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  4. Студии

Квартиры-студии в Турции

Средиземноморский регион
43
Мерсин
23
Анталья
20
Sekerhane Mahallesi
10
Аланья
10
Мраморноморский регион
4
Toroslar
3
Стамбул
3
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49 объектов найдено
Студия 1 спальня с парковкой, с балконом, с Lift в Мерсин, Турция
Студия 1 спальня с парковкой, с балконом, с Lift
Мерсин, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
О проекте: находится в районе Мезитли (мкрн Тедже) Мерсина и состоит из одного блока в 13 эт…
€36,000
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Аланья, Турция
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Аланья, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Предлагаем Вам квартиру 1+0 на берегу моря в районе Авсаллар! Квартира расположна в комплекс…
€118,000
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с Elektrogenerator в Аланья, Турция
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с Elektrogenerator
Аланья, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Представляем меблированную квартиру планировки 1+0, расположенную на 1 этаже в комплексе рай…
€71,500
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3
В районе Клеопатра продается квартира планировки 1+0, расположенная на 3 этаже жилого компле…
€115,500
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4
Представляем меблированную квартиру планировки 1+0, расположенную на 4 этаже в комплексе рай…
€88,000
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Аланья, Турция
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Аланья, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2
Квартира 1+0 находится в жилом комплексе с собственной инфраструктурой, в районе Джикджилли.…
€139,000
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мерсин, Турция
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/10
Новым комплекс в городе Mersin! Двухкомнатные квартиры 1+1, и студии 1+0 с ВНЖ …
€36,500
Студия с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Студия с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
Квартиры в элегантном жилом комплексе. Квартиры представлены современной планировкой студи…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Студия с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
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Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Студия с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Студия с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Студия 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Студия 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 13
Комплекс состоит из 1 блока на 13 этажей, 300 м до моря Турция, Мерсин Окончание строительс…
€36,000
Студия 1 комната в Мерсин, Турция
Студия 1 комната
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/13
Квартира 1+0 на берегу Средиземного моря! Спешите забронировать проект 2025 года 1+0 и 1+…
€18,000
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Yalinayak, Турция
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/11
НОВЫЙ ПРОЕКТ!!!! Успейте забронировать до повышения ЦЕН!!!! Это полноценная квартира п…
€19,500
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Алания, Турция
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Алания, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/7
Район Кестель, г. Алания Комплекс AQUA RESİDENCE https://maps.app.goo.gl/psRAiLahq1NAUwDg6…
€110,000
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Мерсин, Турция
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 11
ПРАЙС-ЛИСТ 50% НАЛИЧНЫМИ-РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ 1+0-52м2 от 42.000 € Характеристик…
€42,000
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Elvanli, Турция
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Elvanli, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 8
Добро пожаловать в мир уюта и свободы,всего в шаге от прибрежной гармонии! Представляем в…
€39,000
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 9
Представляем вашему вниманию квартиру-студию, расположенную на девятом этаже жилого комплекс…
€76,000
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Yalinayak, Турция
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Yalinayak, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 10
1+0 18250 Евро-50% первого взноса 1+1 31500 Евро-50% первого взноса Далее рассрочка бе…
€18,250
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с центральным отоплением в Мерсин, Турция
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с центральным отоплением
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/11
Расположенный в популярном районе Тедже, на расстояние 400 метров от бирюзовых волн Средизем…
€46,200
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Mut, Турция
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Mut, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/12
Планировки квартир: Студия 1+0, площадью 43 м2 Информация о квартирах: Чист…
€43,000
Студия 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Akarca, Турция
Студия 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Akarca, Турция
Комнаты 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 11
Новый комплекс в Эредмли в районе Каргипинари Представляем Вашему вниманию новый комп…
€39,000
Студия 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Akarca, Турция
Студия 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Akarca, Турция
Комнаты 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 12
Новый элитный комплекс в Тедже Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс с …
€49,000
Студия 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Аланья, Турция
Студия 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Этаж 7/9
Меблированная студия в Махмутларе Рады Вам представить меблированную студию в уютном …
€83,000
Студия 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Студия 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/12
Студия в Махмутларе Представляем Вашему вниманию студию 1+0 в уютном жилом комплексе …
€103,000
Студия 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Студия 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/12
Меблированная студия в Махмутларе Рады Вам представить меблированную студию в уютном …
€77,000
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мерсин, Турция
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/11
новый комплекс с собственной инфраструктурой. Расположенный в Эрдемли, район Каргипинари, на…
€39,000
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Yalinayak, Турция
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yalinayak, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/11
НОВЫЙ ПРОЕКТ Это полноценная квартира площадью 41 м находящаяся рядом с средиземным морем…
€19,500
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Аланья, Турция
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Аланья, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 8
Представляем вашему вниманию квартиру-студию, расположенную на восьмом этаже жилого комплекс…
€88,000
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Аланья, Турция
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аланья, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 7/9
Меблированная студия в Махмутларе Рады Вам представить меблированную студию в уютном жило…
€89,000

Параметры недвижимости в Турции

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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