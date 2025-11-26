Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Долгосрочная аренда
  4. Магазин

Снять Магазины на длительный срок в Турции

Магазин Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Магазин 220 м² в Аксу, Турция
Магазин 220 м²
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Этаж 1/3
Магазин в аренду в Анталии, Алтынташ, в жилом комплексе Viva Defne Этот магазин расположен в…
$2,340
в месяц
Оставить заявку
Магазин 30 м² в Ортахисар, Турция
Магазин 30 м²
Ортахисар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Этаж 1
Магазин в аренду на оживленной улице в Беширли, Трабзон Это коммерческое помещение расположе…
$355
в месяц
Оставить заявку
Магазин 1 085 м² в Аксу, Турция
Магазин 1 085 м²
Аксу, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 1 085 м²
Этаж 1/3
Просторный магазин в аренду в Анталии, Алтынташ, в проекте Viva Defne Магазин расположен в к…
$10,165
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти