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Новостройки в Арнавуткёй, Турция

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Вилла Villa Bahçeşehir 4+1
Вилла Villa Bahçeşehir 4+1
Арнавуткёй, Турция
от
$497,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 360 м²
1 объект недвижимости 1
ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В БАХЧЕШЕХИРЕ ПРЕДЛАГАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ РАССРОЧКИ С 50% ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ПРЕДПЛАТОМ НА СРОК ДО 6 - 26 МЕСЯЦЕВ. Проект, сочетающий современный образ жизни и итальянскую архитектуру, расположен в Бахчешехире и состоит из вилл 4+1 ряда с садами. Проект состоит из 232 вилл на …
Агентство
Mehal Group
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Вилла Modern and Luxury Villas,Arnavutköy
Вилла Modern and Luxury Villas,Arnavutköy
Арнавуткёй, Турция
от
$1,18 млн
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 560 м²
1 объект недвижимости 1
Частный сайт 8 Private Villas - Семейная концепция - блестящая инвестиционная возможность - Стильно спроектированный внутренний сад - Частный бассейн для каждой виллы - Гибкий пол террасы для использования - 24/7 Безопасность - Озеро Теркос – Канал Стамбул 4 минуты - Черное м…
Агентство
Property Advisor Turkey
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