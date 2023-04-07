Польша

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Квартиры в Польше
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Квартира 1 комнатав Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м² 3/4 Этаж
€ 72,470
Квартира 2 спальнив Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 3/4 Этаж
€ 163,031
Квартира 2 спальнив Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 2/3 Этаж
€ 116,776
Квартира 1 комнатав Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 20 м² 3/6 Этаж
€ 75,110
Дома в Польше
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Вилла 5 спаленв Варшава, Польша
Вилла 5 спален
Варшава, Польша
6 Количество комнат 2 ванных комнат 324 м² Количество этажей 1
€ 852,648
Вилла 5 спаленв Ломянки, Польша
Вилла 5 спален
Ломянки, Польша
6 Количество комнат 2 ванных комнат 480 м² Количество этажей 1
€ 769,097
Вилла 5 спаленв Варшава, Польша
Вилла 5 спален
Варшава, Польша
8 Количество комнат 5 ванных комнат 758 м² Количество этажей 3
€ 4,500,000
Вилла 3 спальнив Варшава, Польша
Вилла 3 спальни
Варшава, Польша
6 Количество комнат 3 ванных комнат 1 077 м² Количество этажей 2
€ 2,892,147
Публикации
Все публикации
«€5,500 за «квадрат» — это еще не предел». Эксперт о ситуации и высоких ценах на рынке жилья Варшавы
07.04.2023
«€5,500 за «квадрат» — это еще не предел». Эксперт о ситуации и высоких ценах на рынке жилья Варшавы
Украинцы уже купили 4275 квартир в Польше, белорусы — 889. Интересная статистика польского рынка недвижимости
06.04.2023
Украинцы уже купили 4275 квартир в Польше, белорусы — 889. Интересная статистика польского рынка недвижимости
Как выглядят самые дешевые квартиры в Варшаве? Подборка жилья в Польше по цене от €51,500
29.03.2023
Как выглядят самые дешевые квартиры в Варшаве? Подборка жилья в Польше по цене от €51,500
Мало места, но ликвидно. Подборка маленьких трехкомнатных квартир в Варшаве
16.03.2023
Мало места, но ликвидно. Подборка маленьких трехкомнатных квартир в Варшаве
В Польше принят законопроект «Первое жильё» с кредитом под 2%. Подробности
16.03.2023
В Польше принят законопроект «Первое жильё» с кредитом под 2%. Подробности
Жилье у моря в Польше. Подборка квартир в Гданьске, готовых к заселению
02.03.2023
Жилье у моря в Польше. Подборка квартир в Гданьске, готовых к заселению
«Была женщина с 7 котами и квартира, в которой нельзя организовывать бордель». «Ужастики» аренды жилья в Варшаве от риэлтора
20.02.2023
«Была женщина с 7 котами и квартира, в которой нельзя организовывать бордель». «Ужастики» аренды жилья в Варшаве от риэлтора
Туристы проголосовали: Варшава — лучший город в Европе
15.02.2023
Туристы проголосовали: Варшава — лучший город в Европе
Польша
Столица: Варшава
Языки: Польский
Валюта: Польский злотый
Население: 37.97 млн.
Часовой пояс: (GTM+1)
ИРЧП: 0.865
Погода в Варшаве
Облачно
Ветер: 4 м/с, южный
Давление: 1007 мм рт. ст.
Влажность: 84%
Средняя цена
за квартиру: € 215,941
за дом: € 432,070
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Страна замков, песчаных дюн и заснеженных вершин

Польша — одно из крупнейших государств Восточной Европы. Население этой страны составляет около 38 миллионов человек. Большинство граждан страны исповедуют католическую религию и разговаривают на польском языке. Поляки очень гордятся богатым историческим, архитектурным и культурным наследием своего государства. Именно в Польше родились и творили композитор Фредерик Шопен, ученые Николай Коперник и Мария Склодовская-Кюри, режиссеры Роман Полански и Анджей Вайда. Ну а самый известный представитель этой страны — папа римский Иоанн Павел II.

Кроме того, Польша может похвастаться уникальными природными ландшафтами: здесь есть и горы (знаменитый курорт Закопане), и море (Гданьск, Гдыня и Сопот), и красивейшие Мазурские озера. А еще Польша — это развитая экономика, понятный нам язык и менталитет, средневековые замки и современные жилые комплексы, комфортный климат с мягкой зимой и солнечным летом. Покупка недвижимости в этой стране — выгодная инвестиция в будущее и возможность проживать в Европейском Союзе на законных основаниях.
 