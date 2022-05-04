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Квартира в новостройке Nivak Florya

Бакыркёй, Турция
Цена по запросу
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7
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ID: 38229
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бакыркёй

О комплексе

Nivak Florya — это роскошный малоэтажный жилой комплекс, расположенный в районе Шенликкёй (Şenlikköy) округа Бакыркёй (Bakırköy). Проект занимает территорию 20 500 м² и состоит из 12 жилых корпусов, включающих всего 96 эксклюзивных резиденций. Здесь представлены квартиры с планировками от 2+1 до 7+1, отличающиеся просторными и функциональными интерьерами.

Nivak Florya гармонично сочетает элегантную архитектуру, обширные зеленые зоны и первоклассную инфраструктуру. Жителям доступны современный оздоровительный центр, крытый олимпийский бассейн, детские игровые площадки, а также удобная близость к торговым центрам, пляжам и основным транспортным магистралям Стамбула.

10 ключевых преимуществ Nivak Florya

  • Широкий выбор планировок: квартиры от 2+1 до 7+1 площадью от 184 до 674 м².

  • Малоэтажная архитектура: здания высотой 4–5 этажей с просторными балконами и увеличенным расстоянием между корпусами.

  • Большие зеленые территории: 8 200 м² садов, декоративных водоемов и прогулочных дорожек.

  • Развитая инфраструктура: кафе в лобби, детские игровые площадки, зоны отдыха для подростков и конференц-зал.

  • Современный оздоровительный центр: тренажерный зал, студия пилатеса, турецкий хаммам, сауна, паровая баня, массажные кабинеты и другие удобства.

  • Большой крытый бассейн: олимпийский бассейн площадью 368 м² с системой поддержания комфортной температуры воды.

  • Развлечения для всей семьи: скалодром, бильярд, игровые зоны с PlayStation и многое другое.

  • Собственная мечеть: молитвенное помещение площадью 85 м² для удобства жителей.

  • Отличная транспортная доступность: всего несколько минут до Flyinn Mall, Metrobus, Marmaray, Евразийского тоннеля и аэропорта Стамбула.

  • Сейсмостойкое строительство: система «умный дом», современные стандарты безопасности и высококачественные строительные материалы.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Бакыркёй, Турция
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Nivak Florya
Бакыркёй, Турция
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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