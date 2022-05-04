Квартира в новостройке Manzara İstanbul

Manzara İstanbul — это современный жилой комплекс, предлагающий премиальные квартиры в районе Каğıтхане (Стамбул), рядом с престижным районом Хамидие. Проект отличается великолепными панорамными видами на Белградский лес и удобным доступом к Vadi Istanbul, станциям метро, торговым центрам и основным транспортным магистралям города.

Manzara İstanbul сочетает роскошный образ жизни с высоким инвестиционным потенциалом благодаря гибким условиям оплаты, современной архитектуре и выгодному расположению в районе с высоким спросом на недвижимость. Комплекс располагает крытым бассейном, сауной, фитнес-центром и детскими игровыми площадками, что делает его отличным выбором для семей и международных инвесторов, заинтересованных в получении гражданства Турции.

Особенности проекта

Престижное расположение: в центральной части Каğıтхане, рядом с ключевыми районами Стамбула.

Виды на лес: великолепные панорамные виды на Белградский лес.

Отличная транспортная доступность: всего несколько минут до станций метро и основных автомагистралей.

Разнообразие планировок: квартиры форматов 1+1 , 2+1 и 3+1 .

Премиальная инфраструктура: крытый бассейн, сауна и современный фитнес-центр.

Частная парковка: индивидуальные парковочные места, зарегистрированные в документах на собственность.

Гибкие условия оплаты: возможность рассрочки сроком до 48 месяцев .

Высокий инвестиционный потенциал: устойчивый спрос на аренду недвижимости в районе Каğıтхане.

Удобный доступ к аэропортам: быстрый выезд к аэропорту Стамбула и аэропорту имени Сабихи Гёкчен.

Современный стиль жизни: современная архитектура и инфраструктура, ориентированная на комфорт семей.

Почему стоит инвестировать в этот проект?

Manzara İstanbul сочетает стратегическое расположение, природное окружение и высокий инвестиционный потенциал в одном из самых быстроразвивающихся районов Стамбула. Проект идеально подходит как для комфортного проживания, так и для долгосрочных инвестиций в недвижимость.

Данный проект подходит для получения гражданства Турции через инвестиции в недвижимость.

Проект также соответствует требованиям для получения вида на жительство в Турции на основании приобретения недвижимости.