Новостройки в Эюпе, Турция

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Продажа новостроек в Эюпсултан

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Жилой комплекс В Окружении Природы В Стамбуле
Жилой комплекс В Окружении Природы В Стамбуле
Эюпсултан, Турция
от
€378,330
Сдача в: 2024
Агентство: FIBO Property
Концептуальный проект в Эйюпсултане - одном из самых зеленых районов Стамбула. Проект сочетает спокойный образ жизни и функциональный современный дизайн в своих квартирах. Состоит из 242 просторных апартаментов различных типов от 1+1 до 5+1. Несмотря на близкое расположение к природе, проект находится всего в нескольких минутах от лучших учебных учреждений, больниц и транспортных узлов.   Инфраструктура:  Бассейн  Игровая Площадка  Кафе  Круглосуточная Охрана  Открытое Пространство  Открытый Бассейн  Прогулочные Тропы  Фитнес-Центр  *Для более подробной информации свяжитесь с нами по WhatsApp*  
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и ресторанами, Стамбул, Турция
Эюпсултан, Турция
от
€294,400
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает спортивным клубом, бассейном, детской площадкой, кафе и ресторанами, видеонаблюдением. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре района Кагытхане, всего в паре минут от автомагистралей и в пешей доступности от станции метро. Станция метро - 2 км Университет - 2 км Торговый центр - 1,4 км Парк - 2,9 км Таксим - 9 км Автомагистраль ТЕМ - 2 км Автомагистраль Е-5 - 5,2 км
Резиденция Vadi Istanbul Homes Next to Belgrade Forest
Резиденция Vadi Istanbul Homes Next to Belgrade Forest
Эюпсултан, Турция
от
€959,066
Сдача в: 2023
Агентство: Property Advisor Turkey
Это проект смешанного использования, расположенный в Сариере, одном из самых выдающихся районов Стамбула и элитных населенных пунктов, с привлекательным инвестиционным потенциалом. Более того, это самая северная точка Стамбула, соседняя с Босфором на европейской стороне. Главной особенностью проекта является его стратегическое центральное расположение рядом со всеми важными объектами города. На самом деле, проект находится очень близко к знаменитому торгово-развлекательному центру Vadi Istanbul. Кроме того, он находится недалеко от Белградского леса, предлагая тем самым спокойную природную среду и приятный вид. Кроме того, этот проект может стать лучшим выбором для студентов благодаря близости к некоторым лучшим университетам Стамбула, таким как Стамбульский технический, Билги и Истиние. Проект построен на участке площадью 24 000 м ², увеличившись в общей сложности на 6 блоков. Проект включает в себя 18-этажные 3 блока, предназначенные для жилых единиц. Кроме того, он содержит дополнительный блок для офисов и другие 2 блока для гостиничных апартаментов. Проект включает в себя 227 жилых единиц с квартирами и дуплексами, варьирующимися от 1 + 1 до 3 + 1. Жилые единицы предоставляют несколько вариантов размера от 79 до 267 м ². Проект имеет изысканный дизайн с использованием эстетических функций, которые придают единицам ощущение роскоши. Обратите внимание, что этот проект имеет подпись известной строительной компании с богатой историей образцовых достижений и заметных архитектурных проектов, чтобы обеспечить максимально превосходный уровень удовлетворенности клиентов во время этапы проектирования и строительства. Несмотря на то, что они используют высококачественные материалы, они продают эти разные квартиры по справедливой цене. Поэтому, как один из самых известных застройщиков Турции, Строительная компания имеет звездную репутацию на рынке недвижимости страны, особенно для высококлассных и первоклассных удобств в своих проектах. Фактически, этот проект дает вам привилегию получить доступ к нескольким удобствам для вашего развлечения и благополучия.
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