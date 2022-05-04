Квартира в новостройке Sai Kayaşehir

Sai Kayaşehir — современный жилой проект, расположенный в районе Башакшехир в Стамбуле. Комплекс предлагает современные квартиры рядом со станцией метро, зелёными зонами и ключевыми объектами городской инфраструктуры.
Sai Kayaşehir сочетает стильную архитектуру с инфраструктурой, ориентированной на семейную жизнь. Проект предлагает просторные квартиры, системы «умный дом» и высокий инвестиционный потенциал в одном из самых быстроразвивающихся районов города.
10 преимуществ Sai Kayaşehir:
Престижное расположение — в центральной части района Башакшехир, рядом с метро, автомагистралями и общественным транспортом.
Современная архитектура — элегантный дизайн фасадов и функциональные, эстетичные планировки.
Семейная атмосфера — парки, прогулочные дорожки и безопасные игровые площадки для детей.
Системы «Умный дом» — отдельные квартиры оснащены современными интеллектуальными технологиями.
Высококачественные материалы — премиальная отделка кухонь, ванных комнат и жилых помещений.
Развитая инфраструктура — фитнес-центр, сауна, турецкий хаммам и крытая парковка.
Просторные зелёные зоны — благоустроенные ландшафтные территории для отдыха и прогулок.
Близость к важным объектам — школы, больницы, торговые центры и мечети находятся рядом.
Сейсмоустойчивая конструкция — проект построен в соответствии с современными нормами защиты от землетрясений.
Подходит для получения гражданства Турции — отличное решение для иностранных покупателей, заинтересованных в инвестициях и получении турецкого гражданства.