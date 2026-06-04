Законодательство Португалии не предусматривает ограничений при покупке жилья иностранцами.
Да, иностранец может оформить кредит на недвижимость на выгодных условиях.
Открытие счета обязательно только в том случае, если покупатель приобретает жилье в ипотеку.
Нет закона, который обязывает покупателей обращаться к риэлторам и/или юристам. Однако рекомендуется пользоваться риэлторскими услугами, т. к. в стране очень сложный процесс оформления документов. Стоит отметить, что деятельность риэлторских агентств очень строго контролируется.
Да, можно. Для этого необходимо оформить доверенность на юриста или риэлтора.
Вся необходимая для оформления сделки документация должна быть переведена на португальский язык.
Кроме оплаты самого объекта недвижимости, покупателю также потребуется оплатить налог на передачу права владения недвижимостью, налог на покупку земли, гербовый сбор, услуги риэлтора и/или юриста, услуги нотариуса.
Да, иностранные граждане могут сдавать недвижимость в аренду.
Да. В Португалии существует программа «Золотая Виза», которая предполагает получение иностранцем ВНЖ за покупку объектов собственности (от 280 тыс. евро). Более подробно ознакомиться с программой можно по ссылке https://realting.com/ru/news/zolotaya-viza-v-portugalii