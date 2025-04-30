Новостройки в Бешикташе, Турция

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Почему это свойство؟
Апартаменты комплекса и международного отеля, первый жилой проект в Европе одного из крупнейших китайских брендов.
Он находится на жизненно важной оси Бассейна Экспресс, нервного центра инвестиций в недвижимость в городе на двух континентах.
Он имеет роскошные апартамен…
Почему это свойство؟
Расположение проекта делает его отличной инвестиционной возможностью; из-за его близости к Стамбульскому каналу и Бассейновой скоростной дороге.
Современная архитектура и уникальный дизайн соответствуют всем вкусам.
Проект гарантирован турецким правительством. Титул гот…
Почему это свойство؟
Это ослепительно, удивительно, редко и ценно, и это будет первый выбор для инвесторов, привыкших побеждать.
Его ценная позиция отмечена низкими предложениями на данный момент, поскольку бренд и мощный разработчик пересекаются одновременно.
Его близость предоставляет воз…
Проект Suits Barbarossa представляет собой уникальную концепцию и предлагает полностью меблированные квартиры с отельной инфраструктурой в престижном районе. Эти апартаменты располагают полным обслуживанием, включая уборку, прачечную, услуги консьержа и многое другое.
Преимущества
Гарантиро…
Современный жилой комплекс всего в 360 м от станции метро Йелдыз. В комплексе будет хорошая инфраструктура - круглосуточная охрана, тренажёрный зал, детский сад, озеленённые зоны для отдыха, прогулочные и велосипедные дорожки.
Дополнительные возможности
Рассрочка
50% — первоначальный взнос,…
Предлагаются квартиры с панорамным видом на город и Босфор.
Резиденция располагает террасой на крыше, бассейном, сауной и хамамом, фитнес-центром, ресторанами и кафе, парковкой, детской площадкой, спа-зоной.
Расположение и объекты поблизости
Станция метро - 4 минуты
Станция метробуса - 4 м…
Почему это свойство؟
Архитектурные проекты, которые представляют гармонию архитектурного подхода с ландшафтом Стамбула.
Испытайте новое чувство в замкнутом природном заповеднике.
Проект расположен в стратегической зоне с видом на основные дороги.
Готов и подходит для инвестиций и получения …
Предлагаются современные апартаменты с балконами.
Некоторые квартиры имеют собственные бассейны.
Резиденция располагает парковкой, тренажерным залом, круглосуточной охраной.
Окончание строительства - март 2026 года.
Расположение и объекты поблизости
Станция метро - 2 минуты
Станция метробу…
Резиденция располагает фитнес-центром, парной, сауной, тренажерным залом и студией пилатеса, кинотеатром, многофункциональным помещением.
Преимущества
Гарантированная доходность 5% на 2 года в турецких лирах.
Расположение и объекты поблизости
Станция метро - 300 метров
Метробус - 500 метр…
Новая жемчужина Стамбула, - апартаменты с просторными садами и террасами с частными помещениями, где вы будете жить в безопасности 24/7, что позволяет неограниченно развлекаться с социальными удобствами и проводить время с семьей.
Пешком можете добраться до Босфорского пролива, историческ…
Почему это свойство؟
Он находится в жизненно важном и центральном районе в центре оживленной коммерческой и экономической деятельности города.
Проект находится в районе со сложной инфраструктурой вдоль дороги Bassin Express.
Он находится рядом с жизненно важной транспортной сетью, которая с…
Почему это свойство؟
Он находится на Бассейновой скоростной дороге, являющейся основой инвестиций в Стамбуле.
Станции метро расположены по обе стороны комплекса с севера и юга.
Это инвестиционная возможность рядом с международным аэропортом Ататюрк и Всемирным торговым центром.
Это интегрир…
Почему это свойство؟
Поскольку он удовлетворяет оптимальным инвестиционным условиям, рядом с Basin Express Road и Стамбульским каналом.
Это гарантирует, что вы получите турецкое гражданство и будете жить комфортно в Стамбуле.
Предоставляет варианты продажи в рассрочку с прямой передачей тит…
Расположенный на проектной площади 53181 м², комплекс будет предлагать 41 великолепную виллу, окруженную природой в стамбульском районе Дурусу. 46678 м² проекта составляют зеленые зоны.
Конференц-зал, где вы можете управлять своими повседневными делами в тщательно спроектированных жилых поме…
Почему это свойство؟
Координатор в европейском Стамбуле, недалеко от очень важного транспортного узла.
Окрестности богаты современными торговыми центрами и оптовыми рынками.
Апартаменты с современными характеристиками и элегантной, гармоничной отделкой.
Проект включает в себя множество о…
Почему это свойство؟
Это название роскоши и совершенства, с прямым видом на Мраморное море недалеко от Босфора, с государственной гарантией и под надзором муниципалитета Стамбула. Это один из лучших жилых районов Стамбула; благодаря своим отличным удобствам, которые удовлетворяют все требова…
Почему это свойство؟
Жилой комплекс в привилегированном месте на дороге между линиями E5 и E80.
Площадь проекта близка к наиболее важным инвестиционным проектам в Турции, таким как Стамбульский канал.
360-градусный панорамный вид на Мраморное море для всех апартаментов.
Титульный акт готов …
Почему это свойство؟
Это один из важнейших жилых и инвестиционных проектов на европейской стороне Стамбула.
Он расположен на стратегической дороге Basin Express, которая связывает автомагистрали TEM и E5.
Быстрый рост цен на недвижимость в регионе делает проект прекрасной возможностью для т…
Предлагаются апартаменты с большими садам, террасами, живописным видом на Босфор, город и зеленые окрестности.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытым бассейном, зонами отдыха, пешеходными дорожками, тренажерным залом, турецкой баней и парной, подземной парковкой, зелеными зона…
Почему это свойство؟
Проект находится рядом с двумя международными отелями и недалеко от выставочного и конференц-города в Стамбуле.
Он имеет стратегическое расположение на дороге Basin Express, одной из самых известных автомагистралей в Стамбуле.
Проект предоставляет стильные апартаменты R…
Почему это свойство؟
Из него открывается прямой вид на Золотой берег Золотого Мраморного моря, в одном из самых престижных европейских районов Стамбула.
Область проекта является одной из наиболее значительных областей развития недвижимости; это место назначения для тех, кто ищет инвестиции …
Почему это свойство؟
Проект предоставляет жилые услуги с концепцией туристического курорта; провести бесконечное путешествие в Стамбул.
Он характеризуется социальными и спортивными удобствами и услугами, особенно площадкой для гольфа, первой в своем роде в регионе.
Это дает прекрасную возмо…
Почему это свойство؟
Это роскошный проект с прекрасным видом на море, озеро и город.
Он находится в привилегированном географическом месте недалеко от автобусной станции и станций метро.
Комплексная площадь является наиболее важной инвестиционной зоной недвижимости в Турции.
Он отвечает …
Предлагаются квартиры с балконами.
Резиденция располагает фитнес-центром, сауной, парной, конференц-залом, спортивными площадками, детской площадкой, бассейнами, парковкой.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в окружении природы, в 5 минутах от аэропорта Стамбула и в 15…