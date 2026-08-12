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Офисы в Турции

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Стамбул
11
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49 объектов найдено
Офис 115 м² в Муратпаша, Турция
Офис 115 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 115 м²
Коммерческая недвижимость на кольцевой дороге в Аланье в районе Оба Коммерческая недвижимост…
$696,212
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Офис 90 м² в Енишехир, Турция
Офис 90 м²
Енишехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 7
Стильные офисы в многофункциональном комплексе в центре Мерсина Офисы расположены в районе Е…
$185,894
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Офис 70 м² в Муратпаша, Турция
Офис 70 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Коммерческая недвижимость на кольцевой дороге в Аланье в районе Оба Коммерческая недвижимост…
$514,505
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TekceTekce
Офис 70 м² в Муратпаша, Турция
Офис 70 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Новые офисы в оживленном центре Махмутлара в Аланье Современные и стильные офисы расположены…
$283,312
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Офис 50 м² в Гёльбаши, Турция
Офис 50 м²
Гёльбаши, Турция
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Новые коммерческие помещения для инвестиций в престижном районе Инджек, Анкара Эти современн…
$133,936
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Офис 95 м² в Süreyya Opera, Турция
Офис 95 м²
Süreyya Opera, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1
$12,09 млн
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Офис 95 м² в Муратпаша, Турция
Офис 95 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Просторные и стильные офисы с видом на город на продажу в центре Алании Центр Алании — одно …
$262,432
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Офис 90 м² в Муратпаша, Турция
Офис 90 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Офисы в бизнес-центре с крытым паркингом в Алании в центре района Оба Район Оба – одна из са…
$393,626
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Офис 96 м² в Гёльбаши, Турция
Офис 96 м²
Гёльбаши, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 7
Офисы в Анкаре в районе Инджек на бульваре Шехит Савджи Мехмет Селим Кираз Анкара, столица и…
$193,977
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Офис 247 м² в Муратпаша, Турция
Офис 247 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 247 м²
Этаж 2
Офисы и магазины в пешей доступности от пляжа в Авсалларе, Аланья Авсаллар — популярный райо…
$588,445
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Офис 128 м² в Муратпаша, Турция
Офис 128 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 128 м²
Этаж 3
Офисы в бизнес-центре с крытым паркингом в Алании в центре района Оба Район Оба – одна из са…
$530,540
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Офис 75 м² в Енишехир, Турция
Офис 75 м²
Енишехир, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 5
Офисы с видом на море в престижном месте района Енишехир в Мерсине Мерсин — один из крупнейш…
$349,851
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Офис 85 м² в Сарыер, Турция
Офис 85 м²
Сарыер, Турция
Площадь 85 м²
Количество этажей 65
Просторные офисы рядом с шоссе ТЕМ в Стамбуле, Сарыер Сарыер, один из самых популярных район…
$725,104
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Офис 102 м² в Муратпаша, Турция
Офис 102 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Этаж 1
Офисы и магазины в пешей доступности от пляжа в Авсалларе, Аланья Авсаллар — популярный райо…
$467,295
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Офис 41 м² в Ялова, Турция
Офис 41 м²
Ялова, Турция
Площадь 41 м²
Этаж 1/5
Магазины с видом на Стамбульское шоссе в Ялове, Газиосманпаша Ялова – популярный туристическ…
$78,514
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Офис 57 м² в Аташехир, Турция
Офис 57 м²
Аташехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 9
Инвестиционная коммерческая недвижимость рядом с метро в Аташехире, Стамбул Эта коммерческая…
$267,873
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Офис 115 м² в Тарсус, Турция
Офис 115 м²
Тарсус, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 15
Новые офисы в выгодном месте района Тарсус в Мерсине Район Тарсус в Мерсине привлекает внима…
$126,512
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Офис 242 м² в Муратпаша, Турция
Офис 242 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 5
Площадь 242 м²
Этаж 4
Офисы в бизнес-центре с крытым паркингом в Алании в центре района Оба Район Оба – одна из са…
$787,252
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Офис 39 м² в Ялова, Турция
Офис 39 м²
Ялова, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/4
Офисы и магазины в комплексе рядом с государственными учреждениями в Ялове Ялова — один из с…
$86,597
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Офис 55 м² в Гёльбаши, Турция
Офис 55 м²
Гёльбаши, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 7
Офисы в Анкаре в районе Инджек на бульваре Шехит Савджи Мехмет Селим Кираз Анкара, столица и…
$198,595
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Офис 68 м² в Муратпаша, Турция
Офис 68 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Коммерческая недвижимость с видом на город в бизнес-центре в Оба, Алания Оба, район Алании, …
$211,075
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Офис 135 м² в Ялова, Турция
Офис 135 м²
Ялова, Турция
Площадь 135 м²
Этаж 2/4
Коммерческая недвижимость на продажу в Ялова, рядом со всей необходимой инфраструктурой Благ…
$157,029
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Офис 377 м² в Шишли, Турция
Офис 377 м²
Шишли, Турция
Площадь 377 м²
Готовые магазины, подходящие для инвестиций, в Шишли, Стамбул Проект находится в Шишли – одн…
$2,30 млн
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Офис 478 м² в Малтепе, Турция
Офис 478 м²
Малтепе, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 478 м²
Количество этажей 29
Офисы премиум-класса с гарантией аренды рядом с главной дорогой в Малтепе, Стамбул Офисы пре…
$1,85 млн
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Офис 60 м² в Odunpazari, Турция
Офис 60 м²
Odunpazari, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4
$2,64 млн
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Офис 209 м² в Муратпаша, Турция
Офис 209 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 209 м²
Этаж 4
Офисы в бизнес-центре с крытым паркингом в Алании в центре района Оба Район Оба – одна из са…
$764,434
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Офис 149 м² в Енишехир, Турция
Офис 149 м²
Енишехир, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 149 м²
Количество этажей 7
Стильные офисы в многофункциональном комплексе в центре Мерсина Офисы расположены в районе Е…
$371,789
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Офис 68 м² в Муратпаша, Турция
Офис 68 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Коммерческая недвижимость с видом на город в бизнес-центре в Оба, Алания Оба, район Алании, …
$228,189
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Офис 125 м² в Odunpazari, Турция
Офис 125 м²
Odunpazari, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 3
$4,59 млн
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Офис 107 м² в Эсеньюрт, Турция
Офис 107 м²
Эсеньюрт, Турция
Площадь 107 м²
Количество этажей 35
Офисы с видом на море в районе Эсеньюрт в Стамбуле Офисы на продажу расположены в районе Эсе…
$234,389
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