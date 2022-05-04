Квартира в новостройке Panorama Park Residence

Стратегическое расположение и удобство повседневной жизни

Panorama Park Residence расположен в районе Кючюкчекмедже, одном из самых динамично развивающихся жилых и инвестиционных районов Стамбула. Близость к автомагистрали E-5, линиям общественного транспорта, больницам, университетам и торговым центрам обеспечивает удобное передвижение и высокий уровень комфорта для повседневной жизни. Такая транспортная доступность делает проект особенно привлекательным как для семей, ценящих удобство, так и для инвесторов, ориентированных на районы со стабильным спросом на жильё.

Семейная концепция и современный комфорт

Проект разработан с учётом потребностей семей и предлагает просторные квартиры планировок 2+1, 3+1 и 4+1 с функциональными планировками и внутренней площадью от 102 до 147 м². Большие окна наполняют помещения естественным светом, а высокие стандарты строительства и сейсмостойкая конструкция обеспечивают безопасность и спокойствие жителей. На территории комплекса предусмотрены фитнес-центр, кинозал, детская игровая площадка и охраняемая парковка, создающие комфортную и гармоничную среду для жизни.

Инвестиционная привлекательность и потенциал роста

Panorama Park Residence обладает высоким инвестиционным потенциалом благодаря ограниченному количеству квартир, центральному расположению в районе Кючюкчекмедже и близости к зоне развития проекта Kanal Istanbul. Район продолжает активно развиваться, получая новые инфраструктурные объекты и сохраняя высокий спрос на жилую недвижимость, что способствует стабильному доходу от аренды и долгосрочному росту стоимости недвижимости. Семейная концепция проекта и высокое качество строительства делают его надёжным выбором для инвесторов, ориентированных на стабильность, а не на краткосрочные спекуляции.

Panorama Park Residence — современный жилой комплекс в районе Кючюкчекмедже, Стамбул, построенный на участке площадью 2 034 м². Проект состоит из одного 15-этажного здания, включающего 90 элегантных квартир, гармонично сочетающих современный дизайн, комфорт и практичность.

Комплекс предлагает квартиры планировок 2+1, 3+1 и 4+1 площадью от 102 до 147 м², идеально подходящие для семей, стремящихся к высокому качеству городской жизни. Его выгодное расположение обеспечивает удобство проживания и высокую инвестиционную ценность.

10 ключевых преимуществ Panorama Park Residence