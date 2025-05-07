Новостройки в Зейтинбурну, Турция

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Предлагаются квартиры с большими балконами. и парковочными местами.
Апартаменты на первом этаже имеют собственные сады и просторные террасы.
Резиденция располагает крытым бассейном, кинотеатром, тренажерным залом, игровой комнатой, турецкой баней и парной, массажным кабинетом, детскими площа…
Предлагаются просторные апартаменты.
Резиденция располагает зелеными зонами, крытым бассейном, баскетбольными площадками и футбольными полями, прогулочными зонами, фитнес-центром, спа-зоной и турецкой баней, детской площадкой, кафе.
Окончание строительства - май 2025 года.
Расположение и об…
Проект является реставрацией исторических зданий с современным архитектурным подходом.
В жилом комплексе есть 76 квартир, 36 лофт-апартаментов, 3 магазина, крытый бассейн, СПА-зона, детская площадка, центр технического обслуживания, услуги по уборке, тренажерный зал, консьерж, парковка, кино…
Предлагаются современные функциональные хоум-офисы.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, зеленой зоной и парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Станция метробуса - 3 минуты
Трамвайная остановка - 5 минут
Ст…
Наш проект, расположенный в центральном регионе Стамбула, обеспечивает вам простоту транспортировки.
Наш проект защищен круглосуточной системой безопасности.
Наш проект, который сделан с концепцией квартир и магазинов, предоставляет вам различные виды деятельности в жилой пло…
В новом жилом квартале будут построены жилые здания, бизнес-центр, улица с кафе, ресторанами и торгово-развлекательным центром, отель, оздоровительный центр. На территории квартала будет оборудовано множество зеленых зон для прогулок и отдыха.
Более 1,4 тыс. квартир в 16 жилых блоках. В апар…
Этот исключительный проект выделяется современной горизонтальной архитектурой и дизайном интерьера. Это больше, чем просто дом, этот комплекс обещает радостную атмосферу для счастливой семейной жизни. Комплекс предлагает широкий выбор планировок квартир от 1+1 до 3+1, подходящих для разных с…
Резиденция располагает бассейном, зелеными зонами, тренажерным залом, баскетбольной площадкой и футбольным полем, сауной, круглосуточной охраной, детской площадкой, крытой парковкой.
Окончание строительства - декабрь 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Расположение…
Резиденция располагает большой ухоженной зеленой зоной, крытым бассейном, фитнес-центром, сауной и турецкой баней, детской площадкой.
Окончание строительства - март 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Больница - 750 метров
Станция метробуса - 850 метров
Станция метро - 1,1 км
Унив…
В проекте есть жилые апартаменты, бассейны для детей и взрослых, хаммам, сауна, фитнес-центр, спортивные площадки, прогулочные дорожки, беговые дорожки, детские площадки, круглосуточная охрана с видеонаблюдением, парковка на 700 автомобилей.
Расположение и объекты поблизости
Топкапы - один …
Поднимая качество жизни на новый уровень, Tenet Topkapi Prime открывает двери к исключительности.
Особенности
открытый бассейн
зона отдыха на крыше
коворкинг
фитнес-центр
сауна
сад
игровая комната
кинотеатр под открытым небом
консьерж-сервис
мини-гольф
Окончание строительства - октябрь 202…
Предлагаются квартиры с парковочными местами.
Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, гаражом и парковкой, баскетбольной площадкой, фитнес-центром, сауной, турецкой баней и массажным кабинетом, игровой комнатой, детской площадкой и детским клубом, кафе, теннисным кортом.
Распол…
Современное 13-этажное здание состоит из 73 апартаментов с 2-3 спальнями.
Особенности:
балконы
роскошная отделка
виды на море и город
ресепшн
тренажерный зал
пешеходные дорожки
круглосуточная охрана
инфинити-бассейн
спа-центр
крытая парковка
Окончание строительства - январь 2026 года.
Удо…