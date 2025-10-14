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  • Гражданство
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    Иммиграционный консультант
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    Иммиграционный консультант
    Szumski&Co
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Новости в сфере недвижимости в Польше

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Страна замков, песчаных дюн и заснеженных вершин

Польша — одно из крупнейших государств Восточной Европы. Население этой страны составляет около 38 миллионов человек. Большинство граждан страны исповедуют католическую религию и разговаривают на польском языке. Поляки очень гордятся богатым историческим, архитектурным и культурным наследием своего государства. Именно в Польше родились и творили композитор Фредерик Шопен, ученые Николай Коперник и Мария Склодовская-Кюри, режиссеры Роман Полански и Анджей Вайда. Ну а самый известный представитель этой страны — папа римский Иоанн Павел II.

Кроме того, Польша может похвастаться уникальными природными ландшафтами: здесь есть и горы (знаменитый курорт Закопане), и море (Гданьск, Гдыня и Сопот), и красивейшие Мазурские озера. А еще Польша — это развитая экономика, понятный нам язык и менталитет, средневековые замки и современные жилые комплексы, комфортный климат с мягкой зимой и солнечным летом. Покупка недвижимости в этой стране — выгодная инвестиция в будущее и возможность проживать в Европейском Союзе на законных основаниях.
 

Часто задаваемые вопросы

Какую недвижимость имеют право приобретать иностранные граждане?

Граждане других стран могут приобретать любую недвижимость в Польше при условии выдачи государством разрешения на покупку собственности.

Важно! Некоторые виды жилья можно покупать без специального разрешения.

От чего зависят цены на недвижимость в Польше?

Кроме площади и состояния жилья, на ее стоимость может повлиять и расположение.

Является ли владение недвижимостью в Польше основанием для законного проживания иностранца в Польше? Можно ли получить ВНЖ, ПМЖ или гражданство в обмен на покупку жилья?

Покупка жилья не является основанием для получения ВНЖ, ПМЖ или гражданства Польши.

Какие существуют способы получения вида на жительство?

  1. Обучение в ВУЗах страны, языковые курсы.
  2. Ведение бизнеса.
  3. Брак с гражданином Польши или обладателем ПМЖ.
  4. Рабочая виза или контракт.
  5. Польские корни.
  6. Карта Поляка.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-poluchit-grazhdanstvo-vnzh-ili-pmzh-v-polshe

Какие преимущества дает ВНЖ?

  • Жить, учиться и работать (в случае РВП нужно дополнительное разрешение), а также вести бизнес на территории страны.
  • Пересекать границы государств, входящих в Шенгенскую зону, в безвизовом режиме и находиться на их территории до 3 месяцев.
  • Получать медицинское обслуживание, приобретать/ арендовать недвижимость и движимое имущество.
  • Претендовать на получение гражданства РП.
  • В отдельных случаях ВНЖ может стать основанием для льгот при получении виз в другие страны (например, Англию и Америку).

Сколько времени потребуется на оформление ВНЖ?

Время ожидания ответа об оформлении ВНЖ — 5-6 месяцев. Заявки на постоянный ВНЖ в Польше рассматриваются только при условии проживания соискателем статуса на территории страны не менее 3 месяцев.

На каких основаниях можно получить гражданство страны?

  • Заявление на имя президента или воеводы.
  • Происхождение (Карта Поляка).
  • Брак с гражданином РП.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-poluchit-grazhdanstvo-vnzh-ili-pmzh-v-polshe

Какие привилегии дает получение гражданства?

  • Возможность проживать, учиться и трудиться в любой стране ЕС, без временных ограничений.
  • Возможность перемещаться по ЕС без виз.
  • Обучение в ЕС для граждан Польши дешевле.
  • Возможность приобретать землю и недвижимость в ЕС.

Какие типы жилья различают в Польше?

В Польше различают два типа жилой недвижимости: 

  • самостоятельное жилище;
  • земельное имущество.
     

В чем основные различия между земельным имуществом и самостоятельным жилищем?

К самостоятельному жилищу относятся квартиры. К земельному имуществу можно отнести дома, таунхаусы, земельные участки. При покупке жилья следует четко знать, к какому типу оно относится, так как польские законы предусматривают разные условия и требования к приобретению различных типов жилья.

Что нужно иностранцу для получения разрешения на приобретение недвижимости?

Для получения разрешения на покупку недвижимости от иностранного гражданина потребуется заявление и ряд документов (включая данные заявителя, информацию о продавце, данные о приобретаемой недвижимости, информацию о целях покупки недвижимости, квитанции об оплате пошлин и т. д.). Перечень необходимых документов может быть расширен по требованию МВД. Все документы должны быть предоставлены на польском языке. Перевод документов должен быть нотариально заверен.

Где нужно получать разрешение на покупку жилья?

Разрешение на покупку жилья выдает Министерство Внутренних Дел Польши. Стоит отметить, что некоторые виды жилья можно покупать без специального разрешения. 

Какой срок действия разрешения на покупку жилья?

Разрешение на покупку жилья действительно в течение 24 месяцев.

В каких случаях иностранным гражданам не нужно разрешение на покупку жилья?

Получать разрешение не нужно:

  • гражданину другой страны, желающему приобрести независимое жилье (квартиры в многоквартирном доме);
  • иностранцу, желающему купить гараж;
  • иностранному гражданину, который прожил в Польше не менее 5 лет с момента получения ПМЖ;
  • иностранцу, который состоит в браке с гражданином Польши и проживает в стране не менее 2 лет с момента получения ПМЖ;
  • иностранцу, получившему наследство на законных основаниях (при условии, что предыдущий хозяин владел имуществом более 5 лет до начала действия завещания);
  • юридическому лицу и/или коммерческой компании, имеющим зарегистрированный офис в Польше;
  • иностранцу, у которого подтверждена польская национальность;
  • компании, контролируемой иностранцем (в соответствии с уставными целями компании для покупки недвижимости без застройки (участка под застройку), если площадь этого участка не превышает в зоне городской застройки 0,5 га);
  • иностранцу, который является гражданином или предпринимателем государств-участников соглашений о Европейском экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации.

Стоит отметить, что все эти исключения не относятся к недвижимости, которая расположена в пограничной зоне либо является сельскохозяйственным угодьем площадью более 1 га.

Какие документы понадобятся для покупки жилья?

  • Загранпаспорт.
  • Лично либо документально подтвержденное согласие супруга/супруги (нотариально заверенная доверенность либо брачный договор).

Подробнее: https://realting.com/ru/news/o-vseh-nyuansah-pokupki-nedvizhimosti-v-varshave

Как происходит процедура покупки недвижимости? Какие этапы включает?

  • Составление резервационного договора.
  • Подписание предварительного договора с застройщиком (Umowa Deweloperska).
  • Внесение оплаты (возможно в несколько платежей по утвержденному застройщиком графику).
  • Подписание нотариального акта купли-продажи недвижимости (после окончания строительства).
  • Регистрация квартиры на свое имя.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/o-vseh-nyuansah-pokupki-nedvizhimosti-v-varshave
 

Можно ли провести сделку с недвижимостью в удаленном формате?

Купить квартиру иностранец может удаленно, оформив доверенность на риэлторскую компанию. На сделках с другими типами жилья покупатель должен присутствовать лично. 

С какими дополнительными расходами может столкнуться покупатель в процессе приобретения недвижимости?

Необходимо оплатить:

  • Услуги риэлтора.
  • Услуги нотариуса.
  • Услуги переводчика.
  • Налоги и пошлины (2% при покупке на вторичном рынке и 0% при покупке от застройщика).

Подробнее: https://www.youtube.com/watch?v=5gEXhRYNLwA&feature=emb_title
 

Каков размер коммунальных услуг?

В среднем стоимость коммунальных услуг в Польше составляет от 1,5 до 2,5 евро за кв.м. (в новостройках).

Электричество оплачивается дополнительно.

Подробнее: https://www.youtube.com/watch?v=5gEXhRYNLwA&feature=emb_title
 

Какие нужны документы для приобретения недвижимости в Варшаве?

Для приобретения квартиры покупателю необходим загранпаспорт. Если Вы состоите в законном браке, то нужны также паспортные данные Вашего(-ей) супруга(-и). 

Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-kupit-nedvizhimost-v-polshe-udalenno-2020

Как произвести оплату, перечислить деньги из-за границы?

Подробнее о том, как перечислить деньги из России, Украины и Беларуси, можно узнать по ссылке https://realting.com/ru/news/kak-kupit-nedvizhimost-v-polshe-udalenno-2020

Безопасно ли покупать недвижимость в Польше по доверенности?

Да, безопасно. Вы как доверитель уполномочиваете доверенное лицо в Польше приобрести на Ваше имя определенную недвижимость (с указанием точного адреса, названия жилого комплекса, площади, цены и т. д.). Нотариус в Польше не может заверить нотариальный акт с превышением полномочий.

Может ли доверенное лицо стать собственником квартиры при удаленной покупке по доверенности?

Нет. Это невозможно и преследуется уголовным кодексом Республики Польша.

Могу ли я ознакомиться с договором купли-продажи перед тем, как мое доверенное лицо его подпишет в моем имени? На каком языке он будет?

Вся документация (в том числе резервационные, предварительные, окончательные договоры) составляются на польском языке. Все договоры присылаются Вам для ознакомления. Имеется возможность отдать договоры и всю сопутствующую документацию на перевод на удобный для Вас язык.

Смогу ли я потом перепродать купленную недвижимость тоже удаленно?

Да. Для подписания такого нотариального договора купли-продажи нам будет необходима нотариальная доверенность, которую мы здесь на месте переводим у присяжного переводчика. 

Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-kupit-nedvizhimost-v-polshe-udalenno-2020

Есть ли в Польше электронный реестр для проверки недвижимости?

Любая недвижимость в Польше имеет свой индивидуальный кадастровый номер. Вам необходимо перейти на государственный сайт кадастрового реестра. На сайте https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do Вы самостоятельно можете проверить факт изменения собственника данной недвижимости.

Должен ли я предоставить подтверждение легальности происхождения денежных средств?

Согласно действующему Польскому законодательству, при перечислении денег продавцу или на нотариальный депозит со своего расчетного счета из-за границы от покупателя не требуется подтверждать легальность происхождения денежных средств.

Смогу ли я получить оригинал подписанного договора купли-продажи?

После подписания договора купли-продажи оригинал всегда отправляется покупателю.

Что делать, если у купленной недвижимости в процессе эксплуатации будут выявлены скрытые недостатки?

Согласно закону Ustawa deweloperska — Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) tekst jednolity z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1468), покупатель получает гарантию в течение пяти лет от застройщика в случае выявления каких-либо недостатков. 

Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-kupit-nedvizhimost-v-polshe-udalenno-2020

Как я могу получить ключи от квартиры от застройщика, если я не могу приехать?

Получить ключи от застройщика Ваш представитель также может на основании доверенности. Чаще всего достаточно оформить такую доверенность в письменной форме.

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