Новостройки в Кючюкчекмедже, Турция

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
▪️Ослепительный роскошный комплекс с его услугами и удобствами в одном из самых важных возобновляемых районов Стамбула.
-Этот регион считается регионом с наиболее важными транспортными ресурсами и находится недалеко от школ, университетов, медицинских центров и больниц.
⁇ ♂ ️ Социальные …
Жилой комплекс с видами на озеленённые участки: муниципальный сад Стамбула, Центральный парк.
Проект состоит из 3 блоков: A, B и C.
Блок А - гостевой дом.
Блок В - офисы.
Блок С - 264 жилые квартиры и 234 офиса.
Удобства и оснащение в доме
Также, в комплексе есть: сауна, турецкая баня, конф…
Предлагаются качественные квартиры с различными планировками.
Апартаменты на верхнем этаже имеют террасы на крыше, а квартиры на первом этаже имеют собственные сады.
Резиденция располагает бассейнами, детскими площадками, зелеными зонами, детским клубом и кафе.
Окончание строительства - июнь…
Port Royal состоит из 5 блоков по 12 этажей, включающих 814 квартир и 37 коммерческих площадей. Проект предлагает различные варианты квартир от студий (1+0) до 4+1, а также уличные магазины и социальные объекты.
Особенности проекта:
Соединение блоков на уровне парковки
70% зеленых зон с лан…
Предлагаются квартиры с парковочными местами и видом на город.
Резиденция располагает крытым бассейном, сауной, фитнес-центром, турецкой баней, консьерж-сервисом, конференц-залом, ресторанами и кафе, парковкой, круглосуточной охраной, зеленой зоной.
Удобства и оснащение в доме
Встроенная к…
Резиденция располагает крытым бассейном, сауной и парной, тренажерным залом, гаражом, круглосуточной охраной.
Окончание строительства - 2024 год.
Расположение и объекты поблизости
Аэропорт Стамбула - 35 минут
Торговый центр - 17 минут
Станция метро - 1 минута
Университет - 14 минут
Клиника…
Современный комплекс предлагает студии и квартиры с 1-3 спальнями.
Каждая квартира имеет помещение для хранения.
Особенности проекта:
крытая 4-уровневая парковка
2-этажный торговый центр
2 открытых бассейна
детская площадка
фитнес-центр
кафе и рестораны
круглосуточная охрана
Расположение …
Меблированные апартаменты отельного типа с гарантированной доходностью 7% на 3 года. Два 17-этажных корпуса состоят из 167 квартир с планировками 1+1, 2+1, 3+1, дуплекс.
Резиденция располагает открытым бассейном, тренажерным залом, сауной и парной, конференц-залом, баскетбольной площадкой, д…
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на озеро и Мраморное море.
Резиденция располагает парковкой, детской площадкой, зеленой зоной, тренажерным залом, круглосуточной охраной.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в минуте ходьбы от побережья и нового Стамбульского …
Предлагаются новые квартиры под гражданство в Кючюкчекмедже, районе европейской части Стамбула на берегу строящегося канала.
Качественный и комфортабельный жилой комплекс состоит из 70 малоэтажных зданий и располагает ухоженными зелеными зонами, крытыми и открытыми бассейнами, круглосуточной…
Резиденция располагает саунами, парной и турецкой баней, парком на крыше, фитнес-центром, кинотеатром под открытым небом, трехуровневой парковкой, крытым и открытым бассейнами, баскетбольной площадкой, детской площадкой, зоной барбекю.
Окончание строительства - январь 2024 года.
Расположени…
Предлагаются апартаменты с видом на озеро и город.
Резиденция располагает парковкой, детской площадкой, зеленой зоной, круглосуточной охраной.
Расположение и объекты поблизости
Побережье и новый Стамбульский канал - 5 минут
Станция метро - 5 минут
Станция метробуса - 15 минут
Аэропорт - 40…
Резиденция располагает торговым центром и ресторанами, отелем, системой безопасности, парковкой.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с автомагистралью Е-5, в 7 минутах ходьбы от станции метробуса.
Метробус - 1 км
Станц…
Предлагаются квартиры с видом на море и озеро.
Резиденция располагает тренажерным залом, детской площадкой, парковкой.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Станция метро - 3 минуты
Станция метробуса - 5 минут
Аэропорт Стамбула - 20 минут
Почему это свойство؟
Центральное расположение в районе Сафакой региона Кючукчекмеце в европейском Стамбуле.
Комплекс включает в себя квартиры, офисы и магазины, где работа и размещение возможны в одном районе.
Проект расположен вдоль шоссе E5, рядом со станцией метро и линией метро Safakoy.…
Почему это свойство؟
Квартиры на продажу в Стамбуле Kucukcekmece рядом с скоростными транспортными станциями.
Он находится всего в нескольких шагах от известных образовательных и медицинских центров в регионе.
Это многообещающая возможность в одном из самых значительных инвестиционных район…
Предлагаются элитные апартаменты с большими террасами и панорамным видом на озеро и Мраморное море, парковочными местами.
Резиденция располагает парковкой, детской площадкой, зеленой зоной, тренажерным залом и спа-зоной, круглосуточной охраной.
Окончание строительства - 2025 год.
Расположен…
Приветствуем Вас в мире жилья будущего, в нашем уникальном ЖК - городе внутри города!
Здесь у вас есть все возможности для комфортной и счастливой жизни. Насладитесь великолепной инфраструктурой вокруг проекта, включая собственный торговый центр, предназначенный для удовлетворения всех ва…
Резиденция располагает баскетбольной площадкой и теннисным кортом, живописной речкой, прогулочными зонами, большим крытым бассейном, парной, сауной, тренажерным залом, рестораном, салоном красоты, супермаркетом, прачечной.
Окончание строительства - декабрь 2026 года.
Расположение и объекты …
Особенности комплекса:
зеленая зона
2-уровневая парковка
тренажерный зал и сауна
бассейн
магазины
Окончание строительства - июль 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Торговый центр Armoni Park Mall - 1 минута
Mall of İstanbul - 15 минут
Автобусная остановка - 1 минута
Метробус - …
Резиденция располагает зеленой зоной с беседками и декоративными бассейнами, системой безопасности, сауной и турецкой баней, парковкой, тренажерным залом.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в одном из самых престижных районов города, в 1 минуте ходьбы от озера.
Метроб…
Резиденция располагает круглосуточной охраной, парковкой, фитнес-центром, детской площадкой, зеленой зоной.
Окончание строительства - август 2024 год.
Расположение и объекты поблизости
Станция метро - 12 минут
Станция метробуса - 12 минут
Новый аэропорт Стамбула - 25 минут
Торговый центр -…
Предлагаются меблированные медицинские апартаменты и апартаменты класса люкс с парковочными местами и кладовыми комнатами.
Резиденция располагает магазинами, кафе и ресторанами, зонами отдыха и спортивными площадками, круглосуточной охраной, гаражом.
Жилой комплекс предназначена для учёных и…
Предлагаются апартаменты с видом на Мраморное море и озеро.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, зеленой зоной, детской площадкой, парковкой.
Окончание строительства - июнь 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в живописном современном районе, рядом с…