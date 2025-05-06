Новостройки в Бейоглу, Турция

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Предлагаются современные меблированные апартаменты с просторными балконами и террасами, панорамными видами на старый город, 5-звездочным обслуживанием.
Резиденция включает 4 отеля премиум класса, 270 магазинов, 2 музея, офисные здания, 2 гавани на 140 яхт, береговую линию 2 км, ухоженные сад…
Престижный проект с легким доступом к художественным галереям, развлекательным центрам, историческим достопримечательностям, культурным местам и важным точкам города.
Просторные светлые апартаменты с широкими балконами и продуманным до мелочей дизайном.
В жилом комплексе есть бассейн, тренаж…
Предлагаются красивые квартиры с различными планировками.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом" (управление освещением, шторами, жалюзи, домофоном итд)
Система кондиционирования воздуха Toshiba
Система отопления Rehau
Батареи Grohe
Сантехника Geberit
Белая бытовая техника (электр…
Предлагаются квартиры с балконами, парковочными местами и панорамными видами.
Резиденция располагает детским клубом, тренажерным залом, баскетбольными площадками, мечетями, круглосуточной охраной, ухоженной зеленой зоной, зонами отдыха.
Удобства и оснащение в доме
Высокие потолки (3 метра)…
Почему это свойство؟
Смесь современной архитектуры и присущего ей чувства истории, недалеко от площади Таксим.
Он окружен множеством магазинов, ресторанов, парков, археологических и туристических зон.
Высокие роскошные услуги в самом сердце исторического города, отличная сделка для готового…
Почему это свойство؟
Жилой проект, характеризующийся уникальными археологическими архитектурными моделями, относящимися к османской эпохе.
Торговая дорожка длиной 550 метров включает в себя различные бренды.
Стратегическое расположение в районе Бейоглу в центре Стамбула, недалеко от площади…
Предлагаются меблированные квартиры.
Резиденция располагает консьерж-сервисом и парковкой.
Окончание строительства - сентябрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Смарт-ТВ
Оборудованная кухня
Расположение и объекты поблизости
Автомагистраль Е-5 - 1 км
Станция метро - 2,3 км
Аэропорт - 35 км
Почему это свойство؟
Проект расположен в знаменитом районе Сисли, в центре европейского Стамбула.
Комплекс включает в себя коммерческие офисы и квартиры разных областей и стилей, с садами и балконами.
Он находится недалеко от самых важных объектов и учреждений, особенно в непосредственной б…
Новый проект реновации включает 9 зданий. В одном из них будет отель, в остальных — квартиры, офисы и магазины. Для жильцов квартир работает отельный сервис: уборка, химчистка и консьерж. В здании есть бассейн, тренажёрный зал, кинозал, спа-зона.
Преимущества
Подходит для получения гражданс…
Проект - жилой комплекс с элегантной архитектурой в традиционном стиле и современным интерьером.
В проекте 20 различных квартир с 1-2 спальнями площадью от 64 м2 до 224 м2.
В каждой квартире есть гостиная и кухня открытой планировки с обеденной зоной, 1-2 спальни, 1-2 ванные комнаты. В некот…
Проект расположен в перспективном и развивающемся районе Бейоглу. Несмотря на центральное местоположение комплекса, атмосфера для жителей спокойная и тихая.
Спроектирован известным архитектором Ханом Тумертекином, лауреатом премии Ага Хана. Жилой комплекс сочетает в себе традиционный стиль и…
Резиденция располагает спортивными залами и открытыми спортивными площадками, гаражом, круглосуточной охраной и консьерж-сервисом.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Технология "умный дом"
Кондиционеры
Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизо…
Проект редевелопмента целого квартала в центре Стамбула. Здесь строится комплекс из нескольких жилых, офисных и торговых блоков и пятизвёздочный отель. Через весь квартал проходит пешеходная улица с булочными, бакалейными и овощными лавками.
Во внутренних двориках сады с небольшими прудами. …