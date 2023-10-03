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Виллы с видом на море в Турции

Эгейский регион
279
Мугла
213
Центральная Анатолия
72
Измир
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Бодрум
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Doesemealti
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Айдын
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Анкара
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750 объектов найдено
Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Sahil Mahallesi, Турция
Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Sahil Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Количество этажей 4
Marmara Kocaeli Başiskele'de denize 500 metre, full deniz manzaralı, kapalı ve açık otoparkl…
€2,50 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, в центре города в Derekoey, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, в центре города
Derekoey, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
От владельца, без комиссии, 4 Номера + 2 Гостиные + 2 Ванные комнаты Wc + 1 Wc В Бодруме, Г…
€370,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kusadasi, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kusadasi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Aydin Kusadasi Villa duplex 200 m2 Private pool 5 rooms 4 bedrooms 4 bathrooms
€650,000
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой в Чешме, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Чешме, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме   На берегу Эгейского моря, райский уголок Дальян Сакызл…
€3,88 млн
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Деревня калкан, Турция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Деревня калкан, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Вилла представляет собой потрясающе красивый новый дом в современном стиле, расположенный на…
€1,45 млн
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Yenibagarasi Mahallesi, Турция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Yenibagarasi Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
  Г. Измир Район Фоча Енибаарасы   С невероятно красивым видом и бассейном На…
€715,652
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Деревня калкан, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Деревня калкан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Представьте себе шикарную виллу с полной панорамой на море. Эта вилла обладает захватывающим…
€1,68 млн
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Аланья, Турция
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Аланья, расположенная на потрясающем средиземноморском побережье Турции, стала популярным ме…
€475,000
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Инжекум, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Инжекум, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Расположенная на очаровательной Турецкой Ривьере, Аланья издавна славилась своей пленительно…
€440,000
Вилла 10 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 10 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 850 м²
Количество этажей 4
Виллы с Видом на Море Рядом с Пляжем в Бодруме, Ялыкавак. Две виллы в общем саду в Бодруме, …
€2,15 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kiyikislacik, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kiyikislacik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы в 500 м от Пляжа в Бодруме, Кыйикышладжык. Виллы расположены в бутик-комплек…
€350,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 530 м²
Количество этажей 3
Вилла с Мебелью и Видом на Море в Бодруме с Личным Пляжем. Вилла в Бодруме, Ялыкавак, с боль…
€6,32 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Махмутлар центр, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
3 + 1 Вилла на продажу в Алании Каргичакской области с гарантией собственности Redtower. Кв…
€355,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yenice Mahallesi, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yenice Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 369 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Комплексе в Урле. Виллы на продажу расположены в райо…
€2,11 млн
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yenice Mahallesi, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yenice Mahallesi, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 418 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Комплексе в Урле. Виллы на продажу расположены в райо…
€2,39 млн
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yenice Mahallesi, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yenice Mahallesi, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 476 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Комплексе в Урле. Виллы на продажу расположены в райо…
€3,33 млн
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Akyarlar, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Akyarlar, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Отдельная Вилла в Комплексе с Частным Пляжем в Бодруме. Вилла в Бодруме находится в престижн…
€2,50 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Derekoey, Турция
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Derekoey, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 497 м²
Количество этажей 1
Дома с Великолепным Видом на Море в Бодруме, Тургутрейс. Дома в Бодруме с облицовкой из нату…
€3,28 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Частный Дом с Личным Бассейном и Садом в Бодруме. Отдельный двухэтажный дом в Бодруме с видо…
€1,47 млн
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Алания, Турция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Алания, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 282 м²
Количество этажей 2
Райские виллы ARCADIA VIEW в самом сердце Алании от NSM Construction.   С огромным удо…
€1,55 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 454 м²
Количество этажей 3
Недорогие Качественные Виллы с Видом на Море в Ялыкаваке Роскошные виллы находятся в Ялыкава…
€2,11 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 501 м²
Количество этажей 3
Недорогие Качественные Виллы с Видом на Море в Ялыкаваке Роскошные виллы находятся в Ялыкава…
€2,90 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Деревня калкан, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 515 м²
Этаж 1/3
Роскошные Виллы с Сауной и Джакузи в Калкане, Каш. Виллы находятся в роскошном проекте с впе…
€1,25 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Geyikbayiri, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Geyikbayiri, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Частный Дом с Бассейном и Автостоянкой в Анталии, Коньяалты. Частный дом расположен в Антали…
€3,07 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 392 м²
Виллы с Панорамным Видом на Море в Бодруме, Рядом Ялыкавак Марина. Отдельные виллы в Бодруме…
€2,95 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 395 м²
Виллы с Панорамным Видом на Море в Бодруме, Рядом Ялыкавак Марина. Отдельные виллы в Бодруме…
€3,90 млн
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 126 м²
Виллы с Панорамным Видом на Море в Бодруме, Рядом Ялыкавак Марина. Отдельные виллы в Бодруме…
€9,90 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kas, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kas, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Просторная Вилла в Калкане, Анталия, с Потрясающим Видом на Море. Вилла с 4 спальнями в Калк…
€637,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Goeltuerkbuekue, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Goeltuerkbuekue, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы 3+1 в Бодруме, Гёлькёй, с Видом на Море Виллы находятся в районе Гёлькёй в с…
€1,51 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Отдельная Вилла с Видом на Море и Город в Алании, Тепе Отдельностоящая вилла на продажу расп…
€1,35 млн

Параметры недвижимости в Турции

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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