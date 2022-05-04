Квартира в новостройке Benesta Benleo Park

Benesta Benleo Park в районе Үскюдар — это роскошный жилой проект у леса, включающий 943 резиденции: квартиры, двухуровневые апартаменты (дуплексы) и виллы с планировками от 1+1 до 6+1. Benesta Benleo Park сочетает спокойствие природы с современной архитектурой и премиальным уровнем комфорта.

Benesta Benleo Park предлагает 15 000 м² садов, озёр, панорамный небесный мост (Sky Bridge), спа-центр, бассейны, кафе и зиплайн. Проект обеспечивает богатую инфраструктуру и удобный доступ к метро, находясь всего в нескольких минутах от Akasya и Çamlıca.

10 ключевых преимуществ Benesta Benleo Park: