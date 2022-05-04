Квартира в новостройке PERON ISTANBUL

PERON ISTANBUL — это премиальный жилой комплекс семейного формата, расположенный в районе Картал (Стамбул), всего в 300 метрах от побережья, с великолепными видами на Мраморное море и Принцевы острова. Проект сочетает современную архитектуру, обширные зелёные зоны и стратегически выгодное расположение, включая станцию Marmaray, находящуюся всего в 50 метрах.
PERON ISTANBUL создан для комфортной семейной жизни и долгосрочных инвестиций. Комплекс предлагает просторные квартиры с планировками 2+1, 3+1 и 4+1, выполненные с использованием материалов премиум-класса и высококачественной встроенной техники. Проект обладает высоким потенциалом роста стоимости недвижимости и подходит для получения гражданства Турции и вида на жительство на основании приобретения недвижимости.
Особенности проекта
Престижное расположение у моря — всего 300 метров до побережья
Панорамные виды — большинство квартир имеют вид на море и Принцевы острова
Концепция семейного проживания — отсутствуют малогабаритные квартиры, что обеспечивает спокойную и комфортную атмосферу
Отличная транспортная доступность — станция Marmaray находится всего в нескольких шагах
Роскошная внутренняя отделка — высококачественные материалы и встроенная бытовая техника
23 000 м² благоустроенных зелёных зон
Развитая инфраструктура — бассейны, SPA-центр, фитнес-зал и спортивные площадки
Вместительная парковка на 1 245 автомобилей
Высокая сейсмостойкость, подтверждённая ведущими университетами
Гибкий план оплаты с возможностью рассрочки в турецких лирах
Почему стоит инвестировать в PERON ISTANBUL?
Отличная возможность для инвесторов, заинтересованных в высокой доходности в быстро развивающемся прибрежном районе Картал
Проект соответствует требованиям программы получения гражданства Турции через инвестиции в недвижимость
Также подходит для оформления вида на жительство в Турции на основании покупки недвижимости