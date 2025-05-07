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Новостройки в Зейтинбурну, Турция

квартиры
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, тренажерным залом и кинотеатром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, тренажерным залом и кинотеатром, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$795,604
Предлагаются квартиры с большими балконами. и парковочными местами. Апартаменты на первом этаже имеют собственные сады и просторные террасы. Резиденция располагает крытым бассейном, кинотеатром, тренажерным залом, игровой комнатой, турецкой баней и парной, массажным кабинетом, детскими площа…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и спа-зоной рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и спа-зоной рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$844,968
Предлагаются просторные апартаменты. Резиденция располагает зелеными зонами, крытым бассейном, баскетбольными площадками и футбольными полями, прогулочными зонами, фитнес-центром, спа-зоной и турецкой баней, детской площадкой, кафе. Окончание строительства - май 2025 года. Расположение и об…
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TRANIO
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Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$2,09 млн
Проект является реставрацией исторических зданий с современным архитектурным подходом. В жилом комплексе есть 76 квартир, 36 лофт-апартаментов, 3 магазина, крытый бассейн, СПА-зона, детская площадка, центр технического обслуживания, услуги по уборке, тренажерный зал, консьерж, парковка, кино…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс хоум-офисов с круглосуточной охраной на автомагистрали Е-5, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс хоум-офисов с круглосуточной охраной на автомагистрали Е-5, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$474,764
Предлагаются современные функциональные хоум-офисы. Резиденция располагает круглосуточной охраной, зеленой зоной и парковкой. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Станция метробуса - 3 минуты Трамвайная остановка - 5 минут Ст…
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Жилой комплекс Modern Comsept Residence,Zeytinburnu
Жилой комплекс Modern Comsept Residence,Zeytinburnu
Зейтинбурну, Турция
от
$491,000
Год сдачи 2023
Количество этажей 12
Площадь 98–130 м²
2 объекта недвижимости 2
Наш проект, расположенный в центральном регионе Стамбула, обеспечивает вам простоту транспортировки. Наш проект защищен круглосуточной системой безопасности. Наш проект, который сделан с концепцией квартир и магазинов, предоставляет вам различные виды деятельности в жилой пло…
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Property Advisor Turkey
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Жилой комплекс Новые просторные апартаменты в популярном районе с развитой инфраструктурой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые просторные апартаменты в популярном районе с развитой инфраструктурой, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$405,798
В новом жилом квартале будут построены жилые здания, бизнес-центр, улица с кафе, ресторанами и торгово-развлекательным центром, отель, оздоровительный центр. На территории квартала будет оборудовано множество зеленых зон для прогулок и отдыха. Более 1,4 тыс. квартир в 16 жилых блоках. В апар…
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Жилой комплекс Topkapi Residence
Жилой комплекс Topkapi Residence
Зейтинбурну, Турция
от
$439,461
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 15
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EOS Turkey Property
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Жилой комплекс Новая резиденция с торговым центром и зелеными зонами недалеко от пляжа и автомагистрали, Зейтинбурну, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с торговым центром и зелеными зонами недалеко от пляжа и автомагистрали, Зейтинбурну, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$383,809
Этот исключительный проект выделяется современной горизонтальной архитектурой и дизайном интерьера. Это больше, чем просто дом, этот комплекс обещает радостную атмосферу для счастливой семейной жизни. Комплекс предлагает широкий выбор планировок квартир от 1+1 до 3+1, подходящих для разных с…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$389,806
Резиденция располагает бассейном, зелеными зонами, тренажерным залом, баскетбольной площадкой и футбольным полем, сауной, круглосуточной охраной, детской площадкой, крытой парковкой. Окончание строительства - декабрь 2025 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Расположение…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая элитная резиденция с бассейном, зеленой зоной и спортивными площадками в центральном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с бассейном, зеленой зоной и спортивными площадками в центральном районе Стамбула, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$329,836
Резиденция располагает футбольным полем, баскетбольной площадкой, теннисным кортом, фитнес-центром, детскими площадками, кафе и рестораном, зеленой зоной, беседкой, зоной барбекю, бассейном, фитнес-центром, сауной и турецкой баней, парковкой, системой безопасности. Окончание строительства - …
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TRANIO
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метробуса, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метробуса, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$437,865
Резиденция располагает большой ухоженной зеленой зоной, крытым бассейном, фитнес-центром, сауной и турецкой баней, детской площадкой. Окончание строительства - март 2025 года. Расположение и объекты поблизости Больница - 750 метров Станция метробуса - 850 метров Станция метро - 1,1 км Унив…
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Жилой комплекс White Topkapı Residence
Жилой комплекс White Topkapı Residence
Зейтинбурну, Турция
от
$531,007
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 15
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EOS Turkey Property
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Жилой комплекс Historical Sea SideApartments
Жилой комплекс Historical Sea SideApartments
Зейтинбурну, Турция
от
$473,310
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 16
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EOS Turkey Property
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спортивными площадками, недалеко от центра города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спортивными площадками, недалеко от центра города, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$652,533
В проекте есть жилые апартаменты, бассейны для детей и взрослых, хаммам, сауна, фитнес-центр, спортивные площадки, прогулочные дорожки, беговые дорожки, детские площадки, круглосуточная охрана с видеонаблюдением, парковка на 700 автомобилей. Расположение и объекты поблизости Топкапы - один …
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и полем для мини-гольфа рядом со станцией метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и полем для мини-гольфа рядом со станцией метро и университетами, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$239,881
Поднимая качество жизни на новый уровень, Tenet Topkapi Prime открывает двери к исключительности. Особенности открытый бассейн зона отдыха на крыше коворкинг фитнес-центр сауна сад игровая комната кинотеатр под открытым небом консьерж-сервис мини-гольф Окончание строительства - октябрь 202…
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TRANIO
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Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, теннисным кортом и детским клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, теннисным кортом и детским клубом, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$809,597
Предлагаются квартиры с парковочными местами. Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, гаражом и парковкой, баскетбольной площадкой, фитнес-центром, сауной, турецкой баней и массажным кабинетом, игровой комнатой, детской площадкой и детским клубом, кафе, теннисным кортом. Распол…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром в 5 минутах от Мраморного моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром в 5 минутах от Мраморного моря, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$323,029
Современное 13-этажное здание состоит из 73 апартаментов с 2-3 спальнями. Особенности: балконы роскошная отделка виды на море и город ресепшн тренажерный зал пешеходные дорожки круглосуточная охрана инфинити-бассейн спа-центр крытая парковка Окончание строительства - январь 2026 года. Удо…
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TRANIO
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