Квартира в новостройке Flat 24

Flat 24 — это исключительная инвестиционная возможность в самом сердце Стамбула, расположенная на одной из важнейших транспортных магистралей города — Basın Ekspres. Благодаря стратегическому расположению рядом с деловыми центрами, университетами и крупными торговыми комплексами, а также современной архитектуре, сочетающей комфорт и роскошь, проект идеально подходит как для проживания, так и для инвестиций.
Flat 24 предлагает квартиры различных планировок, выполненные с использованием принципов «Фэн-шуй» (Feng Shui), создающих гармоничную и комфортную жилую среду. Благодаря высокому уровню сервиса проект является отличным выбором для тех, кто хочет совместить выгодную инвестицию и комфортную городскую жизнь.
Преимущества проекта:
Стратегическое расположение на магистрали Basın Ekspres, рядом с аэропортом и крупнейшими деловыми центрами Стамбула.
Современная архитектура, основанная на принципах «Фэн-шуй», способствующих комфорту, гармонии и благополучию.
Станция метро в непосредственной близости, обеспечивающая удобное сообщение со всеми районами Стамбула.
Широкий выбор квартир различных планировок, отвечающих самым разным потребностям покупателей.
Панорамные виды и обилие естественного света благодаря высоким стеклянным фасадам.
Премиальная инфраструктура, включающая крытый бассейн, турецкий хаммам, сауну и паровые комнаты.
Высота потолков 3 метра, создающая ощущение простора и дополнительного комфорта.
Круглосуточная охрана и система видеонаблюдения, обеспечивающие высокий уровень безопасности.
Полноценная коммерческая зона на территории комплекса, позволяющая жителям пользоваться всеми необходимыми услугами, не покидая проект.
Возможность получения турецкого гражданства при инвестировании в данный проект.