Квартира в новостройке Nivak Florya

Nivak Florya — это роскошный малоэтажный жилой комплекс, расположенный в районе Шенликкёй (Şenlikköy) округа Бакыркёй (Bakırköy). Проект занимает территорию 20 500 м² и состоит из 12 жилых корпусов, включающих всего 96 эксклюзивных резиденций. Здесь представлены квартиры с планировками от 2+1 до 7+1, отличающиеся просторными и функциональными интерьерами.
Nivak Florya гармонично сочетает элегантную архитектуру, обширные зеленые зоны и первоклассную инфраструктуру. Жителям доступны современный оздоровительный центр, крытый олимпийский бассейн, детские игровые площадки, а также удобная близость к торговым центрам, пляжам и основным транспортным магистралям Стамбула.
10 ключевых преимуществ Nivak Florya
Широкий выбор планировок: квартиры от 2+1 до 7+1 площадью от 184 до 674 м².
Малоэтажная архитектура: здания высотой 4–5 этажей с просторными балконами и увеличенным расстоянием между корпусами.
Большие зеленые территории: 8 200 м² садов, декоративных водоемов и прогулочных дорожек.
Развитая инфраструктура: кафе в лобби, детские игровые площадки, зоны отдыха для подростков и конференц-зал.
Современный оздоровительный центр: тренажерный зал, студия пилатеса, турецкий хаммам, сауна, паровая баня, массажные кабинеты и другие удобства.
Большой крытый бассейн: олимпийский бассейн площадью 368 м² с системой поддержания комфортной температуры воды.
Развлечения для всей семьи: скалодром, бильярд, игровые зоны с PlayStation и многое другое.
Собственная мечеть: молитвенное помещение площадью 85 м² для удобства жителей.
Отличная транспортная доступность: всего несколько минут до Flyinn Mall, Metrobus, Marmaray, Евразийского тоннеля и аэропорта Стамбула.
Сейсмостойкое строительство: система «умный дом», современные стандарты безопасности и высококачественные строительные материалы.