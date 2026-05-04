Жилой комплекс TOR Finance City Istanbul: квартиры в перспективном районе Умрание.

TOR Finance City Istanbul: квартиры в перспективном районе Умрание

Этот эксклюзивный жилой проект расположен в быстро развивающемся районе Умрание на анатолийской стороне Стамбула, всего в 5 минутах от Стамбульского финансового центра

Сочетая современные стандарты жизни с преимуществами центрального транспортного сообщения, этот проект предлагает идеальный вариант для инвесторов и семей.

Квартиры в продаже

Квартиры 1+1 (от 95 м2 до 211 м2) от 229.000 USD

Квартиры 2+1 (от 117 м2 до 180 м2) от 310.000 USD

Пакет квартир под Гражданство - две квартиры 2+1 и 2+1 за 540.000 USD

План оплаты:

Первый взнос 30%!

Без% рассрочка до конца строительства!

Окончание строительства: 4-й квартал 2027 года

Развитая инфраструктура комплекса

Жилой комплекс Tor Finans City, построенный на земельном участке общей площадью 8000 м2, состоит из двух 12-этажных современных жилых блоков, предлагающих в общей сложности 242 квартиры в конфигурациях 1+1 и 2+1.

На территории предусмотрены:

Крытый бассейн

Турецкая баня, сауна и спа‑зона

Пилатес‑зал

Игровые площадки для детей

Ресепшен и лифт

Пешеходные дорожки и зоны для отдыха

Крытая парковка

Круглосуточная охрана и камеры наблюдения

Преимущества квартир

Каждая квартира спроектирована для комфортного и безопасного проживания и оснащена:

Террасой и балконом

Прачечной и кладовой

Системой центрального отопления

Системой «умный дом»

Кондиционером и жалюзи

Встроенной кухонной техникой

Центральной спутниковой системой

Системой учёта тепла

Удобное расположение

Комплекс находится в пешей доступности от ключевых объектов:

50 м — ближайшая автобусная остановка

150 м — аптека

200 м — парк и прогулочная зона

500 м — Стамбульский финансовый центр (IFC)

600 м — больница

700 м — станция метро

1 км — торговый центр Canpark

3 км — ТЦ Buyaka

10 км — мост Мучеников 15 июля

11 км — тоннель Евразия

13,7 км — мост Фатих Султан Мехмет

28 км — аэропорт Сабиха Гёкчен

Почему стоит купить квартиру в TOR Finance City?

Легализация: Подходит для получения ВНЖ и Гражданства Турции

Подходит для получения ВНЖ и Гражданства Турции Перспективный район: Умрание активно развивается, растёт спрос на жильё.

Умрание активно развивается, растёт спрос на жильё. Близость к финансовому центру: IFC привлекает профессионалов — высокий спрос на аренду.

IFC привлекает профессионалов — высокий спрос на аренду. Транспортная доступность: метро, автобусные остановки, магистрали в шаговой доступности.

метро, автобусные остановки, магистрали в шаговой доступности. Современная инфраструктура: всё необходимое — рядом с домом.

всё необходимое — рядом с домом. Безопасность и комфорт: круглосуточная охрана, камеры наблюдения, продуманная среда.

круглосуточная охрана, камеры наблюдения, продуманная среда. Долгосрочная выгода: рост стоимости недвижимости в развивающемся районе.

Почему стоит выбрать Умрание?

Район привлекает инвесторов и жителей благодаря:

Растущему населению и активному развитию

Современной инфраструктуре: школы, больницы, парки в шаговой доступности

Выгодному расположению с удобным доступом к транспортным маршрутам как на азиатской, так и на европейской стороне Стамбула

Близости к Стамбульскому финансовому центру (IFC) — месту сосредоточения крупных финансовых учреждений;

Новой линии метро и расширяющимся зелёным зонам

Сейсмоустойчивым зданиям и современному городскому ландшафту

Поможем Вам легализовать денежные средства

Организуем оплату сделки любым удобном для Вас способом - Перевод | USDT | Наличные (USD, EUR, РУБ).

​​​​Мы примем наличные, обналичим криптовалюту в Турции и проведем как банковский перевод из-зи границы!

Форма оплаты:

Банковские переводы

Криптовалюта - USDT, BTC, ETH

Юрист нашей компании занимается сбором, подготовкой и проверкой всех документов необходимых для приобретения ГРАЖДАНСТВА ТУРЦИИ, а также полным сопровождение на всех этапах.



