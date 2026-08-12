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Квартиры-студии в Турции

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34 объекта найдено
Студия 1 спальня в Temapasa Sokagi, Турция
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Студия 1 спальня
Temapasa Sokagi, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 13/34
Полностью оборудованная квартира-студия с балконом на 13-м этаже Больше места жительства, Ка…
$111,950
НДС
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Doga Kececioglu
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Студия 2 комнаты в Средиземноморский регион, Турция
Студия 2 комнаты
Средиземноморский регион, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
$42,323
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Студия 1 комната в Эрдемли, Турция
Студия 1 комната
Эрдемли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/8
Студия в СПА‑комплексе Ilkem Rio 1 Предлагаем к покупке студию на 4‑м этаже в новом жилом…
$46,077
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TekceTekce
Студия 1 комната в Аланья, Турция
Студия 1 комната
Аланья, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 4
ЦенаКвартира, StudioЭтаж: 4, , 35m², €57,000
$65,589
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Студия 1 комната в Мезитли, Турция
Студия 1 комната
Мезитли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Новый жилой комплекс класса люкс, расположен в районе Томюк/ Мерсин, в 550 метрах от прекрас…
$48,912
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Студия 1 комната в Кестель, Турция
Студия 1 комната
Кестель, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 5
ЦенаКвартира, StudioЭтаж: 4, , 45m², €77,000Окунитесь в мир элегантности и спокойствия в это…
$88,603
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Студия 1 комната в Махмутлар, Турция
Студия 1 комната
Махмутлар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 12
ЦенаКвартира, StudioЭтаж: 7, , 35m², €52,000
$59,836
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Студия в Аксу, Турция
Студия
Аксу, Турция
Площадь 10 м²
Этаж 4/10
Desire Antalya — станьте совладельцем 5★ отеля Best Western Premier Инвестиция, которая р…
$30,000
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Hotel Invest
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Студия 1 комната в Акдениз, Турция
Студия 1 комната
Акдениз, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/11
Пассивный доход в Турции! 1-комнатная квартира в Мерсине за 3300K$   💰 10% годовых с а…
$43,236
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Студия 1 комната в Аланья, Турция
Студия 1 комната
Аланья, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 14
ЦенаКвартира, StudioЭтаж: 3, , 50m², €65,000
$74,794
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Студия 1 комната в Эрдемли, Турция
Студия 1 комната
Эрдемли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Современный ЖК, состоящий из одного 10-и этажного блока в 350 метрах в районе  Эрдемли. В…
$44,562
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Студия 1 комната в Эрдемли, Турция
Студия 1 комната
Эрдемли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 7/10
Студия в комплексе Sun Maria Beach Видео квартир вышлем по запросу. Квартира студия с га…
$41,351
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Студия в Муратпаша, Турция
Студия
Муратпаша, Турция
Площадь 10 м²
Этаж 4/10
Desire Antalya — станьте совладельцем 5★ отеля Best Western Premier Инвестиция, которая р…
$25,000
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Hotel Invest
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Студия 1 комната в Махмутлар, Турция
Студия 1 комната
Махмутлар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 12
ЦенаКвартира, StudioЭтаж: 6, , 40m², €53,000
$60,986
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Студия 2 комнаты в Ыспарта, Турция
Студия 2 комнаты
Ыспарта, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
$2,85 млн
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Студия в Мраморноморский регион, Турция
Студия
Мраморноморский регион, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4
Район Кестель, г. Алания Комплекс "Аква Резиденц" 1+0, студия.  4-й этаж. Окна на го…
$111,491
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Студия 1 комната в Кагытхане, Турция
Студия 1 комната
Кагытхане, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Студия - 25.3 м2 (нетто) с мебелью под ключ, панорамные окна, потолки 3,5 (3,2 чистыми) К…
$220,000
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Студия 1 комната в Шишли, Турция
Студия 1 комната
Шишли, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Наш проект расположен в районе Шишли на улице Бююкдере, одном из старейших бизнес-центров ев…
$403,000
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Студия 1 комната в Бешикташ, Турция
Студия 1 комната
Бешикташ, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
🏡 Роскошный жилой проект в Бешикташе, Стамбул👉 Готовы через 2 месяца - полностью готовые еди…
$175,000
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Студия 1 комната в Акдениз, Турция
Студия 1 комната
Акдениз, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 5
Супер-цена от 32.000 € Цена ниже общего уровня по рынку Мерсина, успевайте! ⠀ Комнат 0+1,…
$35,218
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Студия 2 комнаты в Аксу, Турция
Студия 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
который будет расположен в Альт-Нта, одном из самых привлекательных районов Анталии.Информац…
$191,798
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Студия 1 комната в Latif Sokagi, Турция
Студия 1 комната
Latif Sokagi, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/6
Почему выбирают этот проект?Для инвесторов:Высокий спрос на аренду: близость к крупным униве…
$125,000
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Студия 3 комнаты в Аланья, Турция
Студия 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/4
Продаём уютную квартиру в центре города Алания, 300 метром до пляжа Клеопатра, комплекс FINN…
$133,758
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Студия 1 комната в Yeniyol Caddesi, Турция
Студия 1 комната
Yeniyol Caddesi, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6
🏡 Умные апартаменты в Küçükçekmece - без первоначальной оплаты, простые установки ДвигатьсяВ…
$135,000
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Студия 1 комната в Naldoken Mahallesi, Турция
Студия 1 комната
Naldoken Mahallesi, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Отельные номера в Рэдиссон Выкуп номера возможен как со стороны руководителя, так и долям…
$37,500
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Студия 2 комнаты в Аланья, Турция
Студия 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/9
Срочная продажа! Квартира планировки 1+1 находится на четвёртом этаже, общая площадь сост…
$94,998
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Студия 1 комната в Аланья, Турция
Студия 1 комната
Аланья, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/10
JASMINE PORT SUITE        JASMINE PORT SUITE - будет расположен в Алании. Одном из кру…
$48,545
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Студия в Средиземноморский регион, Турция
Студия
Средиземноморский регион, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/9
Состоит из 2 блоков по 0 (входной этаж) + 8 этажей. Всего 512 квартир, построенных на зем…
$43,822
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Студия 2 комнаты в Аланья, Турция
Студия 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Проект Аланьи в районе Паяллар выделяется как отличная инвестиция, сочетающая стратегическое…
$48,251
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Студия 2 комнаты в Аланья, Турция
Студия 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Проект в районе Паяллар выделяется как отличная инвестиция, сочетающая стратегическое распол…
$48,097
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