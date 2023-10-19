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Продажа новостроек в Ускюдар

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Многоквартирный жилой дом Asian Istanbul apartments project Uskudar
Многоквартирный жилой дом Asian Istanbul apartments project Uskudar
Ускюдар, Турция
от
€626,578
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Это семейный проект на окраине Босфора, в одном из лучших азиатских районов Стамбула. Он находится в центре города в самом сердце старого города, в окружении престижных соединений и древних археологических памятников. Он имеет инновационный архитектурный дизайн, который сочетает в себе археологические и современные персонажи, подписанные инженером Эмре Аролат. Элегантное внутреннее убранство, с различными вариантами дизайна интерьера, пространства и подразделений. Проект строится с удобными планами оплаты более 36 месяцев, подходящими для условий турецкого гражданства.
Резиденция Апартаменты премиум класса в центре Стамбула
Резиденция Апартаменты премиум класса в центре Стамбула
Ускюдар, Турция
от
€1,51 млн
Агентство: FOA INVEST
Многофункциональный элитный жилой комплекс, расположенный в одном из самых престижных районов азиатской стороны Стамбула в микрорайоне Чамлыджа района Ускюдар. У жителей этого объекта будет прямой доступ к эксклюзивным международным люксовым брендам и ресторанам, которые предлагают изысканные блюда мировой кухни.  Владельцы квартир также смогут воспользоваться центром развлечений и отдыха. К услугам посетителей кинотеатр, выступления для детей и взрослых, а также подводный зоопарк.  Проект привлекает внимание благодаря развитой инфраструктуре. Огромное множество торговых центров, медицинских и образовательных учреждений, а также транспортных узлов, которые позволяют быстро и легко добираться до европейской стороны  Стамбула.  Проект представляет собой 46-этажное здание, первые 11 этажей заняты 5* отелем, а на остальных - разместились 197 квартир (планировки 1 + 1 до 3 + 1, площадь от 78 до 213 кв.метра), и 123 пентхауса. Внутренняя инфраструктура: открытый бассейн, детский бассейн, панорамный бассейн на крыше, фитнес-центр, лобби и холл, ресепшн и консьерж, детский клуб, клубный лаунж с игровыми зонами , конференц-залы, складские помещения для каждой единицы недвижимости, видеонаблюдение 24/7, круглосуточная охрана, семейный развлекательный центр, кинотеатр, рестораны/кафе , океанариум и бальный зал, оздоровительный клуб/СПА
Жилой комплекс Роскошные апартаменты в ЖК премиум-класса - Стамбул, район Ускюдар
Жилой комплекс Роскошные апартаменты в ЖК премиум-класса - Стамбул, район Ускюдар
Ускюдар, Турция
от
€1,18 млн
Сдача в: 2017
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает квартиры в Стамбуле – район Ускюдар. Квартиры имеют планировки: 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 237 до 557 м2.Квартиры располагаются в Азиатской части Стамбула.Стамбул, не будучи столицей Турции, является самым крупным ее городом. При этом не стоит забывать, что Стамбул — это финансовый и торговый центр. Располагается город на берегах Мраморного и Черного морей. Стамбул, с одной стороны, исторический город, с другой – стремительно развивающийся регион – город перспектив. Поэтому покупка квартиры в Стамбуле – это отличное решение.В Стамбуле широко представлена вторичная недвижимость как в Европейской, так и в Азиатской части города. Наши менеджеры оперативно подберут подходящие варианты, исходя из ваших пожеланий и бюджета.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Жилой комплекс Новый ЖК в красивом районе азиатской части Стамбула - Ускюдар
Жилой комплекс Новый ЖК в красивом районе азиатской части Стамбула - Ускюдар
Ускюдар, Турция
от
€265,500
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Ускюдар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 65 до 210 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной, бассейном и детским клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной, бассейном и детским клубом, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
€757,521
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает большой зеленой зоной, детской площадкой и детским клубом, пешеходной дорожкой, крытым бассейном, сауной, фитнес-центром. Окончание строительства - сентябрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Детский сад - 100 метров Начальная школа - 200 метров Колледж - 1,5 км Ближайшая больница - 700 метров Босфорский мост - 5 минут Линия метро - 5 минут Тоннель Евразия - 2 минуты Паром - 7 минут Бебек и Бешикташ - 20 минут Маслак - 25 минут Галатская башня - 10 минут
Многоквартирный жилой дом Uskudar Apartments Compound Istanbul
Многоквартирный жилой дом Uskudar Apartments Compound Istanbul
Ускюдар, Турция
от
€677,051
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Он находится в центре города посреди двух мостов, откуда открывается захватывающий вид на Босфор. У вас будет шанс жить в древнем районе Ченгилкоя с ароматом истории и цивилизации. Он имеет горизонтальный архитектурный стиль, с несколькими этажами, садами и просторными балконами. Это недалеко от морского транспорта; Что облегчает доступ к любой точке Стамбула. Есть возможность заплатить в рассрочку, с готовым титульным актом и возможностью получить гражданство.
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от побережья, в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от побережья, в престижном районе, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
€1,12 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с парковочными местами. Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, детским бассейном, детской площадкой, фитнес-центром и студией пилатеса, кафе и ресторанами, пешеходными и беговыми дорожками, сауной, хамамом и массажными кабинетами. Расположение и объекты поблизости Побережье - 10 минут Босфорский мост - 5 минут Евразийский туннель - 5 минут Больница - 1 минута Ближайший аэропорт - 30 минут Аэропорт Стамбула - 50 минут Станция метро и автобусная остановка - 2 минуты Торговый центр - 2 минуты
Жилой комплекс Новый проект в непосредственной близости к проливу Босфор
Жилой комплекс Новый проект в непосредственной близости к проливу Босфор
Ускюдар, Турция
от
€405,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Ускюдар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, садовые дуплексы 3+1 и 4+1, пентхаусы 6+2, 8+2. Площадь апартаментов от 108,94 до 428,29 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. 
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с видом на Босфор в хорошей локации Стамбула
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с видом на Босфор в хорошей локации Стамбула
Ускюдар, Турция
от
€862,150
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Ускюдар.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1Площадь апартаментов от 141 до 469 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталейнапишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Апартаменты премиум-класса с видом на исторический Босфор
Жилой комплекс Апартаменты премиум-класса с видом на исторический Босфор
Ускюдар, Турция
от
€1,37 млн
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Ускюдар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 5+2.Площадь апартаментов от 158 до 498 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Жилой комплекс ESTA USKUDAR
Жилой комплекс ESTA USKUDAR
Ускюдар, Турция
от
€450,000
Сдача в: 2023
Агентство: EOS Turkey Property
Totally family concept project surrounded with trees, 75% green landscape, Bosphorus and oldtown view apartments & more. Now on sale with attractive payment options. Do you want to have an apartment in Istanbul constructed by Moscow City and Krasnodar Stadium developer, Esta Construction? Do you want to reach Akasya and Emaar Malls within a few steps? Zorlu Center just 7 minutes? Kadıköy & Uskudar 5 minutes? Do you want to be next to Grove Park and wake up with sounds of bird? Do you need an excellent investment opportunities to have best resell advantages? Do you wait still the right investment chance? Now it raises in Acibadem.  
Жилой комплекс Резиденция премиум класса в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция премиум класса в центре Стамбула, Турция
Ускюдар, Турция
от
€1,24 млн
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает крытым бассейном, фитнес-центром, баскетбольной площадкой, зоной барбекю, сауной, теннисным кортом. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Кухонная бытовая техника Электрический водонагреватель Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 33 км Мост мучеников 15 июля - 2,3 км Тоннель Евразия - 4,1 км
Жилой комплекс Элитный проект с отличной локацией на азиатской стороне Босфора
Жилой комплекс Элитный проект с отличной локацией на азиатской стороне Босфора
Ускюдар, Турция
от
€546,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Ускюдар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 62 до 384 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Жилой комплекс Новый проект с уникальным видом на Босфор и просторными помещениями
Жилой комплекс Новый проект с уникальным видом на Босфор и просторными помещениями
Ускюдар, Турция
от
€1,10 млн
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Ускюдар.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 157 до 413 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
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