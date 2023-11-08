Новостройки в Башакшехире, Турция

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Продажа новостроек в Башакшехир

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Жилой комплекс Easy Access to Airport - Villa & Residence
Жилой комплекс Easy Access to Airport - Villa & Residence
Башакшехир, Турция
от
€446,988
Площадь 160–312 м²
3 объекта 3
Агентство: Property Advisor Turkey
Бахчешехир Легкий доступ к шоссе и аэропорту Социальные объекты
Жилой комплекс MEHAL GROUP - ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРОЕКТ В БАШАКШЕХИР
Жилой комплекс MEHAL GROUP - ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРОЕКТ В БАШАКШЕХИР
Башакшехир, Турция
от
€251,620
Сдача в: 2024
Агентство: Mehal Group
Проект расположен в одном из самых важных районов Стамбула, с земельным участком площадью 5 000 м² и площадью застройки 15 000 м², предлагая удобные, стильные и дополнительные преимущества. Выделяясь как семейный проект, состоящий из единого блока, где есть только плоские типы 2+1 и 3+1, Проект, который включает в себя 70 квартир с видом на озеро и природу, расположен в центре многих школ, больниц, торговых центров и жилых центров в регионе. -мировые бренды, -с крытой и открытой парковкой, -бассейн, -Турецкая баня, -сауна, мечеть, Он изменит ваше представление о Стамбуле благодаря своей особой архитектуре и особенностям, которые включают в себя каждую деталь жизни, например, 3-й аэропорт, а также расположение в непосредственной близости от 3-го аэропорта, TEM и шоссе Северная Мармара.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами в центре Стамбула, Турция
Башакшехир, Турция
от
€526,715
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытой парковкой, открытым и открытым бассейнами, фитнес-центром, консьержем, сауной и турецкой баней, детской площадкой. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Парк - 650 метров Торговый центр - 5 км Стадион - 8 км Школы - 8,4 км
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