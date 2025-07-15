Квартира в новостройке Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани

Просторные квартиры рядом с пристанью для яхт в Стамбуле, Бейликдюзю

Просторные квартиры расположены в районе Каваклы в Бейликдюзю, Стамбул. Бейликдюзю активно развивается с каждым днём благодаря новым жилым проектам, недавно построенной яхтенной пристани и крупным торговым центрам. Этот район представляет собой современное и планомерно застроенное лицо Стамбула, идеально подходящее как для жизни, так и для инвестиций.

Квартиры на продажу в Бейликдюзю, Стамбул, находятся в шаговой доступности от всех необходимых объектов городской инфраструктуры. Культурный центр Özgecan Aslan расположен всего в 900 метрах, Международная больница — в 1 км, пристань для яхт West Istanbul Marina — в 1,4 км, порт Амбарлы — в 1,7 км, международная больница Birinci — в 2,8 км, колледж Beykent Okyanus — в 3,5 км, торговый центр Marmara Park — в 6,2 км, торговый центр Torium — в 7,5 км, а международный аэропорт Стамбула — в 49 км.

Малоэтажный жилой комплекс построен на участке площадью 5000 м² и состоит из 4 блоков, включающих в общей сложности 56 квартир. На территории комплекса предусмотрены зелёные зоны с фруктовыми деревьями, уютные беседки, крытый и открытый бассейны, паровая баня, фитнес-зал, детская игровая площадка, кафе, крытая парковка, круглосуточная охрана и система видеонаблюдения.

Роскошные квартиры спроектированы с учётом комфорта и современного образа жизни. Каждая из них включает гостиную, спальню, кухню, ванную комнату и балкон. Количество комнат, планировка кухни (открытая или отдельная) и наличие ванных комнат в спальнях зависят от типа квартиры. В отделке использованы качественные материалы: установлены стальные входные двери, кухонные шкафы, встроенная техника, ламинированные и керамические полы, душевые кабины, а также окна и балконные двери с ПВХ-профилем.

IST-01644