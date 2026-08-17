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Новостройки в Газиосманпаше, Турция

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Многоквартирный жилой дом FOREV TEM ISTANBUL
Многоквартирный жилой дом FOREV TEM ISTANBUL
Многоквартирный жилой дом FOREV TEM ISTANBUL
Многоквартирный жилой дом FOREV TEM ISTANBUL
Многоквартирный жилой дом FOREV TEM ISTANBUL
Показать все Многоквартирный жилой дом FOREV TEM ISTANBUL
Многоквартирный жилой дом FOREV TEM ISTANBUL
Газиосманпаша, Турция
от
$197,000
FOREV TEM ISTANBUL — современный жилой проект от Forev Yapı, расположенный в районе Газиосманпаша, Стамбул. Проект предлагает удобный доступ к метро и все преимущества городской инфраструктуры в одном из самых быстро развивающихся районов города. FOREV TEM ISTANBUL включает 2 жилых блока,…
Агентство
Binaa Investment
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Многоквартирный жилой дом Gündem City Project
Многоквартирный жилой дом Gündem City Project
Многоквартирный жилой дом Gündem City Project
Многоквартирный жилой дом Gündem City Project
Газиосманпаша, Турция
от
$424,000
Gündem City Project предлагает современный уровень жизни в одном из активно обновляющихся районов Стамбула. Благодаря развитой транспортной инфраструктуре, качественному жилью и общественным пространствам, созданным для комфорта, проект сочетает удобство городской жизни с высоким качеством п…
Агентство
Binaa Investment
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Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Газиосманпаша, Турция
от
$398,051
Резиденция располагает парковкой, тренажерным залом, турецкой баней и сауной, детской площадкой, бассейном, садом, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 100 метров Автомагистраль Е-5 - 3,5 км Маслак - 10 минут Новый аэропорт - 30 минут Таксим - 15 минут …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и спа рядом с автомагистралью ТЕМ и парками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и спа рядом с автомагистралью ТЕМ и парками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и спа рядом с автомагистралью ТЕМ и парками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и спа рядом с автомагистралью ТЕМ и парками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и спа рядом с автомагистралью ТЕМ и парками, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и спа рядом с автомагистралью ТЕМ и парками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и спа рядом с автомагистралью ТЕМ и парками, Стамбул, Турция
Aksemsettin Bulvari, Турция
от
$193,993
Особенности: Пышные ухоженные сады Пешеходные и беговые дорожки Детские площадки и открытые пространства для семейного отдыха Каскадные бассейны и декоративные водные элементы Безопасные общие зоны для максимального комфорта Многофункциональные пространства Фитнес-центр Сауна Спа Террасы дл…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция со спа-центром, конференц-залом и видами на море, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция со спа-центром, конференц-залом и видами на море, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция со спа-центром, конференц-залом и видами на море, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция со спа-центром, конференц-залом и видами на море, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция со спа-центром, конференц-залом и видами на море, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция со спа-центром, конференц-залом и видами на море, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция со спа-центром, конференц-залом и видами на море, Стамбул, Турция
Газиосманпаша, Турция
от
$235,777
Комплекс предлагает элитные апартаменты с непревзойденным видом на море, которые обеспечат для своих владельцев атмосферу элегантности и умиротворения. Резиденция построена с использованием передовых технологий, располагает современной инфраструктурой и включает 360 продуманных апартаментов,…
Агентство
TRANIO
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