Квартира в новостройке Flat 24

Flat 24 — это исключительная инвестиционная возможность в самом сердце Стамбула, расположенная на одной из важнейших транспортных магистралей города — Basın Ekspres. Благодаря стратегическому расположению рядом с деловыми центрами, университетами и крупными торговыми комплексами, а также современной архитектуре, сочетающей комфорт и роскошь, проект идеально подходит как для проживания, так и для инвестиций.

Flat 24 предлагает квартиры различных планировок, выполненные с использованием принципов «Фэн-шуй» (Feng Shui), создающих гармоничную и комфортную жилую среду. Благодаря высокому уровню сервиса проект является отличным выбором для тех, кто хочет совместить выгодную инвестицию и комфортную городскую жизнь.

Преимущества проекта: