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Продажа офисных помещений в Турции

Мраморноморский регион
27
Стамбул
25
Анталья
15
Средиземноморский регион
15
Sekerhane Mahallesi
8
Аланья
8
Анкара
3
Центральная Анатолия
3
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46 объектов найдено
Офис 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Алания, Турция
Офис 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Алания, Турция
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Коммерческая Недвижимость на Оживленной Улице в Оба, Аланья Коммерческая недвижимость распол…
€195,000
Офис 2 спальни с тренажерным залом, с крытой парковкой в Каракокали, Турция
Офис 2 спальни с тренажерным залом, с крытой парковкой
Каракокали, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
Новый бизнес-центр в Оба Представляем Вашему вниманию новый бизнес-центр со собственн…
€300,000
Офис 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Мраморноморский регион, Турция
Офис 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 10
Новый элитный комплекс в Кягыхтане Рады Вам представить новый элитный комплекс с соб…
€241,000
Офис с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Офис с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 100 м²
Количество этажей 14
Магазины и Хоум-Офисы в Стамбуле Рядом с Метро. Коммерческая недвижимость на продажу в Стамб…
€474,000
Офис с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Офис с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 269 м²
Торговые Помещения в Элитном Комплексе в Стамбуле. Магазины расположены в самом популярном р…
€1,32 млн
Офис с парковка, с c ремонтом в Авджылар, Турция
Офис с парковка, с c ремонтом
Авджылар, Турция
Площадь 36 м²
Количество этажей 8
Коммерческая Недвижимость Возле Шоссе Е-5 в Стамбул. Коммерческие помещения находятся в Авдж…
€149,000
Офис с кондиционером, с видом на море, с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Офис с кондиционером, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 55 м²
Офисные Помещения в Стамбуле, Малтепе с Видом на Море. Предлагаемая на продажу коммерческая …
€389,000
Офис 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Кючюкчекмедже, Турция
Офис 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 20
Хоум-Офисы для Инвестиций в Хорошем Месте Стамбула. Хоум-офисы на продажу в Турции, Стамбуле…
€277,000
Офис 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Офис 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 7
Стильные Офисы в Центре Деловой Жизни Стамбула. Роскошный комплекс расположен в районе Нишан…
€2,05 млн
Офис 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Офис 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 1
Площадь 198 м²
Количество этажей 7
Стильные Офисы в Центре Деловой Жизни Стамбула. Роскошный комплекс расположен в районе Нишан…
€1,38 млн
Офис 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Офис 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Площадь 241 м²
Количество этажей 7
Стильные Офисы в Центре Деловой Жизни Стамбула. Роскошный комплекс расположен в районе Нишан…
€1,18 млн
Офис 5 спален с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Офис 5 спален с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 395 м²
Количество этажей 4
Здание в Стамбуле, Ускюдар, Разработанное по Экоконцепции. Здание в Стамбуле оснащено оборуд…
€3,75 млн
Офис с балконом, с кондиционером, с парковка в Стамбул, Турция
Офис с балконом, с кондиционером, с парковка
Стамбул, Турция
Площадь 135 м²
Количество этажей 65
Готовые Офисы с Видом на Город в Сарыере, Стамбул. Готовые офисы расположены в районе Сарыер…
€794,000
Офис 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Guezeloba, Турция
Офис 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Guezeloba, Турция
Комнаты 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/3
Коммерческая Недвижимость в Центре Анталии с Высоким Потенциалом Дохода от Аренды Первокласс…
€217,000
Офис с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Офис с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 226 м²
Количество этажей 12
Офисы в Современном Стиле для Инвестиций в Бейликдюзю. Современные офисы расположены недалек…
€576,000
Офис 3 спальни с кондиционером в Махмутлар центр, Турция
Офис 3 спальни с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Новые Офисы в Оживленном Месте в Махмутларе, Аланья Стильные офисы расположены в Аланье – од…
€350,000
Офис 2 спальни с кондиционером в Махмутлар центр, Турция
Офис 2 спальни с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Новые Офисы в Оживленном Месте в Махмутларе, Аланья Стильные офисы расположены в Аланье – од…
€240,000
Офис 3 спальни с балконом в Мраморноморский регион, Турция
Офис 3 спальни с балконом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Площадь 199 м²
Количество этажей 10
Хоум-Офисы с Арендным Потенциалом в Зейтинбурну, Стамбул. Инвестиционные офисы в Зейтинбурну…
€1,33 млн
Офис 2 спальни с балконом в Мраморноморский регион, Турция
Офис 2 спальни с балконом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 10
Хоум-Офисы с Арендным Потенциалом в Зейтинбурну, Стамбул. Инвестиционные офисы в Зейтинбурну…
€848,000
Офис 1 спальня с балконом в Мраморноморский регион, Турция
Офис 1 спальня с балконом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 10
Хоум-Офисы с Арендным Потенциалом в Зейтинбурну, Стамбул. Инвестиционные офисы в Зейтинбурну…
€550,000
Офис 4 спальни с балконом, с парковка в Goelbasi, Турция
Офис 4 спальни с балконом, с парковка
Goelbasi, Турция
Комнаты 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 7
Новые Офисные Помещения в Комплексе Смешанного Типа в Инджеке, Анкара Первоклассные офисы ра…
€270,000
Офис 2 спальни с балконом, с парковка в Goelbasi, Турция
Офис 2 спальни с балконом, с парковка
Goelbasi, Турция
Комнаты 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 7
Новые Офисные Помещения в Комплексе Смешанного Типа в Инджеке, Анкара Первоклассные офисы ра…
€184,000
Офис 1 спальня с балконом, с парковка в Goelbasi, Турция
Офис 1 спальня с балконом, с парковка
Goelbasi, Турция
Комнаты 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 7
Новые Офисные Помещения в Комплексе Смешанного Типа в Инджеке, Анкара Первоклассные офисы ра…
€126,000
Офис 1 спальня с балконом, с парковка в Kurucesme, Турция
Офис 1 спальня с балконом, с парковка
Kurucesme, Турция
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/25
Офисы для Инвестиций Рядом с Главной Дорогой в Центре Бурсы. Офисы на продажу в Бурсе распол…
€75,500
Офис 1 спальня с парковка в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Офис 1 спальня с парковка
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/22
Офисные Помещения по Выгодным Ценам в Нилюфере, Бурса. Современные офисы находятся недалеко …
€83,000
Офис с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Офис с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 160 м²
Количество этажей 25
Просторные Офисы в Комплексе с Охраной в Стамбуле. Офисы расположены в комплексе рядом с ули…
€501,000
Офис 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Офис 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 1
Площадь 424 м²
Количество этажей 29
Роскошные Офисы в Отличном Месте в Стамбуле, Малтепе. Шикарные офисы в Стамбуле с первокласс…
€1,28 млн
Офис 1 спальня в Стамбул, Турция
Офис 1 спальня
Стамбул, Турция
Комнаты 2
Площадь 135 м²
Представляем вашему вниманию новый объект комплексной застройки. Его строительство ведется в…
€582,302
Офис 1 спальня в Guemuessuyu Mahallesi, Турция
Офис 1 спальня
Guemuessuyu Mahallesi, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Коммерческие офисы с панорамным видом на город в Стамбуле Резиденция предлагает сочетание…
€901,302
Офис 1 спальня в Фатих, Турция
Офис 1 спальня
Фатих, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Проект предлагает офисные помещения высокого качества, построенные с учетом комфорта и эффек…
€196,099

Типы недвижимости в Турции

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