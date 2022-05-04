Квартира в новостройке Marinada Residence Ataköy

Ataköy Marinada Residence — это ультрароскошный жилой комплекс на первой береговой линии в районе Бакыркёй (Bakırköy), предлагающий эксклюзивную недвижимость непосредственно на территории пристани Ataköy Marina. Проект включает всего 72 эксклюзивные резиденции, спроектированные известным архитектурным бюро Tabanlıoğlu Mimarlık, с панорамными видами на Мраморное море.
Ataköy Marinada Residence сочетает в себе элитный образ жизни у моря и высокий инвестиционный потенциал на рынке премиальной недвижимости Стамбула. Проект подходит для получения турецкого гражданства и вида на жительство через инвестиции в недвижимость, а также предлагает отличные перспективы дохода от аренды и последующей перепродажи.
Преимущества проекта
Расположение у яхтенной марины: великолепные виды на море и яхты.
Всего 72 резиденции: эксклюзивный бутик-проект с высоким уровнем приватности.
Престижная архитектура: проект разработан бюро Tabanlıoğlu Mimarlık.
Система «умный дом»: современные технологии для максимального комфорта.
Сервис уровня пятизвездочного отеля: премиальное обслуживание для жителей.
Крытый бассейн: комфортный отдых и плавание в любое время года.
Частная парковка: безопасная и удобная парковочная зона.
Зарядные станции для электромобилей: современная инфраструктура для владельцев EV.
Морское такси: быстрый и удобный транспорт по воде.
Круглосуточная охрана: высокий уровень безопасности и постоянный мониторинг.
Почему стоит инвестировать в этот проект?
Ataköy Marinada Residence — один из немногих ультрароскошных жилых проектов у яхтенной марины в Стамбуле, обладающий высоким потенциалом долгосрочного роста стоимости. Эксклюзивное расположение и ограниченное количество резиденций делают его особенно привлекательным для взыскательных инвесторов.
Проект подходит для получения гражданства Турции через инвестиции в недвижимость.
Проект также подходит для получения вида на жительство в Турции на основании приобретения недвижимости.