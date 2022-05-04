Квартира в новостройке Akzirve Strada Bahçeşehir

Akzirve Strada Bahçeşehir — это знаковый жилой комплекс, расположенный в районе Башакшехир (Başakşehir) в Стамбуле. Проект включает более 2 500 жилых объектов, реализуемых в трех очередях строительства, и сочетает современную архитектуру, просторные зеленые зоны и концепцию комфортной семейной жизни.

Akzirve Strada Bahçeşehir предлагает широкий выбор квартир — от 1+1 до двухуровневых 5+1, при этом квартиры в первой и второй очередях уже готовы к заселению. Благодаря стратегическому расположению рядом с основными автомагистралями и линиями метро проект обладает высоким инвестиционным потенциалом.

10 ключевых преимуществ Akzirve Strada Bahçeşehir