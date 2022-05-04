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Квартира в новостройке Golden Palace Halic

Бейоглу, Турция
Цена по запросу
;
12
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ID: 38237
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 19.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бейоглу

О комплексе

Престижное расположение в Бейоглу с панорамным видом на бухту Золотой Рог

Golden Palace Halic расположен в самом сердце Бейоглу — одного из самых оживлённых и исторически значимых районов Стамбула. Проект предлагает захватывающие панорамные виды на бухту Золотой Рог, сочетая преимущества жизни в центре мегаполиса с красотой прибрежных пейзажей. Близость к площади Таксим, улице Истикляль и главным культурным достопримечательностям делает комплекс привлекательным как для постоянного проживания, так и для инвестиций благодаря стабильному спросу со стороны жителей и туристов.

Бутик-резиденция с комфортом пятизвёздочного отеля

Golden Palace Halic представляет собой малоэтажный бутик-проект с ограниченным количеством апартаментов, что обеспечивает высокий уровень приватности и эксклюзивности. Концепция проживания в стиле отеля отражена в элегантных интерьерах, системах «умный дом», подогреве полов, кондиционировании воздуха и современных системах автоматизации. Жители комплекса могут пользоваться фитнес-центром, благоустроенными зелёными зонами общего пользования, частной парковкой и круглосуточной охраной с постоянной поддержкой персонала.

Высокая доходность от аренды и привлекательность для краткосрочных инвестиций

Golden Palace Halic обладает значительным инвестиционным потенциалом, особенно для краткосрочной аренды и размещения через Airbnb. Центральное расположение, великолепные виды на Золотой Рог и шаговая доступность ресторанов, магазинов и культурных достопримечательностей делают проект особенно привлекательным для туристов и деловых путешественников. Бутик-формат комплекса и его премиальное позиционирование способствуют высокой заполняемости и стабильному доходу от аренды в одном из самых динамичных районов Стамбула.

Краткое описание проекта

Golden Palace Halic — это бутик-жилой комплекс в районе Бейоглу (Стамбул), предлагающий малоэтажные апартаменты с панорамными видами на бухту Золотой Рог и современным дизайном в гостиничном стиле.

Проект сочетает технологии «умного дома», фитнес-центр, зелёные зоны отдыха, круглосуточную охрану и удобное расположение рядом с Таксимом, улицей Истикляль и основными транспортными узлами, что делает его идеальным выбором как для комфортного проживания, так и для инвестиций в краткосрочную аренду.

10 ключевых преимуществ Golden Palace Halic

  1. Престижное расположение в районе Бейоглу, рядом с площадью Таксим и улицей Истикляль.

  2. Панорамные виды на историческую бухту Золотой Рог.

  3. Жилой комплекс в гостиничном стиле, сочетающий комфорт и современный образ жизни.

  4. Малоэтажное бутик-здание с ограниченным количеством апартаментов для максимальной приватности.

  5. Современная инфраструктура: фитнес-центр, частная парковка и благоустроенные зелёные территории.

  6. Круглосуточная охрана, видеонаблюдение и постоянная поддержка персонала.

  7. Системы «умный дом», кондиционирование воздуха, подогрев полов и автоматизация жилья.

  8. Отличная транспортная доступность: основные автомагистрали, общественный транспорт и морские такси.

  9. Высокий потенциал доходности от аренды, включая краткосрочную аренду через Airbnb.

  10. Пешая доступность до магазинов, ресторанов, парков и культурных достопримечательностей.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Бейоглу, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Golden Palace Halic
Бейоглу, Турция
Цена по запросу
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