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Квартира в новостройке PERON ISTANBUL

Картал, Турция
от
$565,000
;
21
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ID: 38899
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Картал

О комплексе

PERON ISTANBUL — это премиальный жилой комплекс семейного формата, расположенный в районе Картал (Стамбул), всего в 300 метрах от побережья, с великолепными видами на Мраморное море и Принцевы острова. Проект сочетает современную архитектуру, обширные зелёные зоны и стратегически выгодное расположение, включая станцию Marmaray, находящуюся всего в 50 метрах.

PERON ISTANBUL создан для комфортной семейной жизни и долгосрочных инвестиций. Комплекс предлагает просторные квартиры с планировками 2+1, 3+1 и 4+1, выполненные с использованием материалов премиум-класса и высококачественной встроенной техники. Проект обладает высоким потенциалом роста стоимости недвижимости и подходит для получения гражданства Турции и вида на жительство на основании приобретения недвижимости.

Особенности проекта

  • Престижное расположение у моря — всего 300 метров до побережья

  • Панорамные виды — большинство квартир имеют вид на море и Принцевы острова

  • Концепция семейного проживания — отсутствуют малогабаритные квартиры, что обеспечивает спокойную и комфортную атмосферу

  • Отличная транспортная доступность — станция Marmaray находится всего в нескольких шагах

  • Роскошная внутренняя отделка — высококачественные материалы и встроенная бытовая техника

  • 23 000 м² благоустроенных зелёных зон

  • Развитая инфраструктура — бассейны, SPA-центр, фитнес-зал и спортивные площадки

  • Вместительная парковка на 1 245 автомобилей

  • Высокая сейсмостойкость, подтверждённая ведущими университетами

  • Гибкий план оплаты с возможностью рассрочки в турецких лирах

Почему стоит инвестировать в PERON ISTANBUL?

  • Отличная возможность для инвесторов, заинтересованных в высокой доходности в быстро развивающемся прибрежном районе Картал

  • Проект соответствует требованиям программы получения гражданства Турции через инвестиции в недвижимость

  • Также подходит для оформления вида на жительство в Турции на основании покупки недвижимости

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Картал, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке PERON ISTANBUL
Картал, Турция
от
$565,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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