комплексе в Урле. Виллы на продажу расположены в райо…
€2,11 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yenice Mahallesi, Турция
7
6
418 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Комплексе в Урле. Виллы на продажу расположены в райо…
€2,39 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yenice Mahallesi, Турция
8
7
476 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Комплексе в Урле. Виллы на продажу расположены в райо…
€3,33 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Akyarlar, Турция
8
6
310 м²
2
Отдельная Вилла в Комплексе с Частным Пляжем в Бодруме. Вилла в Бодруме находится в престижн…
€2,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Derekoey, Турция
7
5
497 м²
1
Дома с Великолепным Видом на Море в Бодруме, Тургутрейс. Дома в Бодруме с облицовкой из нату…
€3,28 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
5
3
215 м²
2
Частный Дом с Личным Бассейном и Садом в Бодруме. Отдельный двухэтажный дом в Бодруме с видо…
€1,47 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Алания, Турция
4
3
282 м²
2
Райские виллы ARCADIA VIEW в самом сердце Алании от NSM Construction. С огромным удо…
€1,55 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
4
5
454 м²
3
Недорогие Качественные Виллы с Видом на Море в Ялыкаваке Роскошные виллы находятся в Ялыкава…
€2,11 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
6
7
501 м²
3
Недорогие Качественные Виллы с Видом на Море в Ялыкаваке Роскошные виллы находятся в Ялыкава…
€2,90 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
6
5
515 м²
1/3
Роскошные Виллы с Сауной и Джакузи в Калкане, Каш. Виллы находятся в роскошном проекте с впе…
€1,25 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Geyikbayiri, Турция
5
3
700 м²
3
Частный Дом с Бассейном и Автостоянкой в Анталии, Коньяалты. Частный дом расположен в Антали…
€3,07 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
6
6
392 м²
Виллы с Панорамным Видом на Море в Бодруме, Рядом Ялыкавак Марина. Отдельные виллы в Бодруме…
€2,95 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
5
5
395 м²
Виллы с Панорамным Видом на Море в Бодруме, Рядом Ялыкавак Марина. Отдельные виллы в Бодруме…
€3,90 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
9
10
1 126 м²
Виллы с Панорамным Видом на Море в Бодруме, Рядом Ялыкавак Марина. Отдельные виллы в Бодруме…
€9,90 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kas, Турция
5
3
200 м²
1/2
Просторная Вилла в Калкане, Анталия, с Потрясающим Видом на Море. Вилла с 4 спальнями в Калк…
€637,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Goeltuerkbuekue, Турция
4
3
163 м²
2
Отдельные Виллы 3+1 в Бодруме, Гёлькёй, с Видом на Море Виллы находятся в районе Гёлькёй в с…
€1,51 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
7
4
280 м²
Отдельная Вилла с Видом на Море и Город в Алании, Тепе Отдельностоящая вилла на продажу расп…
€1,35 млн
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
25
Параметры недвижимости в Турции
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL