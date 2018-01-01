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Аренда жилой недвижимости на сутки в Турции

11 объектов найдено
Вилла 5 спален с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Деревня калкан, Турция
Вилла 5 спален с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Деревня калкан, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Расположенная в центре Калкана, это одна из наших новых вилл для сдачи в аренду, построенная…
€315
за сутки
Вилла 5 спален с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Деревня калкан, Турция
Вилла 5 спален с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Деревня калкан, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с 5 спальнями для 10 человек расположена в районе Каламар. Из нее открываетс…
€1,000
за сутки
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Анталья, Турция
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Анталья, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4/10
Представлена в аренду квартира, расположенная в современном жилом комплексе, расположенном в…
€19
за сутки
Квартира 2 спальни с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi в Средиземноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi
Средиземноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/5
Представлена в аренду квартира, расположенная в элитном районе города Анталии - Коньяалты (Г…
€47
за сутки
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi в Алания, Турция
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/5
Квартира в турецком доме с бассейном и лифтом. Еженедельная уборка включена в стоимость. В к…
€20
за сутки
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Мерсин, Турция
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Мерсин, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 10/10
Сдаеться просторная квартира 2+1. Г. Мерсин. район Тэдже. Огромный бассеен, мангальная зона,…
€66
за сутки
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Махмутлар центр, Турция
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
🎯🎯🎯Аренда Махмутлар 1+1 полностью упакована для жизни , Best Life 6.         🐳400 метров …
€474
за сутки
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Алания, Турция
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/6
МАХМУТЛАР 🌊 До моря 400 метров ✅ Мебель и техника   Скоростной интернет.   …
€50
за сутки
Квартира 4 спальни с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 спальни с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/7
 
€400
за сутки
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Турция, Турция
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Турция, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3/10
Сдается в аренду квартира 2+1 в резиденции Milan Homes. Квартира оснащена всей  необходимой …
€30
за сутки
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Стамбул, Турция
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Стамбул, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Полностью обслуживаемые апартаменты в центре города подходит для краткосрочной и долгосрочно…
€4,737
за сутки
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