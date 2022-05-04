Квартира в новостройке Venara Güneşli

Venara Güneşli — это современный жилой комплекс, расположенный в самом центре района Гюнешли (Bağcılar) в Стамбуле. Проект отличается элегантной архитектурой и обеспечивает удобное сообщение с городом благодаря станции метро Mimar Sinan, которая находится всего в 50 метрах.
Комплекс Venara Güneşli включает 211 квартир и 12 коммерческих помещений, расположенных в двух жилых блоках. Для жителей предусмотрены первоклассные удобства, включая фитнес-центр, зелёные зоны и охраняемую интеллектуальную подземную парковку, что создаёт комфортную и сбалансированную городскую среду для жизни.
10 преимуществ Venara Güneşli
Престижное расположение всего в 50 метрах от станции метро Mimar Sinan.
Широкий выбор планировок квартир — от 1+1 до 3+1.
12 коммерческих помещений, обеспечивающих повседневные потребности жителей.
Подземная парковка на 252 автомобиля с зарядными станциями для электромобилей.
Современная инфраструктура: фитнес-центр, турецкий хаммам, сауна и другие удобства.
Близость к Mall of Istanbul, больницам и университетам.
Современное строительство с высокой сейсмостойкостью.
Безопасные детские игровые площадки.
Круглосуточная интегрированная система безопасности (24/7).
Благоустроенные зелёные зоны для отдыха и единения с природой.