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225 930 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Хургада, Египет
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Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/4
SOULFERYO SKY CHIC CONDO Просторные апартаменты 77 кв.м. с приватной крышей 46 кв.м. в ко…
$133,255
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Застройщик
Buildix Real Estate
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Дом 7 комнат в Meziroli, Чехия
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Дом 7 комнат
Meziroli, Чехия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 3
Мы эксклюзивно предлагаем роскошный дом площадью 370 м2 с прекрасным участком 2053 м2,  рас…
$783,342
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KV PROPERTY s.r.o.
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
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Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$23,800
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RECOM
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
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Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$46,170
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RECOM
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English, Русский
Квартира 3 комнаты в Аликанте, Испания
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Квартира 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Экологичные апартаменты с 2 и 3 спальнями и бассейном в Аликанте Эти новые апартаменты распо…
$238,790
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Дом 8 комнат в Кобулети, Грузия
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Дом 8 комнат
Кобулети, Грузия
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
В шикарном месте г.Кобулети, в районе Нового бульвара. С простым выходом к морю и бульвару, …
$170,000
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
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Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 125 м²
Продажа квартиры 2+1 в Искеле, Северный Кипр 🏝 Море рядом, комфорт везде! Предлагаем в…
$247,424
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Квартира 1 комната в Столица Прага, Чехия
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Квартира 1 комната
Столица Прага, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 4/4
Эксклюзивное предложение! Солнечная квартира с террасой и видом на парк Мы предлагаем вам…
$321,119
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KV PROPERTY s.r.o.
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
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Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$162,122
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Застройщик
SID Thailand
Языки общения
English, Русский, Français
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
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Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 8/25
1-комнатная квартира в Azizi Milan – стиль и комфорт в сердце Dubailand Откройте для себя…
$268,306
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
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Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 18/25
2-комнатные апартаменты в Azizi Milan — Простор и комфорт в стиле Милана Откройте для себ…
$460,440
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
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Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 7/2
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$136,500
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RECOM
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
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Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 9/18
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$58,513
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RECOM
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
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Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$90,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
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Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 12/13
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$31,920
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
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Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$224,000
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
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Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/12
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$82,944
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
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Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$140,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
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Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$65,550
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Дом 3 спальни в Ciftlik, Турция
Дом 3 спальни
Ciftlik, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Расположенные в безмятежном районе Чифтлик в Фетхие, эти отдельно стоящие виллы предлагают с…
$930,023
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Квартира 1 спальня в Staines upon Thames, Великобритания
Квартира 1 спальня
Staines upon Thames, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Price Range: £295,000 - £705,000 Welcome to a new residential quarter in Staines-upon-Thame…
$407,015
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Дом 11 спален в Мехико, Мексика
Дом 11 спален
Мехико, Мексика
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 902 м²
902.28 м2 постройки889.42 м2 земельного участка Красивая резиденция с 3 доходными единицами,…
$23,37 млн
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Дом 3 спальни в Канкун, Мексика
Дом 3 спальни
Канкун, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Жить в Ахавелле, Тулум Откройте для себя рай в Ахавелле, расположенный всего в 5 минутах от …
$7,29 млн
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Дом 4 спальни в Мехико, Мексика
Дом 4 спальни
Мехико, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 296 м²
Хороший и широкий дом в одной из самых тихих колоний в Мехико состоит из 296 м2 строительств…
$7,32 млн
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Площадь 94 м²
В очаровательном Гуардамаре, на побережье Коста-Бланка, расположился комплекс недвижимости, …
$451,310
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Квартира 4 спальни в Casares, Испания
Квартира 4 спальни
Casares, Испания
Количество спален 4
Площадь 177 м²
Откройте для себя эксклюзивный недавно построенный жилой комплекс в Касаресе, уникальном анк…
$964,587
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Квартира 2 спальни в Benalmadena, Испания
Квартира 2 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Испытайте удобное прибрежное проживание в этой яркой квартире, расположенной в Саут-Бич, Хиг…
$678,134
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Квартира 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Внутри страны в Кампоаморе вы найдете место, как никто другой на Коста-Бланке; Лас-Колинас Г…
$747,773
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Таунхаус 4 комнаты в el Verger, Испания
Таунхаус 4 комнаты
el Verger, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Dénia.Это живо…
$508,673
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Площадь 71 м²
В Старом Мокотове в Уль. В Пулавской есть трехкомнатная квартира площадью 70,6 м2 и высотой …
$351,331
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Агентство
Etalon Estate Group
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