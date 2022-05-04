  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Istanbul Safakoy Apartment Compound

Istanbul Safakoy Apartment Compound

Мраморноморский регион, Турция
от
€108,286
;
15
Оставить заявку
Показать контакты
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Почему это свойство؟ Квартиры на продажу в Стамбуле Kucukcekmece рядом с скоростными транспортными станциями. Он находится всего в нескольких шагах от известных образовательных и медицинских центров в регионе. Это многообещающая возможность в одном из самых значительных инвестиционных районов города на двух континентах. Он имеет просторные жилые помещения с горизонтальной архитектурой, которая соответствует семейному образу жизни. Он имеет просторные зеленые сады и интегрированные социальные объекты, которые дают роскошь проживания.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Квартиры в Алании в Oba Oasis Apartments
Каракокали, Турция
от
€245,000
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
от
€112,000
Жилой комплекс Новый стильный проект всего в 300 метрах от песчаного пляжа
Аванос, Турция
от
€128,286
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном, рядом с торговым центром, Йенишехир, Мерсин, Турция
Insu, Турция
от
€76,000
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города, в 300 метрах от моря, Аланья, Турция
Алания, Турция
от
€107,000
Вы просматриваете
Istanbul Safakoy Apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€108,286
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Позвонить
Другие комплексы
Жилой комплекс Экологичная резиденция с пляжем и причалом в живописном районе, в окружении зелени, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Экологичная резиденция с пляжем и причалом в живописном районе, в окружении зелени, Ялыкавак, Турция
Yalikavak, Турция
от
€850,000
Предлагаются виллы с бассейнами и парковочными местами. Резиденция с видом на море располагает пляжем, причалом и морским такси, рестораном и консьерж-сервисом, тренажерным залом, крытым бассейном 92 м2, детским клубом, спа-центром. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном живописном районе, на берегу бухты. Ялыкавак считается одним из лучших мест Бодрума. Он находится в идеальном месте для отдыха и отличный вариант инвестиций на рынке аренды для отдыха.
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Элитный жилой проект в центре Алании
Жилой комплекс Элитный жилой проект в центре Алании
Алания, Турция
от
€239,580
Год сдачи 2024
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 59 до 107 квадратных метров. Расстояние до моря 1600 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
Застройщик
Stay Property
Оставить заявку
Жилой квартал Отличная квартира в новостройке в Каргыджаке, Аланья
Жилой квартал Отличная квартира в новостройке в Каргыджаке, Аланья
Махмутлар центр, Турция
от
€145,000
Он расположен в отличном месте, в окружении отелей, магазинов и зеленых зон и в нескольких шагах от пляжей.   зачем покупать эту недвижимость? - Отличное расположение рядом с пляжем и магазинами - Качественное строительство от известной строительной компании. - Отличные инвестиции и высокий арендный потенциал
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Языки общения
English
Realting.com
Перейти