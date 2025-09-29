Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Avangart Istanbul в районе Маслак.

Невероятно выгодное предложение!
Видео квартиры вышлем по запросу.
Подходит под Гражданство Турции.
В продаже апартаменты с двумя спальнями (2+1), общей площадью 108 м2 в комплексе Avangart Istanbul.
Комплекс построен на участке площадью 36.750 м2, состоит из 10 блоков - от 11 до 21 этажей, всего 935 квартир и 24 магазина.
Avangart Istanbul - жилой комплекс, созданный для того, чтобы порадовать Вас своими прогулочными дорожками, парками, спортивными площадками под открытым небом, Вы сможете хорошо провести время с своими близкими в разнообразных социальных зонах.
Комплекс "Avangart İstanbull" расположен в нескольких минутах ходьбы от метро и торгового центра Vadi Istanbul, а также в 0,35 км от стадиона «Тюрк Телеком», в 4 минутах от Маслака, в 5 минутах от Левента, в 8 минутах от моста Фатиха Султана Мехмета, 6 минут до Меджидиекей, 7 минут до Бешикташа, 11 минут до Таксима, 25 минут до аэропорта Ататюрк и 40 минут до аэропорта Стамбула.
Инфраструктура:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.