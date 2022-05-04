  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound

Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound

Мраморноморский регион, Турция
от
€134,634
;
31
Оставить заявку
Показать контакты
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Почему это свойство؟ Поскольку он удовлетворяет оптимальным инвестиционным условиям, рядом с Basin Express Road и Стамбульским каналом. Это гарантирует, что вы получите турецкое гражданство и будете жить комфортно в Стамбуле. Предоставляет варианты продажи в рассрочку с прямой передачей титульных документов. Прекрасная возможность инвестировать и владеть недвижимостью, так как она объединяет квартиры и офисы. Несколько вариантов обслуживания, с сетью экспресс-перевозок рядом с проектом.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детской площадкой, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€273,671
Жилой комплекс Комплекс класса люкс с инфраструктурой 5 * оте
Махмутлар центр, Турция
от
€250,000
Жилой квартал Bodrum Residence
Didim, Турция
от
€750,000
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на море рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€595,079
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном в спокойном районе, 300 метров до моря, Мерсин, Турция
Toroslar, Турция
от
€80,000
Вы просматриваете
Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€134,634
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Позвонить
Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты в масштабном проекте с полной инфраструктурой район - Оба
Жилой комплекс Апартаменты в масштабном проекте с полной инфраструктурой район - Оба
Алания, Турция
от
€139,000
Год сдачи 2024
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 52 до 184 квадратных метров. Расстояние до моря 2500 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Застройщик
Stay Property
Оставить заявку
Жилой комплекс VERA LİFE
Жилой комплекс VERA LİFE
Мерсин, Турция
от
€92,913
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 15
VERA LİFE - проект нового жилого комплекса, расположенный в городе Мерсин, Турция, который предлагает сочетание современных жилых помещений, ультрасовременных удобств, отличного расположения. Этот проект создан, чтобы удовлетворить все ваши потребности, с такими функциями как: индивидуальная система природного газа, интеллектуальная система лифтов, полный генератор и многое другое. Проект состоит из квартир, спроектированных так, чтобы максимально увеличить пространство и комфорт. Каждая квартира оснащена: подвесным потолком, кухонным гарнитуром, гардеробной, стальной входной дверью, стеклопакетами для окон ПВХ и первоклассной сантехникой. Душевая кабина 1-го класса обеспечивает дополнительный уровень роскоши. Расстояние до моря всего 450 метров! Функциональность и эстетика были учтены при строительстве проекта, что делает его идеальным выбором для тех, кто ищет комфортную и удобную жизнь. УДОБСТВА: - Охрана - Видеонаблюдение - Бассейн - Детский бассейн - Генератор - Открытая парковка - Зона барбекю - Беседки - Детская площадка - Баскетбольная площадка Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English
Жилой комплекс BenLeo
Жилой комплекс BenLeo
Мраморноморский регион, Турция
от
€407,176
Варианты отделки С отделкой
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! BenLeo - новый роскошный проект, расположенный в самом центре Стамбула в районе Ускюдар. В комплексе продумана каждая деталь комфорта, роскоши и удобства, вас ждет множество незабываемых моментов и красочных воспоминаний. Все квартиры в BenLeo Acibadem сдаются с полной отделкой «под ключ», которые будут выполнены в соответствии с высокими стандартами качества из материалов премиального уровня. Также квартиры будут оснащены современной бытовой техникой и частичную меблировку. Для жителей BenLeo Acibadem предусмотрена инфраструктура премиального уровня: крытый бассейн, лаунж-зона с террасой, библиотека, коворкинг, кафе, фитнес-центр, сквош, SPA с саунами, детский клуб. Инфраструктура: - Лаунж Терраса; - Фитнес-центр; - Библиотека; - Сквош; - Бизнес-лаунж; - Кафе; - Настольный теннис; - СПА; - Сауна; - Детский клуб; - Крытый бассейн. Расположение: Жилой комплекс BenLeo Acibadem расположен в престижной центральной части Стамбула на азиатской стороне Босфора, идеальной для семейного проживания и спокойного отдыха. Район имеет отличную транспортную доступность и высокую обеспеченность современными школами и качественными медицинскими учреждениями. Для любителей курортного отдыха всего в 30 минутах от BenLeo Acibadem находится множество пляжей, в том числе и на Принцевых островах. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Турции под Ваш бюджет и пожелания!
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English
Realting.com
Перейти