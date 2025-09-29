Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Topkapi 29 в центре Стамбула.

Благодаря удобному расположению в Стамбуле, наряду с историческим районом города, Зейтинбурну является одним из самых привлекательных районов для инвесторов в сфере недвижимости.
Комплекс строится на площади 94.000 м2, зеленая ландшафтная зона занимает 35.000 м2, состоит из 17-ти жилых и 3-х коммерческих блоков, в проекте представлены квартиры планировкой от 1+1 до 5+1, площадь квартир от 70 м2 до 236 м2.
Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов высокого уровня.
Рядом расположено многих видов общественного транспорта, таких как метро, метробус, трамвай, подземная линия метро, морской транспорт.
Также рядом расположены кафе, рестораны, банки, больницы, университеты и т.д.
Первый взнос: от 50%!
Без% рассрочка на 12 месяцев!
