Жилой комплекс TOR Finance City Istanbul: квартиры в перспективном районе Умрание.

$229,000
Дата обновления: 09.05.2026

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Умрание
  • Метро
    Ihlamurkuyu (~ 900 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

    Бизнес-класс
    2027
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

TOR Finance City Istanbul: квартиры в перспективном районе Умрание

Этот эксклюзивный жилой проект расположен в быстро развивающемся районе Умрание на анатолийской стороне Стамбула, всего в 5 минутах от Стамбульского финансового центра

Сочетая современные стандарты жизни с преимуществами центрального транспортного сообщения, этот проект предлагает идеальный вариант для инвесторов и семей.

Квартиры в продаже

  • Квартиры 1+1 (от 95 м2 до 211 м2) от 229.000 USD
  • Квартиры 2+1 (от 117 м2 до 180 м2) от 310.000 USD
  • Пакет квартир под Гражданство - две квартиры 2+1 и 2+1 за 540.000 USD

План оплаты:

  • Первый взнос 30%!
  • Без% рассрочка до конца строительства!

Окончание строительства: 4-й квартал 2027 года

Развитая инфраструктура комплекса

Жилой комплекс Tor Finans City, построенный на земельном участке общей площадью 8000 м2, состоит из двух 12-этажных современных жилых блоков, предлагающих в общей сложности 242 квартиры в конфигурациях 1+1 и 2+1.

На территории предусмотрены:

  • Крытый бассейн
  • Турецкая баня, сауна и спа‑зона
  • Пилатес‑зал
  • Игровые площадки для детей
  • Ресепшен и лифт
  • Пешеходные дорожки и зоны для отдыха
  • Крытая парковка
  • Круглосуточная охрана и камеры наблюдения

Преимущества квартир

Каждая квартира спроектирована для комфортного и безопасного проживания и оснащена:

  • Террасой и балконом
  • Прачечной и кладовой
  • Системой центрального отопления
  • Системой «умный дом»
  • Кондиционером и жалюзи
  • Встроенной кухонной техникой
  • Центральной спутниковой системой
  • Системой учёта тепла

Удобное расположение

Комплекс находится в пешей доступности от ключевых объектов:

  • 50 м — ближайшая автобусная остановка
  • 150 м — аптека
  • 200 м — парк и прогулочная зона
  • 500 м — Стамбульский финансовый центр (IFC)
  • 600 м — больница
  • 700 м — станция метро
  • 1 км — торговый центр Canpark
  • 3 км — ТЦ Buyaka
  • 10 км — мост Мучеников 15 июля
  • 11 км — тоннель Евразия
  • 13,7 км — мост Фатих Султан Мехмет
  • 28 км — аэропорт Сабиха Гёкчен

Почему стоит купить квартиру в TOR Finance City?

  • Легализация: Подходит для получения ВНЖ и Гражданства Турции
  • Перспективный район: Умрание активно развивается, растёт спрос на жильё.
  • Близость к финансовому центру: IFC привлекает профессионалов — высокий спрос на аренду.
  • Транспортная доступность: метро, автобусные остановки, магистрали в шаговой доступности.
  • Современная инфраструктура: всё необходимое — рядом с домом.
  • Безопасность и комфорт: круглосуточная охрана, камеры наблюдения, продуманная среда.
  • Долгосрочная выгода: рост стоимости недвижимости в развивающемся районе.

Не упустите шанс стать владельцем квартиры в TOR Finance City!

Свяжитесь с нами, чтобы:

  • Получить подробную информацию о планировках и ценах
  • Записаться на онлайн‑ или офлайн‑просмотр
  • Узнать условия покупки и варианты финансирования.

Почему стоит выбрать Умрание?

Район привлекает инвесторов и жителей благодаря:

  • Растущему населению и активному развитию
  • Современной инфраструктуре: школы, больницы, парки в шаговой доступности
  • Выгодному расположению с удобным доступом к транспортным маршрутам как на азиатской, так и на европейской стороне Стамбула
  • Близости к Стамбульскому финансовому центру (IFC) — месту сосредоточения крупных финансовых учреждений;
  • Новой линии метро и расширяющимся зелёным зонам
  • Сейсмоустойчивым зданиям и современному городскому ландшафту

Поможем Вам легализовать денежные средства

Организуем оплату сделки любым удобном для Вас способом - Перевод | USDT | Наличные (USD, EUR, РУБ).
​​​​Мы примем наличные, обналичим криптовалюту в Турции и проведем как банковский перевод из-зи границы!

Форма оплаты:

  • Банковские переводы
  • Криптовалюта - USDT, BTC, ETH

Юрист нашей компании занимается сбором, подготовкой и проверкой всех документов необходимых для приобретения ГРАЖДАНСТВА ТУРЦИИ, а также полным сопровождение на всех этапах.


Услуги нашей компании:

  • Оформление ВНЖ, Гражданства, открытие банковских счетов и т.д.
  • Продажа недвижимости (квартиры, виллы, магазины, офисы, отели)
  • Индивидуальный ознакомительный тур по недвижимости
  • Бесплатный трансфер, размещение, консультации и показ объектов
  • Открытие бизнеса в Турции, Юридические консультации (адвокат)
  • Помощь с покупкой мебели, техники и т.д.
  • Устроим Ваших детей в сад, школу, университет

