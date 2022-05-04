Квартира в новостройке PERON ISTANBUL

PERON ISTANBUL — это премиальный жилой комплекс семейного формата, расположенный в районе Картал (Стамбул), всего в 300 метрах от побережья, с великолепными видами на Мраморное море и Принцевы острова. Проект сочетает современную архитектуру, обширные зелёные зоны и стратегически выгодное расположение, включая станцию Marmaray, находящуюся всего в 50 метрах.

PERON ISTANBUL создан для комфортной семейной жизни и долгосрочных инвестиций. Комплекс предлагает просторные квартиры с планировками 2+1, 3+1 и 4+1, выполненные с использованием материалов премиум-класса и высококачественной встроенной техники. Проект обладает высоким потенциалом роста стоимости недвижимости и подходит для получения гражданства Турции и вида на жительство на основании приобретения недвижимости.

Особенности проекта

Престижное расположение у моря — всего 300 метров до побережья

Панорамные виды — большинство квартир имеют вид на море и Принцевы острова

Концепция семейного проживания — отсутствуют малогабаритные квартиры, что обеспечивает спокойную и комфортную атмосферу

Отличная транспортная доступность — станция Marmaray находится всего в нескольких шагах

Роскошная внутренняя отделка — высококачественные материалы и встроенная бытовая техника

23 000 м² благоустроенных зелёных зон

Развитая инфраструктура — бассейны, SPA-центр, фитнес-зал и спортивные площадки

Вместительная парковка на 1 245 автомобилей

Высокая сейсмостойкость , подтверждённая ведущими университетами

Гибкий план оплаты с возможностью рассрочки в турецких лирах

Почему стоит инвестировать в PERON ISTANBUL?