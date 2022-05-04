Квартира в новостройке Dünya Şehir Maltepe

Dünya Şehir Maltepe — это современный жилой комплекс, расположенный на азиатской стороне Стамбула, в районе Малтепе – Эсенкент. Проект занимает территорию площадью 26 000 м² и включает более 780 жилых объектов, размещённых в 9 жилых зданиях, многие из которых открывают панорамные виды на Мраморное море и Принцевы острова.
Dünya Şehir Maltepe сочетает элегантную архитектуру с богатой инфраструктурой, включающей бассейны, просторные зелёные зоны и собственный торговый центр. Благодаря близости к станции метро и сдаче проекта в 2025 году, комплекс является отличным выбором как для семейного проживания, так и для инвестиций.
10 ключевых преимуществ Dünya Şehir Maltepe
Престижное расположение — непосредственно рядом с автомагистралью E-5 и станцией метро Esenkent.
Виды на море и Принцевы острова — из квартир на верхних этажах открываются великолепные панорамные виды на Мраморное море и острова.
Разнообразие планировок — квартиры от 1+1 до 4+1, подходящие как для семей, так и для одиноких жителей.
Обширные зелёные территории — 15 500 м² благоустроенных садов, прогулочных дорожек и зон отдыха.
Собственный торговый центр — коммерческая площадь 13 500 м² с кафе, магазинами и известными брендами.
Развитая инфраструктура — крытые и открытые бассейны, фитнес-центр, сауна и турецкий хаммам.
Современная архитектура — стильный дизайн и функциональные планировки квартир.
Высокий уровень безопасности — круглосуточная охрана, видеонаблюдение и системы контролируемого доступа.
Современные технологии — крытая парковка и системы «умный дом» в отдельных квартирах.
Своевременная сдача проекта — передача квартир владельцам запланирована в период с мая по декабрь 2025 года.