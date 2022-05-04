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Квартира в новостройке Venara Güneşli

Багджылар, Турция
Цена по запросу
;
10
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ID: 38218
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Багджылар

О комплексе

Venara Güneşli — это современный жилой комплекс, расположенный в самом центре района Гюнешли (Bağcılar) в Стамбуле. Проект отличается элегантной архитектурой и обеспечивает удобное сообщение с городом благодаря станции метро Mimar Sinan, которая находится всего в 50 метрах.

Комплекс Venara Güneşli включает 211 квартир и 12 коммерческих помещений, расположенных в двух жилых блоках. Для жителей предусмотрены первоклассные удобства, включая фитнес-центр, зелёные зоны и охраняемую интеллектуальную подземную парковку, что создаёт комфортную и сбалансированную городскую среду для жизни.

10 преимуществ Venara Güneşli

  1. Престижное расположение всего в 50 метрах от станции метро Mimar Sinan.

  2. Широкий выбор планировок квартир — от 1+1 до 3+1.

  3. 12 коммерческих помещений, обеспечивающих повседневные потребности жителей.

  4. Подземная парковка на 252 автомобиля с зарядными станциями для электромобилей.

  5. Современная инфраструктура: фитнес-центр, турецкий хаммам, сауна и другие удобства.

  6. Близость к Mall of Istanbul, больницам и университетам.

  7. Современное строительство с высокой сейсмостойкостью.

  8. Безопасные детские игровые площадки.

  9. Круглосуточная интегрированная система безопасности (24/7).

  10. Благоустроенные зелёные зоны для отдыха и единения с природой.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Багджылар, Турция
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки

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Новости застройщика

04.05.2022
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Квартира в новостройке Venara Güneşli
Багджылар, Турция
Цена по запросу
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