Новостройки в Измите, Турция

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Продажа новостроек в Измит

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, развлекательными зонами и спортивными площадками, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, развлекательными зонами и спортивными площадками, Коджаэли, Турция
Дубай, ОАЭ
от
€90,469
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, детскими площадками и игровыми комнатами, развлекательными зонами, кафе, баскетбольной площадкой и теннисным кортом, фитнес-центром, турецкой баней и сауной, круглосуточной охраной. Окончание строительства - 30.05.2024.
Жилой комплекс Zeray Dora Hill
Жилой комплекс Zeray Dora Hill
Дубай, ОАЭ
от
€119,709
Площадь 85 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе Чайыркёй в Коджаэли расположены. В наших 7-этажных блоках есть дуплекс с садом, дуплекс на крыше и обычные квартиры от 1+1 до 4,5+1.В рамках проекта в некоторых наших квартирах есть сауна и турецкая баня. На территории нашего комплекса есть крытый и открытый бассейны, крытая и открытая детские игровые площадки, развлекательные зоны для взрослых, амфитеатр, кафе, баскетбольная площадка, теннисный корт, фитнес, турецкая баня, сауна как общие зоны с круглосуточной охраной.
Жилой комплекс Zeray Harmony City
Жилой комплекс Zeray Harmony City
Дубай, ОАЭ
от
€85,269
Площадь 65 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Harmony City - новый интригующий проект ZERAY İnşaat. Проект расположен на участке площадью 63000 м2 в районе Картепе / Коджаэли и состоит из 19 блоков, 1061 квартиры и 37 коммерческих площадей.  Мы удовлетворяем ваши предпочтения, предлагая варианты апартаментов от 1 +1 до 4 +1, а также двухуровневые апартаменты с садом, двухуровневые апартаменты с террасой и обычные апартаменты.  В рамках проекта мы повышаем уровень вашей жизни в таких сферах общественной деятельности, как открытая парковка, хаммам, сауна, фитнес, крытый / открытый бассейн, детские игровые площадки и места для проведения мероприятий.
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Коттеджный поселок Zeray Country Akmeşe
Коттеджный поселок Zeray Country Akmeşe
Дубай, ОАЭ
от
€995,757
Площадь 411 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом, великолепной природой и уникальной концепцией каменного дома в районе Акмеше Коджаэли. Наши виллы представляют собой дуплекс 5 + 1 с жилой площадью 411 м2 и садом площадью от 129 м2 до 441 м2. В нашем проекте есть круглосуточная охрана и парковка, так же во всех наших виллах есть отдельный открытый бассейн и площадка для барбекю. Кроме того, в качестве общих социальных зон есть крытый бассейн, фитнес-центр, хаммам, сауна, сады для хобби, камелии и пруд. Все спальни на наших виллах являются Мастер-класс спальнями, и во всех наших виллах есть настоящие камины. Дизайн интерьера и удобная архитектура в соответствии с концепцией каменного дома открывают перед вами двери деревенской жизни.
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