Новостройки в Бейкозе, Турция

Афины, Греция

от €2,36 млн

Проект вилл с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз. Проект отличается прекрасными видами на леса и Черное море. Расположен вдали от городского шума. Каждая вилла будет двухэтажной или трехэтажной. У домов различные планировки: 1-2 гостиные и 3-6 спален. Проект разделен на три этапа. Часть вилл уже сдана. Сдача второй части - в 2024 г. Третья фаза - в 2026 г. В проекте рядом с виллами также есть мечеть, школа, набережная. Удобства и оснащение в доме Подробнее: открытый и закрытый бассейны, турецкая баня, сауна, паровая комната. Расположение и объекты поблизости Рива — турецкая деревня на берегу Чёрного моря во внутригородском районе Бейкоз провинции Стамбул. Близко к Черному морю, пешком 20 минут Мост Султана Селима Явуза - 5 км Центр города - 30 км Лес - 3 км