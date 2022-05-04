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Квартира в новостройке Dünya Şehir Maltepe

Малтепе, Турция
от
$244,000
;
5
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ID: 39649
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Малтепе
  • Метро
    Esenkent (~ 200 м)
  • Метро
    Gülsuyu (~ 1000 м)

О комплексе

Dünya Şehir Maltepe — это современный жилой комплекс, расположенный на азиатской стороне Стамбула, в районе Малтепе – Эсенкент. Проект занимает территорию площадью 26 000 м² и включает более 780 жилых объектов, размещённых в 9 жилых зданиях, многие из которых открывают панорамные виды на Мраморное море и Принцевы острова.

Dünya Şehir Maltepe сочетает элегантную архитектуру с богатой инфраструктурой, включающей бассейны, просторные зелёные зоны и собственный торговый центр. Благодаря близости к станции метро и сдаче проекта в 2025 году, комплекс является отличным выбором как для семейного проживания, так и для инвестиций.

10 ключевых преимуществ Dünya Şehir Maltepe

  • Престижное расположение — непосредственно рядом с автомагистралью E-5 и станцией метро Esenkent.

  • Виды на море и Принцевы острова — из квартир на верхних этажах открываются великолепные панорамные виды на Мраморное море и острова.

  • Разнообразие планировок — квартиры от 1+1 до 4+1, подходящие как для семей, так и для одиноких жителей.

  • Обширные зелёные территории15 500 м² благоустроенных садов, прогулочных дорожек и зон отдыха.

  • Собственный торговый центр — коммерческая площадь 13 500 м² с кафе, магазинами и известными брендами.

  • Развитая инфраструктура — крытые и открытые бассейны, фитнес-центр, сауна и турецкий хаммам.

  • Современная архитектура — стильный дизайн и функциональные планировки квартир.

  • Высокий уровень безопасности — круглосуточная охрана, видеонаблюдение и системы контролируемого доступа.

  • Современные технологии — крытая парковка и системы «умный дом» в отдельных квартирах.

  • Своевременная сдача проекта — передача квартир владельцам запланирована в период с мая по декабрь 2025 года.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Малтепе, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
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Квартира в новостройке Dünya Şehir Maltepe
Малтепе, Турция
от
$244,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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