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Квартира в новостройке Benesta Benleo Park

Ускюдар, Турция
Цена по запросу
;
12
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ID: 38177
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Ускюдар

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Benesta Benleo Park в районе Үскюдар — это роскошный жилой проект у леса, включающий 943 резиденции: квартиры, двухуровневые апартаменты (дуплексы) и виллы с планировками от 1+1 до 6+1. Benesta Benleo Park сочетает спокойствие природы с современной архитектурой и премиальным уровнем комфорта.

Benesta Benleo Park предлагает 15 000 м² садов, озёр, панорамный небесный мост (Sky Bridge), спа-центр, бассейны, кафе и зиплайн. Проект обеспечивает богатую инфраструктуру и удобный доступ к метро, находясь всего в нескольких минутах от Akasya и Çamlıca.

10 ключевых преимуществ Benesta Benleo Park:

  1. Огромная зелёная территория — 15 000 м² садов с озером, пляжем, небесным мостом и природными прогулочными маршрутами.

  2. Вековые деревья — сохранены редкие итальянские деревья возрастом от 40 до 80 лет, создающие уникальную природную атмосферу.

  3. Полноценная wellness-инфраструктура — крытые и открытые бассейны, спа, фитнес-центр, массажные кабинеты, йога-маршруты и ледовый каток.

  4. Benesta Hub — кафе, рестораны высокой кухни и магазины органических продуктов для комфортной повседневной жизни.

  5. Разнообразие планировок — квартиры, лофты, дуплексы и таунхаусы с вариантами от 1+1 до 6+1.

  6. Премиальная отделка — высококачественные материалы, высокие потолки и сейсмостойкие инженерные решения.

  7. Архитектура мирового уровня — проект разработан совместно с компанией WATG, гармонично объединяя городскую жизнь и природу леса.

  8. Отличная транспортная доступность — рядом находятся Marmaray, метро, Metrobüs, Евразийский тоннель и мосты через Босфор.

  9. Международные награды — лауреат European Property Award и Luxury Lifestyle Awards.

  10. Подходит для получения гражданства Турции — привлекательная инвестиционная возможность с правом участия в программе получения турецкого гражданства.

Местонахождение на карте

Ускюдар, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
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Квартира в новостройке Benesta Benleo Park
Ускюдар, Турция
Цена по запросу
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