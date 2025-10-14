Польша — одно из крупнейших государств Восточной Европы. Население этой страны составляет около 38 миллионов человек. Большинство граждан страны исповедуют католическую религию и разговаривают на польском языке. Поляки очень гордятся богатым историческим, архитектурным и культурным наследием своего государства. Именно в Польше родились и творили композитор Фредерик Шопен, ученые Николай Коперник и Мария Склодовская-Кюри, режиссеры Роман Полански и Анджей Вайда. Ну а самый известный представитель этой страны — папа римский Иоанн Павел II.
Кроме того, Польша может похвастаться уникальными природными ландшафтами: здесь есть и горы (знаменитый курорт Закопане), и море (Гданьск, Гдыня и Сопот), и красивейшие Мазурские озера. А еще Польша — это развитая экономика, понятный нам язык и менталитет, средневековые замки и современные жилые комплексы, комфортный климат с мягкой зимой и солнечным летом. Покупка недвижимости в этой стране — выгодная инвестиция в будущее и возможность проживать в Европейском Союзе на законных основаниях.
Граждане других стран могут приобретать любую недвижимость в Польше при условии выдачи государством разрешения на покупку собственности.
Важно! Некоторые виды жилья можно покупать без специального разрешения.
Кроме площади и состояния жилья, на ее стоимость может повлиять и расположение.
Покупка жилья не является основанием для получения ВНЖ, ПМЖ или гражданства Польши.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-poluchit-grazhdanstvo-vnzh-ili-pmzh-v-polshe
Время ожидания ответа об оформлении ВНЖ — 5-6 месяцев. Заявки на постоянный ВНЖ в Польше рассматриваются только при условии проживания соискателем статуса на территории страны не менее 3 месяцев.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-poluchit-grazhdanstvo-vnzh-ili-pmzh-v-polshe
В Польше различают два типа жилой недвижимости:
К самостоятельному жилищу относятся квартиры. К земельному имуществу можно отнести дома, таунхаусы, земельные участки. При покупке жилья следует четко знать, к какому типу оно относится, так как польские законы предусматривают разные условия и требования к приобретению различных типов жилья.
Для получения разрешения на покупку недвижимости от иностранного гражданина потребуется заявление и ряд документов (включая данные заявителя, информацию о продавце, данные о приобретаемой недвижимости, информацию о целях покупки недвижимости, квитанции об оплате пошлин и т. д.). Перечень необходимых документов может быть расширен по требованию МВД. Все документы должны быть предоставлены на польском языке. Перевод документов должен быть нотариально заверен.
Разрешение на покупку жилья выдает Министерство Внутренних Дел Польши. Стоит отметить, что некоторые виды жилья можно покупать без специального разрешения.
Разрешение на покупку жилья действительно в течение 24 месяцев.
Получать разрешение не нужно:
Стоит отметить, что все эти исключения не относятся к недвижимости, которая расположена в пограничной зоне либо является сельскохозяйственным угодьем площадью более 1 га.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/o-vseh-nyuansah-pokupki-nedvizhimosti-v-varshave
Подробнее: https://realting.com/ru/news/o-vseh-nyuansah-pokupki-nedvizhimosti-v-varshave
Купить квартиру иностранец может удаленно, оформив доверенность на риэлторскую компанию. На сделках с другими типами жилья покупатель должен присутствовать лично.
Необходимо оплатить:
Подробнее: https://www.youtube.com/watch?v=5gEXhRYNLwA&feature=emb_title
В среднем стоимость коммунальных услуг в Польше составляет от 1,5 до 2,5 евро за кв.м. (в новостройках).
Электричество оплачивается дополнительно.
Подробнее: https://www.youtube.com/watch?v=5gEXhRYNLwA&feature=emb_title
Для приобретения квартиры покупателю необходим загранпаспорт. Если Вы состоите в законном браке, то нужны также паспортные данные Вашего(-ей) супруга(-и).
Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-kupit-nedvizhimost-v-polshe-udalenno-2020
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Да, безопасно. Вы как доверитель уполномочиваете доверенное лицо в Польше приобрести на Ваше имя определенную недвижимость (с указанием точного адреса, названия жилого комплекса, площади, цены и т. д.). Нотариус в Польше не может заверить нотариальный акт с превышением полномочий.
Нет. Это невозможно и преследуется уголовным кодексом Республики Польша.
Вся документация (в том числе резервационные, предварительные, окончательные договоры) составляются на польском языке. Все договоры присылаются Вам для ознакомления. Имеется возможность отдать договоры и всю сопутствующую документацию на перевод на удобный для Вас язык.
Да. Для подписания такого нотариального договора купли-продажи нам будет необходима нотариальная доверенность, которую мы здесь на месте переводим у присяжного переводчика.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-kupit-nedvizhimost-v-polshe-udalenno-2020
Любая недвижимость в Польше имеет свой индивидуальный кадастровый номер. Вам необходимо перейти на государственный сайт кадастрового реестра. На сайте https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do Вы самостоятельно можете проверить факт изменения собственника данной недвижимости.
Согласно действующему Польскому законодательству, при перечислении денег продавцу или на нотариальный депозит со своего расчетного счета из-за границы от покупателя не требуется подтверждать легальность происхождения денежных средств.
После подписания договора купли-продажи оригинал всегда отправляется покупателю.
Согласно закону Ustawa deweloperska — Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) tekst jednolity z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1468), покупатель получает гарантию в течение пяти лет от застройщика в случае выявления каких-либо недостатков.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-kupit-nedvizhimost-v-polshe-udalenno-2020
Получить ключи от застройщика Ваш представитель также может на основании доверенности. Чаще всего достаточно оформить такую доверенность в письменной форме.