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Квартира в новостройке Flat 24

Багджылар, Турция
Цена по запросу
;
8
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ID: 38202
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Багджылар

О комплексе

Flat 24 — это исключительная инвестиционная возможность в самом сердце Стамбула, расположенная на одной из важнейших транспортных магистралей города — Basın Ekspres. Благодаря стратегическому расположению рядом с деловыми центрами, университетами и крупными торговыми комплексами, а также современной архитектуре, сочетающей комфорт и роскошь, проект идеально подходит как для проживания, так и для инвестиций.

Flat 24 предлагает квартиры различных планировок, выполненные с использованием принципов «Фэн-шуй» (Feng Shui), создающих гармоничную и комфортную жилую среду. Благодаря высокому уровню сервиса проект является отличным выбором для тех, кто хочет совместить выгодную инвестицию и комфортную городскую жизнь.

Преимущества проекта:

  1. Стратегическое расположение на магистрали Basın Ekspres, рядом с аэропортом и крупнейшими деловыми центрами Стамбула.

  2. Современная архитектура, основанная на принципах «Фэн-шуй», способствующих комфорту, гармонии и благополучию.

  3. Станция метро в непосредственной близости, обеспечивающая удобное сообщение со всеми районами Стамбула.

  4. Широкий выбор квартир различных планировок, отвечающих самым разным потребностям покупателей.

  5. Панорамные виды и обилие естественного света благодаря высоким стеклянным фасадам.

  6. Премиальная инфраструктура, включающая крытый бассейн, турецкий хаммам, сауну и паровые комнаты.

  7. Высота потолков 3 метра, создающая ощущение простора и дополнительного комфорта.

  8. Круглосуточная охрана и система видеонаблюдения, обеспечивающие высокий уровень безопасности.

  9. Полноценная коммерческая зона на территории комплекса, позволяющая жителям пользоваться всеми необходимыми услугами, не покидая проект.

  10. Возможность получения турецкого гражданства при инвестировании в данный проект.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Багджылар, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Flat 24
Багджылар, Турция
Цена по запросу
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