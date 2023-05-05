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Новости мирового рынка недвижимости

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Мировые цены на жилье рухнут? Прогноз МВФ
05.05.2023 16:37
Мировые цены на жилье рухнут? Прогноз МВФ
«Золотые визы» в Европе угасают? Причины и перспективы
05.05.2023 14:25
«Золотые визы» в Европе угасают? Причины и перспективы
Как купить недвижимость в Албании: подробное руководство
05.05.2023 12:05
Как купить недвижимость в Албании: подробное руководство
Продажи жилья в Торонто выросли более чем на четверть в апреле. Цены тоже растут
04.05.2023 19:08
Продажи жилья в Торонто выросли более чем на четверть в апреле. Цены тоже растут
Самые важные события на мировом рынке недвижимости в апреле. Выбор редакции
04.05.2023 14:00
Самые важные события на мировом рынке недвижимости в апреле. Выбор редакции
В столице Албании цены на премиальное жилье вот-вот сравняются с Дубаем
04.05.2023 12:25
В столице Албании цены на премиальное жилье вот-вот сравняются с Дубаем
«Позволить себе жить в столице почти невозможно». Сколько нужно зарабатывать, чтобы купить небольшую квартиру в Париже?
03.05.2023 19:19
«Позволить себе жить в столице почти невозможно». Сколько нужно зарабатывать, чтобы купить небольшую квартиру в Париже?
Словения упрощает процесс получения ВНЖ. Этому причиной — все та же нехватка специалистов
03.05.2023 16:00
Словения упрощает процесс получения ВНЖ. Этому причиной — все та же нехватка специалистов
Дворцы, замки и дома. Какой недвижимостью владеет британская королевская семья?
03.05.2023 13:00
Дворцы, замки и дома. Какой недвижимостью владеет британская королевская семья?
​​Норвежские миллиардеры переезжают в Швейцарию. Почему?
02.05.2023 18:23
​​Норвежские миллиардеры переезжают в Швейцарию. Почему?
В Великобритании рекордно растет арендная плата — сказывается критичная нехватка домов
02.05.2023 14:50
В Великобритании рекордно растет арендная плата — сказывается критичная нехватка домов
Как жить в Дании на €1000 в месяц? Личный опыт: аренда жилья, налоги и образ жизни датчан
02.05.2023 12:10
Как жить в Дании на €1000 в месяц? Личный опыт: аренда жилья, налоги и образ жизни датчан
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