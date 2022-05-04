Квартира в новостройке Panorama Park Residence

Стратегическое расположение и удобство повседневной жизни
Panorama Park Residence расположен в районе Кючюкчекмедже, одном из самых динамично развивающихся жилых и инвестиционных районов Стамбула. Близость к автомагистрали E-5, линиям общественного транспорта, больницам, университетам и торговым центрам обеспечивает удобное передвижение и высокий уровень комфорта для повседневной жизни. Такая транспортная доступность делает проект особенно привлекательным как для семей, ценящих удобство, так и для инвесторов, ориентированных на районы со стабильным спросом на жильё.
Семейная концепция и современный комфорт
Проект разработан с учётом потребностей семей и предлагает просторные квартиры планировок 2+1, 3+1 и 4+1 с функциональными планировками и внутренней площадью от 102 до 147 м². Большие окна наполняют помещения естественным светом, а высокие стандарты строительства и сейсмостойкая конструкция обеспечивают безопасность и спокойствие жителей. На территории комплекса предусмотрены фитнес-центр, кинозал, детская игровая площадка и охраняемая парковка, создающие комфортную и гармоничную среду для жизни.
Инвестиционная привлекательность и потенциал роста
Panorama Park Residence обладает высоким инвестиционным потенциалом благодаря ограниченному количеству квартир, центральному расположению в районе Кючюкчекмедже и близости к зоне развития проекта Kanal Istanbul. Район продолжает активно развиваться, получая новые инфраструктурные объекты и сохраняя высокий спрос на жилую недвижимость, что способствует стабильному доходу от аренды и долгосрочному росту стоимости недвижимости. Семейная концепция проекта и высокое качество строительства делают его надёжным выбором для инвесторов, ориентированных на стабильность, а не на краткосрочные спекуляции.
Panorama Park Residence — современный жилой комплекс в районе Кючюкчекмедже, Стамбул, построенный на участке площадью 2 034 м². Проект состоит из одного 15-этажного здания, включающего 90 элегантных квартир, гармонично сочетающих современный дизайн, комфорт и практичность.
Комплекс предлагает квартиры планировок 2+1, 3+1 и 4+1 площадью от 102 до 147 м², идеально подходящие для семей, стремящихся к высокому качеству городской жизни. Его выгодное расположение обеспечивает удобство проживания и высокую инвестиционную ценность.
10 ключевых преимуществ Panorama Park Residence
Престижное расположение в районе Кючюкчекмедже рядом с автомагистралью E-5 и основными транспортными линиями.
Современная архитектура с просторными, наполненными естественным светом интерьерами.
Просторные семейные планировки с функциональной организацией жилого пространства.
Высококачественное строительство с применением сейсмостойких технологий.
Богатая инфраструктура: фитнес-центр, кинозал, парковка и детская игровая площадка.
Круглосуточная профессиональная охрана и система видеонаблюдения.
Близость к больницам, университетам, торговым центрам и школам.
Всего 40 минут до Международного аэропорта Стамбула.
Высокий инвестиционный потенциал благодаря расположению рядом с зоной развития Kanal Istanbul.
Широкий выбор квартир 2+1–4+1, отвечающих различным потребностям покупателей.