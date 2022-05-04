Istanbul Safakoy Apartment Compound

Почему это свойство؟
Квартиры на продажу в Стамбуле Kucukcekmece рядом с скоростными транспортными станциями.
Он находится всего в нескольких шагах от известных образовательных и медицинских центров в регионе.
Это многообещающая возможность в одном из самых значительных инвестиционных районов города на двух континентах.
Он имеет просторные жилые помещения с горизонтальной архитектурой, которая соответствует семейному образу жизни.
Он имеет просторные зеленые сады и интегрированные социальные объекты, которые дают роскошь проживания.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Предлагаются виллы с бассейнами и парковочными местами.
Резиденция с видом на море располагает пляжем, причалом и морским такси, рестораном и консьерж-сервисом, тренажерным залом, крытым бассейном 92 м2, детским клубом, спа-центром.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном живописном районе, на берегу бухты. Ялыкавак считается одним из лучших мест Бодрума. Он находится в идеальном месте для отдыха и отличный вариант инвестиций на рынке аренды для отдыха.
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 59 до 107 квадратных метров. Расстояние до моря 1600 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные!
Он расположен в отличном месте, в окружении отелей, магазинов и зеленых зон и в нескольких шагах от пляжей. зачем покупать эту недвижимость? - Отличное расположение рядом с пляжем и магазинами - Качественное строительство от известной строительной компании. - Отличные инвестиции и высокий арендный потенциал