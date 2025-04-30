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Новостройки в Кючюкчекмедже, Турция

квартиры
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Резиденция Modern Residance Küçükçekmece
Резиденция Modern Residance Küçükçekmece
Кючюкчекмедже, Турция
от
$495,000
Год сдачи 2023
Площадь 130–191 м²
3 объекта недвижимости 3
Агентство
Property Advisor Turkey
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Резиденция Lux Residance Basın Express
Резиденция Lux Residance Basın Express
Кючюкчекмедже, Турция
от
$303,000
Год сдачи 2023
Площадь 82–106 м²
2 объекта недвижимости 2
▪️Ослепительный роскошный комплекс с его услугами и удобствами в одном из самых важных возобновляемых районов Стамбула. -Этот регион считается регионом с наиболее важными транспортными ресурсами и находится недалеко от школ, университетов, медицинских центров и больниц. ⁇ ♂ ️ Социальные …
Агентство
Property Advisor Turkey
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Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на сад и парк, недалеко от торговых центров и университетов, Кючюкчекмедже, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на сад и парк, недалеко от торговых центров и университетов, Кючюкчекмедже, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$265,645
Жилой комплекс с видами на озеленённые участки: муниципальный сад Стамбула, Центральный парк. Проект состоит из 3 блоков: A, B и C. Блок А - гостевой дом. Блок В - офисы. Блок С - 264 жилые квартиры и 234 офиса. Удобства и оснащение в доме Также, в комплексе есть: сауна, турецкая баня, конф…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом со станцией метробуса и торговыми центрами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом со станцией метробуса и торговыми центрами, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$323,742
Предлагаются качественные квартиры с различными планировками. Апартаменты на верхнем этаже имеют террасы на крыше, а квартиры на первом этаже имеют собственные сады. Резиденция располагает бассейнами, детскими площадками, зелеными зонами, детским клубом и кафе. Окончание строительства - июнь…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зеленой зоной и конференц-залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зеленой зоной и конференц-залом, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$134,933
Port Royal состоит из 5 блоков по 12 этажей, включающих 814 квартир и 37 коммерческих площадей. Проект предлагает различные варианты квартир от студий (1+0) до 4+1, а также уличные магазины и социальные объекты. Особенности проекта: Соединение блоков на уровне парковки 70% зеленых зон с лан…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Элитная современная резиденция с бассейном и конференц-залом, в престижном деловом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитная современная резиденция с бассейном и конференц-залом, в престижном деловом районе, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$254,873
Предлагаются квартиры с парковочными местами и видом на город. Резиденция располагает крытым бассейном, сауной, фитнес-центром, турецкой баней, консьерж-сервисом, конференц-залом, ресторанами и кафе, парковкой, круглосуточной охраной, зеленой зоной. Удобства и оснащение в доме Встроенная к…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и гаражом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и гаражом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$179,911
Резиденция располагает крытым бассейном, сауной и парной, тренажерным залом, гаражом, круглосуточной охраной. Окончание строительства - 2024 год. Расположение и объекты поблизости Аэропорт Стамбула - 35 минут Торговый центр - 17 минут Станция метро - 1 минута Университет - 14 минут Клиника…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, торговым центром и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, торговым центром и ресторанами, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$189,905
Современный комплекс предлагает студии и квартиры с 1-3 спальнями. Каждая квартира имеет помещение для хранения. Особенности проекта: крытая 4-уровневая парковка 2-этажный торговый центр 2 открытых бассейна детская площадка фитнес-центр кафе и рестораны круглосуточная охрана Расположение …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новые квартиры для получения ВНЖ и гражданства в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры для получения ВНЖ и гражданства в престижном районе, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$239,881
Меблированные апартаменты отельного типа с гарантированной доходностью 7% на 3 года. Два 17-этажных корпуса состоят из 167 квартир с планировками 1+1, 2+1, 3+1, дуплекс. Резиденция располагает открытым бассейном, тренажерным залом, сауной и парной, конференц-залом, баскетбольной площадкой, д…
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TRANIO
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Жилой комплекс Резиденция с зеленой зоной рядом с побережьем, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с зеленой зоной рядом с побережьем, в центре Стамбула, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$339,831
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на озеро и Мраморное море. Резиденция располагает парковкой, детской площадкой, зеленой зоной, тренажерным залом, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в минуте ходьбы от побережья и нового Стамбульского …
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TRANIO
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Жилой комплекс Охраняемый жилой комплекс с бассейнами, теннисным кортом и фитнес-центром рядом с озером Кючюкчекмедже, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемый жилой комплекс с бассейнами, теннисным кортом и фитнес-центром рядом с озером Кючюкчекмедже, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$658,672
Предлагаются новые квартиры под гражданство в Кючюкчекмедже, районе европейской части Стамбула на берегу строящегося канала. Качественный и комфортабельный жилой комплекс состоит из 70 малоэтажных зданий и располагает ухоженными зелеными зонами, крытыми и открытыми бассейнами, круглосуточной…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром и парковкой рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром и парковкой рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$263,868
Резиденция располагает саунами, парной и турецкой баней, парком на крыше, фитнес-центром, кинотеатром под открытым небом, трехуровневой парковкой, крытым и открытым бассейнами, баскетбольной площадкой, детской площадкой, зоной барбекю. Окончание строительства - январь 2024 года. Расположени…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и живописными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и живописными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$189,905
Предлагаются апартаменты с видом на озеро и город. Резиденция располагает парковкой, детской площадкой, зеленой зоной, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Побережье и новый Стамбульский канал - 5 минут Станция метро - 5 минут Станция метробуса - 15 минут Аэропорт - 40…
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TRANIO
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Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с торговым центром и отелем рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с торговым центром и отелем рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$220,891
Резиденция располагает торговым центром и ресторанами, отелем, системой безопасности, парковкой. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автомагистралью Е-5, в 7 минутах ходьбы от станции метробуса. Метробус - 1 км Станц…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$256,372
Предлагаются квартиры с видом на море и озеро. Резиденция располагает тренажерным залом, детской площадкой, парковкой. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 3 минуты Станция метробуса - 5 минут Аэропорт Стамбула - 20 минут
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Safakoy Istanbul Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Safakoy Istanbul Apartment compound
Кючюкчекмедже, Турция
от
$69,819
Почему это свойство؟ Центральное расположение в районе Сафакой региона Кючукчекмеце в европейском Стамбуле. Комплекс включает в себя квартиры, офисы и магазины, где работа и размещение возможны в одном районе. Проект расположен вдоль шоссе E5, рядом со станцией метро и линией метро Safakoy.…
Агентство
Binaa Investment
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Многоквартирный жилой дом Istanbul Safakoy Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Safakoy Apartment Compound
Кючюкчекмедже, Турция
от
$118,877
Площадь 50 м²
1 объект недвижимости 1
Почему это свойство؟ Квартиры на продажу в Стамбуле Kucukcekmece рядом с скоростными транспортными станциями. Он находится всего в нескольких шагах от известных образовательных и медицинских центров в регионе. Это многообещающая возможность в одном из самых значительных инвестиционных район…
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Binaa Investment
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Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и спа рядом с озером, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и спа рядом с озером, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$169,915
Предлагаются элитные апартаменты с большими террасами и панорамным видом на озеро и Мраморное море, парковочными местами. Резиденция располагает парковкой, детской площадкой, зеленой зоной, тренажерным залом и спа-зоной, круглосуточной охраной. Окончание строительства - 2025 год. Расположен…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Tema Istanbul
Жилой комплекс Tema Istanbul
Кючюкчекмедже, Турция
от
$500,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Площадь 198 м²
1 объект недвижимости 1
Приветствуем Вас в мире жилья будущего, в нашем уникальном ЖК - городе внутри города! Здесь у вас есть все возможности для комфортной и счастливой жизни. Насладитесь великолепной инфраструктурой вокруг проекта, включая собственный торговый центр, предназначенный для удовлетворения всех ва…
Агентство
NWS INVEST
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и рестораном рядом с озером и пляжем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и рестораном рядом с озером и пляжем, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$259,871
Резиденция располагает баскетбольной площадкой и теннисным кортом, живописной речкой, прогулочными зонами, большим крытым бассейном, парной, сауной, тренажерным залом, рестораном, салоном красоты, супермаркетом, прачечной. Окончание строительства - декабрь 2026 года. Расположение и объекты …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$305,848
Особенности комплекса: зеленая зона 2-уровневая парковка тренажерный зал и сауна бассейн магазины Окончание строительства - июль 2025 года. Расположение и объекты поблизости Торговый центр Armoni Park Mall - 1 минута Mall of İstanbul - 15 минут Автобусная остановка - 1 минута Метробус - …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Современная резиденция рядом с озером, в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция рядом с озером, в престижном районе Стамбула, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$239,881
Резиденция располагает зеленой зоной с беседками и декоративными бассейнами, системой безопасности, сауной и турецкой баней, парковкой, тренажерным залом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых престижных районов города, в 1 минуте ходьбы от озера. Метроб…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной и зеленой зоной рядом с пляжем и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной и зеленой зоной рядом с пляжем и станцией метро, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$265,867
Резиденция располагает круглосуточной охраной, парковкой, фитнес-центром, детской площадкой, зеленой зоной. Окончание строительства - август 2024 год. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 12 минут Станция метробуса - 12 минут Новый аэропорт Стамбула - 25 минут Торговый центр -…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с круглосуточной охраной рядом с университетской больницей, в центре города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с круглосуточной охраной рядом с университетской больницей, в центре города, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$392,882
Предлагаются меблированные медицинские апартаменты и апартаменты класса люкс с парковочными местами и кладовыми комнатами. Резиденция располагает магазинами, кафе и ресторанами, зонами отдыха и спортивными площадками, круглосуточной охраной, гаражом. Жилой комплекс предназначена для учёных и…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с видом на море рядом с центром Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на море рядом с центром Стамбула, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$274,863
Предлагаются апартаменты с видом на Мраморное море и озеро. Резиденция располагает круглосуточной охраной, зеленой зоной, детской площадкой, парковкой. Окончание строительства - июнь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном современном районе, рядом с…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Istanbul Kucukcekmece residence project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kucukcekmece residence project
Кючюкчекмедже, Турция
от
$86,957
Площадь 65 м²
1 объект недвижимости 1
Почему это свойство؟ Проект расположен в отличительном жилом районе Кукукчекмеце, в европейском Стамбуле. Проект окружен сервисными центрами, университетами, парками, торговыми центрами и кафе
Агентство
Binaa Investment
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