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Новостройки в Бейкозе, Турция

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Многоквартирный жилой дом Lokasyon Beykoz
Многоквартирный жилой дом Lokasyon Beykoz
Многоквартирный жилой дом Lokasyon Beykoz
Многоквартирный жилой дом Lokasyon Beykoz
Многоквартирный жилой дом Lokasyon Beykoz
Бейкоз, Турция
Цена по запросу
Престижный многофункциональный комплекс в Бейкозе – Пашабахче Lokasyon Beykoz — это современный многофункциональный жилой и коммерческий комплекс, расположенный в районе Бейкоз – Пашабахче на азиатской стороне Стамбула. Благодаря близости к Босфору, главным мостам города и основным трансп…
Агентство
Binaa Investment
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Жилой комплекс Виллы с бассейнами и спортивным клубом, с видом на лес и Черное море, Рива, Бейкоз, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Виллы с бассейнами и спортивным клубом, с видом на лес и Черное море, Рива, Бейкоз, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Виллы с бассейнами и спортивным клубом, с видом на лес и Черное море, Рива, Бейкоз, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Виллы с бассейнами и спортивным клубом, с видом на лес и Черное море, Рива, Бейкоз, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Виллы с бассейнами и спортивным клубом, с видом на лес и Черное море, Рива, Бейкоз, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Виллы с бассейнами и спортивным клубом, с видом на лес и Черное море, Рива, Бейкоз, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Виллы с бассейнами и спортивным клубом, с видом на лес и Черное море, Рива, Бейкоз, Стамбул, Турция
Бейкоз, Турция
от
$1,50 млн
Проект вилл с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз. Проект отличается прекрасными видами на леса и Черное море. Расположен вдали от городского шума. Каждая вилла будет двухэтажной или трехэтажной. У домов различные планировки: 1-2 гостиные и 3-6 спален. Пр…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Beykoz Blue Residences
Жилой комплекс Beykoz Blue Residences
Жилой комплекс Beykoz Blue Residences
Жилой комплекс Beykoz Blue Residences
Бейкоз, Турция
от
$1,39 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 34
Этот проект предлагает вам ощущение сельской местности и комфорт проживания. Полностью готовый к переезду и первоклассный финиш, который вы можете наблюдать на каждом шагу. Рядом с самой большой и престижной виллой комплекса Стамбула. Этот проект подходит вам, если вы хотите, чтобы зеленый и…
Агентство
EOS Turkey Property
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TekceTekce
Жилой комплекс Современный жилой комплекс у леса, в самом зеленом районе города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс у леса, в самом зеленом районе города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс у леса, в самом зеленом районе города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс у леса, в самом зеленом районе города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс у леса, в самом зеленом районе города, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Современный жилой комплекс у леса, в самом зеленом районе города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс у леса, в самом зеленом районе города, Стамбул, Турция
Бейкоз, Турция
от
$1,93 млн
Современный жилой комплекс в развитом районе, в окружении природы. Бесконечные зеленые зоны, водные пути, внутренний сад во дворе, красивый ландшафт, дружелюбная к природе архитектура. Глубокое синее озеро в сердце леса. В проект входит: апартаменты, детская площадка, фитнес-центр, бассейны,…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Beykoz Bule Residences 2nd Phase
Жилой комплекс Beykoz Bule Residences 2nd Phase
Жилой комплекс Beykoz Bule Residences 2nd Phase
Жилой комплекс Beykoz Bule Residences 2nd Phase
Жилой комплекс Beykoz Bule Residences 2nd Phase
Показать все Жилой комплекс Beykoz Bule Residences 2nd Phase
Жилой комплекс Beykoz Bule Residences 2nd Phase
Бейкоз, Турция
от
$690,182
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 34
Этот проект предлагает вам ощущение сельской местности и комфорт проживания. Полностью готовый к переезду и первоклассный финиш, который вы можете наблюдать на каждом шагу. Рядом с самой большой и престижной виллой комплекса Стамбула. Этот проект подходит вам, если вы хотите, чтобы зеленый и…
Агентство
EOS Turkey Property
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Жилой комплекс Высотная резиденция с аквапарками и ресторанами, в престижном зеленом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с аквапарками и ресторанами, в престижном зеленом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с аквапарками и ресторанами, в престижном зеленом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с аквапарками и ресторанами, в престижном зеленом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с аквапарками и ресторанами, в престижном зеленом районе, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Высотная резиденция с аквапарками и ресторанами, в престижном зеленом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с аквапарками и ресторанами, в престижном зеленом районе, Стамбул, Турция
Бейкоз, Турция
от
$1,39 млн
На территории комплекса вы найдете зеленые зоны площадью 10 000 м2, крытый бассейн, аквапарки, спортивный центр, турецкую баню, детскую площадку, фитнес-центр и студию пилатеса, рестораны, кафе, пекарни, пешеходные дорожки, сауну, парную, спа-зону, супермаркеты, прачечную, аптеки, зоны для о…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на город, лес, Босфор и море, Бейкоз, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на город, лес, Босфор и море, Бейкоз, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на город, лес, Босфор и море, Бейкоз, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на город, лес, Босфор и море, Бейкоз, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на город, лес, Босфор и море, Бейкоз, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на город, лес, Босфор и море, Бейкоз, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на город, лес, Босфор и море, Бейкоз, Стамбул, Турция
Бейкоз, Турция
от
$1,70 млн
Проект в районе Аджаркент, Бейкоз, известном в качестве самого озеленённого района Стамбула. Уникальное расположение - между мостами Султана Мехмеда Фатиха и Султана Селима Явуза. Между Мраморным и Чёрным морями. В проекте 2 высоких здания с жилыми единицами различных планировок: апартаменты…
Агентство
TRANIO
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