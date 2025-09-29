  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Avangart Istanbul в районе Маслак.

Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Avangart Istanbul в районе Маслак.

7 b no 5 Bergedent Vadistanbul, Турция
от
$424,000
BTC
5.0433956
ETH
264.3459256
USDT
419 202.2304722
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
13
Оставить заявку
ID: 32674
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.10.2025

Местонахождение

Показать на карте

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Невероятно выгодное предложение!
Видео квартиры вышлем по запросу.

Подходит под Гражданство Турции.

В продаже апартаменты с двумя спальнями (2+1), общей площадью 108 м2 в комплексе Avangart Istanbul.

Комплекс построен на участке площадью 36.750 м2, состоит из 10 блоков - от 11 до 21 этажей, всего 935 квартир и 24 магазина.

Avangart Istanbul - жилой комплекс, созданный для того, чтобы порадовать Вас своими прогулочными дорожками, парками, спортивными площадками под открытым небом, Вы сможете хорошо провести время с своими близкими в разнообразных социальных зонах.

Комплекс "Avangart İstanbull" расположен в нескольких минутах ходьбы от метро и торгового центра Vadi Istanbul, а также в 0,35 км от стадиона «Тюрк Телеком», в 4 минутах от Маслака, в 5 минутах от Левента, в 8 минутах от моста Фатиха Султана Мехмета, 6 минут до Меджидиекей, 7 минут до Бешикташа, 11 минут до Таксима, 25 минут до аэропорта Ататюрк и 40 минут до аэропорта Стамбула.


Инфраструктура:

  • Фитнес-центр
  • Тренажерный зал
  • Бассейны
  • Турецкая баня и Сауна
  • СПА
  • Баскетбольная и волейбольная площадка
  • Детская игровая площадка
  • Парковая зона
  • Парковка
  • Охрана 24/7
  • И многое другое


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

7 b no 5 Bergedent Vadistanbul, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс
Каргыджак, Турция
от
$97,315
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном и тренажерным залом, 400 м до пляжа, в центре Авсаллара, Турция
Аланья, Турция
от
$134,003
Жилой комплекс Современная резиденция в спокойном районе Стамбула, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$542,882
Жилой комплекс Эксклюзив от нашей компании! Апартаменты в проекте Nisantasi Koru.
, Турция
от
$1,21 млн
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в 5* СПА комплексе Konak Premium.
Каргыджак, Турция
от
$179,753
Вы просматриваете
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Avangart Istanbul в районе Маслак.
7 b no 5 Bergedent Vadistanbul, Турция
от
$424,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс PERGE COLLECTION: SKY BLUE
Жилой комплекс PERGE COLLECTION: SKY BLUE
Жилой комплекс PERGE COLLECTION: SKY BLUE
Жилой комплекс PERGE COLLECTION: SKY BLUE
Жилой комплекс PERGE COLLECTION: SKY BLUE
Аксу, Турция
от
$170,669
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Площадь 50 м²
1 объект недвижимости 1
PERGE COLLECTION: SKY BLUE ﻿БИЗНЕС-КЛАСС НА БЕРЕГУ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ 30% первоначальный взнос! Без комиссии! Без % рассрочка платежа до окончания строительства! От лучших Застройщиков России и Турции. Самый большой метраж квартир, лучшие стройматериалы и крассивая архитектура проекта. …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
50.0
160,000
Агентство
Realty World Sıradışı Gayrimenkul
Оставить заявку
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Показать все Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Аланья, Турция
от
$139,503
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Площадь 51–121 м²
4 объекта недвижимости 4
Обеспечьте свое будущее с выгодной инвестицией на Турецкой Ривьере – живите в раю и получайте стабильный доход в евро! Откройте для себя Exquisite Residence, бутик-комплекс премиум-класса, расположенный всего в 900 метрах от всемирно известного пляжа Инжекум в Авсалларе, Аланья. Этот про…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.0
140,480 – 169,747
Квартира 2 комнаты
121.0
286,814 – 304,374
Застройщик
Home World Alanya Comstraction
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-комплексом в 200 метрах от моря, Каргыджак, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-комплексом в 200 метрах от моря, Каргыджак, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-комплексом в 200 метрах от моря, Каргыджак, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-комплексом в 200 метрах от моря, Каргыджак, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-комплексом в 200 метрах от моря, Каргыджак, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-комплексом в 200 метрах от моря, Каргыджак, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-комплексом в 200 метрах от моря, Каргыджак, Турция
Каргыджак, Турция
от
$332,095
Предлагаются апартаменты панорамным видом на море и горы. Резиденция располагает спа-комплексом с зоной отдыха и массажными кабинетами, открытым бассейном с горками, крытым бассейном и детским бассейном, парковкой, сауной, хамамом и парной, фитнес-центром, детской площадкой и игровой комнато…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
29.09.2025
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Показать все публикации