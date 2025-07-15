  1. Realting.com
  4. Квартира в новостройке Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй

Квартира в новостройке Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй

Бакыркёй, Турция
от
$1,24 млн
;
41
ID: 27905
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бакыркёй

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2019
  • Количество этажей
    Количество этажей
    20

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Готовые квартиры в комплексе с видом на море в Стамбуле, Бакыркёй

Квартиры расположены в проекте в центре побережья района Бакыркёй. Бакыркёй – один из старейших жилых районов европейской части Стамбула. По этому району проходят важные транспортные магистрали. Проект в Бакыркёе, Атакёй, предлагает легкий доступ к магистрали ТЕМ через шоссе E5.

Стильные квартиры находятся рядом со многими удобствами, включая школы, банки, больницы, кафе, рестораны и магазины. Также в шаговой доступности от комплекса расположено множество торговых центров.

Квартиры на продажу в Стамбуле, Бакыркёй, построены в 10 минутах от площади Султанахмет, в 20 минутах от площади Таксим, в 1 км от пристани Атакёй, в 2 км от международного аэропорта Ататюрк, в 17 км от моста Мучеников 15 июля и в 25 км от моста Фатих Султан Мехмет.

Комплекс, состоящий из 4 очередей, построен на общей площади 127 600 м². Площадь застройки – 53 900 м², искусственного пруда – 6185 м² и зеленых зон – 33 000 м². Комплекс располагает собственной береговой линией протяженностью 1200 м.

Этот престижный проект, выполненный в концепции отеля и резиденции, создан с использованием первоклассных материалов для обеспечения вашей безопасности и комфорта. Квартиры в проекте имеют стильный дизайн.

Квартиры с видом на море в Бакыркёй расположены в комплексе с обширным садом, пешеходными дорожками, крытой автостоянкой, крытым бассейном, сауной и турецкой баней.


IST-00115

Местонахождение на карте

Бакыркёй, Турция
Образование
Здравоохранение

