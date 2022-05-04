Квартира в новостройке Otto Ataşehir

Otto Ataşehir — это готовый многофункциональный проект в районе Аташехир, объединяющий жилые квартиры, офисы и коммерческие помещения в одном здании. Проект расположен рядом с Международным финансовым центром Стамбула и ключевой городской инфраструктурой.
Otto Ataşehir предлагает различные форматы недвижимости с удобной транспортной доступностью. Проект ориентирован на высокий спрос на аренду и комфортную городскую жизнь, обеспечивая стабильный доход и долгосрочный рост инвестиционной стоимости.
10 ключевых преимуществ Otto Ataşehir
Расположен всего в нескольких минутах от Международного финансового центра Стамбула в районе Аташехир.
Полностью готовый проект с завершённым строительством.
Концепция одного многофункционального здания, объединяющего жильё, офисы и торговые помещения.
Широкий выбор объектов: от квартир 1+1 до просторных резиденций, а также офисных помещений.
В пешей доступности от будущей станции метро Ataşehir.
Прямой выезд на автомагистрали E-5 и TEM.
В окружении больниц, торговых центров, гостиниц и деловых кварталов.
Спроектирован с учётом потребностей корпоративных арендаторов и специалистов.
Высокий спрос на аренду благодаря сочетанию жилых и офисных помещений.
Подходит для получения гражданства Турции через покупку недвижимости.