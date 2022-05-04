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Квартира в новостройке Marinada Residence Ataköy

Бакыркёй, Турция
Цена по запросу
;
5
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ID: 38230
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бакыркёй

О комплексе

Ataköy Marinada Residence — это ультрароскошный жилой комплекс на первой береговой линии в районе Бакыркёй (Bakırköy), предлагающий эксклюзивную недвижимость непосредственно на территории пристани Ataköy Marina. Проект включает всего 72 эксклюзивные резиденции, спроектированные известным архитектурным бюро Tabanlıoğlu Mimarlık, с панорамными видами на Мраморное море.

Ataköy Marinada Residence сочетает в себе элитный образ жизни у моря и высокий инвестиционный потенциал на рынке премиальной недвижимости Стамбула. Проект подходит для получения турецкого гражданства и вида на жительство через инвестиции в недвижимость, а также предлагает отличные перспективы дохода от аренды и последующей перепродажи.

Преимущества проекта

  • Расположение у яхтенной марины: великолепные виды на море и яхты.

  • Всего 72 резиденции: эксклюзивный бутик-проект с высоким уровнем приватности.

  • Престижная архитектура: проект разработан бюро Tabanlıoğlu Mimarlık.

  • Система «умный дом»: современные технологии для максимального комфорта.

  • Сервис уровня пятизвездочного отеля: премиальное обслуживание для жителей.

  • Крытый бассейн: комфортный отдых и плавание в любое время года.

  • Частная парковка: безопасная и удобная парковочная зона.

  • Зарядные станции для электромобилей: современная инфраструктура для владельцев EV.

  • Морское такси: быстрый и удобный транспорт по воде.

  • Круглосуточная охрана: высокий уровень безопасности и постоянный мониторинг.

Почему стоит инвестировать в этот проект?

Ataköy Marinada Residence — один из немногих ультрароскошных жилых проектов у яхтенной марины в Стамбуле, обладающий высоким потенциалом долгосрочного роста стоимости. Эксклюзивное расположение и ограниченное количество резиденций делают его особенно привлекательным для взыскательных инвесторов.

Проект подходит для получения гражданства Турции через инвестиции в недвижимость.

Проект также подходит для получения вида на жительство в Турции на основании приобретения недвижимости.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Бакыркёй, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Marinada Residence Ataköy
Бакыркёй, Турция
Цена по запросу
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