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Новостройки в Башакшехире, Турция

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Многоквартирный жилой дом Feza Park
Многоквартирный жилой дом Feza Park
Многоквартирный жилой дом Feza Park
Многоквартирный жилой дом Feza Park
Многоквартирный жилой дом Feza Park
Показать все Многоквартирный жилой дом Feza Park
Многоквартирный жилой дом Feza Park
Башакшехир, Турция
Цена по запросу
Feza Park — современный жилой проект, расположенный в районе Башакшехир и занимающий площадь 10 507 м². Комплекс состоит из 4 малоэтажных корпусов, каждый высотой 4 этажа, и включает 55 жилых объектов. Проект предлагает роскошные квартиры с планировками 3+1, 4+1, 5+1, а также виллы формата 6…
Агентство
Binaa Investment
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Многоквартирный жилой дом Tane Koru
Многоквартирный жилой дом Tane Koru
Многоквартирный жилой дом Tane Koru
Многоквартирный жилой дом Tane Koru
Многоквартирный жилой дом Tane Koru
Показать все Многоквартирный жилой дом Tane Koru
Многоквартирный жилой дом Tane Koru
Башакшехир, Турция
Цена по запросу
Tane Koru — это современный жилой проект в районе Каяшехир (Kayaşehir), Башакшехир (Başakşehir) на европейской стороне Стамбула. Проект предлагает малоэтажную застройку, обширные зелёные территории и систему «умный дом» в одном из самых быстроразвивающихся районов города. Tane Koru сочета…
Агентство
Binaa Investment
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Многоквартирный жилой дом Nevbahar Suites
Многоквартирный жилой дом Nevbahar Suites
Многоквартирный жилой дом Nevbahar Suites
Многоквартирный жилой дом Nevbahar Suites
Башакшехир, Турция
Цена по запросу
Nevbahar Suites в Башакшехире — бутик-резиденция в одном из самых быстроразвивающихся районов Стамбула Nevbahar Suites — это бутик-жилой комплекс, расположенный в быстроразвивающемся районе Башакшехир (Başakşehir) на европейской стороне Стамбула. Проект создан с акцентом на комфорт, прива…
Агентство
Binaa Investment
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IresIres
Многоквартирный жилой дом Sai Kayaşehir
Многоквартирный жилой дом Sai Kayaşehir
Многоквартирный жилой дом Sai Kayaşehir
Многоквартирный жилой дом Sai Kayaşehir
Многоквартирный жилой дом Sai Kayaşehir
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Многоквартирный жилой дом Sai Kayaşehir
Башакшехир, Турция
Цена по запросу
Sai Kayaşehir — современный жилой проект, расположенный в районе Башакшехир в Стамбуле. Комплекс предлагает современные квартиры рядом со станцией метро, зелёными зонами и ключевыми объектами городской инфраструктуры. Sai Kayaşehir сочетает стильную архитектуру с инфраструктурой, ориентир…
Агентство
Binaa Investment
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Многоквартирный жилой дом Garden Istanbul
Многоквартирный жилой дом Garden Istanbul
Многоквартирный жилой дом Garden Istanbul
Многоквартирный жилой дом Garden Istanbul
Многоквартирный жилой дом Garden Istanbul
Многоквартирный жилой дом Garden Istanbul
Многоквартирный жилой дом Garden Istanbul
Башакшехир, Турция
Цена по запросу
Проект Garden Istanbul расположен в европейской части Стамбула и занимает территорию площадью 120 000 м². Комплекс включает 11 жилых зданий, 796 резиденций и 29 коммерческих помещений. Проект гармонично сочетает современный образ жизни с богатым историческим и культурным наследием города. …
Агентство
Binaa Investment
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Многоквартирный жилой дом Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Показать все Многоквартирный жилой дом Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Башакшехир, Турция
от
$172 242
Почему это свойство؟ Существует множество жилых помещений и отделов, что делает его правильным выбором для всех семей. Квартиры характеризуются низкими ценами в рамках высокого - конечного проекта, окруженного зелеными насаждениями со всех сторон. Наслаждайтесь тишиной и отдыхом в своей ква…
Агентство
Binaa Investment
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Многоквартирный жилой дом Tane Olimpiyat
Многоквартирный жилой дом Tane Olimpiyat
Многоквартирный жилой дом Tane Olimpiyat
Многоквартирный жилой дом Tane Olimpiyat
Многоквартирный жилой дом Tane Olimpiyat
Башакшехир, Турция
Цена по запросу
Tane Olimpiyat — это семейный жилой проект в районе Башакшехир (Başakşehir), состоящий из 130 квартир, расположенных в трёх современных жилых корпусах. Проект сочетает просторные квартиры с благоустроенными зелёными территориями, создавая комфортные условия для городской жизни. Tane Olimp…
Агентство
Binaa Investment
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Многоквартирный жилой дом Luxera Nevbahar Life
Многоквартирный жилой дом Luxera Nevbahar Life
Многоквартирный жилой дом Luxera Nevbahar Life
Многоквартирный жилой дом Luxera Nevbahar Life
Многоквартирный жилой дом Luxera Nevbahar Life
Показать все Многоквартирный жилой дом Luxera Nevbahar Life
Многоквартирный жилой дом Luxera Nevbahar Life
Башакшехир, Турция
Цена по запросу
Luxera Nevbahar Life — современный жилой проект, расположенный в динамично развивающемся районе Башакшехир на европейской стороне Стамбула. Проект отличается современной архитектурой и использованием новейших строительных технологий. Комплекс занимает площадь 17 000 м² и состоит из 7 жилы…
Агентство
Binaa Investment
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Многоквартирный жилой дом Liv Bahçeşehir
Многоквартирный жилой дом Liv Bahçeşehir
Многоквартирный жилой дом Liv Bahçeşehir
Многоквартирный жилой дом Liv Bahçeşehir
Многоквартирный жилой дом Liv Bahçeşehir
Показать все Многоквартирный жилой дом Liv Bahçeşehir
Многоквартирный жилой дом Liv Bahçeşehir
Башакшехир, Турция
Цена по запросу
Liv Bahçeşehir — это престижный жилой комплекс, расположенный в районе Бахчешехир (Bahçeşehir) в Стамбуле, который сочетает современную архитектуру с обширными зелёными зонами, занимающими 70% территории проекта. Бутик-концепция комплекса обеспечивает высокий уровень приватности, комфорта и …
Агентство
Binaa Investment
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Многоквартирный жилой дом Sylvana Istanbul
Многоквартирный жилой дом Sylvana Istanbul
Многоквартирный жилой дом Sylvana Istanbul
Многоквартирный жилой дом Sylvana Istanbul
Многоквартирный жилой дом Sylvana Istanbul
Многоквартирный жилой дом Sylvana Istanbul
Башакшехир, Турция
Цена по запросу
Sylvana Istanbul — это премиальный жилой комплекс вилл и таунхаусов, расположенный в районе Бахчешехир (Bahçeşehir) округа Башакшехир (Başakşehir) на европейской стороне Стамбула. Проект занимает территорию 44 000 м² и включает 232 элегантные виллы формата 4+1, окружённые просторными зелёным…
Агентство
Binaa Investment
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Многоквартирный жилой дом Mostar Concept
Многоквартирный жилой дом Mostar Concept
Многоквартирный жилой дом Mostar Concept
Многоквартирный жилой дом Mostar Concept
Многоквартирный жилой дом Mostar Concept
Многоквартирный жилой дом Mostar Concept
Многоквартирный жилой дом Mostar Concept
Башакшехир, Турция
Цена по запросу
Mostar Concept — это бутик-резиденция в районе Башакшехир (Başakşehir), построенная на участке площадью 7 092 м². Проект включает 52 просторные квартиры планировок 4+1 и 5+1, расположенные в трёх малоэтажных корпусах, с большими кухнями и премиальной внутренней отделкой. Mostar Concept со…
Агентство
Binaa Investment
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Многоквартирный жилой дом Akzirve Strada Bahçeşehir
Многоквартирный жилой дом Akzirve Strada Bahçeşehir
Многоквартирный жилой дом Akzirve Strada Bahçeşehir
Многоквартирный жилой дом Akzirve Strada Bahçeşehir
Многоквартирный жилой дом Akzirve Strada Bahçeşehir
Показать все Многоквартирный жилой дом Akzirve Strada Bahçeşehir
Многоквартирный жилой дом Akzirve Strada Bahçeşehir
Башакшехир, Турция
Цена по запросу
Akzirve Strada Bahçeşehir — это знаковый жилой комплекс, расположенный в районе Башакшехир (Başakşehir) в Стамбуле. Проект включает более 2 500 жилых объектов, реализуемых в трех очередях строительства, и сочетает современную архитектуру, просторные зеленые зоны и концепцию комфортной семейн…
Агентство
Binaa Investment
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Многоквартирный жилой дом Ebruli Kayaşehir
Многоквартирный жилой дом Ebruli Kayaşehir
Многоквартирный жилой дом Ebruli Kayaşehir
Многоквартирный жилой дом Ebruli Kayaşehir
Многоквартирный жилой дом Ebruli Kayaşehir
Показать все Многоквартирный жилой дом Ebruli Kayaşehir
Многоквартирный жилой дом Ebruli Kayaşehir
Башакшехир, Турция
Цена по запросу
Ebruli Kayaşehir — современный жилой проект, расположенный в районе Башакшехир в Стамбуле. Комплекс предлагает комфортную семейную среду с просторными зелёными зонами, развитой социальной инфраструктурой и спокойной городской атмосферой. Ebruli Kayaşehir сочетает элегантные и функциональн…
Агентство
Binaa Investment
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Многоквартирный жилой дом Metro24 Başakşehir
Многоквартирный жилой дом Metro24 Başakşehir
Многоквартирный жилой дом Metro24 Başakşehir
Многоквартирный жилой дом Metro24 Başakşehir
Многоквартирный жилой дом Metro24 Başakşehir
Показать все Многоквартирный жилой дом Metro24 Başakşehir
Многоквартирный жилой дом Metro24 Başakşehir
Башакшехир, Турция
Цена по запросу
Metro24 Başakşehir — современный жилой проект, расположенный в динамично развивающемся районе Башакшехир на европейской стороне Стамбула. Проект предлагает уникальные возможности как для комфортного проживания, так и для выгодных инвестиций. Комплекс отличается выгодным расположением, обе…
Агентство
Binaa Investment
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зелеными зонами и кинотеатром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зелеными зонами и кинотеатром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зелеными зонами и кинотеатром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зелеными зонами и кинотеатром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зелеными зонами и кинотеатром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зелеными зонами и кинотеатром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зелеными зонами и кинотеатром, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$366 838
Резиденция располагает круглосуточной охраной, бассейном, тренажерным залом, баскетбольной площадкой, теннисным кортом, турецкой баней, пешеходными и велосипедными дорожками, кинотеатром под открытым небом, зелеными зонами, парковкой. Расположение и объекты поблизости Автомагистраль ТЕМ - …
Агентство
TRANIO
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Резиденция Проект Бахчешехир 1+1 2+1 3+1
Резиденция Проект Бахчешехир 1+1 2+1 3+1
Резиденция Проект Бахчешехир 1+1 2+1 3+1
Резиденция Проект Бахчешехир 1+1 2+1 3+1
Резиденция Проект Бахчешехир 1+1 2+1 3+1
Показать все Резиденция Проект Бахчешехир 1+1 2+1 3+1
Резиденция Проект Бахчешехир 1+1 2+1 3+1
Башакшехир, Турция
от
$296 000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 11
Проект расположен в привилегированном месте среди пышной зеленой долины и живописных садов в центре региона Башакшехир.   В проекте, который имеет уникальный современный дизайн, вдохновленный цветком лотоса, который придает жизни прекрасный смысл благодаря панорамным стеклянным фасадам…
Агентство
Yusuf Ali
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и детскими площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и детскими площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и детскими площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и детскими площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и детскими площадками, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и детскими площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и детскими площадками, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$805 819
Предлагаются виллы с садами и парковочными местами. Особенности комплекса: крытый бассейн тренажерный зал турецкая баня и сауна игровая комната открытый бассейн детские площадки Расположение и объекты поблизости Торговый центр Prestige MALL – 4 минуты Mall of İstanbul – 15 минут Колледж …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс BAHÇEŞEHİR 2027
Жилой комплекс BAHÇEŞEHİR 2027
Жилой комплекс BAHÇEŞEHİR 2027
Жилой комплекс BAHÇEŞEHİR 2027
Жилой комплекс BAHÇEŞEHİR 2027
Жилой комплекс BAHÇEŞEHİR 2027
Жилой комплекс BAHÇEŞEHİR 2027
Башакшехир, Турция
от
$270 000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 21
Общая площадь проекта составляет 68.200 м2, а строительная площадь — 395.000 м2… Проект включает 15 блоков, 2482 жилых дома и 17 коммерческих площадей. В каждом блоке два разных типа жилья: функциональный 2+1 и комфортный 3+1.
Агентство
Yusuf Ali
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном районе, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном районе, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$571 037
Резиденция располагает крытым бассейном, фитнес-центром, парной, сауной и турецкой баней, кафе, магазинами и ресторанами, конференц-залами, детской игровой комнатой и детской площадкой, охраной, обслуживанием. Окончание строительства - июнь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Стан…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами в центре Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами в центре Стамбула, Турция
Башакшехир, Турция
от
$642 925
Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытой парковкой, открытым и открытым бассейнами, фитнес-центром, консьержем, сауной и турецкой баней, детской площадкой. Расположение и объекты поблизости Парк - 650 метров Торговый центр - 5 км Стадион - 8 км Школы - 8,4 км
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$124 355
Резиденция располагает круглосуточной охраной, парковкой, саунами и турецкими банями, тренажерным залом, кафе. Окончание строительства - 2025 года. Особенности квартир Полы с подогревом Встроенные кухни Мини-холодильник Высокие потолки Расположение и объекты поблизости Недвижимость наход…
Агентство
TRANIO
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Вилла Таунхаусы с четырьмя спальнями в районе Бахчешехир.
Вилла Таунхаусы с четырьмя спальнями в районе Бахчешехир.
Вилла Таунхаусы с четырьмя спальнями в районе Бахчешехир.
Вилла Таунхаусы с четырьмя спальнями в районе Бахчешехир.
Вилла Таунхаусы с четырьмя спальнями в районе Бахчешехир.
Показать все Вилла Таунхаусы с четырьмя спальнями в районе Бахчешехир.
Вилла Таунхаусы с четырьмя спальнями в районе Бахчешехир.
Башакшехир, Турция
от
$496 000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Проект расположен в районе Башакшехир, на площади 48.000 м2, представляет собой современный жилой комплекс состоящий из 232 вилл объединенного типа. В продаже Таунхаусы 4+1 площадью 179 м2. на первом этаже - кухня-гостиная с выходом на открытую террасу и внутренний двор на втором этаж…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$272 586
Инфраструктура комплекса: крытый бассейн тренажерный зал турецкая баня сауна крытые пешеходные дорожки детские площадки крытая и открытая парковка круглосуточная охрана Окончание строительства - сентябрь 2026 года. Удобства и оснащение в доме Высококачественная отделка Высота потолков - …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станциями метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станциями метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станциями метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станциями метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станциями метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станциями метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станциями метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$512 963
Резиденция располагает круглосуточной охраной, зелеными зонами и пешеходными дорожками, детскими площадками, крытым бассейном, сауной и турецкой баней, парковкой, тренажерным залом, спортивными площадками. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 2 минутах от больницы, ряд…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Резиденция с отелем, бассейном и спа рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с отелем, бассейном и спа рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с отелем, бассейном и спа рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с отелем, бассейном и спа рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с отелем, бассейном и спа рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с отелем, бассейном и спа рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с отелем, бассейном и спа рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$817 757
Здание состоит из отеля (с 1 по 12 этаж) и апартаментов (с 13 по 25 этаж). Резиденция располагает рестораном, кафе, бассейном, спа и фитнес-центром, круглосуточным консьерж-сервисом, парковкой, химчисткой, сауной и турецкой баней, торговым центром, конференц-залом. Удобства и оснащение в до…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Элитные апартаменты в новой комфортабельной резиденции, строящейся по государственному проекту, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты в новой комфортабельной резиденции, строящейся по государственному проекту, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты в новой комфортабельной резиденции, строящейся по государственному проекту, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты в новой комфортабельной резиденции, строящейся по государственному проекту, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты в новой комфортабельной резиденции, строящейся по государственному проекту, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Элитные апартаменты в новой комфортабельной резиденции, строящейся по государственному проекту, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты в новой комфортабельной резиденции, строящейся по государственному проекту, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$201 569
Жилой комплекс строится по государственному проекту и финансируется муниципалитетом района (Başakşehir Belediyesi), что даёт уверенность в благополучном завершении строительства. Резиденция располагает: тренажерным залом спа-центром с парной, хамамом и сауной крытой парковкой круглосуточной…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейнами, фитнес-центром и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейнами, фитнес-центром и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейнами, фитнес-центром и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейнами, фитнес-центром и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейнами, фитнес-центром и ресторанами, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейнами, фитнес-центром и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейнами, фитнес-центром и ресторанами, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$221 396
Предлагаются квартиры с различными планировками. Резиденция располагает фитнес-центром, студиями йоги и пилатеса, пешеходными и велосипедными дорожками, сауной, бассейнами, детскими площадками, магазинами, кафе и ресторанами, ухоженной территорией. Расположение и объекты поблизости Недвижим…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с международными школами, парком и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с международными школами, парком и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с международными школами, парком и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с международными школами, парком и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с международными школами, парком и автомагистралью, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с международными школами, парком и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с международными школами, парком и автомагистралью, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$258 102
Мечты у всех разные. Кто-то строит "наполеоновские планы", а кто-то довольствуется малым. Жилой комплекс Residence Inn by Deluxia состоит в общей сложности из 178 квартир. Он открывает двери счастливой жизни для всех, от мала до велика, с вариантами квартир площадью от 35 м2 до 171 м2 и от 1…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс элитных таунхаусов с бассейнами, садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс элитных таунхаусов с бассейнами, садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс элитных таунхаусов с бассейнами, садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс элитных таунхаусов с бассейнами, садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс элитных таунхаусов с бассейнами, садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс элитных таунхаусов с бассейнами, садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс элитных таунхаусов с бассейнами, садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$441 708
Проект, расположенный в окружении природных ландшафтов, представляет собой современные и экологичные пространства, включающие 177 таунхаусов. Все дома предлагают стильный интерьер, элегантный ландшафтный дизайн и личный кусочек природы. Каждый таунхаус тщательно спроектирован, чтобы предоста…
Агентство
TRANIO
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Резиденция COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Резиденция COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Резиденция COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Резиденция COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Резиденция COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
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Резиденция COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Башакшехир, Турция
от
$200 000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 14
Проект Бахчешехир *Дата поставки март 2025 г. Готовый Акт 480 Квартиры 2+1 | 3+1 20 коммерческих объектов Жилищный проект Марка Варианты оплаты наличными и в рассрочку Площадь проекта: 24 000 м², 60% зеленой зоны Балкон во всех квартирах Закрытая кухня и американская кухня Спаль…
Агентство
Yusuf Ali
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Вилла Проект в Стамбуле
Вилла Проект в Стамбуле
Вилла Проект в Стамбуле
Вилла Проект в Стамбуле
Вилла Проект в Стамбуле
Показать все Вилла Проект в Стамбуле
Вилла Проект в Стамбуле
Башакшехир, Турция
от
$810 000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Общая площадь земли: 57.000 м2 177 вилл и частный сад для каждой виллы Тип виллы: 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 Размеры вилл: от 214 м2 до 300 м2 Размеры садовых площадей: от 63 м2 до 509 м2 Специальная внешняя облицовка натуральным камнем 2 парковочных места для каждой виллы 2500 м2 крытого соц…
Агентство
Yusuf Ali
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, садами и парками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, садами и парками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, садами и парками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, садами и парками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, садами и парками, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, садами и парками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, садами и парками, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$225 729
Престижная резиденция предлагает широкий выбор изысканных апартаментов и вилл, доведенных до совершенства. Насладитесь просторными комнатами, залитыми естественным светом, оформленными в современном стиле с использованием высококачественных материалов. Каждый дом является образцом комфорта и…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Большой жилой комплекс в окружении зелени с удобной инфраструктурой, Башакшехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Большой жилой комплекс в окружении зелени с удобной инфраструктурой, Башакшехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Большой жилой комплекс в окружении зелени с удобной инфраструктурой, Башакшехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Большой жилой комплекс в окружении зелени с удобной инфраструктурой, Башакшехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Большой жилой комплекс в окружении зелени с удобной инфраструктурой, Башакшехир, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Большой жилой комплекс в окружении зелени с удобной инфраструктурой, Башакшехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Большой жилой комплекс в окружении зелени с удобной инфраструктурой, Башакшехир, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$268 606
Смешанный проект с жилыми и коммерческими зонами на земельном участке площадью 68,200 м2 с ландшафтной зоной площадью 54,402 м2. Проект, имеющий большую зеленую зону, направлен на то, чтобы вывести на первый план общественную среду. Проект включает множество социальных зон, которые жители вс…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и фитнес-центром недалеко от центра города и аэропорта, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и фитнес-центром недалеко от центра города и аэропорта, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и фитнес-центром недалеко от центра города и аэропорта, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и фитнес-центром недалеко от центра города и аэропорта, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и фитнес-центром недалеко от центра города и аэропорта, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и фитнес-центром недалеко от центра города и аэропорта, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и фитнес-центром недалеко от центра города и аэропорта, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$336 166
Резиденция располагает ухоженной зеленой зоной и зонами отдыха, магазинами и системой безопасности, гаражом, детской площадкой, бассейном, сауной, турецкой баней и парной, фитнес-центром. Окончание строительства - июнь 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в са…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$444 569
Проект состоит из 453 квартир и 47 коммерческих единиц. Есть возможность выбора между различными планировками. Квартиры с 1-4 спальнями. В дополнение к апартаментам, в проекте есть полный доступ ко всем удобствам: бассейны, сауна, турецкая баня, тренажерный зал, спортивные площадки, кафе, ме…
Агентство
TRANIO
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Вилла Вилла с восемью спальнями 436 м2 с бассейном.
Вилла Вилла с восемью спальнями 436 м2 с бассейном.
Вилла Вилла с восемью спальнями 436 м2 с бассейном.
Вилла Вилла с восемью спальнями 436 м2 с бассейном.
Вилла Вилла с восемью спальнями 436 м2 с бассейном.
Показать все Вилла Вилла с восемью спальнями 436 м2 с бассейном.
Вилла Вилла с восемью спальнями 436 м2 с бассейном.
Башакшехир, Турция
от
$1,40 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Комплекс состоит из 7 независимых вилл. Четырех этажная вилла с восемью спальнями (8+1), площадью 436 м2, с собственным бассейном, и подземной парковкой. Все виллы сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов высоког…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Basaksehir Mega Compound
Жилой комплекс Basaksehir Mega Compound
Жилой комплекс Basaksehir Mega Compound
Жилой комплекс Basaksehir Mega Compound
Жилой комплекс Basaksehir Mega Compound
Показать все Жилой комплекс Basaksehir Mega Compound
Жилой комплекс Basaksehir Mega Compound
Башакшехир, Турция
от
$242 192
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 15
Крупнейший комплекс в новом районе урбанизации Стамбула, который легко добраться до аэропорта Стамбула, мега-государственных больниц, городских парков и других правительственных сбоев.
Агентство
EOS Turkey Property
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-зоной рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-зоной рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-зоной рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-зоной рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-зоной рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-зоной рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-зоной рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$346 347
Резиденция располагает пешеходной дорожкой, крытым бассейном, детской площадкой, спа-зоной и сауной, турецкой баней, парной, фитнес-центром, охраной, видеонаблюдением, баскетбольной площадкой. Окончание строительства - сентябрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость наход…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Bahcesehir Artea Villas
Жилой комплекс Bahcesehir Artea Villas
Жилой комплекс Bahcesehir Artea Villas
Жилой комплекс Bahcesehir Artea Villas
Жилой комплекс Bahcesehir Artea Villas
Показать все Жилой комплекс Bahcesehir Artea Villas
Жилой комплекс Bahcesehir Artea Villas
Башакшехир, Турция
от
$708 988
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Проект сельской виллы в районе Бахчезехир, который имеет действительно хорошую будущую ценность. Легкий доступ к торговым центрам, берегу озера, аэропорту Стамбула, промышленным зонам, новому Стамбульскому каналу и другим развивающимся районам.
Агентство
EOS Turkey Property
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной рядом с озером Бахчешехир и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной рядом с озером Бахчешехир и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной рядом с озером Бахчешехир и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной рядом с озером Бахчешехир и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной рядом с озером Бахчешехир и автомагистралью, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной рядом с озером Бахчешехир и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной рядом с озером Бахчешехир и автомагистралью, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$818 378
Виллы площадью от 235 м2 до 327 м2 располагают террасами, парковочными местами и садами. На территории комплекса вы найдете круглосуточную охрану, бассейн, сауну, детскую площадку, парковку, тренажерный зал. Окончание строительства - 1 декабря 2023 года. Удобства и оснащение в доме Система…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$641 173
Предлагаются просторные квартиры с большими балконами. Резиденция располагает детскими площадками, зелеными зонами, фитнес-залом, беговыми и пешеходными дорожками, бассейном. Расположение и объекты поблизости Школа - 3 км Центр города - 20 км Торговый центр - 500 метров Станция метро - 800…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Basaksehir Aviation Flats
Жилой комплекс Basaksehir Aviation Flats
Жилой комплекс Basaksehir Aviation Flats
Жилой комплекс Basaksehir Aviation Flats
Жилой комплекс Basaksehir Aviation Flats
Показать все Жилой комплекс Basaksehir Aviation Flats
Жилой комплекс Basaksehir Aviation Flats
Башакшехир, Турция
от
$180 667
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 15
Агентство
EOS Turkey Property
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Жилой комплекс Новый эилой комплекс с бассейном, спа-центром и зелеными зонами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый эилой комплекс с бассейном, спа-центром и зелеными зонами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый эилой комплекс с бассейном, спа-центром и зелеными зонами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый эилой комплекс с бассейном, спа-центром и зелеными зонами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый эилой комплекс с бассейном, спа-центром и зелеными зонами, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый эилой комплекс с бассейном, спа-центром и зелеными зонами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый эилой комплекс с бассейном, спа-центром и зелеными зонами, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$412 858
Инфраструктура проекта: ухоженные зеленые зоны открытые спортивные зоны тренажерный зал спа-центр сауна и парная крытый бассейн детские площадки собственные парковочные места Окончание строительства - 30 декабря 2024 года. Расположение и объекты поблизости Школа - 3 км Центр города - 40 …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Таунхаусы с видом на сад, рядом с лесом и озером, Бахчешехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Таунхаусы с видом на сад, рядом с лесом и озером, Бахчешехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Таунхаусы с видом на сад, рядом с лесом и озером, Бахчешехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Таунхаусы с видом на сад, рядом с лесом и озером, Бахчешехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Таунхаусы с видом на сад, рядом с лесом и озером, Бахчешехир, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Таунхаусы с видом на сад, рядом с лесом и озером, Бахчешехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Таунхаусы с видом на сад, рядом с лесом и озером, Бахчешехир, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$660 572
Закрытое коммьюнити, состоящее из полностью готовых таунхаусов с 4 спальнями, в самом сердце Стамбула. Красота природы, современный стиль жизни и итальянская архитектура - все это встречается в одном месте. Общественные зеленые открытые пространства и непосредственная близость до озера Бахче…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$512 963
Резиденция располагает охраной, сауной, парной и турецкой баней, парковкой, тренажерным залом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с больницей, в 5 минутах от станции метро и в 25 минутах от аэропорта
Агентство
TRANIO
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