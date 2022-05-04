Квартира в новостройке Golden Palace Halic

Престижное расположение в Бейоглу с панорамным видом на бухту Золотой Рог

Golden Palace Halic расположен в самом сердце Бейоглу — одного из самых оживлённых и исторически значимых районов Стамбула. Проект предлагает захватывающие панорамные виды на бухту Золотой Рог, сочетая преимущества жизни в центре мегаполиса с красотой прибрежных пейзажей. Близость к площади Таксим, улице Истикляль и главным культурным достопримечательностям делает комплекс привлекательным как для постоянного проживания, так и для инвестиций благодаря стабильному спросу со стороны жителей и туристов.

Бутик-резиденция с комфортом пятизвёздочного отеля

Golden Palace Halic представляет собой малоэтажный бутик-проект с ограниченным количеством апартаментов, что обеспечивает высокий уровень приватности и эксклюзивности. Концепция проживания в стиле отеля отражена в элегантных интерьерах, системах «умный дом», подогреве полов, кондиционировании воздуха и современных системах автоматизации. Жители комплекса могут пользоваться фитнес-центром, благоустроенными зелёными зонами общего пользования, частной парковкой и круглосуточной охраной с постоянной поддержкой персонала.

Высокая доходность от аренды и привлекательность для краткосрочных инвестиций

Golden Palace Halic обладает значительным инвестиционным потенциалом, особенно для краткосрочной аренды и размещения через Airbnb. Центральное расположение, великолепные виды на Золотой Рог и шаговая доступность ресторанов, магазинов и культурных достопримечательностей делают проект особенно привлекательным для туристов и деловых путешественников. Бутик-формат комплекса и его премиальное позиционирование способствуют высокой заполняемости и стабильному доходу от аренды в одном из самых динамичных районов Стамбула.

Краткое описание проекта

Golden Palace Halic — это бутик-жилой комплекс в районе Бейоглу (Стамбул), предлагающий малоэтажные апартаменты с панорамными видами на бухту Золотой Рог и современным дизайном в гостиничном стиле.

Проект сочетает технологии «умного дома», фитнес-центр, зелёные зоны отдыха, круглосуточную охрану и удобное расположение рядом с Таксимом, улицей Истикляль и основными транспортными узлами, что делает его идеальным выбором как для комфортного проживания, так и для инвестиций в краткосрочную аренду.

10 ключевых преимуществ Golden Palace Halic