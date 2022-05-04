Квартира в новостройке Venara Güneşli

Venara Güneşli — это современный жилой комплекс, расположенный в самом центре района Гюнешли (Bağcılar) в Стамбуле. Проект отличается элегантной архитектурой и обеспечивает удобное сообщение с городом благодаря станции метро Mimar Sinan, которая находится всего в 50 метрах.

Комплекс Venara Güneşli включает 211 квартир и 12 коммерческих помещений, расположенных в двух жилых блоках. Для жителей предусмотрены первоклассные удобства, включая фитнес-центр, зелёные зоны и охраняемую интеллектуальную подземную парковку, что создаёт комфортную и сбалансированную городскую среду для жизни.

10 преимуществ Venara Güneşli