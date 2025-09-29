Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Avangart Istanbul в районе Маслак.

Невероятно выгодное предложение!

Подходит под Гражданство Турции.

В продаже апартаменты с двумя спальнями (2+1), общей площадью 108 м2 в комплексе Avangart Istanbul.

Комплекс построен на участке площадью 36.750 м2, состоит из 10 блоков - от 11 до 21 этажей, всего 935 квартир и 24 магазина.

Avangart Istanbul - жилой комплекс, созданный для того, чтобы порадовать Вас своими прогулочными дорожками, парками, спортивными площадками под открытым небом, Вы сможете хорошо провести время с своими близкими в разнообразных социальных зонах.

Комплекс "Avangart İstanbull" расположен в нескольких минутах ходьбы от метро и торгового центра Vadi Istanbul, а также в 0,35 км от стадиона «Тюрк Телеком», в 4 минутах от Маслака, в 5 минутах от Левента, в 8 минутах от моста Фатиха Султана Мехмета, 6 минут до Меджидиекей, 7 минут до Бешикташа, 11 минут до Таксима, 25 минут до аэропорта Ататюрк и 40 минут до аэропорта Стамбула.



Инфраструктура:

Фитнес-центр

Тренажерный зал

Бассейны

Турецкая баня и Сауна

СПА

Баскетбольная и волейбольная площадка

Детская игровая площадка

Парковая зона

Парковка

Охрана 24/7

И многое другое



