Жилой комплекс TOR Finance City Istanbul: квартиры в перспективном районе Умрание.

TOR Finance City Istanbul: квартиры в перспективном районе Умрание
Этот эксклюзивный жилой проект расположен в быстро развивающемся районе Умрание на анатолийской стороне Стамбула, всего в 5 минутах от Стамбульского финансового центра
Сочетая современные стандарты жизни с преимуществами центрального транспортного сообщения, этот проект предлагает идеальный вариант для инвесторов и семей.
Квартиры в продаже
- Квартиры 1+1 (от 95 м2 до 211 м2) от 229.000 USD
- Квартиры 2+1 (от 117 м2 до 180 м2) от 310.000 USD
- Пакет квартир под Гражданство - две квартиры 2+1 и 2+1 за 540.000 USD
План оплаты:
- Первый взнос 30%!
- Без% рассрочка до конца строительства!
Окончание строительства: 4-й квартал 2027 года
Развитая инфраструктура комплекса
Жилой комплекс Tor Finans City, построенный на земельном участке общей площадью 8000 м2, состоит из двух 12-этажных современных жилых блоков, предлагающих в общей сложности 242 квартиры в конфигурациях 1+1 и 2+1.
На территории предусмотрены:
- Крытый бассейн
- Турецкая баня, сауна и спа‑зона
- Пилатес‑зал
- Игровые площадки для детей
- Ресепшен и лифт
- Пешеходные дорожки и зоны для отдыха
- Крытая парковка
- Круглосуточная охрана и камеры наблюдения
Преимущества квартир
Каждая квартира спроектирована для комфортного и безопасного проживания и оснащена:
- Террасой и балконом
- Прачечной и кладовой
- Системой центрального отопления
- Системой «умный дом»
- Кондиционером и жалюзи
- Встроенной кухонной техникой
- Центральной спутниковой системой
- Системой учёта тепла
Удобное расположение
Комплекс находится в пешей доступности от ключевых объектов:
- 50 м — ближайшая автобусная остановка
- 150 м — аптека
- 200 м — парк и прогулочная зона
- 500 м — Стамбульский финансовый центр (IFC)
- 600 м — больница
- 700 м — станция метро
- 1 км — торговый центр Canpark
- 3 км — ТЦ Buyaka
- 10 км — мост Мучеников 15 июля
- 11 км — тоннель Евразия
- 13,7 км — мост Фатих Султан Мехмет
- 28 км — аэропорт Сабиха Гёкчен
Почему стоит купить квартиру в TOR Finance City?
- Легализация: Подходит для получения ВНЖ и Гражданства Турции
- Перспективный район: Умрание активно развивается, растёт спрос на жильё.
- Близость к финансовому центру: IFC привлекает профессионалов — высокий спрос на аренду.
- Транспортная доступность: метро, автобусные остановки, магистрали в шаговой доступности.
- Современная инфраструктура: всё необходимое — рядом с домом.
- Безопасность и комфорт: круглосуточная охрана, камеры наблюдения, продуманная среда.
- Долгосрочная выгода: рост стоимости недвижимости в развивающемся районе.
Не упустите шанс стать владельцем квартиры в TOR Finance City!
Свяжитесь с нами, чтобы:
- Получить подробную информацию о планировках и ценах
- Записаться на онлайн‑ или офлайн‑просмотр
- Узнать условия покупки и варианты финансирования.
Почему стоит выбрать Умрание?
Район привлекает инвесторов и жителей благодаря:
- Растущему населению и активному развитию
- Современной инфраструктуре: школы, больницы, парки в шаговой доступности
- Выгодному расположению с удобным доступом к транспортным маршрутам как на азиатской, так и на европейской стороне Стамбула
- Близости к Стамбульскому финансовому центру (IFC) — месту сосредоточения крупных финансовых учреждений;
- Новой линии метро и расширяющимся зелёным зонам
- Сейсмоустойчивым зданиям и современному городскому ландшафту
Поможем Вам легализовать денежные средства
Организуем оплату сделки любым удобном для Вас способом - Перевод | USDT | Наличные (USD, EUR, РУБ).
Мы примем наличные, обналичим криптовалюту в Турции и проведем как банковский перевод из-зи границы!
Форма оплаты:
- Банковские переводы
- Криптовалюта - USDT, BTC, ETH
Юрист нашей компании занимается сбором, подготовкой и проверкой всех документов необходимых для приобретения ГРАЖДАНСТВА ТУРЦИИ, а также полным сопровождение на всех этапах.
Услуги нашей компании:
- Оформление ВНЖ, Гражданства, открытие банковских счетов и т.д.
- Продажа недвижимости (квартиры, виллы, магазины, офисы, отели)
- Индивидуальный ознакомительный тур по недвижимости
- Бесплатный трансфер, размещение, консультации и показ объектов
- Открытие бизнеса в Турции, Юридические консультации (адвокат)
- Помощь с покупкой мебели, техники и т.д.
- Устроим Ваших детей в сад, школу, университет