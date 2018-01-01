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Realting.com
Турция
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Аренда жилой недвижимости на сутки в Турции
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11 объектов найдено
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Вилла 5 спален с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Деревня калкан, Турция
6
3
350 м²
2
Расположенная в центре Калкана, это одна из наших новых вилл для сдачи в аренду, построенная…
€315
за сутки
Рекомендовать
Вилла 5 спален с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Деревня калкан, Турция
6
4
400 м²
2
Роскошная вилла с 5 спальнями для 10 человек расположена в районе Каламар. Из нее открываетс…
€1,000
за сутки
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Анталья, Турция
2
1
50 м²
4/10
Представлена в аренду квартира, расположенная в современном жилом комплексе, расположенном в…
€19
за сутки
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi
Средиземноморский регион, Турция
3
1
80 м²
3/5
Представлена в аренду квартира, расположенная в элитном районе города Анталии - Коньяалты (Г…
€47
за сутки
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi
Алания, Турция
2
1
50 м²
3/5
Квартира в турецком доме с бассейном и лифтом. Еженедельная уборка включена в стоимость. В к…
€20
за сутки
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Мерсин, Турция
3
1
110 м²
10/10
Сдаеться просторная квартира 2+1. Г. Мерсин. район Тэдже. Огромный бассеен, мангальная зона,…
€66
за сутки
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Махмутлар центр, Турция
2
1
50 м²
🎯🎯🎯Аренда Махмутлар 1+1 полностью упакована для жизни , Best Life 6. 🐳400 метров …
€474
за сутки
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Алания, Турция
2
1
55 м²
3/6
МАХМУТЛАР 🌊 До моря 400 метров ✅ Мебель и техника Скоростной интернет. …
€50
за сутки
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi
Мраморноморский регион, Турция
4
2
200 м²
1/7
€400
за сутки
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Турция, Турция
3
2
120 м²
3/10
Сдается в аренду квартира 2+1 в резиденции Milan Homes. Квартира оснащена всей необходимой …
€30
за сутки
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Стамбул, Турция
3
2
Полностью обслуживаемые апартаменты в центре города подходит для краткосрочной и долгосрочно…
€4,737
за сутки
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