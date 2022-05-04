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Квартира в новостройке Manzara İstanbul

Кагытхане, Турция
от
$283,447
;
5
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ID: 39639
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 31.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кагытхане

О комплексе

Manzara İstanbul — это современный жилой комплекс, предлагающий премиальные квартиры в районе Каğıтхане (Стамбул), рядом с престижным районом Хамидие. Проект отличается великолепными панорамными видами на Белградский лес и удобным доступом к Vadi Istanbul, станциям метро, торговым центрам и основным транспортным магистралям города.

Manzara İstanbul сочетает роскошный образ жизни с высоким инвестиционным потенциалом благодаря гибким условиям оплаты, современной архитектуре и выгодному расположению в районе с высоким спросом на недвижимость. Комплекс располагает крытым бассейном, сауной, фитнес-центром и детскими игровыми площадками, что делает его отличным выбором для семей и международных инвесторов, заинтересованных в получении гражданства Турции.

Особенности проекта

  • Престижное расположение: в центральной части Каğıтхане, рядом с ключевыми районами Стамбула.

  • Виды на лес: великолепные панорамные виды на Белградский лес.

  • Отличная транспортная доступность: всего несколько минут до станций метро и основных автомагистралей.

  • Разнообразие планировок: квартиры форматов 1+1, 2+1 и 3+1.

  • Премиальная инфраструктура: крытый бассейн, сауна и современный фитнес-центр.

  • Частная парковка: индивидуальные парковочные места, зарегистрированные в документах на собственность.

  • Гибкие условия оплаты: возможность рассрочки сроком до 48 месяцев.

  • Высокий инвестиционный потенциал: устойчивый спрос на аренду недвижимости в районе Каğıтхане.

  • Удобный доступ к аэропортам: быстрый выезд к аэропорту Стамбула и аэропорту имени Сабихи Гёкчен.

  • Современный стиль жизни: современная архитектура и инфраструктура, ориентированная на комфорт семей.

Почему стоит инвестировать в этот проект?

Manzara İstanbul сочетает стратегическое расположение, природное окружение и высокий инвестиционный потенциал в одном из самых быстроразвивающихся районов Стамбула. Проект идеально подходит как для комфортного проживания, так и для долгосрочных инвестиций в недвижимость.

Данный проект подходит для получения гражданства Турции через инвестиции в недвижимость.

Проект также соответствует требованиям для получения вида на жительство в Турции на основании приобретения недвижимости.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Кагытхане, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Manzara İstanbul
Кагытхане, Турция
от
$283,447
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