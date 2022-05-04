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Квартира в новостройке Sai Kayaşehir

Башакшехир, Турция
Цена по запросу
;
7
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ID: 38195
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Башакшехир
  • Адрес
    Neset Ertas Sokak

О комплексе

Sai Kayaşehir — современный жилой проект, расположенный в районе Башакшехир в Стамбуле. Комплекс предлагает современные квартиры рядом со станцией метро, зелёными зонами и ключевыми объектами городской инфраструктуры.

Sai Kayaşehir сочетает стильную архитектуру с инфраструктурой, ориентированной на семейную жизнь. Проект предлагает просторные квартиры, системы «умный дом» и высокий инвестиционный потенциал в одном из самых быстроразвивающихся районов города.

10 преимуществ Sai Kayaşehir:

  • Престижное расположение — в центральной части района Башакшехир, рядом с метро, автомагистралями и общественным транспортом.

  • Современная архитектура — элегантный дизайн фасадов и функциональные, эстетичные планировки.

  • Семейная атмосфера — парки, прогулочные дорожки и безопасные игровые площадки для детей.

  • Системы «Умный дом» — отдельные квартиры оснащены современными интеллектуальными технологиями.

  • Высококачественные материалы — премиальная отделка кухонь, ванных комнат и жилых помещений.

  • Развитая инфраструктура — фитнес-центр, сауна, турецкий хаммам и крытая парковка.

  • Просторные зелёные зоны — благоустроенные ландшафтные территории для отдыха и прогулок.

  • Близость к важным объектам — школы, больницы, торговые центры и мечети находятся рядом.

  • Сейсмоустойчивая конструкция — проект построен в соответствии с современными нормами защиты от землетрясений.

  • Подходит для получения гражданства Турции — отличное решение для иностранных покупателей, заинтересованных в инвестициях и получении турецкого гражданства.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Башакшехир, Турция
Образование
Продуктовые магазины

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Sai Kayaşehir
Башакшехир, Турция
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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