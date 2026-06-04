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Программы иммиграции в Португалии

  • ВНЖ
    Portugal FIP Residence permit
    Portugal FIP Residence permit
    Португалия Португалия
    от
    $15,000
    Тип программы иммиграции ВНЖ
    Срок получения от 4 месяцев
    Вид на жительство в Португалии для финансово независимых лиц предназначен для лиц, у которых есть средства, чтобы обеспечить себя без необходимости трудоустройства в Португалии. Эта программа предлагает упрощенный процесс получения вида на жительство, что делает ее привлекательным вариантом …
    Иммиграционный консультант
    Luxe Legal Services
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  • ВНЖ
    ВНЖ Португалии для Цифровых кочевников
    ВНЖ Португалии для Цифровых кочевников
    Португалия Португалия
    от
    $15,000
    Тип программы иммиграции ВНЖ
    Срок получения от 4 месяцев
    Португалия, с ее живописными пейзажами, яркой культурой и процветающей технологической средой, стала лучшим выбором для цифровых кочевников, ищущих идеальный баланс между работой и досугом. И теперь, с введением в Португалии цифрового вида на жительство для удалёнщиков, мечта жить и работать…
    Иммиграционный консультант
    Luxe Legal Services
    Оставить заявку
  • ВНЖ
    ВНЖ Португалии за инвестиции
    ВНЖ Португалии за инвестиции
    Португалия Португалия
    от
    $300,000
    Тип программы иммиграции ВНЖ
    Срок получения от 8 месяцев
    Португалия стала одним из самых популярных направлений для инвесторов, желающих получить вид на жительство в Европе, благодаря своей инновационной программе Golden Visa. Эта программа предлагает гражданам стран, не входящих в ЕС, возможность получить вид на жительство путем осуществления соо…
    Иммиграционный консультант
    Luxe Legal Services
    Оставить заявку
  • ВНЖ
    Виза digital nomad в Португалии
    Виза digital nomad в Португалии
    Португалия Португалия
    от
    $5,129
    Тип программы иммиграции ВНЖ
    Срок получения от 2 месяцев
    Виза предназначена для специалистов, работающих удалённо на иностранную компанию или в качестве фрилансера. Программа включает полное сопровождение, поддержку на всех этапах и гарантию возврата средств в случае отказа. Преимущества Снижение расходов на проживание в Португалии (до…
    Иммиграционный консультант
    Immigrazio
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Часто задаваемые вопросы

Какую недвижимость имеет право приобретать иностранный гражданин?

Законодательство Португалии не предусматривает ограничений при покупке жилья иностранцами.

Может ли иностранец взять жилье в ипотеку?

Да, иностранец может оформить кредит на недвижимость на выгодных условиях.

Нужно ли открывать счет в португальском банке, чтобы купить жилье?

Открытие счета обязательно только в том случае, если покупатель приобретает жилье в ипотеку.

Нужно ли обращаться к риэлтору и/или юристу иностранцу, который хочет приобрести жилье?

Нет закона, который обязывает покупателей обращаться к риэлторам и/или юристам. Однако рекомендуется пользоваться риэлторскими услугами, т. к. в стране очень сложный процесс оформления документов. Стоит отметить, что деятельность риэлторских агентств очень строго контролируется.

Можно ли оформить сделку с недвижимостью удаленно?

Да, можно. Для этого необходимо оформить доверенность на юриста или риэлтора.

На каком языке должны быть поданы документы для оформления договора купли-продажи?

Вся необходимая для оформления сделки документация должна быть переведена на португальский язык.

Какие дополнительные расходы предполагает покупка недвижимости в Португалии?

Кроме оплаты самого объекта недвижимости, покупателю также потребуется оплатить налог на передачу права владения недвижимостью, налог на покупку земли, гербовый сбор, услуги риэлтора и/или юриста, услуги нотариуса.

Можно ли сдавать жилье в аренду?

Да, иностранные граждане могут сдавать недвижимость в аренду.

Можно ли получить ВНЖ, ПМЖ или гражданство в обмен на покупку недвижимости?

Да. В Португалии существует программа «Золотая Виза», которая предполагает получение иностранцем ВНЖ за покупку объектов собственности (от 280 тыс. евро). Более подробно ознакомиться с программой можно по ссылке https://realting.com/ru/news/zolotaya-viza-v-portugalii

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