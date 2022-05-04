Квартира в новостройке Seba Central

Seba Central — это современный многофункциональный комплекс в районе Кягытхане (Kağıthane), Стамбул, объединяющий жилые апартаменты, офисные помещения и торговые площади в рамках тщательно продуманной современной городской концепции.
Seba Central предлагает функциональные квартиры, качественную отделку, отличную транспортную доступность и близость к деловым районам, зелёным зонам и набережной с прогулочными маршрутами, сочетая комфорт для жизни с высокой инвестиционной привлекательностью.
Основные преимущества Seba Central:
Престижное расположение в районе Кягытхане на европейской стороне Стамбула.
Быстро развивающийся центральный район с высоким спросом на недвижимость.
Удобный доступ к линиям метро, автомагистралям и основным транспортным артериям.
Многофункциональная концепция: жилые помещения, офисы и торговые площади.
Современная архитектура от надёжного и авторитетного застройщика.
Функциональные планировки с эффективным использованием пространства.
Близость к деловым центрам Маслак, Левент и Шишли.
Рядом расположены университеты, больницы и крупные торговые центры.
Живописное расположение у реки с зелёными зонами и прогулочными дорожками.
Высокий потенциал роста стоимости недвижимости и привлекательные инвестиционные перспективы.