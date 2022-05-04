Квартира в новостройке Marinada Residence Ataköy

Ataköy Marinada Residence — это ультрароскошный жилой комплекс на первой береговой линии в районе Бакыркёй (Bakırköy), предлагающий эксклюзивную недвижимость непосредственно на территории пристани Ataköy Marina. Проект включает всего 72 эксклюзивные резиденции, спроектированные известным архитектурным бюро Tabanlıoğlu Mimarlık, с панорамными видами на Мраморное море.

Ataköy Marinada Residence сочетает в себе элитный образ жизни у моря и высокий инвестиционный потенциал на рынке премиальной недвижимости Стамбула. Проект подходит для получения турецкого гражданства и вида на жительство через инвестиции в недвижимость, а также предлагает отличные перспективы дохода от аренды и последующей перепродажи.

Преимущества проекта

Расположение у яхтенной марины: великолепные виды на море и яхты.

Всего 72 резиденции: эксклюзивный бутик-проект с высоким уровнем приватности.

Престижная архитектура: проект разработан бюро Tabanlıoğlu Mimarlık .

Система «умный дом»: современные технологии для максимального комфорта.

Сервис уровня пятизвездочного отеля: премиальное обслуживание для жителей.

Крытый бассейн: комфортный отдых и плавание в любое время года.

Частная парковка: безопасная и удобная парковочная зона.

Зарядные станции для электромобилей: современная инфраструктура для владельцев EV.

Морское такси: быстрый и удобный транспорт по воде.

Круглосуточная охрана: высокий уровень безопасности и постоянный мониторинг.

Почему стоит инвестировать в этот проект?

Ataköy Marinada Residence — один из немногих ультрароскошных жилых проектов у яхтенной марины в Стамбуле, обладающий высоким потенциалом долгосрочного роста стоимости. Эксклюзивное расположение и ограниченное количество резиденций делают его особенно привлекательным для взыскательных инвесторов.

Проект подходит для получения гражданства Турции через инвестиции в недвижимость.

Проект также подходит для получения вида на жительство в Турции на основании приобретения недвижимости.