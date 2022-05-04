Квартира в новостройке Nivak Florya

Nivak Florya — это роскошный малоэтажный жилой комплекс, расположенный в районе Шенликкёй (Şenlikköy) округа Бакыркёй (Bakırköy). Проект занимает территорию 20 500 м² и состоит из 12 жилых корпусов, включающих всего 96 эксклюзивных резиденций. Здесь представлены квартиры с планировками от 2+1 до 7+1, отличающиеся просторными и функциональными интерьерами.

Nivak Florya гармонично сочетает элегантную архитектуру, обширные зеленые зоны и первоклассную инфраструктуру. Жителям доступны современный оздоровительный центр, крытый олимпийский бассейн, детские игровые площадки, а также удобная близость к торговым центрам, пляжам и основным транспортным магистралям Стамбула.

10 ключевых преимуществ Nivak Florya