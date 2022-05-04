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Квартира в новостройке Otto Ataşehir

Аташехир, Турция
Цена по запросу
;
11
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ID: 38174
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Аташехир

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Otto Ataşehir — это готовый многофункциональный проект в районе Аташехир, объединяющий жилые квартиры, офисы и коммерческие помещения в одном здании. Проект расположен рядом с Международным финансовым центром Стамбула и ключевой городской инфраструктурой.

Otto Ataşehir предлагает различные форматы недвижимости с удобной транспортной доступностью. Проект ориентирован на высокий спрос на аренду и комфортную городскую жизнь, обеспечивая стабильный доход и долгосрочный рост инвестиционной стоимости.

10 ключевых преимуществ Otto Ataşehir

  • Расположен всего в нескольких минутах от Международного финансового центра Стамбула в районе Аташехир.

  • Полностью готовый проект с завершённым строительством.

  • Концепция одного многофункционального здания, объединяющего жильё, офисы и торговые помещения.

  • Широкий выбор объектов: от квартир 1+1 до просторных резиденций, а также офисных помещений.

  • В пешей доступности от будущей станции метро Ataşehir.

  • Прямой выезд на автомагистрали E-5 и TEM.

  • В окружении больниц, торговых центров, гостиниц и деловых кварталов.

  • Спроектирован с учётом потребностей корпоративных арендаторов и специалистов.

  • Высокий спрос на аренду благодаря сочетанию жилых и офисных помещений.

  • Подходит для получения гражданства Турции через покупку недвижимости.

Местонахождение на карте

Аташехир, Турция
Образование
Здравоохранение

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Otto Ataşehir
Аташехир, Турция
Цена по запросу
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