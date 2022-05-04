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Квартира в новостройке G-Hub

Кючюкчекмедже, Турция
от
$485,000
;
15
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ID: 39647
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кючюкчекмедже

О комплексе

G-Hub — это жилой комплекс нового поколения смешанного назначения, расположенный в районе Сефакёй, Кючюкчекмедже (Стамбул). Проект, разработанный компанией Mar Gayrimenkul, объединяет жилые апартаменты, офисы, медицинские помещения и коммерческие площади в рамках единой современной концепции городской жизни.

G-Hub планируется к сдаче в июне 2026 года. Проект отличается малоэтажной архитектурой с высокой плотностью застройки и напрямую интегрирован с Университетской больницей Бируни (Biruni University Hospital), что делает его привлекательным выбором как для комфортного проживания, так и для выгодных инвестиций.

10 преимуществ проекта G-Hub

  • Стратегическое расположение — находится в районе Сефакёй, рядом с автомагистралью E-5 и линией Metrobus.

  • Концепция смешанного использования — объединяет жилые помещения, офисы, медицинские учреждения и торговые площади в одном комплексе.

  • Интеграция с системой здравоохранения — напрямую соединён с Университетской больницей Бируни, рассчитанной на 600 койко-мест.

  • Концепция медицинского проживания — идеально подходит для медицинских работников, пациентов и сопровождающих их лиц.

  • Высокий арендный потенциал — разнообразие функций комплекса обеспечивает стабильный спрос на аренду.

  • Современная архитектура — малоэтажные здания с эффективной и продуманной организацией пространства.

  • Высокая инвестиционная привлекательность — расположен в одном из самых быстроразвивающихся районов Стамбула.

  • Разнообразие планировок — квартиры 1+1, 1+1.5 и 2+1, соответствующие различным потребностям покупателей.

  • Ориентированность на здоровый образ жизни — сочетает удобный доступ к медицинским услугам с комфортом повседневной жизни.

  • Близость к образовательным и медицинским учреждениям — рядом расположены университеты, клиники и другие объекты здравоохранения.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Кючюкчекмедже, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке G-Hub
Кючюкчекмедже, Турция
от
$485,000
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