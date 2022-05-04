Квартира в новостройке Benesta Benleo Park

Benesta Benleo Park в районе Үскюдар — это роскошный жилой проект у леса, включающий 943 резиденции: квартиры, двухуровневые апартаменты (дуплексы) и виллы с планировками от 1+1 до 6+1. Benesta Benleo Park сочетает спокойствие природы с современной архитектурой и премиальным уровнем комфорта.
Benesta Benleo Park предлагает 15 000 м² садов, озёр, панорамный небесный мост (Sky Bridge), спа-центр, бассейны, кафе и зиплайн. Проект обеспечивает богатую инфраструктуру и удобный доступ к метро, находясь всего в нескольких минутах от Akasya и Çamlıca.
10 ключевых преимуществ Benesta Benleo Park:
Огромная зелёная территория — 15 000 м² садов с озером, пляжем, небесным мостом и природными прогулочными маршрутами.
Вековые деревья — сохранены редкие итальянские деревья возрастом от 40 до 80 лет, создающие уникальную природную атмосферу.
Полноценная wellness-инфраструктура — крытые и открытые бассейны, спа, фитнес-центр, массажные кабинеты, йога-маршруты и ледовый каток.
Benesta Hub — кафе, рестораны высокой кухни и магазины органических продуктов для комфортной повседневной жизни.
Разнообразие планировок — квартиры, лофты, дуплексы и таунхаусы с вариантами от 1+1 до 6+1.
Премиальная отделка — высококачественные материалы, высокие потолки и сейсмостойкие инженерные решения.
Архитектура мирового уровня — проект разработан совместно с компанией WATG, гармонично объединяя городскую жизнь и природу леса.
Отличная транспортная доступность — рядом находятся Marmaray, метро, Metrobüs, Евразийский тоннель и мосты через Босфор.
Международные награды — лауреат European Property Award и Luxury Lifestyle Awards.
Подходит для получения гражданства Турции — привлекательная инвестиционная возможность с правом участия в программе получения турецкого гражданства.