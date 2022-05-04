  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Кючюкчекмедже
  4. Квартира в новостройке Panorama Park Residence

Квартира в новостройке Panorama Park Residence

Кючюкчекмедже, Турция
от
$170,000
;
5
Оставить заявку
ID: 39645
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.08.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кючюкчекмедже

О комплексе

Стратегическое расположение и удобство повседневной жизни

Panorama Park Residence расположен в районе Кючюкчекмедже, одном из самых динамично развивающихся жилых и инвестиционных районов Стамбула. Близость к автомагистрали E-5, линиям общественного транспорта, больницам, университетам и торговым центрам обеспечивает удобное передвижение и высокий уровень комфорта для повседневной жизни. Такая транспортная доступность делает проект особенно привлекательным как для семей, ценящих удобство, так и для инвесторов, ориентированных на районы со стабильным спросом на жильё.

Семейная концепция и современный комфорт

Проект разработан с учётом потребностей семей и предлагает просторные квартиры планировок 2+1, 3+1 и 4+1 с функциональными планировками и внутренней площадью от 102 до 147 м². Большие окна наполняют помещения естественным светом, а высокие стандарты строительства и сейсмостойкая конструкция обеспечивают безопасность и спокойствие жителей. На территории комплекса предусмотрены фитнес-центр, кинозал, детская игровая площадка и охраняемая парковка, создающие комфортную и гармоничную среду для жизни.

Инвестиционная привлекательность и потенциал роста

Panorama Park Residence обладает высоким инвестиционным потенциалом благодаря ограниченному количеству квартир, центральному расположению в районе Кючюкчекмедже и близости к зоне развития проекта Kanal Istanbul. Район продолжает активно развиваться, получая новые инфраструктурные объекты и сохраняя высокий спрос на жилую недвижимость, что способствует стабильному доходу от аренды и долгосрочному росту стоимости недвижимости. Семейная концепция проекта и высокое качество строительства делают его надёжным выбором для инвесторов, ориентированных на стабильность, а не на краткосрочные спекуляции.

Panorama Park Residence — современный жилой комплекс в районе Кючюкчекмедже, Стамбул, построенный на участке площадью 2 034 м². Проект состоит из одного 15-этажного здания, включающего 90 элегантных квартир, гармонично сочетающих современный дизайн, комфорт и практичность.

Комплекс предлагает квартиры планировок 2+1, 3+1 и 4+1 площадью от 102 до 147 м², идеально подходящие для семей, стремящихся к высокому качеству городской жизни. Его выгодное расположение обеспечивает удобство проживания и высокую инвестиционную ценность.

10 ключевых преимуществ Panorama Park Residence

  • Престижное расположение в районе Кючюкчекмедже рядом с автомагистралью E-5 и основными транспортными линиями.

  • Современная архитектура с просторными, наполненными естественным светом интерьерами.

  • Просторные семейные планировки с функциональной организацией жилого пространства.

  • Высококачественное строительство с применением сейсмостойких технологий.

  • Богатая инфраструктура: фитнес-центр, кинозал, парковка и детская игровая площадка.

  • Круглосуточная профессиональная охрана и система видеонаблюдения.

  • Близость к больницам, университетам, торговым центрам и школам.

  • Всего 40 минут до Международного аэропорта Стамбула.

  • Высокий инвестиционный потенциал благодаря расположению рядом с зоной развития Kanal Istanbul.

  • Широкий выбор квартир 2+1–4+1, отвечающих различным потребностям покупателей.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Кючюкчекмедже, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
Все новости
Похожие комплексы
Жилой квартал Ультрасовременный жилой комплекс в центре Алании
Аланья, Турция
от
$309,641
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$1,72 млн
Жилой комплекс Резиденция с круглосуточной охраной и торговым центром рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Султанбейли, Турция
от
$257,257
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-центром, Авсаллар, Алания, Турция
Аланья, Турция
от
$195,761
Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе недалеко от набережной, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$346,893
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Panorama Park Residence
Кючюкчекмедже, Турция
от
$170,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, теннисным кортом и детским клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, теннисным кортом и детским клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, теннисным кортом и детским клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, теннисным кортом и детским клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, теннисным кортом и детским клубом, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, теннисным кортом и детским клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, теннисным кортом и детским клубом, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$1,07 млн
Предлагаются квартиры с парковочными местами в элитном комплексе на берегу моря. Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, гаражом и парковкой, баскетбольной площадкой, фитнес-центром, сауной, турецкой баней и массажным кабинетом, игровой комнатой, детской площадкой и детским клуб…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Başak Evler İntaya
Многоквартирный жилой дом Başak Evler İntaya
Многоквартирный жилой дом Başak Evler İntaya
Многоквартирный жилой дом Başak Evler İntaya
Многоквартирный жилой дом Başak Evler İntaya
Показать все Многоквартирный жилой дом Başak Evler İntaya
Многоквартирный жилой дом Başak Evler İntaya
Багджылар, Турция
Цена по запросу
Başak Evler İntaya предлагает современные квартиры премиум-класса в современном жилом комплексе, созданном для комфортной городской жизни. Проект включает шесть жилых корпусов, в которых расположены 619 квартир и 19 коммерческих помещений, в одном из самых быстроразвивающихся районов Стамбул…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Жилой квартал Роскошные квартиры в комплексе Aramis Terrace II
Жилой квартал Роскошные квартиры в комплексе Aramis Terrace II
Жилой квартал Роскошные квартиры в комплексе Aramis Terrace II
Жилой квартал Роскошные квартиры в комплексе Aramis Terrace II
Жилой квартал Роскошные квартиры в комплексе Aramis Terrace II
Показать все Жилой квартал Роскошные квартиры в комплексе Aramis Terrace II
Жилой квартал Роскошные квартиры в комплексе Aramis Terrace II
Чиплаклы, Турция
от
$111,257
Потому что цена является фиксированной, включая все сборы, документы, оформление счетчиков воды и электричества.Комплекс Aramis Terrace II расположен в районе Джикчилли, примерно в 1 км от пляжа и примерно в 3 км от центра Алании, в нескольких минутах ходьбы от всего, что вы хотите. Район из…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок недвижимости Турции в 2026 году
04.05.2026
Рынок недвижимости Турции в 2026 году
Как снять жилье в Турции иностранцу
23.03.2026
Как снять жилье в Турции иностранцу
«Турция уже не та?»: Честный разбор рынка недвижимости в 2026 году
28.01.2026
«Турция уже не та?»: Честный разбор рынка недвижимости в 2026 году
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
18.12.2025
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
29.09.2025
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Показать все публикации