Новостройки в Бурсе, Турция

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Beytturk Orman — это уникальный и востребованный жилой проект, предлагающий на продажу элегантные квартиры от 1+1 до 4+1 в Ялова. Эти невероятные апартаменты предоставят вам захватывающий вид на лес с одной стороны и великолепный вид на Мраморное море с другой.
Инфраструктура:
- 24-часовая охрана;
- сад;
- открытый бассейн;
- ресторан;
- подземная парковка.
Уникальное расположение Beytturk Orman Apartments также позволяет жильцам иметь легкий и быстрый доступ к основным достопримечательностям города. Эти удивительные апартаменты находятся всего в нескольких шагах от главной улицы и близко к ресторанам, кафе, магазинам, а также торговым центрам.
Ялова - лучший выбор для тех инвесторов, которые ищут доступную недвижимость с большим приростом капитала.
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Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами для детей и взрослых, сауной и хамамом, кинотеатром, конференц-залом, детской площадкой и игровой комнатой, фитнес-залом, зоной отдыха и зоной барбекю, полем для мини-гольфа, зоной для занятий йогой, беседками.
Окончание строительства - декабрь 2023 года.
Особенности квартир
Плиточный пол
Кухонная мебель
Гранитные столешница
Двойные стеклопакеты
Расположение и объекты поблизости
Море - 2,5 км
Центр города - 600 метров
Аэропорт Газипаша - 24 км
Больница - 27 км
Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, турецкой баней, сауной и массажным кабинетом, зоной барбекю и беседками, тренажерным залом, мини-клубом, теннисным кортом, парковкой, беспроводным интернетом, охраной.
Окончание строительства - 30 ноября 2024 года.
Особенности квартир
Центральная спутниковая система
Интернет
Пластиковые окна с двойными стеклопакетами
Стальная входная дверь
Плиточный и мраморный пол
Звуко- и теплоизоляция
Кухонная мебель
Гранитная столешница
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном экологичном районе.
Море - 1,2 км
Центр города Аланья - 23 км
Ближайший аэропорт - 15 км
Аэропорт Антальи - 159 км
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
Проект SUMMER HOUSE - новый проект, расположенный в центре города Ялова, на берегу моря, на высоте всего 400 метров над уровнем моря.
Город Ялова расположен в северо-западной Турции, неподалеку от Мраморного моря. Этот турецкий термальный курорт уникален своими целебными минеральными источниками, а еще редкой для страны особенностью: несмотря на мировую известность, он недостаточно популярен у туристов.
Инфраструктура:
- охрана;
- бассейн;
- ресторан;
- видеонаблюдение;
- парковка;
- зона отдыха.
Расположение:
- До центра Стамбула - 45 минут;
- До международного аэропорта Сабиха Гекчен - 30 минут.
Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!