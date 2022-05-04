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Квартира в новостройке Akzirve Strada Bahçeşehir

Башакшехир, Турция
Цена по запросу
;
25
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ID: 38231
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Башакшехир

О комплексе

Akzirve Strada Bahçeşehir — это знаковый жилой комплекс, расположенный в районе Башакшехир (Başakşehir) в Стамбуле. Проект включает более 2 500 жилых объектов, реализуемых в трех очередях строительства, и сочетает современную архитектуру, просторные зеленые зоны и концепцию комфортной семейной жизни.

Akzirve Strada Bahçeşehir предлагает широкий выбор квартир — от 1+1 до двухуровневых 5+1, при этом квартиры в первой и второй очередях уже готовы к заселению. Благодаря стратегическому расположению рядом с основными автомагистралями и линиями метро проект обладает высоким инвестиционным потенциалом.

10 ключевых преимуществ Akzirve Strada Bahçeşehir

  • Стратегическое расположение: рядом с автомагистралями E5, TEM, линией Marmaray и станциями Metrobus.

  • Большой выбор планировок: квартиры от 1+1 до двухуровневых 5+1 площадью от 60 до 283 м².

  • Современная архитектура: открытые планировки, просторные балконы и живописные виды на зеленые зоны.

  • Развитая инфраструктура: парки, детские игровые площадки, фитнес-центры и зоны отдыха.

  • Торговая улица на территории комплекса: магазины, кафе и рестораны в шаговой доступности.

  • Обширные зеленые пространства: благоустроенные сады, ландшафтные зоны и прогулочные дорожки.

  • Спортивная инфраструктура: крытый и открытый бассейны, баскетбольные и футбольные площадки.

  • Круглосуточная безопасность: система видеонаблюдения (CCTV) и профессиональная служба охраны.

  • Готовность к заселению: первая и вторая очереди уже сданы, оформлены свидетельства о праве собственности (Tapu).

  • Высокий инвестиционный потенциал: отличные перспективы получения дохода от аренды и долгосрочного роста стоимости недвижимости.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Башакшехир, Турция
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Akzirve Strada Bahçeşehir
Башакшехир, Турция
Цена по запросу
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