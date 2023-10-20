Новостройки в Бейкозе, Турция

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейкоз. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 171 до 276 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бейкоз.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 8+2.Площадь апартаментов от 135 до 543 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Проект виллы с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз
Из проекта открывается прекрасный вид на леса и смелый вид на Черное море. Вдали от шума города и в центре Стамбула.
Социальные услуги и средства для проекта :
1_ мечеть
2_Открытый и закрытый бассейн
3_Спортивный клуб
4_Турецкая баня
5_Sauna
6_ парная комната
7_Частная парковка
8_школы
9-марина
и многое другое, чтобы иметь свой роскошный образ жизни с нашим проектом
местоположение проекта :
1_ Рядом с черным морем, в нескольких минутах ходьбы 20 минут
2_ 3-й мост 5 км
3_ центр города 30 км
4_ лес 3 км
Проект вилл с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз.
Проект отличается прекрасными видами на леса и Черное море. Расположен вдали от городского шума.
Каждая вилла будет двухэтажной или трехэтажной.
У домов различные планировки: 1-2 гостиные и 3-6 спален.
Проект разделен на три этапа. Часть вилл уже сдана. Сдача второй части - в 2024 г. Третья фаза - в 2026 г.
В проекте рядом с виллами также есть мечеть, школа, набережная.
Удобства и оснащение в доме
Подробнее: открытый и закрытый бассейны, турецкая баня, сауна, паровая комната.
Расположение и объекты поблизости
Рива — турецкая деревня на берегу Чёрного моря во внутригородском районе Бейкоз провинции Стамбул.
Близко к Черному морю, пешком 20 минут
Мост Султана Селима Явуза - 5 км
Центр города - 30 км
Лес - 3 км