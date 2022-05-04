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Квартира в новостройке Seba Central

Кагытхане, Турция
от
$878,000
;
5
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ID: 39613
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кагытхане

О комплексе

Seba Central — это современный многофункциональный комплекс в районе Кягытхане (Kağıthane), Стамбул, объединяющий жилые апартаменты, офисные помещения и торговые площади в рамках тщательно продуманной современной городской концепции.

Seba Central предлагает функциональные квартиры, качественную отделку, отличную транспортную доступность и близость к деловым районам, зелёным зонам и набережной с прогулочными маршрутами, сочетая комфорт для жизни с высокой инвестиционной привлекательностью.

Основные преимущества Seba Central:

  1. Престижное расположение в районе Кягытхане на европейской стороне Стамбула.

  2. Быстро развивающийся центральный район с высоким спросом на недвижимость.

  3. Удобный доступ к линиям метро, автомагистралям и основным транспортным артериям.

  4. Многофункциональная концепция: жилые помещения, офисы и торговые площади.

  5. Современная архитектура от надёжного и авторитетного застройщика.

  6. Функциональные планировки с эффективным использованием пространства.

  7. Близость к деловым центрам Маслак, Левент и Шишли.

  8. Рядом расположены университеты, больницы и крупные торговые центры.

  9. Живописное расположение у реки с зелёными зонами и прогулочными дорожками.

  10. Высокий потенциал роста стоимости недвижимости и привлекательные инвестиционные перспективы.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Кагытхане, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Транспорт
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Seba Central
Кагытхане, Турция
от
$878,000
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