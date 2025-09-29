Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Topkapi 29 в центре Стамбула.

Благодаря удобному расположению в Стамбуле, наряду с историческим районом города, Зейтинбурну является одним из самых привлекательных районов для инвесторов в сфере недвижимости.

Комплекс строится на площади 94.000 м2, зеленая ландшафтная зона занимает 35.000 м2, состоит из 17-ти жилых и 3-х коммерческих блоков, в проекте представлены квартиры планировкой от 1+1 до 5+1, площадь квартир от 70 м2 до 236 м2.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов высокого уровня.

Рядом расположено многих видов общественного транспорта, таких как метро, метробус, трамвай, подземная линия метро, морской транспорт.

Также рядом расположены кафе, рестораны, банки, больницы, университеты и т.д.

Первый взнос: от 50%!

Без% рассрочка на 12 месяцев!



Инфраструктура:

Открытый Олимпийский бассейн 450 м2

Закрытый Олимпийский бассейн

Спортзал

СПА-салон

Зал для аэробики и йоги

Библиотека с читальным залом

Детский клуб

Конференц-зал

Игровые комнаты

Магазины и Рестораны

Белградский лес / джунгли

Цветочный сад

Сад с фруктовыми деревьями

Детский парк с песчаными и водными площадками, парк для пикников

Спортивные, прогулочные, пешеходные и велосипедные дорожки

Зарядные станции для электромобилей



Прекрасное расположение:

Мост им. Фатиха Султана Мехмета 30 мин.

Маслак 30 мин.

Левент 25 мин.

Мост 15 Теммуз 25 мин.

Мечеть Султан Ахмед 15 мин.

Евразийский туннель 15 мин.

Паромный терминал (пирс) Йеникапы 13 мин.

Новый аэропорт Стамбула 50 мин.

Трансевропейская магистраль (Тэм-шоссе) 15 мин.

Технический университет Йылдыз 10 мин.



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.