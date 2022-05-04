Квартира в новостройке Akzirve Strada Bahçeşehir

Akzirve Strada Bahçeşehir — это знаковый жилой комплекс, расположенный в районе Башакшехир (Başakşehir) в Стамбуле. Проект включает более 2 500 жилых объектов, реализуемых в трех очередях строительства, и сочетает современную архитектуру, просторные зеленые зоны и концепцию комфортной семейной жизни.
Akzirve Strada Bahçeşehir предлагает широкий выбор квартир — от 1+1 до двухуровневых 5+1, при этом квартиры в первой и второй очередях уже готовы к заселению. Благодаря стратегическому расположению рядом с основными автомагистралями и линиями метро проект обладает высоким инвестиционным потенциалом.
10 ключевых преимуществ Akzirve Strada Bahçeşehir
Стратегическое расположение: рядом с автомагистралями E5, TEM, линией Marmaray и станциями Metrobus.
Большой выбор планировок: квартиры от 1+1 до двухуровневых 5+1 площадью от 60 до 283 м².
Современная архитектура: открытые планировки, просторные балконы и живописные виды на зеленые зоны.
Развитая инфраструктура: парки, детские игровые площадки, фитнес-центры и зоны отдыха.
Торговая улица на территории комплекса: магазины, кафе и рестораны в шаговой доступности.
Обширные зеленые пространства: благоустроенные сады, ландшафтные зоны и прогулочные дорожки.
Спортивная инфраструктура: крытый и открытый бассейны, баскетбольные и футбольные площадки.
Круглосуточная безопасность: система видеонаблюдения (CCTV) и профессиональная служба охраны.
Готовность к заселению: первая и вторая очереди уже сданы, оформлены свидетельства о праве собственности (Tapu).
Высокий инвестиционный потенциал: отличные перспективы получения дохода от аренды и долгосрочного роста стоимости недвижимости.