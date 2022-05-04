Квартира в новостройке Otto Ataşehir

Otto Ataşehir — это готовый многофункциональный проект в районе Аташехир, объединяющий жилые квартиры, офисы и коммерческие помещения в одном здании. Проект расположен рядом с Международным финансовым центром Стамбула и ключевой городской инфраструктурой.

Otto Ataşehir предлагает различные форматы недвижимости с удобной транспортной доступностью. Проект ориентирован на высокий спрос на аренду и комфортную городскую жизнь, обеспечивая стабильный доход и долгосрочный рост инвестиционной стоимости.

10 ключевых преимуществ Otto Ataşehir