Вилла Efe Villa
Вилла Efe Villa
Вилла Efe Villa
Вилла Efe Villa
Вилла Efe Villa
Показать все Вилла Efe Villa
Вилла Efe Villa
Didim, Турция
от
$293,383
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
3-Кровать Отдельная Вилла с Частным Бассейном – Традиционная Вилла Дидим Отдельно стоящая трехспальная вилла в Алтинкуме на продажу. Традиционная недвижимость в Алтинкуме. Сделка Didim инвестиционная недвижимость. Мы в Турецком Министерстве внутренних дел рады представить эту традиционную …
Застройщик
Polat Group
Оставить заявку
Вилла Проект в Стамбуле
Вилла Проект в Стамбуле
Вилла Проект в Стамбуле
Вилла Проект в Стамбуле
Вилла Проект в Стамбуле
Показать все Вилла Проект в Стамбуле
Вилла Проект в Стамбуле
Башакшехир, Турция
от
$810,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 240–300 м²
3 объекта недвижимости 3
Общая площадь земли: 57.000 м2 177 вилл и частный сад для каждой виллы Тип виллы: 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 Размеры вилл: от 214 м2 до 300 м2 Размеры садовых площадей: от 63 м2 до 509 м2 Специальная внешняя облицовка натуральным камнем 2 парковочных места для каждой виллы 2500 м2 крытого соц…
Агентство
Yusuf Ali
Оставить заявку
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Показать все Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Урла, Турция
от
$1,23 млн
Год сдачи 2023
Площадь 223 м²
2 объекта недвижимости 2
Урла - это глобальное направление с его природой, сохранившейся исторической текстурой, береговой линией и людьми. Слушайте голос листьев, говорящих вам доброе утро. Почувствуйте, как солнце ударяет вас по лицу сквозь листья. Проект Urla - это не только сайт отдельно стоящих домов, но и мир,…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
John TaylorJohn Taylor
Вилла LARES VİLLAS
Вилла LARES VİLLAS
Вилла LARES VİLLAS
Вилла LARES VİLLAS
Вилла LARES VİLLAS
Показать все Вилла LARES VİLLAS
Вилла LARES VİLLAS
Дёшемеалты, Турция
от
$1,62 млн
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
LARES VILLAS - это два отдельных проекта, состоящих из 10 и 24 роскошных вилл в Анталии. Он осуществляется по гарантии GEYLAN COMPANY. Это виллы с высокой степенью безопасности. Каждая вилла имеет частный бассейн. Есть 5 спален и гостиная. во всех спальнях есть ванная комната и гардеробная..…
Застройщик
geylan company ( lares villas )
Оставить заявку
Вилла Таунхаус на Эгейском побережье
Вилла Таунхаус на Эгейском побережье
Вилла Таунхаус на Эгейском побережье
Вилла Таунхаус на Эгейском побережье
Вилла Таунхаус на Эгейском побережье
Показать все Вилла Таунхаус на Эгейском побережье
Вилла Таунхаус на Эгейском побережье
Алиага, Турция
от
$254,018
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 3
Алиага Шакранлар район г.Измир   3+1 триплекс 1 этаж: 1 салон с кухней 2 этаж: 2 спальни и ванная  3 этаж: 1 спальня и терраса  Общая площадь : 100 m2 Обьект будет сдан в июле 2023 года Рядом с морем пешком 1 минута Кафе, рестораны, пляж , школа серфинга и мн др
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Коттедж Stone House
Коттедж Stone House
Коттедж Stone House
Коттедж Stone House
Коттедж Stone House
Показать все Коттедж Stone House
Коттедж Stone House
Didim, Турция
от
$561,619
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Каменный отдельно стоящий коттедж в Дидиме – потрясающий каменный дом на продажу в ТурцииРасположенный на большом участке земли для гарантированной конфиденциальности, этот каменный коттедж был изначально построен 14 лет назад и находится всего в 5 минутах ходьбы от центра деревни Гринхилл д…
Застройщик
Polat Group
Оставить заявку
Вилла Таунхаусы с четырьмя спальнями в районе Бахчешехир.
Вилла Таунхаусы с четырьмя спальнями в районе Бахчешехир.
Вилла Таунхаусы с четырьмя спальнями в районе Бахчешехир.
Вилла Таунхаусы с четырьмя спальнями в районе Бахчешехир.
Вилла Таунхаусы с четырьмя спальнями в районе Бахчешехир.
Показать все Вилла Таунхаусы с четырьмя спальнями в районе Бахчешехир.
Вилла Таунхаусы с четырьмя спальнями в районе Бахчешехир.
Башакшехир, Турция
от
$496,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Проект расположен в районе Башакшехир, на площади 48.000 м2, представляет собой современный жилой комплекс состоящий из 232 вилл объединенного типа. В продаже Таунхаусы 4+1 площадью 179 м2. на первом этаже - кухня-гостиная с выходом на открытую террасу и внутренний двор на втором этаж…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла Виллы с пятью и шестью спальнями в 700 метрах от моря.
Вилла Виллы с пятью и шестью спальнями в 700 метрах от моря.
Вилла Виллы с пятью и шестью спальнями в 700 метрах от моря.
Вилла Виллы с пятью и шестью спальнями в 700 метрах от моря.
Вилла Виллы с пятью и шестью спальнями в 700 метрах от моря.
Показать все Вилла Виллы с пятью и шестью спальнями в 700 метрах от моря.
Вилла Виллы с пятью и шестью спальнями в 700 метрах от моря.
Бююкчекмедже, Турция
от
$769,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Проект виллы расположен в районе Бююкчекмедже , а именно в  Кумбургаз на европейской стороне Стамбула, районе, известном своей прекрасной природой и приятным климатом. Виллы построены на земельном участке площадью 7.700 м2 и состоит из 18 частных и независимых вилл исключительной красоты,…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла ЭКСКЛЮЗИВНАЯ меблированная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Вилла ЭКСКЛЮЗИВНАЯ меблированная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Вилла ЭКСКЛЮЗИВНАЯ меблированная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Вилла ЭКСКЛЮЗИВНАЯ меблированная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Вилла ЭКСКЛЮЗИВНАЯ меблированная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Показать все Вилла ЭКСКЛЮЗИВНАЯ меблированная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Вилла ЭКСКЛЮЗИВНАЯ меблированная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Бодрум, Турция
от
$2,57 млн
Варианты отделки С отделкой
Искусство современной роскоши в самом сердце Ялыкавака | Бодрум. Виллы - эксклюзивный проект располагается на площади 10.300 м2, состоит из 10-и вилл и воплощает в себе идеальный баланс приватности, эстетики и технологического комфорта в одном из самых престижных районов Эгейского побереж…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла Green Park Villas
Вилла Green Park Villas
Вилла Green Park Villas
Вилла Green Park Villas
Вилла Green Park Villas
Показать все Вилла Green Park Villas
Вилла Green Park Villas
Didim, Турция
от
$304,879
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Новая 3-Кровать Роскошная Отдельная Вилла в Алтинкуме На Продажу-Семью Отдых в Дидиме.  Дидим - название полуострова и его районного центра, Районный центр Дидим является центром всех торговых и транспортных маршрутов полуострова и находится очень близко к самому известному оживленному куро…
Застройщик
Polat Group
Оставить заявку
Вилла Вилла-дуплекс с тремя спальнями в 700 метрах от моря.
Вилла Вилла-дуплекс с тремя спальнями в 700 метрах от моря.
Вилла Вилла-дуплекс с тремя спальнями в 700 метрах от моря.
Вилла Вилла-дуплекс с тремя спальнями в 700 метрах от моря.
Вилла Вилла-дуплекс с тремя спальнями в 700 метрах от моря.
Показать все Вилла Вилла-дуплекс с тремя спальнями в 700 метрах от моря.
Вилла Вилла-дуплекс с тремя спальнями в 700 метрах от моря.
Бодрум, Турция
от
$784,707
Варианты отделки С отделкой
Вилла-дуплекс с тремя спальнями с видом на озеро в Адабуку | Бодруме. Комплекс вилла расположен в 700 метрах от моря, состоит из 80 дуплексов (2 этажа)3+1, и 20 триплексов (3 этажа) 4+1, рядом есть магазины, рестораны и еженедельный рынок. Этажность: 2, 3 Кол-во спален: 3, 4 Кол-во г…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла Эксклюзивная вилла с пятью спальнями в комплексе Kempinski Residences.
Вилла Эксклюзивная вилла с пятью спальнями в комплексе Kempinski Residences.
Вилла Эксклюзивная вилла с пятью спальнями в комплексе Kempinski Residences.
Вилла Эксклюзивная вилла с пятью спальнями в комплексе Kempinski Residences.
Вилла Эксклюзивная вилла с пятью спальнями в комплексе Kempinski Residences.
Показать все Вилла Эксклюзивная вилла с пятью спальнями в комплексе Kempinski Residences.
Вилла Эксклюзивная вилла с пятью спальнями в комплексе Kempinski Residences.
Бодрум, Турция
от
$3,45 млн
Варианты отделки С отделкой
Роскошные виллы с пятью спальнями в живописном районе Гёлкёй | Бодрум. Комплекс вилл спроектированный известным архитектором Эмре Аролатом, расположен в бухте Демирбюку, одной из самых эксклюзивных бухт Бодрума. Этот прибрежный проект расположен на участке 120.000 м2, включает в себя 1…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла Luxury villa with sea view in Alanya
Вилла Luxury villa with sea view in Alanya
Вилла Luxury villa with sea view in Alanya
Вилла Luxury villa with sea view in Alanya
Вилла Luxury villa with sea view in Alanya
Показать все Вилла Luxury villa with sea view in Alanya
Вилла Luxury villa with sea view in Alanya
Каргыджак, Турция
от
$473,805
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 3
Роскошная вилла с видом на Море в Алании Район Каргыджак расположен в 18 км на Восток от Алании. Район Каргыджак славицкая жилыми комплексами премиум класса и видами на море и горы. Жилы комплексы располиены на хольмах каскадный спосом, метобы не пекрыват вид другим. В Каргыджаке предкрасн…
Агентство
KURT GROUP
Оставить заявку
Вилла Luxury Villa in İstanbul
Вилла Luxury Villa in İstanbul
Вилла Luxury Villa in İstanbul
Вилла Luxury Villa in İstanbul
Вилла Luxury Villa in İstanbul
Вилла Luxury Villa in İstanbul
Сарыер, Турция
от
$5,16 млн
Варианты отделки С отделкой
1 объект недвижимости 1
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Вилла Вилла с шестью спальнями рядом с морем
Вилла Вилла с шестью спальнями рядом с морем
Вилла Вилла с шестью спальнями рядом с морем
Вилла Вилла с шестью спальнями рядом с морем
Вилла Вилла с шестью спальнями рядом с морем
Показать все Вилла Вилла с шестью спальнями рядом с морем
Вилла Вилла с шестью спальнями рядом с морем
Ozgurluk Caddesi, Турция
от
$960,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Проект виллы расположен в районе Бююкчекмедже а именно в Кумбургаз на европейской стороне Стамбула 7 минут до от пляжа Кумбургаз, районе, известном своей прекрасной природой и приятным климатом. Комплекс вилл построены на земельном участке площадью 15.500 м2 и состоит из 30 независимых ви…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла Красиво оформленная современная вилла в Каргыджаке, Аланья с прекрасным видом на море
Вилла Красиво оформленная современная вилла в Каргыджаке, Аланья с прекрасным видом на море
Вилла Красиво оформленная современная вилла в Каргыджаке, Аланья с прекрасным видом на море
Вилла Красиво оформленная современная вилла в Каргыджаке, Аланья с прекрасным видом на море
Вилла Красиво оформленная современная вилла в Каргыджаке, Аланья с прекрасным видом на море
Показать все Вилла Красиво оформленная современная вилла в Каргыджаке, Аланья с прекрасным видом на море
Вилла Красиво оформленная современная вилла в Каргыджаке, Аланья с прекрасным видом на море
Каргыджак, Турция
от
$373,705
-Эта вилла с прекрасным дизайном, расположенная в Каргыджаке, Аланья, может похвастаться современной архитектурой в окружении естественных зеленых зон.   Отдельно стоящая частная вилла с прекрасным панорамным видом на город Аланью и природу. Эта вилла с 5 спальнями предлагает жилую площадь 3…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Вилла Hidden Valley
Вилла Hidden Valley
Вилла Hidden Valley
Вилла Hidden Valley
Вилла Hidden Valley
Показать все Вилла Hidden Valley
Вилла Hidden Valley
Яйлалы, Турция
от
$557,796
Год сдачи 2022
Количество этажей 3
СКРЫТАЯ ДОЛИНА ВИЛЛАС ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА Площадь проекта: 4 536 м2 Всего количество вилл : 11 Дата окончания проекта : 30 ЯНВАРЯ 2021 года Расположение: Каргыджак / Алания / Анталья Расстояние до центра Алании - 12 км Аэропорт "Газипаша": 23 км Аэропорт "Анталия": 130 км Рассто…
Агентство
Sun World Real Estate
Оставить заявку
Вилла 4+1 Villa in Kuşadası
Вилла 4+1 Villa in Kuşadası
Вилла 4+1 Villa in Kuşadası
Вилла 4+1 Villa in Kuşadası
Эгейский регион, Турция
от
$713,017
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
1 объект недвижимости 1
Айдын Кусадаси Вилла дуплекс 200 м2 Частный бассейн 5 комнат 4 спальни 4 ванные комнаты
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Вилла A Uniquely Beautiful Project
Вилла A Uniquely Beautiful Project
Вилла A Uniquely Beautiful Project
Вилла A Uniquely Beautiful Project
Чешме, Турция
от
$2,52 млн
Год сдачи 2024
2 объекта недвижимости 2
Все двери на вилле откроются к морю Вилла на Аясаранде насыщена Эгейской душой. Вилла состоит из 3 этажей. Перед виллой есть частный бассейн, а за бассейном есть прямой доступ к пляжу и морю. Из окон открывается вид на Эгейское море и греческий остров Хиос. 1 этаж • бассейн • 2 террасы • сал…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Вилла Akbuk Pine Village
Вилла Akbuk Pine Village
Вилла Akbuk Pine Village
Вилла Akbuk Pine Village
Вилла Akbuk Pine Village
Показать все Вилла Akbuk Pine Village
Вилла Akbuk Pine Village
Didim, Турция
от
$243,368
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Потрясающая 3 Спальня Двухквартирная Вилла в Акбук-Праздничный Дом Для Продажи в Дидиме Эта двухквартирная вилла с 3 спальнями - это великолепное произведение архитектуры для продажи в Дидиме Акбук, которое включает в себя открытые жилые помещения с общим бассейном. Двухквартирная вилла с в…
Застройщик
Polat Group
Оставить заявку
Вилла Пентхаус с 3 спальнями в Конаклы, Аланья, рядом с пляжем и магазином
Вилла Пентхаус с 3 спальнями в Конаклы, Аланья, рядом с пляжем и магазином
Вилла Пентхаус с 3 спальнями в Конаклы, Аланья, рядом с пляжем и магазином
Вилла Пентхаус с 3 спальнями в Конаклы, Аланья, рядом с пляжем и магазином
Вилла Пентхаус с 3 спальнями в Конаклы, Аланья, рядом с пляжем и магазином
Показать все Вилла Пентхаус с 3 спальнями в Конаклы, Аланья, рядом с пляжем и магазином
Вилла Пентхаус с 3 спальнями в Конаклы, Аланья, рядом с пляжем и магазином
Аланья, Турция
от
$265,865
3+1 пентхаус Квадратура 200 м2 Инфраструктура:  Бассейн Генератор Лифт Охрана Частная закрытая территория До моря 400 метров  Айдат 1000 евро в год
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Вилла Вилла с тремя спальнями с прямым видом на море в районе Гундоган.
Вилла Вилла с тремя спальнями с прямым видом на море в районе Гундоган.
Вилла Вилла с тремя спальнями с прямым видом на море в районе Гундоган.
Вилла Вилла с тремя спальнями с прямым видом на море в районе Гундоган.
Вилла Вилла с тремя спальнями с прямым видом на море в районе Гундоган.
Показать все Вилла Вилла с тремя спальнями с прямым видом на море в районе Гундоган.
Вилла Вилла с тремя спальнями с прямым видом на море в районе Гундоган.
Бодрум, Турция
от
$959,086
Варианты отделки С отделкой
Отдельная вилла с тремя спальнями с прямы видом на море в районе Гундоган | Бодрум. Комплекс расположен в 100 метрах от моря, имеет собственный пляж с 3-я деревянными пирсами, площадку для загара, бассейн, ресторан на пляже и детскую площадку, до центра Гундогана 550 метров. Этажность:…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла LARES VİLLAS
Вилла LARES VİLLAS
Вилла LARES VİLLAS
Вилла LARES VİLLAS
Вилла LARES VİLLAS
Показать все Вилла LARES VİLLAS
Вилла LARES VİLLAS
Дёшемеалты, Турция
от
$1,36 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 350 м²
1 объект недвижимости 1
LARES VILLAS - это два отдельных проекта, состоящих из 10 и 24 роскошных вилл в Анталии. Он осуществляется по гарантии GEYLAN COMPANY. Это виллы с высокой степенью безопасности. Каждая вилла имеет частный бассейн. Есть 5 спален и гостиная. во всех спальнях есть ванная комната и гардеробная..…
Застройщик
geylan company ( lares villas )
Оставить заявку
Вилла Magnolia Villas
Вилла Magnolia Villas
Вилла Magnolia Villas
Вилла Magnolia Villas
Вилла Magnolia Villas
Показать все Вилла Magnolia Villas
Вилла Magnolia Villas
Didim, Турция
от
$224,647
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Отличная 3-Спальная Вилла Для Продажи в Дидиме - Отдых Дом Для Продажи в Дидиме Мы рады предложить эту просторную двухкомнатную виллу с 3 спальнями на частном комплексе с большим общим бассейном. Идеально подходит как для дома отдыха, так и для круглогодичного проживания в Дидим Турции. Же…
Застройщик
Polat Group
Оставить заявку
Вилла Вилла-триплекс с четырьмя спальнями в 700 метрах от моря.
Вилла Вилла-триплекс с четырьмя спальнями в 700 метрах от моря.
Вилла Вилла-триплекс с четырьмя спальнями в 700 метрах от моря.
Вилла Вилла-триплекс с четырьмя спальнями в 700 метрах от моря.
Вилла Вилла-триплекс с четырьмя спальнями в 700 метрах от моря.
Показать все Вилла Вилла-триплекс с четырьмя спальнями в 700 метрах от моря.
Вилла Вилла-триплекс с четырьмя спальнями в 700 метрах от моря.
Бодрум, Турция
от
$982,337
Варианты отделки С отделкой
Вилла-дуплекс с тремя спальнями с видом на озеро в Адабуку | Бодруме. Комплекс вилла расположен в 700 метрах от моря, состоит из 80 дуплексов (2 этажа)3+1, и 20 триплексов (3 этажа) 4+1, рядом есть магазины, рестораны и еженедельный рынок. Этажность: 2, 3 Кол-во спален: 3, 4 Кол-во г…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла Шикарная вилла с четырьмя спальнями с видом на море в Бодруме.
Вилла Шикарная вилла с четырьмя спальнями с видом на море в Бодруме.
Вилла Шикарная вилла с четырьмя спальнями с видом на море в Бодруме.
Вилла Шикарная вилла с четырьмя спальнями с видом на море в Бодруме.
Вилла Шикарная вилла с четырьмя спальнями с видом на море в Бодруме.
Показать все Вилла Шикарная вилла с четырьмя спальнями с видом на море в Бодруме.
Вилла Шикарная вилла с четырьмя спальнями с видом на море в Бодруме.
Бодрум, Турция
от
$3,34 млн
Варианты отделки С отделкой
Шикарная вилла в центре живописном районе Ялыкавак | Бодрум - жемчужина Эгейского побережья Турции! Вилла расположена в комплексе, организован трансфер до общественного пляжа, который находится в 1.2 км, до центра и пристани для ЯХТ Ялыкавака - 1.3 км, а до аэропорта Бодрума - 50 км. Э…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла Шикарная вилла 4+1 с бассейном под Гражданство Турции в районе Оба.
Вилла Шикарная вилла 4+1 с бассейном под Гражданство Турции в районе Оба.
Вилла Шикарная вилла 4+1 с бассейном под Гражданство Турции в районе Оба.
Вилла Шикарная вилла 4+1 с бассейном под Гражданство Турции в районе Оба.
Вилла Шикарная вилла 4+1 с бассейном под Гражданство Турции в районе Оба.
Показать все Вилла Шикарная вилла 4+1 с бассейном под Гражданство Турции в районе Оба.
Вилла Шикарная вилла 4+1 с бассейном под Гражданство Турции в районе Оба.
Оба, Турция
от
$644,859
Варианты отделки С отделкой
Цена: с мебелью 600.000 EUR без мебели 550.000 EUR Подходит под Гражданство Турции и ВНЖ. Предлагаем эксклюзивную отдельно стоящую виллу премиум класса 4+1 с общей площадью 250 м2 расположенную в одном из самых живописных районов Алании - Оба. Комнат: 4+1 Этажность: 3 Ва…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла Современная вилла на продажу в Алании Каргыджак
Вилла Современная вилла на продажу в Алании Каргыджак
Вилла Современная вилла на продажу в Алании Каргыджак
Вилла Современная вилла на продажу в Алании Каргыджак
Вилла Современная вилла на продажу в Алании Каргыджак
Вилла Современная вилла на продажу в Алании Каргыджак
Каргыджак, Турция
от
$148,414
Современная вилла на продажу в АланииВеликолепная современная вилла с прекрасным видом на море на продажу в Алании, Каргиджак. Вилла в Каргыджаке с красивый садом, 3мя спальнями площадью 500 кв.м. На участке есть красивые деревья, большой бассейн, беседка с местом для барбекю
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Вилла For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Вилла For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Вилла For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Вилла For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Вилла For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Показать все Вилла For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Вилла For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Аланья, Турция
от
$668,792
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Продается новый проект вилл с турецким гражданством в Алании Дата начала проекта: 30.04.2024 Дата завершения проекта: 30.12.2025     Мы с гордостью представляем вам наш проект SES ELEGANCE, который расположен в районе ТЕПЕ в Алании и имеет живописный вид!   Наш проект расположен в районе ТЕП…
Агентство
AxA property®
Оставить заявку
Вилла Виллы с четырьмя спальнями + квартира с двумя спальнями на берегу моря.
Вилла Виллы с четырьмя спальнями + квартира с двумя спальнями на берегу моря.
Вилла Виллы с четырьмя спальнями + квартира с двумя спальнями на берегу моря.
Вилла Виллы с четырьмя спальнями + квартира с двумя спальнями на берегу моря.
Вилла Виллы с четырьмя спальнями + квартира с двумя спальнями на берегу моря.
Показать все Вилла Виллы с четырьмя спальнями + квартира с двумя спальнями на берегу моря.
Вилла Виллы с четырьмя спальнями + квартира с двумя спальнями на берегу моря.
Бодрум, Турция
от
$2,62 млн
Варианты отделки С отделкой
Комплекс построен на площади 13.500 м2, состоит из 18 вилл в испанском стиле с панорамным беспрепятственным видом на море Вилла Фиеста - одна из наиболее удачно расположенных вилл в комплексе, с панорамным видом на море и собственным бассейном. В собственности входит два дома: Основ…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла Эксклюзивные виллы с пятью спальнями с прямым видом на море.
Вилла Эксклюзивные виллы с пятью спальнями с прямым видом на море.
Вилла Эксклюзивные виллы с пятью спальнями с прямым видом на море.
Вилла Эксклюзивные виллы с пятью спальнями с прямым видом на море.
Вилла Эксклюзивные виллы с пятью спальнями с прямым видом на море.
Показать все Вилла Эксклюзивные виллы с пятью спальнями с прямым видом на море.
Вилла Эксклюзивные виллы с пятью спальнями с прямым видом на море.
Бодрум, Турция
от
$1,74 млн
Варианты отделки С отделкой
Роскошные вилла с пятью спальнями в живописном районе Ялыкавак на берегу Эгейского побережья Турции! В комплексе построен на площади 9.600 м2, всего 18 вилл, расположен в 5 км от пристани Ялыкавак, 3 км до центра Гюмюшлюк, и всего 450 метров до моря и магазинов. Этажность: 2 Кол-во сп…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Таунхаус Вилла 4+1 в комплексе Aren Life Villalari в в районе Башискеле | Измит.
Таунхаус Вилла 4+1 в комплексе Aren Life Villalari в в районе Башискеле | Измит.
Таунхаус Вилла 4+1 в комплексе Aren Life Villalari в в районе Башискеле | Измит.
Таунхаус Вилла 4+1 в комплексе Aren Life Villalari в в районе Башискеле | Измит.
Таунхаус Вилла 4+1 в комплексе Aren Life Villalari в в районе Башискеле | Измит.
Показать все Таунхаус Вилла 4+1 в комплексе Aren Life Villalari в в районе Башискеле | Измит.
Таунхаус Вилла 4+1 в комплексе Aren Life Villalari в в районе Башискеле | Измит.
Измит, Турция
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Комплекс вилл расположен в провинции Коджаэли, в пригороде города Измита - Башискеле (Basiskele). Проект расположенный в районе Башискеле-Тиназтепе, одном из самых популярных жилых районов Коджаэли, этот эксклюзивный проект вилл предлагает привилегированный образ жизни благодаря близости …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла Роскошные виллы с четырьмя спальнями на берегу моря в Бодруме.
Вилла Роскошные виллы с четырьмя спальнями на берегу моря в Бодруме.
Вилла Роскошные виллы с четырьмя спальнями на берегу моря в Бодруме.
Вилла Роскошные виллы с четырьмя спальнями на берегу моря в Бодруме.
Вилла Роскошные виллы с четырьмя спальнями на берегу моря в Бодруме.
Показать все Вилла Роскошные виллы с четырьмя спальнями на берегу моря в Бодруме.
Вилла Роскошные виллы с четырьмя спальнями на берегу моря в Бодруме.
Kizilagac, Турция
от
$3,78 млн
Варианты отделки С отделкой
Виллы и резиденции высокого класса с концепцией и услугами 5-звездочного отеля, расположены на площади 150.000 м2, а собственный пляж протяженностью 1.200 метров. В 50 км от комплекса находится аэропорт Бодрума, 8 км до Ялыкавак Марина, 15 км до центра Бодрума. Вилла 4+1 - 219 м2 4 сп…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла Villa Bahçeşehir 4+1
Вилла Villa Bahçeşehir 4+1
Вилла Villa Bahçeşehir 4+1
Вилла Villa Bahçeşehir 4+1
Арнавуткёй, Турция
от
$497,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 360 м²
1 объект недвижимости 1
ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В БАХЧЕШЕХИРЕ ПРЕДЛАГАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ РАССРОЧКИ С 50% ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ПРЕДПЛАТОМ НА СРОК ДО 6 - 26 МЕСЯЦЕВ. Проект, сочетающий современный образ жизни и итальянскую архитектуру, расположен в Бахчешехире и состоит из вилл 4+1 ряда с садами. Проект состоит из 232 вилл на …
Агентство
Yusuf Ali
Оставить заявку
Вилла Меблированная вилла 3+1 с бассейном.
Вилла Меблированная вилла 3+1 с бассейном.
Вилла Меблированная вилла 3+1 с бассейном.
Вилла Меблированная вилла 3+1 с бассейном.
Вилла Меблированная вилла 3+1 с бассейном.
Показать все Вилла Меблированная вилла 3+1 с бассейном.
Вилла Меблированная вилла 3+1 с бассейном.
Каргыджак, Турция
от
$270,755
Варианты отделки С отделкой
Вилла Аланья/ Каргыджак 3+1 площадью 195 м2 Участок 300 м2 Полностью меблирована Живописный вид на МОРЕ Зонированная кухня Шикарная Гостиная 3 Спальни 2 ванные комнаты Большой балкон и терраса Собственный бассейн Зона отдыха Гараж Парковка Закрытая частная территория …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла Эксклюзивные вилла с шестью спальнями с видом на море рядом с пляжем.
Вилла Эксклюзивные вилла с шестью спальнями с видом на море рядом с пляжем.
Вилла Эксклюзивные вилла с шестью спальнями с видом на море рядом с пляжем.
Вилла Эксклюзивные вилла с шестью спальнями с видом на море рядом с пляжем.
Вилла Эксклюзивные вилла с шестью спальнями с видом на море рядом с пляжем.
Показать все Вилла Эксклюзивные вилла с шестью спальнями с видом на море рядом с пляжем.
Вилла Эксклюзивные вилла с шестью спальнями с видом на море рядом с пляжем.
Бодрум, Турция
от
$3,34 млн
Варианты отделки С отделкой
Эти виллы с уникальным дизайном воплощают архитектурное великолепие, что делает их самым необычным проектом Бодрума. Комплекс состоит всего из 10 эксклюзивных вилл, с большим акцентом на приватность и безопасность. Каждая вилла по-своему особенная, что делает комплекс произведением искусс…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла Didim Villa
Вилла Didim Villa
Вилла Didim Villa
Вилла Didim Villa
Вилла Didim Villa
Показать все Вилла Didim Villa
Вилла Didim Villa
Didim, Турция
от
$416,686
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Совершенно новая 4-Спальня Отдельная Вилла На Продажу в Есилькент-300 м от пляжа Современная и роскошная вилла, которая была полностью завершена с ее идеальным внешним видом и отделкой, это идеальная инвестиция для отдыха и круглогодичного жилого дома на побережье Эгейского моря Дидим с его…
Застройщик
Polat Group
Оставить заявку
Вилла Виллы с тремя спальнями в комплексе ПРЕМИУМ КЛАССА в районе Милас.
Вилла Виллы с тремя спальнями в комплексе ПРЕМИУМ КЛАССА в районе Милас.
Вилла Виллы с тремя спальнями в комплексе ПРЕМИУМ КЛАССА в районе Милас.
Вилла Виллы с тремя спальнями в комплексе ПРЕМИУМ КЛАССА в районе Милас.
Вилла Виллы с тремя спальнями в комплексе ПРЕМИУМ КЛАССА в районе Милас.
Показать все Вилла Виллы с тремя спальнями в комплексе ПРЕМИУМ КЛАССА в районе Милас.
Вилла Виллы с тремя спальнями в комплексе ПРЕМИУМ КЛАССА в районе Милас.
Kizilagac, Турция
от
$932,000
Варианты отделки С отделкой
Shelton Magia Bodrum - это уникальный комплекс из 104 роскошных вилл, расположенных на территории в 30.000 м2, в окружении живописной природы и захватывающих пейзажей. Этажность: 2 Кол-во спален: 3 Кол-во гостиных: 1 Кол-во сан-узлов: 3 Общая площадь: 140 м2 Частный сад Частный ба…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла Новая 3-х комнатная вилла с бассейном в Каргыджак
Вилла Новая 3-х комнатная вилла с бассейном в Каргыджак
Вилла Новая 3-х комнатная вилла с бассейном в Каргыджак
Вилла Новая 3-х комнатная вилла с бассейном в Каргыджак
Вилла Новая 3-х комнатная вилла с бассейном в Каргыджак
Показать все Вилла Новая 3-х комнатная вилла с бассейном в Каргыджак
Вилла Новая 3-х комнатная вилла с бассейном в Каргыджак
Каргыджак, Турция
от
$309,641
Современная вилла с 3 спальнями и бассейном на территории для продажи в Каргыджаке, Алании.Прекрасная вилла с потрясающим панорамным видом на море в Алании, Каргыджак. Недавно построена с использованием новейших материалов и технологий. Каргыджак - престижный район с роскошными виллами и пят…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Коттеджный поселок Polat Green Park Complex
Коттеджный поселок Polat Green Park Complex
Коттеджный поселок Polat Green Park Complex
Коттеджный поселок Polat Green Park Complex
Коттеджный поселок Polat Green Park Complex
Показать все Коттеджный поселок Polat Green Park Complex
Коттеджный поселок Polat Green Park Complex
Didim, Турция
от
$86,650
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты Endless Greenery View – Непреодолимая возможность с беспроцентной рассрочкой платежа до 36 месяцевАпартаменты Endless Greenery View – Непреодолимая возможность с беспроцентной рассрочкой платежа до 36 месяцев…Самое прекрасное состояние времени…В Дидиме, который переплетается с пр…
Застройщик
Polat Group
Оставить заявку
Вилла For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Вилла For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Вилла For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Вилла For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Вилла For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Показать все Вилла For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Вилла For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Аланья, Турция
от
$452,721
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
3+1, 4+1, 5+2 на продажу виллы в Турции, в районе Алании. 25% первоначальный взнос + 24 месяца рассрочки. Гибкий план оплаты. Турецкое гражданство включено! За более подробной информацией свяжитесь с нами!
Агентство
AxA property®
Оставить заявку
Вилла Таунхаус с двумя спальнями в комплексе Panorama Terrace Sitesi.
Вилла Таунхаус с двумя спальнями в комплексе Panorama Terrace Sitesi.
Вилла Таунхаус с двумя спальнями в комплексе Panorama Terrace Sitesi.
Вилла Таунхаус с двумя спальнями в комплексе Panorama Terrace Sitesi.
Вилла Таунхаус с двумя спальнями в комплексе Panorama Terrace Sitesi.
Показать все Вилла Таунхаус с двумя спальнями в комплексе Panorama Terrace Sitesi.
Вилла Таунхаус с двумя спальнями в комплексе Panorama Terrace Sitesi.
Кешефли, Турция
от
$196,324
Комнат: 2+1 Этажность: 2 Площадь: 136 м2 До моря 400 метров. Таунхаус расположен в районе Кешевли - между Каргыджак и Демирташ. Год постройки: 2008 год. Основные характеристики: Полностью меблирована Отдельная кухня Гостиная 1 ванная комната 2 туалета Сад Террас…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.
Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.
Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.
Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.
Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.
Показать все Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.
Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.
Каргыджак, Турция
от
$409,590
Варианты отделки С отделкой
На продажу выставлена меблированная вилла в комплексе с инфраструктурой отеля 5* Granada Residence.  Вилла расположены на холме, откуда открываются виды на Средиземное море, горы и город. Планировка: Комнат: 4+1 Этажность: 2 Площадь дома: 350 м2 Земельный участок: 250 м2 …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла Marina Villa
Вилла Marina Villa
Вилла Marina Villa
Вилла Marina Villa
Вилла Marina Villa
Показать все Вилла Marina Villa
Вилла Marina Villa
Didim, Турция
от
$234,706
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Отличная вилла с тремя спальнями на продажу в Дидиме - дом для отдыха в ТурцииЭтот роскошный комплекс современных вилл в Дидиме на продажу, комплекс двухквартирных вилл в небольшом, но очень популярном курорте Алтынкум. Современная двухквартирная вилла с тремя спальнями в Алтынкуме с видом н…
Застройщик
Polat Group
Оставить заявку
Вилла Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Вилла Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Вилла Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Вилла Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Вилла Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Показать все Вилла Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Вилла Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Бодрум, Турция
от
$700,490
Варианты отделки С отделкой
Вилла с тремя спальнями на берегу моря в районе Гюмюшлюк | Бодруме. Окружённый сосновыми лесами, у самого берега лазурного моря, этот эксклюзивный проект на площади 72.000 м2 предлагает жизнь на уровне пятизвёздочного отеля. В проекте 194 виллы, каждая из которых это воплощение роскоши…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла Виллы с шестью спальнями в 400 метрах
Вилла Виллы с шестью спальнями в 400 метрах
Вилла Виллы с шестью спальнями в 400 метрах
Вилла Виллы с шестью спальнями в 400 метрах
Вилла Виллы с шестью спальнями в 400 метрах
Показать все Вилла Виллы с шестью спальнями в 400 метрах
Вилла Виллы с шестью спальнями в 400 метрах
Бююкчекмедже, Турция
от
$1,10 млн
Варианты отделки С отделкой
Проект виллы расположен в районе Бююкчекмедже в 400 метрах от моря, в 1 км от дороги D-100, в 1,5 км от государственной больницы, в 2 км от озера Бююкчекмедже, в 6 км от Международного выставочного центра и в 30 км от аэропорта Стамбула. Виллы располагают частными просторными садами, част…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 150 метрах от пляжа.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 150 метрах от пляжа.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 150 метрах от пляжа.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 150 метрах от пляжа.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 150 метрах от пляжа.
Показать все Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 150 метрах от пляжа.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 150 метрах от пляжа.
Бодрум, Турция
от
$2,27 млн
Варианты отделки С отделкой
Вилла с четырьмя спальнями с полным видом на море в Бодруме. Этажность: 2 Кол-во спален: 4 Кол-во гостиных: 1 Кол-во сан-узлов: 5 Общая площадь: 250 м2 Площадь участка: 381 м2 Частный сад Частный бассейн Частная парковка Система "умный дом" Солнечные панели Система подогр…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла ALANYA
Вилла ALANYA
Вилла ALANYA
Вилла ALANYA
Вилла ALANYA
Показать все Вилла ALANYA
Вилла ALANYA
Аланья, Турция
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Площадь 235 м²
1 объект недвижимости 1
Алания БектасПАНОРАМИЧЕСКИЙ ВИД АЛАНИИ5+1 ТРИБЛЕКС ВИЛЛА4 BATHROOMS - 4 WCПриватный пулПриватный садПриватная активностьЧастный паркингЧастный барбекюПолностью заполненныйКАСТЛ И СИА ВИДЕОЦентр Алании 3 км350 м2 VILLA AREA580 м2 Decking AREA
Агентство
Ogenusproperty
Оставить заявку
Вилла Greenhill Villa
Вилла Greenhill Villa
Вилла Greenhill Villa
Вилла Greenhill Villa
Вилла Greenhill Villa
Показать все Вилла Greenhill Villa
Вилла Greenhill Villa
Didim, Турция
от
$492,085
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
4-Спальня Отдельная Вилла На Продажу в Есильтепе-Холидей Дом в Дидиме эсильтепе находится в 15 км от центра Дидима, в 8 км от озера Бафа, в 10 км от Акбука и в 5 км от пляжа Февзипаса. Благодаря своей увлекательной природе, это одно из мест, где царит тишина, могут расти оливковые деревья, …
Застройщик
Polat Group
Оставить заявку
Вилла Дизайнерские виллы с видом на море в Конаклы, Аланья
Вилла Дизайнерские виллы с видом на море в Конаклы, Аланья
Вилла Дизайнерские виллы с видом на море в Конаклы, Аланья
Вилла Дизайнерские виллы с видом на море в Конаклы, Аланья
Вилла Дизайнерские виллы с видом на море в Конаклы, Аланья
Показать все Вилла Дизайнерские виллы с видом на море в Конаклы, Аланья
Вилла Дизайнерские виллы с видом на море в Конаклы, Аланья
Аланья, Турция
от
$313,912
Виллы расположены в закрытом комплексе в районе Конаклы. Ежегодно район посещает более миллиона туристов. Конаклы находится в 8 км от центра Алании и в 110 км от аэропорта Анталии и окружен множеством 5-звездочных отелей и курортов. Песчаные пляжи, небольшие магазины для подарков, супермарке…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Вилла Меблированная вилла с тремя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Меблированная вилла с тремя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Меблированная вилла с тремя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Меблированная вилла с тремя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Меблированная вилла с тремя спальнями в Бодруме с видом на море.
Показать все Вилла Меблированная вилла с тремя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Меблированная вилла с тремя спальнями в Бодруме с видом на море.
Бодрум, Турция
от
$850,000
Варианты отделки С отделкой
Вилла расположена в 6 км от центра Ялыковака (марина, променад с кафе ресторанами, и магазинами) в комплексе с бассейном, имеется собственный пляжем с пирсом, а также трансфер до/от пляжа. Этажность: 2 Кол-во спален: 3 Кол-во сан-узлов: 2 Расстояние до моря: 500 метров Садовая …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Вилла 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Вилла 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Вилла 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Вилла 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Gaziemir, Турция
от
$327,187
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Прекрасный вид на природу и чистый воздух. -Наша вилла имеет 3 + 1 комнаты, 125 м2 нетто -Наша вилла имеет 2 этажа, ее фронт никогда не закроется, *В спальне есть ванная комната *Открытая кухня *2 км до кольцевой дороги *Оптимально 2 км *Аэропорт 10 км Пожалуйста, свяжитесь для получения доп…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Вилла Akbuk Tas Villa
Вилла Akbuk Tas Villa
Вилла Akbuk Tas Villa
Вилла Akbuk Tas Villa
Вилла Akbuk Tas Villa
Показать все Вилла Akbuk Tas Villa
Вилла Akbuk Tas Villa
Didim, Турция
от
$283,484
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Ключ Готовая Роскошная 3-Кровать Отдельная Вилла На Продажу в Акбук-2-й Дом в Турции Акбук, один из праздничных регионов Дидима, имеет длинную и совершенную береговую линию, и есть большие и малые бухты, названные в честь залива Акбук, где все цветовые тона зеленого и синего скрупулезно сли…
Застройщик
Polat Group
Оставить заявку
Вилла Polat Prime Villas
Вилла Polat Prime Villas
Вилла Polat Prime Villas
Вилла Polat Prime Villas
Вилла Polat Prime Villas
Показать все Вилла Polat Prime Villas
Вилла Polat Prime Villas
Didim, Турция
от
$276,149
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Готовые современные и роскошные отдельные виллы в Дидиме, Алтынкум, Турция.Роскошные дома в элитном месте в Дидиме, расположенном примерно в 4 км от D-Marin в Дидиме, этот район предлагает спокойствие и образ жизни на лоне природы, а также легкий доступ к центру Алтынкума и многим другим кур…
Застройщик
Polat Group
Оставить заявку
Вилла Hisar Villa
Вилла Hisar Villa
Вилла Hisar Villa
Вилла Hisar Villa
Вилла Hisar Villa
Показать все Вилла Hisar Villa
Вилла Hisar Villa
Didim, Турция
от
$243,368
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Sea View 3-Bed Двухквартирная Вилла На Продажу в Didim-Turkey Property в Дидиме,  Дидим был очень популярным курортом в течение ряда лет, с множеством курортов, расположенных на берегах полуострова, небольшими традиционными рыбацкими деревнями до элитных яхтенных курортов, главным центром р…
Застройщик
Polat Group
Оставить заявку
Вилла Zeray Country Bahçecik
Вилла Zeray Country Bahçecik
Вилла Zeray Country Bahçecik
Вилла Zeray Country Bahçecik
Вилла Zeray Country Bahçecik
Показать все Вилла Zeray Country Bahçecik
Вилла Zeray Country Bahçecik
Башискеле, Турция
от
$1,88 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Наш проект Коунтри Бахчеджик состоит из 12 частных особняков на площади 15.300 м2. расположены. Каждый из наших особняков имеет площадь 964 м2 и состоит из 8 комнат и гостиной. Наслаждайтесь жизнью в четыре сезона в проекте, который открывает двери роскоши и отличия для тех, кто хочет жит…
Застройщик
Zeray Construction Inc.
Оставить заявку
Вилла 4+1 Villa in İzmir
Вилла 4+1 Villa in İzmir
Вилла 4+1 Villa in İzmir
Вилла 4+1 Villa in İzmir
Вилла 4+1 Villa in İzmir
Yenibagarasi Mahallesi, Турция
от
$817,966
Год сдачи 2023
Наши 2 роскошных триплексных виллы с 225 м2 4 + 1 отдельно стоящий бассейн площадью 50 м2 на участке площадью 650 м2 с великолепным видом, в непосредственной близости от Фочакёя, Район Енибагарасы продается в конце июня. Материалы 1-го класса используются в домах нашей виллы с особым видом…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Вилла Luxury Villa Project in İzmir
Вилла Luxury Villa Project in İzmir
Вилла Luxury Villa Project in İzmir
Вилла Luxury Villa Project in İzmir
Вилла Luxury Villa Project in İzmir
Вилла Luxury Villa Project in İzmir
Вилла Luxury Villa Project in İzmir
Kayapinar, Турция
от
$583,445
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
1 объект недвижимости 1
Новый проект жилого комплекса Begonvilla Спокойный зеленый в экологически чистой зоне 3 этажа вилла Брутто 280 м2 Нетто 256 м2 4 + 2 4 спальни 2 зала Система напольного отопления Камин Терраса с камином Открытый бассейн Открытый отопарк Зеленый частный сюжет Мависехир 19 ми…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Коттеджный поселок Döşemealtı Villa
Коттеджный поселок Döşemealtı Villa
Коттеджный поселок Döşemealtı Villa
Коттеджный поселок Döşemealtı Villa
Коттеджный поселок Döşemealtı Villa
Показать все Коттеджный поселок Döşemealtı Villa
Коттеджный поселок Döşemealtı Villa
Дёшемеалты, Турция
от
$714,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 365 м²
1 объект недвижимости 1
Дёшемалты — это район, который обладает естественной красотой и очаровательной атмосферой. Дёшемалты, с его пышными зелеными лесами, возвышающимися холмами и чистым воздухом — это рай для любителей природы и тех, кто ищет мирное и спокойное место для жизни. Особенно район Дёшемеалты предл…
Агентство
Be Realty Real Estate
Оставить заявку
Вилла Beyaz Villa
Вилла Beyaz Villa
Вилла Beyaz Villa
Вилла Beyaz Villa
Вилла Beyaz Villa
Показать все Вилла Beyaz Villa
Вилла Beyaz Villa
Didim, Турция
от
$643,989
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Роскошная 4-спальная отдельная вилла в Алтынкуме - совершенно новый дом на продажу в ДидимеЭта захватывающая дух 4-спальная отдельная вилла отличается современной архитектурой с арочным окном от пола до потолка, охватывающим два этажа, что обеспечивает естественный солнечный свет для освещен…
Застройщик
Polat Group
Оставить заявку
Вилла Akbuk Bay Villas
Вилла Akbuk Bay Villas
Вилла Akbuk Bay Villas
Вилла Akbuk Bay Villas
Вилла Akbuk Bay Villas
Показать все Вилла Akbuk Bay Villas
Вилла Akbuk Bay Villas
Didim, Турция
от
$331,622
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Недавно построенная 3-Bed Отдельная Вилла На Продажу в Акбук-650 м от пляжа 3 спальни, частный бассейн, частный сад и 650m от моря в Акбуке. Отличная недавно построенная отдельно стоящая вилла для продажи. Он расположен в районе Акбук, где доступны малоэтажные отдельно стоящие виллы с видо…
Застройщик
Polat Group
Оставить заявку
Коттеджный поселок Zeray Country Akmeşe
Коттеджный поселок Zeray Country Akmeşe
Коттеджный поселок Zeray Country Akmeşe
Коттеджный поселок Zeray Country Akmeşe
Коттеджный поселок Zeray Country Akmeşe
Показать все Коттеджный поселок Zeray Country Akmeşe
Коттеджный поселок Zeray Country Akmeşe
Karaabdulbaki Mahallesi, Турция
от
$1,05 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 411 м²
1 объект недвижимости 1
Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом, великолепной природой и уникальной концепцией каменного дома в районе Акмеше Коджаэли. Наши виллы представляют собой дуплекс 5 + 1 с жилой площадью 411 м2 и садом площадью от 129 м2 до 441 м2. В нашем проекте е…
Застройщик
Zeray Construction Inc.
Оставить заявку
Вилла Эксклюзивная вилла с семью спальнями в Бодруме в 500 метрах от моря.
Вилла Эксклюзивная вилла с семью спальнями в Бодруме в 500 метрах от моря.
Вилла Эксклюзивная вилла с семью спальнями в Бодруме в 500 метрах от моря.
Вилла Эксклюзивная вилла с семью спальнями в Бодруме в 500 метрах от моря.
Вилла Эксклюзивная вилла с семью спальнями в Бодруме в 500 метрах от моря.
Показать все Вилла Эксклюзивная вилла с семью спальнями в Бодруме в 500 метрах от моря.
Вилла Эксклюзивная вилла с семью спальнями в Бодруме в 500 метрах от моря.
Бодрум, Турция
от
$1,40 млн
Варианты отделки С отделкой
Продается роскошная вилла в живописном районе Ялыкавак | Бодрум - жемчужина Эгейского побережья Турции! Этажность: 2 Кол-во спален: 7 Кол-во сан-узлов: 5 Общая площадь: 340 м2 Площадь участка: 800 м2 Расстояние до моря: 500 метров Сауна Спортзал Камин Теплый пол Сис…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Коттедж Farmhouse For Sale
Коттедж Farmhouse For Sale
Коттедж Farmhouse For Sale
Коттедж Farmhouse For Sale
Коттедж Farmhouse For Sale
Показать все Коттедж Farmhouse For Sale
Коттедж Farmhouse For Sale
Cinarkoy Mahallesi, Турция
от
$1,41 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 155 м²
1 объект недвижимости 1
Наша ферма находится в районе Кемальпаша Орен Яка. Есть два отдельных пронумерованных 2-х этажных дома с водой и электричеством, небольшой одноэтажный дом, склад и крытая крыша животных, а также хозяйственные постройки на земле. Наша ферма 140 м2 и имеет 2 спальни, 1 гостиную и открытую кух…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Показать все Вилла
Вилла
Дегирмендере, Турция
от
$687,738
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Великолепный комплекс вилл 3+1 200 м Общая площадь участка: 4.213.9бм2 Общее количество cтандартных вилл: 14 Количество ВИП вилл: 2 Особенности вилл : 3+1 200м2 и 6+1 654м2. Парковка для 1-2 авто Дата начало строительства: 01.11.2023 Завершения строительства: 30.04.2025 ХАРАКТЕРИС…
Застройщик
IKY GROUP ALANYA
Оставить заявку
Вилла Вилла с четырьмя спальнями с видом на Аланию и море.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями с видом на Аланию и море.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями с видом на Аланию и море.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями с видом на Аланию и море.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями с видом на Аланию и море.
Показать все Вилла Вилла с четырьмя спальнями с видом на Аланию и море.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями с видом на Аланию и море.
Аланья, Турция
от
$610,729
Варианты отделки С отделкой
Подходит под Гражданство Турции! Меблированная вилла с четырьмя спальнями с собственным бассейном с видом на море, горы, и крепость. Комнат: 4+1 Этажность: 2 Спален: 4 Кухня-гостиная: 1 Ванные комнаты: 4 Гардеробная: 1 Площадь виллы: 270 м2 Площадь участка: 450 м2 Комплекс ви…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла Виллы с четырьмя и пятью спальнями.
Вилла Виллы с четырьмя и пятью спальнями.
Вилла Виллы с четырьмя и пятью спальнями.
Вилла Виллы с четырьмя и пятью спальнями.
Вилла Виллы с четырьмя и пятью спальнями.
Показать все Вилла Виллы с четырьмя и пятью спальнями.
Вилла Виллы с четырьмя и пятью спальнями.
Бююкчекмедже, Турция
от
$1,32 млн
Комплекс Feza Park включающий 22 виллы 3 различных типов, одноэтажные или двухуровневые. Характеристики дома: Площадь дома 1: 422 м2 / 265 м2 Площадь дома 2: 588 м2 / 347 м2 Кол-во этажей: 2 Кол-во спален: 4, 5 Кол-во ванных: 3,4 Комната для персонала: 1 Все виллы сда…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Вилла For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Вилла For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Вилла For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Вилла For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Показать все Вилла For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Вилла For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Аланья, Турция
от
$282,951
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Продается новый проект вилл в Алании для получения турецкого гражданства Для получения гражданства доступны виллы для продажи в Алании Тепе, расположенные. Открытые бассейны Полная активность 2+1, 3+1, 4+1 варианты Первоначальный взнос + Рассрочка Дата окончания: 30.05.2025
Агентство
AxA property®
Оставить заявку
Вилла Вилла с двумя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Вилла с двумя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Вилла с двумя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Вилла с двумя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Вилла с двумя спальнями в Бодруме с видом на море.
Показать все Вилла Вилла с двумя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Вилла с двумя спальнями в Бодруме с видом на море.
Бодрум, Турция
от
$525,000
Вилла с двумя спальнями с панорамным видом на море в живописном районе Бодрума. Вилла расположена в 6 км от центра Ялыковака (марина, променад с кафе ресторанами, и магазинами) в комплексе с бассейном, имеется собственный пляж с пирсом. Этажность: 2 Кол-во спален: 2 Кол-во сан-узлов:…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 800 метрах от моря.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 800 метрах от моря.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 800 метрах от моря.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 800 метрах от моря.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 800 метрах от моря.
Показать все Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 800 метрах от моря.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 800 метрах от моря.
Бодрум, Турция
от
$830,000
Варианты отделки С отделкой
Отдельно стоящая вилла с четырьмя спальнями в 800 метрах от моря. Этажность: 2 Кол-во спален: 4 Кол-во сан-узлов: 4 Общая площадь: 200 м2 Площадь участка: 500 м2 Расстояние до моря: 800 метров Частная открытая парковка  Полы с подогревом  Система кондиционирования возду…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла Шикарная вилла с шестью спальнями с видом на море в Бодруме.
Вилла Шикарная вилла с шестью спальнями с видом на море в Бодруме.
Вилла Шикарная вилла с шестью спальнями с видом на море в Бодруме.
Вилла Шикарная вилла с шестью спальнями с видом на море в Бодруме.
Вилла Шикарная вилла с шестью спальнями с видом на море в Бодруме.
Показать все Вилла Шикарная вилла с шестью спальнями с видом на море в Бодруме.
Вилла Шикарная вилла с шестью спальнями с видом на море в Бодруме.
Бодрум, Турция
от
$4,10 млн
Варианты отделки С отделкой
Шикарная вилла с шестью спальнями районе Туркбуку | Бодрум с видом на море и горы в комплексе вилл..  Вилла находится в 1,3 км до пристани для яхт и яхт-клуба Тюркбюкю, в 1,5 км до торгового центра Macro, и в 14 км до Ялыкавака. Этажность: 3 Кол-во спален: 6 Гостиных: 2 Отдельная ку…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Коттеджный поселок 4+1 Villa in Aydın
Коттеджный поселок 4+1 Villa in Aydın
Коттеджный поселок 4+1 Villa in Aydın
Коттеджный поселок 4+1 Villa in Aydın
Bahcearasi, Турция
от
$372,963
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Дидим Алтинкум Чамлык 4 виллы ( 2 близнеца ) на продажу Каждая вилла 4 + 1 240м2 3 этажа 5 комнат 1 салон 4 спальни Отдельная кухня 2 ванные комнаты 3 туалета Каждая вилла имеет свой собственный бассейн B-B-Q Альков Автостоянка До моря 850 метров
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Вилла Эксклюзивная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Вилла Эксклюзивная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Вилла Эксклюзивная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Вилла Эксклюзивная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Вилла Эксклюзивная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Показать все Вилла Эксклюзивная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Вилла Эксклюзивная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Бодрум, Турция
от
$3,34 млн
Варианты отделки С отделкой
Продается роскошная вилла в живописном районе Ялыкавак | Бодрум в 600 метрах от пристани для ЯХТ. Этажность: 2 Кол-во спален: 4 Кол-во сан-узлов: 4 Отдельная квартира с 1 спальней, кухней и ванной комнатой для горничной или гостя. Расстояние до моря: 600 метров Частный больш…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла Villa in Didim
Вилла Villa in Didim
Вилла Villa in Didim
Вилла Villa in Didim
Вилла Villa in Didim
Вилла Villa in Didim
Didim, Турция
от
$822,712
Варианты отделки С отделкой
1 объект недвижимости 1
Продается вилла в Акбук Дидим -3-х этажная вилла-близнец -250 м2 -3 + 1 -4 комнаты -1 салон -3 спальни -3 ванные комнаты -chic терраса с видом на море Первая линия от моря - Вид на море никогда не закроется - Перед домом, пляжем и морем, прямо через дорогу, есть дорога, проект пре…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Вилла Dikili Villa Project
Вилла Dikili Villa Project
Вилла Dikili Villa Project
Вилла Dikili Villa Project
Дикили, Турция
от
$296,688
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Измирский район Дикили до моря и пляжа 20 метров 120 м2 брутто 100 м2 нетто 3 + 1 дуплекс 3 спальни 1 салон с камином Ванная комната 1 Ванная комната 2 Камин в доме вид на море
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Вилла Zeray Kırsal Sapanca
Вилла Zeray Kırsal Sapanca
Вилла Zeray Kırsal Sapanca
Вилла Zeray Kırsal Sapanca
Вилла Zeray Kırsal Sapanca
Показать все Вилла Zeray Kırsal Sapanca
Вилла Zeray Kırsal Sapanca
Akcay, Турция
от
$704,060
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Наш проект Кырсал Сапанджа позиционируется как 26 вилл на площади 16.400 м2. Каждая из наших вилл имеет площадь 295 м2 и состоит из 4 комнат и 1 гостиной. Площадь сада наших вилл начинается от 150 м2 и доходит до 540 м2. На нашем объекте действует круглосуточная система безопасности. Кажд…
Застройщик
Zeray Construction Inc.
Оставить заявку
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Урла, Турция
от
$2,23 млн
Год сдачи 2025
Площадь 374–476 м²
7 объектов недвижимости 7
Передай привет дню с ароматом лаванды... Проект расположен в жемчужине Эгейской Урлы, с 73 виллами на 80 845,32 квадратных метра. Будет 3 типа вилл, как 5 + 1/6 + 1/7 + 1. Каждая вилла будет иметь собственную солнечную энергетическую инфраструктуру на крыше, бассейн и парковку. Кроме того…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Вилла Akbuk Sea View Villa
Вилла Akbuk Sea View Villa
Вилла Akbuk Sea View Villa
Вилла Akbuk Sea View Villa
Вилла Akbuk Sea View Villa
Показать все Вилла Akbuk Sea View Villa
Вилла Akbuk Sea View Villa
Akbuk, Турция
от
$459,278
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Современная 5-комнатная отдельно стоящая вилла с потрясающим видом на море и природу в Акбюке. Современный дом, построенный на частном участке площадью 410 м2 с большим частным бассейном и открытыми жилыми зонами. Идеальная инвестиция в недвижимость Дидима.Мы в Министерстве внутренних дел Ту…
Застройщик
Polat Group
Оставить заявку
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме
Показать все Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме
Чешме, Турция
от
$608,846
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
На берегу Эгейского моря, райский уголок Дальян Сакызлыкой  Территория Жилого Комплекса 7500 м2  Проект состоит из 2 блоков, у каждого блока есть свой бассейн  Площадь Виллы: Брутто :120 м2 Нетто: 85 м2 1. Этаж: - Двор - Зал - Открытая кухня - Санузел  2. эта…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Вилла Villa in Antalya
Вилла Villa in Antalya
Вилла Villa in Antalya
Вилла Villa in Antalya
Вилла Villa in Antalya
Муратпаша, Турция
от
$976,299
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
1 объект недвижимости 1
-Анталья, Каш Расположение -Калканский район Потрясающий вид на море -9 вилл -4 виллы на продажу Каждая вилла расположена на участке 500 м2 -Вилла площадь 300 м2 -4 + 1 вилла -1 открытый салон с кухней -4 спальни -1 туалет -4 ванные комнаты -1 сауна -Половая система отопления -Ц…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Вилла Меблированная вилла 3+2 с бассейном в комплексе с инфраструктурой.
Вилла Меблированная вилла 3+2 с бассейном в комплексе с инфраструктурой.
Вилла Меблированная вилла 3+2 с бассейном в комплексе с инфраструктурой.
Вилла Меблированная вилла 3+2 с бассейном в комплексе с инфраструктурой.
Вилла Меблированная вилла 3+2 с бассейном в комплексе с инфраструктурой.
Показать все Вилла Меблированная вилла 3+2 с бассейном в комплексе с инфраструктурой.
Вилла Меблированная вилла 3+2 с бассейном в комплексе с инфраструктурой.
Аланья, Турция
от
$443,262
Варианты отделки С отделкой
Комнат: 3+2 Этажность: 3 Ванные комнаты: 2 Балкон: 3 Площадь виллы: 170 м2 Меблированная вилла с тремя спальнями и собственным бассейном с видом на море и крепость. Вилла состоит из 3 этажей. Совмещенная гостиная и кухня на 1-м этаже, 3 спальни на 2-м этаже и пентхаус на верхнем эт…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла Вилла 4+2 с бассейном и видом на море под Гражданство Турции.
Вилла Вилла 4+2 с бассейном и видом на море под Гражданство Турции.
Вилла Вилла 4+2 с бассейном и видом на море под Гражданство Турции.
Вилла Вилла 4+2 с бассейном и видом на море под Гражданство Турции.
Вилла Вилла 4+2 с бассейном и видом на море под Гражданство Турции.
Показать все Вилла Вилла 4+2 с бассейном и видом на море под Гражданство Турции.
Вилла Вилла 4+2 с бассейном и видом на море под Гражданство Турции.
Каргыджак, Турция
от
$408,288
Варианты отделки С отделкой
Подходит под Гражданство Турции - в Тапу можем указать 400.000 USD. Меблированная вилла с четырьмя спальнями с собственным бассейном с видом на море, в районе Каргыджак. Характеристика: 4 Спальни 2 Гостиные 2 Балкона  3 Ванные комнаты  Теплые полы Площадь виллы: 360 м2 …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла Виллы с пятью спальнями в районе Сарыер | Зекериякёй.
Вилла Виллы с пятью спальнями в районе Сарыер | Зекериякёй.
Вилла Виллы с пятью спальнями в районе Сарыер | Зекериякёй.
Вилла Виллы с пятью спальнями в районе Сарыер | Зекериякёй.
Вилла Виллы с пятью спальнями в районе Сарыер | Зекериякёй.
Показать все Вилла Виллы с пятью спальнями в районе Сарыер | Зекериякёй.
Вилла Виллы с пятью спальнями в районе Сарыер | Зекериякёй.
Сарыер, Турция
от
$1,70 млн
Варианты отделки С отделкой
Представляем Вашему вниманию виллу с пять спальнями 410 м2 в районе Сарыер. Характеристики дома: 5 спален 2 гостиные 5 ванных комнат Общий Бассейн Парковка В радиусе нескольких километров от комплекса есть торговые центры, международные государственные и частные универс…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла Costa Marina Villaları
Вилла Costa Marina Villaları
Вилла Costa Marina Villaları
Вилла Costa Marina Villaları
Вилла Costa Marina Villaları
Показать все Вилла Costa Marina Villaları
Вилла Costa Marina Villaları
Бейликдюзю, Турция
от
$1,17 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Проект бутик-виллы, который находится всего в 11 единицах в районе пристани Западного Стамбула. Каждый блок имеет полную конфиденциальность с частным бассейном, садом. Между тем легкий доступ к пляжу, Marina Mall и другим достопримечательностям на западе Стамбула. цены ниже среднего по району.
Агентство
EOS Turkey Property
Оставить заявку
Вилла Akbuk Sea View
Вилла Akbuk Sea View
Вилла Akbuk Sea View
Вилла Akbuk Sea View
Вилла Akbuk Sea View
Показать все Вилла Akbuk Sea View
Вилла Akbuk Sea View
Akbuk, Турция
от
$534,989
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Отдельностоящие виллы с панорамным видом на море в Акбуке, в нескольких минутах езды от аэропорта Милас-Бодрум.Готовые современные и роскошные отдельные виллы на продажу в Акбуке. В окружении природы в элитном Акбуке, недалеко от пляжа и центра города. Строительство ведется на наклонном учас…
Застройщик
Polat Group
Оставить заявку
Вилла Вилла стремя спальнями с видом на море и замок в центре Бодрума.
Вилла Вилла стремя спальнями с видом на море и замок в центре Бодрума.
Вилла Вилла стремя спальнями с видом на море и замок в центре Бодрума.
Вилла Вилла стремя спальнями с видом на море и замок в центре Бодрума.
Вилла Вилла стремя спальнями с видом на море и замок в центре Бодрума.
Показать все Вилла Вилла стремя спальнями с видом на море и замок в центре Бодрума.
Вилла Вилла стремя спальнями с видом на море и замок в центре Бодрума.
Бодрум, Турция
от
$930,000
Варианты отделки С отделкой
В продаже 3-и виллы с тремя спальнями площадью 150 м2 - 170 м2 в центре Бодрума с панорамным видом на море и город. Частный бассейн Встроенная кухонная техника Встроенные шкафы Система охлаждения VRF Напольные обогреватели на вилле Парковка Сад Для получения более подр…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла Роскошные Виллы с тремя спальнями в сосновом лесу.