Новостройки в Арнавуткёй, Турция

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ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В БАХЧЕШЕХИРЕ
ПРЕДЛАГАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ РАССРОЧКИ С 50% ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ПРЕДПЛАТОМ НА СРОК ДО 6 - 26 МЕСЯЦЕВ.
Проект, сочетающий современный образ жизни и итальянскую архитектуру, расположен в Бахчешехире и состоит из вилл 4+1 ряда с садами.
Проект состоит из 232 вилл на …
Частный сайт 8 Private Villas
- Семейная концепция
- блестящая инвестиционная возможность
- Стильно спроектированный внутренний сад
- Частный бассейн для каждой виллы
- Гибкий пол террасы для использования
- 24/7 Безопасность
- Озеро Теркос – Канал Стамбул 4 минуты
- Черное м…