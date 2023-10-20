Новостройки в Бейкозе, Турция

  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Бейкоз

Продажа новостроек в Бейкоз

квартиры
3
дома
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Жилой комплекс Шикарные апартаменты рядом с историческим проливом Босфор
Жилой комплекс Шикарные апартаменты рядом с историческим проливом Босфор
Афины, Греция
от
€955,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейкоз. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 171 до 276 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Жилой комплекс Строящийся проект в лесной долине района Бейкоз - Стамбул
Жилой комплекс Строящийся проект в лесной долине района Бейкоз - Стамбул
Афины, Греция
от
€1,33 млн
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бейкоз.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 8+2.Площадь апартаментов от 135 до 543 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Вилла Luxury Villas in Natura,Beykoz
Вилла Luxury Villas in Natura,Beykoz
Афины, Греция
от
€905,540
Площадь 286–495 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: Property Advisor Turkey
Проект виллы с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз Из проекта открывается прекрасный вид на леса и смелый вид на Черное море. Вдали от шума города и в центре Стамбула. Социальные услуги и средства для проекта : 1_ мечеть 2_Открытый и закрытый бассейн 3_Спортивный клуб 4_Турецкая баня 5_Sauna 6_ парная комната 7_Частная парковка 8_школы 9-марина и многое другое, чтобы иметь свой роскошный образ жизни с нашим проектом   местоположение проекта : 1_ Рядом с черным морем, в нескольких минутах ходьбы 20 минут 2_ 3-й мост 5 км 3_ центр города 30 км 4_ лес 3 км
Realting.com
Перейти
Жилой комплекс Виллы с бассейнами и спортивным клубом, с видом на лес и Черное море, Рива, Бейкоз, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Виллы с бассейнами и спортивным клубом, с видом на лес и Черное море, Рива, Бейкоз, Стамбул, Турция
Афины, Греция
от
€2,36 млн
Агентство: TRANIO
Проект вилл с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз. Проект отличается прекрасными видами на леса и Черное море. Расположен вдали от городского шума. Каждая вилла будет двухэтажной или трехэтажной. У домов различные планировки: 1-2 гостиные и 3-6 спален. Проект разделен на три этапа. Часть вилл уже сдана. Сдача второй части - в 2024 г. Третья фаза - в 2026 г. В проекте рядом с виллами также есть мечеть, школа, набережная. Удобства и оснащение в доме Подробнее: открытый и закрытый бассейны, турецкая баня, сауна, паровая комната. Расположение и объекты поблизости Рива — турецкая деревня на берегу Чёрного моря во внутригородском районе Бейкоз провинции Стамбул. Близко к Черному морю, пешком 20 минут Мост Султана Селима Явуза - 5 км Центр города - 30 км Лес - 3 км
Realting.com
Перейти