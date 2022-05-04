Квартира в новостройке Dünya Şehir Maltepe

Dünya Şehir Maltepe — это современный жилой комплекс, расположенный на азиатской стороне Стамбула, в районе Малтепе – Эсенкент. Проект занимает территорию площадью 26 000 м² и включает более 780 жилых объектов, размещённых в 9 жилых зданиях, многие из которых открывают панорамные виды на Мраморное море и Принцевы острова.

Dünya Şehir Maltepe сочетает элегантную архитектуру с богатой инфраструктурой, включающей бассейны, просторные зелёные зоны и собственный торговый центр. Благодаря близости к станции метро и сдаче проекта в 2025 году, комплекс является отличным выбором как для семейного проживания, так и для инвестиций.

10 ключевых преимуществ Dünya Şehir Maltepe