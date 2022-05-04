Квартира в новостройке G-Hub

G-Hub — это жилой комплекс нового поколения смешанного назначения, расположенный в районе Сефакёй, Кючюкчекмедже (Стамбул). Проект, разработанный компанией Mar Gayrimenkul, объединяет жилые апартаменты, офисы, медицинские помещения и коммерческие площади в рамках единой современной концепции городской жизни.
G-Hub планируется к сдаче в июне 2026 года. Проект отличается малоэтажной архитектурой с высокой плотностью застройки и напрямую интегрирован с Университетской больницей Бируни (Biruni University Hospital), что делает его привлекательным выбором как для комфортного проживания, так и для выгодных инвестиций.
10 преимуществ проекта G-Hub
Стратегическое расположение — находится в районе Сефакёй, рядом с автомагистралью E-5 и линией Metrobus.
Концепция смешанного использования — объединяет жилые помещения, офисы, медицинские учреждения и торговые площади в одном комплексе.
Интеграция с системой здравоохранения — напрямую соединён с Университетской больницей Бируни, рассчитанной на 600 койко-мест.
Концепция медицинского проживания — идеально подходит для медицинских работников, пациентов и сопровождающих их лиц.
Высокий арендный потенциал — разнообразие функций комплекса обеспечивает стабильный спрос на аренду.
Современная архитектура — малоэтажные здания с эффективной и продуманной организацией пространства.
Высокая инвестиционная привлекательность — расположен в одном из самых быстроразвивающихся районов Стамбула.
Разнообразие планировок — квартиры 1+1, 1+1.5 и 2+1, соответствующие различным потребностям покупателей.
Ориентированность на здоровый образ жизни — сочетает удобный доступ к медицинским услугам с комфортом повседневной жизни.
Близость к образовательным и медицинским учреждениям — рядом расположены университеты, клиники и другие объекты здравоохранения.