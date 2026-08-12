Программы иммиграции в Турции

Турция открыта для иностранцев и предлагает несколько путей для получения вида на жительство (ВНЖ), постоянного места жительства (ПМЖ) и гражданства.
Благодаря этому, любой иностранец может эмигрировать в Турцию через подходящий для себя вариант. Среди таковых есть как стандартные способы, основанные на проживании или семейных связях, так и ускоренные программы, например, через инвестиции в недвижимость или экономику.
Что дает вид на жительство в Турции
Главным аргументом «за» иммиграцию в Турцию является ее местоположение в равной удаленности от Европы и Азии. При этом гибкая политика правительства страны позволяет пользоваться благами конкурирующих блоков. Деньги и инвестиции приходят как с Запада, так и Востока, из-за чего турки достаточно дружелюбно относятся к иностранцам в целом.
Иммиграция в Турцию — плюсы и минусы:
- Жизнь в Турции дешевле, чем в странах ЕС, особенно в плане продуктов, транспорта и услуг. Однако местная валюта, лира, зависит от внешних факторов, и только за январь-февраль 2025 года ее курс относительно доллара изменился с 34 до 36 лир за $1. Это стало причиной повышения цен в среднем на 10%.
- В стране развитая сеть дорог и трасс, однако само движение транспорта несколько хаотичное, особенно в крупных городах.
- Турки дружелюбны к иностранцам, однако вне туристических зон и крупных городов английский не в ходу.
- Для иностранцев открыты возможности для бизнеса, особенно в сфере туризма, торговли и ресторанного дела. Вот только местная бюрократия затягивает и усложняет процессы оформления документов.
Вид на жительство в Турции, известный как икамет (ikamet), — это официальный документ, который позволяет иностранцам легально проживать в стране на срок от 6 месяцев до нескольких лет в зависимости от типа ВНЖ.
Документ оформляется через турецкое управление миграции (Göç İdaresi) и открывает доступ к местным услугам: аренде на долгосрочной основе или покупке жилья в Турции, подключению коммунальных услуг (электричества, воды, интернета) и к открытию счетов в турецких банках.
Главное, что дает вид на жительство в Турции, — возможность оформить медицинскую страховку через государственную систему SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu). С ней некоторые медицинские услуги в государственных больницах и клиниках удешевляются. Например, консультация врача обойдется всего 50–100 лир ($2–4).
Если у главы семьи есть турецкий ВНЖ, то можно подать заявку на запись его детей в государственные или частные школы и детские сады. Чаще всего обучение там проходит на турецком языке, но есть и англоязычные варианты, хоть они и встречаются гораздо реже.
Однако стоит отметить, что сам по себе икамет в Турции не дает права на работу — для этого требуется отдельное разрешение (Çalışma İzni), которое запрашивается через работодателя.
Наконец, ВНЖ — это первый шаг к более долгосрочным перспективам: после 5–8 лет непрерывного проживания можно претендовать на ПМЖ или гражданство (при соблюдении условий).
Типы турецкого ВНЖ
В Турции существует несколько типов вида на жительство — каждый для своей цели пребывания:
|Тип
|Описание
|Срок действия
|Туристический
|Туристический ВНЖ в Турции выдается для временного пребывания в стране без возможности работать или учиться.
|
До 1 года.
|Семейный
|
Семейный ВНЖ в Турции выдается супругам и детям граждан страны, а также держателям турецкого ВНЖ/ПМЖ.
|До 2–3 лет.
|
Студенческий
|
Студенческий ВНЖ в Турции позволяет оставаться для обучения в турецких учебных заведениях.
|
На срок обучения (до 1 года с продлением).
|
Рабочий
|
Рабочий ВНЖ в Турции оформляется для иностранцев с разрешением на работу от турецкого работодателя.
|
До 1 года (с продлением).
|По недвижимости
|Выдается ВНЖ в Турции при покупке недвижимости стоимостью от $200,000.
|
До 1–2 лет.
|Гуманитарный
|Гуманитарный ВНЖ в Турции предназначен для лиц, нуждающихся в убежище или временной защите по особым обстоятельствам.
|
До 1 года (с продлением).
Каждый вид ВНЖ в Турции требует выполнения определенных условий, таких как наличие договора аренды, трудового контракта или документов на собственность. Конкретные сроки пребывания в рамках указанных диапазонов зависят от индивидуальных обстоятельств и решений миграционных властей.
Как получить вид на жительство (ВНЖ) в Турции
Чтобы переехать жить в Турцию, в первую очередь нужно определиться с целями посещения страны, а затем подобрать под них подходящий миграционный вариант. Затем следует подобрать под него требуемые документы и готовиться к конкретным шагам:
- Онлайн-заявка. Заполните анкету на сайте Управления миграции Турции (e-ikamet.goc.gov.tr) и назначьте дату собеседования.
- Оплата сборов. Внесите государственную пошлину и стоимость страховки.
- Собеседование. Явитесь в назначенное время в миграционную службу с оригиналами документов.
- Ожидание решения. Срок рассмотрения ВНЖ в Турции составляет от 30 до 90 дней. В случае одобрения карточка ВНЖ высылается по почте.
Примерный расчет того, сколько стоит оформить ВНЖ в Турции:
- Государственная пошлина: от $10 до $50 (в эквиваленте в турецких лирах).
- Медицинская страховка: от $40 до $150 в год (обязательна для лиц до 65 лет).
- Услуги нотариуса и переводы: около $50–100.
- Карточка ВНЖ: около $15.
Итоговая сумма обычно варьируется от $100 до $300 на человека. Для точной стоимости рекомендуется уточнять актуальные тарифы на момент подачи.
При оформлении ВНЖ Турции за недвижимость процесс немного отличается — он сопровождается рядом предварительных шагов. Сначала надо найти подходящую недвижимость в районе, где разрешена покупка турецкой недвижимости иностранцами. После нужно удостовериться, что у продавца есть право собственности (ТАПУ), и только потом подписать договор купли-продажи и внести оплату. Теперь можно заполнять заявку и приложить к ней:
- Налоговый номер (можно получить в налоговой службе).
- Медицинскую страховку (обязательно для всех в возрасте от 18 до 65 лет).
- Документ об оценочной стоимости недвижимости (выдается лицензированными оценщиками).
- Регистрацию в UETS (электронная система уведомлений в Турции, которая обязательна с 2024 года).
С 16 октября 2023 года купить квартиру в Турции для ВНЖ стало сложнее, так как минимальная планка инвестиций увеличилась с $75,000 до $200,000. Коммерческая недвижимость не подходит — нужен именно жилой объект.
Более того, правительство закрыло возможность получения вида на жительство в Турции при покупке объекта в районе с долей иностранцев выше 20% от общего числа жителей. Поэтому перед приобретением недвижимости с целью получения ВНЖ, необходимо проверить, открыт ли выбранный район для его выдачи.
Какие документы нужны для получения ВНЖ в Турции
Стандартный пакет документов зависит от выбранной программы. Важно помнить, что основное делопроизводство ведется на турецком языке, и все документы нужно перевести на него и заверить с помощью нотариуса.
Документы для ВНЖ в Турции:
- Загранпаспорт. Действующий не менее 6 месяцев с момента подачи заявки, с копиями всех страниц.
- Анкета. Заполненная онлайн-заявка с сайта миграционной службы (распечатанная и подписанная).
- Фотографии. 4 биометрические фотографии (3x4 см, белый фон).
- Медицинская страховка. Полис, действующий на весь срок пребывания (для лиц до 65 лет).
- Подтверждение цели пребывания. Например, договор аренды жилья (нотариально заверенный), свидетельство о браке, справка из учебного заведения или документы на недвижимость.
- Финансовые гарантии. Выписка из банка или справка о доходах (минимум $500 в месяц на человека).
- Квитанция об оплате госпошлины. Подтверждение внесения всех сборов.
- Справка о несудимости. Требуется для некоторых типов ВНЖ (например, семейного или долгосрочного).
С января 2025 года введены новые требования для продления ВНЖ в Турции. Теперь иностранные граждане обязаны зарегистрироваться по месту жительства и в Национальной системе электронного оповещения (UETS), иначе заявки на продление не принимаются.
Что дает статус ПМЖ в Турции
Постоянное место жительства (ПМЖ) в Турции — это бессрочный статус, который выдается иностранцам Управлением миграции (Göç İdaresi) после проживания в стране по ВНЖ в течение минимум восьми лет (или пяти лет в браке с гражданином Турции). В отличие от временного вида на жительство, постоянный вид на жительство в Турции не нужно продлевать — лицо имеет право жить в стране столько, сколько пожелает. Однако по сравнению с гражданством, этот документ не позволяет голосовать или служить в армии.
Преимущества ПМЖ:
- Упрощенный доступ к работе. Если удастся получить ПМЖ в Турции, то и получить разрешение на работу (Çalışma İzni) будет проще. Местные работодатели больше доверяют тем, кто собирается оставаться в стране надолго.
- Больше возможностей. Открытие банковских счетов, оформление кредитов или ипотеки становится проще, так как банки рассматривают обладателей ПМЖ как более надежных клиентов. Также можно выбрать любой город для проживания и ведения бизнеса: например, популярным городом для ПМЖ является Бурса.
- Перспектива скорого получения гражданства. ПМЖ — это предпоследний шаг к получению турецкого паспорта. После нескольких лет с этим статусом (обычно 5 лет непрерывного проживания) можно подать заявку на гражданство через натурализацию, чего нельзя сделать напрямую с ВНЖ.
- Стабильность. В отличие от ВНЖ, который могут аннулировать за выезд из страны на более, чем 120 дней в году, или нарушение условий, ПМЖ сложнее потерять — оно сохраняется даже при длительном отсутствии. Его могут отнять только при серьезных нарушениях закона.
Как получить ПМЖ Турции: документы, затраты и этапы
Получение постоянного места жительства в Турции доступно иностранцам, которые прожили в стране по ВНЖ не менее 8 лет (или 5 лет в случае брака с гражданином Турции). То же самое касается и ПМЖ в Турции при покупке недвижимости.
Необходимые документы:
- Действующий загранпаспорт с копиями;
- Действующий ВНЖ (подтверждение легального проживания в Турции);
- Справка о несудимости из страны гражданства и Турции;
- Подтверждение проживания в стране в течение заданного срока (например, предыдущие ВНЖ);
- Выписка из банка или доход (минимум $600–1000 в месяц на человека);
- Действующая медицинская страховка;
- 4 биометрические фотографии (3x4 см);
- Заполненная форма заявления для ПМЖ.
Для семейного ПМЖ дополнительно требуются свидетельство о браке или документы о родстве с гражданином Турции.
Затраты на получение ПМЖ зависят от индивидуальных обстоятельств. Примерные расходы:
|Статья расходов
|Стоимость (в USD)
|Государственная пошлина
|$50–100
|
Медицинская страховка
|$40–150 в год
|
Нотариальные услуги и переводы
|$50–150
|Карточка ПМЖ
|$20–30
Итого: от $150 до $450 на человека, без учета дополнительных сборов или юридической помощи.
Этапы получения ПМЖ Турции:
- Проверка условий. Убедитесь, что вы прожили в Турции требуемый срок (обычно 8 лет) и не нарушали законов.
- Сбор документов. Подготовьте полный пакет бумаг.
- Подача заявки. Обратитесь в Управление миграции Турции (Göç İdaresi) с заявлением.
- Рассмотрение. Процесс занимает от 3 до 6 месяцев.
- Получение статуса. В случае одобрения, выдается бессрочная карточка ПМЖ.
Перед тем как переехать в Турцию на ПМЖ, важно уточнить, что его получить могут не все — отказ возможен при наличии судимостей, угрозе безопасности или недостатке финансовых средств.
Как получить гражданство Турции
Турция разрешает иметь второе гражданство, а значит турецкий паспорт может стать дополнением к основному. Это позволит путешествовать без визы в более, чем 110 стран, включая Японию, Южную Корею, Сингапур, Гонконг, Малайзию, Катар, страны Латинской Америки (например, Аргентину, Бразилию) и некоторые страны СНГ. В Шенгенскую зону без визы въехать нельзя, но граждане Турции оформляют ее по упрощенной процедуре.
Плюсы и минусы гражданства Турции:
|Плюсы
|Минусы
|
С местным гражданством можно полноправно жить, работать и вести бизнес в Турции.
|
Мужчины в возрасте до 38 лет подлежат обязательной военной службе (она обычно длится 6–12 месяцев). От нее можно откупиться, выплатив bedelli askerlik в размере 243,000 турецких лир (на данный это около $6700).
|
Бесплатное государственное образование для детей в школах и доступ к университетам на тех же условиях, что и для местных жителей.
|
Граждане являются налоговыми резидентами и платят налоги, которые достигают 40%.
|
Доступ к государственной системе здравоохранения (SGK).
|
Для иностранцев с новым гражданством без опыта и знания языка найти высокооплачиваемую работу сложно. Рынок ориентирован на местных специалистов, а конкуренция в крупных городах высокая.
Способы получения гражданства:
|Способ
|Условия
|Срок получения
|По натурализации
|
Чтобы получить гражданство Турции по натурализации, нужно прожить в стране не менее 5 лет с ВНЖ или ПМЖ. Выезжать можно на срок не более шести месяцев.
|
6–12 месяцев после подачи
|
Через брак
|Гражданство Турции по замужеству выдается после не менее трех лет совместного проживания в браке с гражданином или гражданкой Турции.
|
6–12 месяцев
|По происхождению
|
Наличие родителей или предков — граждан Турции.
|
3–6 месяцев
|За инвестиции
|Гражданство Турции за инвестиции присуждается лицам, которые вложили от $500,000 в экономику с сохранением вложений в течении 3-х лет.
|
3–6 месяцев
|За особые заслуги
|
Значительный вклад в культуру, науку или экономику Турции (по решению правительства)
|Индивидуально
Основные шаги получения турецкого гражданства:
- Выполнение условий выбранного способа (например, проживание или инвестиции).
- Сбор документов: паспорт, ВНЖ/ПМЖ, справка о несудимости, подтверждение оснований (брак, инвестиции и т.д.).
- Подача заявления в Управление по делам гражданства и миграции.
- Рассмотрение: процесс занимает от 3-х месяцев (инвестиции) до года (натурализация).
- Получение паспорта после одобрения.
Как получить гражданство Турции за инвестиции в недвижимость
Гражданство Турции при покупке недвижимости — один из самых быстрых и популярных способов получения турецкого паспорта. Программа запущена в 2018 году, и она до сих пор привлекает много инвесторов.
Условия получения гражданства в Турции за инвестиции:
- Покупка недвижимости на сумму от $400,000.
- Собственность должна оставаться в вашем владении минимум 3 года.
- Жилые или коммерческие объекты, зарегистрированные в кадастре (можно приобрести несколько объектов, если общая сумма достигает $400,000).
- Турецкие власти требуют, чтобы вся сумма была оплачена официально и прозрачно — через банковский перевод. При оплате из-за рубежа покупатель напрямую переводит средства со своего счета на счет продавца в Турции или через турецкий банк. Если оплата производится по месту в Турции, то банк дополнительно проверит легальность происхождения средств покупателя.
Документы, необходимые для получения гражданства Турции за недвижимость:
- Загранпаспорт и его нотариально заверенная копия.
- Свидетельство о праве собственности (TAPU) на недвижимость.
- Оценочный отчет (утвержденный государством, подтверждающий стоимость объекта).
- Квитанции об оплате через банк.
- Справка о несудимости из страны гражданства.
- Медицинская страховка (для всех членов семьи, если они включаются в заявку).
- 4 биометрические фотографии (3x4 см).
- Заявление на гражданство.
Этапы получения турецкого гражданства за инвестиции:
- Выбор и покупка недвижимости, соответствующей требованиям.
- Получение оценочного отчета и регистрация TAPU.
- Сбор документов и подача заявки в Управление по делам гражданства.
- Рассмотрение: занимает 3–6 месяцев.
- Выдача паспорта после одобрения.
Запреты и ограничения:
- Недвижимость нельзя продать в течение 3-х лет.
- Запрещено покупать объекты у родственников или компаний, связанных с заявителем.
- Программа доступна не всем: в участии в ней могут отказать лицам с судимостью или гражданам стран, находящихся под санкциями (например, КНДР).
Часто задаваемые вопросы об иммиграции в Турцию
По каким причинам могут отказать в получении или аннулировать ВНЖ в Турции?
Что будет, если жить в Турции без ВНЖ?
Можно ли иностранцам выезжать из Турции в течение 90 дней, пока рассматривается заявка на ВНЖ?
Кому могут отказать в получении ПМЖ Турции?
Сколько длится оформление ПМЖ?
Можно ли переехать в Турцию без знания языка?
Какие плюсы и минусы жизни в Турции?
К минусам же чаще всего относят бюрократию: она не такая неповоротливая, как в Европе, но рассмотрение заявки все равно длится 3–6 месяцев, что достаточно долго. Сильные позиции местного языка создают барьер в общении для тех, кто его не знает, — английской распространен далеко не везде и в ходу находится в основном в крупных городах.