Программы иммиграции в Турции

Турция открыта для иностранцев и предлагает несколько путей для получения вида на жительство (ВНЖ), постоянного места жительства (ПМЖ) и гражданства.

Благодаря этому, любой иностранец может эмигрировать в Турцию через подходящий для себя вариант. Среди таковых есть как стандартные способы, основанные на проживании или семейных связях, так и ускоренные программы, например, через инвестиции в недвижимость или экономику.

Что дает вид на жительство в Турции

Главным аргументом «за» иммиграцию в Турцию является ее местоположение в равной удаленности от Европы и Азии. При этом гибкая политика правительства страны позволяет пользоваться благами конкурирующих блоков. Деньги и инвестиции приходят как с Запада, так и Востока, из-за чего турки достаточно дружелюбно относятся к иностранцам в целом.

Иммиграция в Турцию — плюсы и минусы:

Жизнь в Турции дешевле, чем в странах ЕС, особенно в плане продуктов, транспорта и услуг. Однако местная валюта, лира, зависит от внешних факторов, и только за январь-февраль 2025 года ее курс относительно доллара изменился с 34 до 36 лир за $1. Это стало причиной повышения цен в среднем на 10%.

В стране развитая сеть дорог и трасс, однако само движение транспорта несколько хаотичное, особенно в крупных городах.

Турки дружелюбны к иностранцам, однако вне туристических зон и крупных городов английский не в ходу.

Для иностранцев открыты возможности для бизнеса, особенно в сфере туризма, торговли и ресторанного дела. Вот только местная бюрократия затягивает и усложняет процессы оформления документов.

Вид на жительство в Турции, известный как икамет (ikamet), — это официальный документ, который позволяет иностранцам легально проживать в стране на срок от 6 месяцев до нескольких лет в зависимости от типа ВНЖ.

Документ оформляется через турецкое управление миграции (Göç İdaresi) и открывает доступ к местным услугам: аренде на долгосрочной основе или покупке жилья в Турции, подключению коммунальных услуг (электричества, воды, интернета) и к открытию счетов в турецких банках.

Главное, что дает вид на жительство в Турции, — возможность оформить медицинскую страховку через государственную систему SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu). С ней некоторые медицинские услуги в государственных больницах и клиниках удешевляются. Например, консультация врача обойдется всего 50–100 лир ($2–4).

Если у главы семьи есть турецкий ВНЖ, то можно подать заявку на запись его детей в государственные или частные школы и детские сады. Чаще всего обучение там проходит на турецком языке, но есть и англоязычные варианты, хоть они и встречаются гораздо реже.

Однако стоит отметить, что сам по себе икамет в Турции не дает права на работу — для этого требуется отдельное разрешение (Çalışma İzni), которое запрашивается через работодателя.

Наконец, ВНЖ — это первый шаг к более долгосрочным перспективам: после 5–8 лет непрерывного проживания можно претендовать на ПМЖ или гражданство (при соблюдении условий).

Типы турецкого ВНЖ

В Турции существует несколько типов вида на жительство — каждый для своей цели пребывания:

Тип Описание Срок действия Туристический Туристический ВНЖ в Турции выдается для временного пребывания в стране без возможности работать или учиться. До 1 года. Семейный Семейный ВНЖ в Турции выдается супругам и детям граждан страны, а также держателям турецкого ВНЖ/ПМЖ. До 2–3 лет. Студенческий Студенческий ВНЖ в Турции позволяет оставаться для обучения в турецких учебных заведениях. На срок обучения (до 1 года с продлением). Рабочий Рабочий ВНЖ в Турции оформляется для иностранцев с разрешением на работу от турецкого работодателя. До 1 года (с продлением). По недвижимости Выдается ВНЖ в Турции при покупке недвижимости стоимостью от $200,000. До 1–2 лет. Гуманитарный Гуманитарный ВНЖ в Турции предназначен для лиц, нуждающихся в убежище или временной защите по особым обстоятельствам. До 1 года (с продлением).

Каждый вид ВНЖ в Турции требует выполнения определенных условий, таких как наличие договора аренды, трудового контракта или документов на собственность. Конкретные сроки пребывания в рамках указанных диапазонов зависят от индивидуальных обстоятельств и решений миграционных властей.

Как получить вид на жительство (ВНЖ) в Турции

Чтобы переехать жить в Турцию, в первую очередь нужно определиться с целями посещения страны, а затем подобрать под них подходящий миграционный вариант. Затем следует подобрать под него требуемые документы и готовиться к конкретным шагам:

Онлайн-заявка. Заполните анкету на сайте Управления миграции Турции (e-ikamet.goc.gov.tr) и назначьте дату собеседования. Оплата сборов. Внесите государственную пошлину и стоимость страховки. Собеседование. Явитесь в назначенное время в миграционную службу с оригиналами документов. Ожидание решения. Срок рассмотрения ВНЖ в Турции составляет от 30 до 90 дней. В случае одобрения карточка ВНЖ высылается по почте.

Примерный расчет того, сколько стоит оформить ВНЖ в Турции:

Государственная пошлина: от $10 до $50 (в эквиваленте в турецких лирах).

Медицинская страховка: от $40 до $150 в год (обязательна для лиц до 65 лет).

Услуги нотариуса и переводы: около $50–100.

Карточка ВНЖ: около $15.

Итоговая сумма обычно варьируется от $100 до $300 на человека. Для точной стоимости рекомендуется уточнять актуальные тарифы на момент подачи.

При оформлении ВНЖ Турции за недвижимость процесс немного отличается — он сопровождается рядом предварительных шагов. Сначала надо найти подходящую недвижимость в районе, где разрешена покупка турецкой недвижимости иностранцами. После нужно удостовериться, что у продавца есть право собственности (ТАПУ), и только потом подписать договор купли-продажи и внести оплату. Теперь можно заполнять заявку и приложить к ней:

Налоговый номер (можно получить в налоговой службе).

Медицинскую страховку (обязательно для всех в возрасте от 18 до 65 лет).

Документ об оценочной стоимости недвижимости (выдается лицензированными оценщиками).

Регистрацию в UETS (электронная система уведомлений в Турции, которая обязательна с 2024 года).

С 16 октября 2023 года купить квартиру в Турции для ВНЖ стало сложнее, так как минимальная планка инвестиций увеличилась с $75,000 до $200,000. Коммерческая недвижимость не подходит — нужен именно жилой объект.

Более того, правительство закрыло возможность получения вида на жительство в Турции при покупке объекта в районе с долей иностранцев выше 20% от общего числа жителей. Поэтому перед приобретением недвижимости с целью получения ВНЖ, необходимо проверить, открыт ли выбранный район для его выдачи.

Какие документы нужны для получения ВНЖ в Турции

Стандартный пакет документов зависит от выбранной программы. Важно помнить, что основное делопроизводство ведется на турецком языке, и все документы нужно перевести на него и заверить с помощью нотариуса.

Документы для ВНЖ в Турции:

Загранпаспорт. Действующий не менее 6 месяцев с момента подачи заявки, с копиями всех страниц.

Действующий не менее 6 месяцев с момента подачи заявки, с копиями всех страниц. Анкета. Заполненная онлайн-заявка с сайта миграционной службы (распечатанная и подписанная).

Заполненная онлайн-заявка с сайта миграционной службы (распечатанная и подписанная). Фотографии . 4 биометрические фотографии (3x4 см, белый фон).

. 4 биометрические фотографии (3x4 см, белый фон). Медицинская страховка. Полис, действующий на весь срок пребывания (для лиц до 65 лет).

Полис, действующий на весь срок пребывания (для лиц до 65 лет). Подтверждение цели пребывания. Например, договор аренды жилья (нотариально заверенный), свидетельство о браке, справка из учебного заведения или документы на недвижимость.

Например, договор аренды жилья (нотариально заверенный), свидетельство о браке, справка из учебного заведения или документы на недвижимость. Финансовые гарантии. Выписка из банка или справка о доходах (минимум $500 в месяц на человека).

Выписка из банка или справка о доходах (минимум $500 в месяц на человека). Квитанция об оплате госпошлины. Подтверждение внесения всех сборов.

Подтверждение внесения всех сборов. Справка о несудимости. Требуется для некоторых типов ВНЖ (например, семейного или долгосрочного).

С января 2025 года введены новые требования для продления ВНЖ в Турции. Теперь иностранные граждане обязаны зарегистрироваться по месту жительства и в Национальной системе электронного оповещения (UETS), иначе заявки на продление не принимаются.

Что дает статус ПМЖ в Турции

Постоянное место жительства (ПМЖ) в Турции — это бессрочный статус, который выдается иностранцам Управлением миграции (Göç İdaresi) после проживания в стране по ВНЖ в течение минимум восьми лет (или пяти лет в браке с гражданином Турции). В отличие от временного вида на жительство, постоянный вид на жительство в Турции не нужно продлевать — лицо имеет право жить в стране столько, сколько пожелает. Однако по сравнению с гражданством, этот документ не позволяет голосовать или служить в армии.

Преимущества ПМЖ:

Упрощенный доступ к работе. Если удастся получить ПМЖ в Турции, то и получить разрешение на работу (Çalışma İzni) будет проще. Местные работодатели больше доверяют тем, кто собирается оставаться в стране надолго.

Если удастся получить ПМЖ в Турции, то и получить разрешение на работу (Çalışma İzni) будет проще. Местные работодатели больше доверяют тем, кто собирается оставаться в стране надолго. Больше возможностей. Открытие банковских счетов, оформление кредитов или ипотеки становится проще, так как банки рассматривают обладателей ПМЖ как более надежных клиентов. Также можно выбрать любой город для проживания и ведения бизнеса: например, популярным городом для ПМЖ является Бурса.

Открытие банковских счетов, оформление кредитов или ипотеки становится проще, так как банки рассматривают обладателей ПМЖ как более надежных клиентов. Также можно выбрать любой город для проживания и ведения бизнеса: например, популярным городом для ПМЖ является Бурса. Перспектива скорого получения гражданства. ПМЖ — это предпоследний шаг к получению турецкого паспорта. После нескольких лет с этим статусом (обычно 5 лет непрерывного проживания) можно подать заявку на гражданство через натурализацию, чего нельзя сделать напрямую с ВНЖ.

ПМЖ — это предпоследний шаг к получению турецкого паспорта. После нескольких лет с этим статусом (обычно 5 лет непрерывного проживания) можно подать заявку на гражданство через натурализацию, чего нельзя сделать напрямую с ВНЖ. Стабильность. В отличие от ВНЖ, который могут аннулировать за выезд из страны на более, чем 120 дней в году, или нарушение условий, ПМЖ сложнее потерять — оно сохраняется даже при длительном отсутствии. Его могут отнять только при серьезных нарушениях закона.

Как получить ПМЖ Турции: документы, затраты и этапы

Получение постоянного места жительства в Турции доступно иностранцам, которые прожили в стране по ВНЖ не менее 8 лет (или 5 лет в случае брака с гражданином Турции). То же самое касается и ПМЖ в Турции при покупке недвижимости.

Необходимые документы:

Действующий загранпаспорт с копиями;

Действующий ВНЖ (подтверждение легального проживания в Турции);

Справка о несудимости из страны гражданства и Турции;

Подтверждение проживания в стране в течение заданного срока (например, предыдущие ВНЖ);

Выписка из банка или доход (минимум $600–1000 в месяц на человека);

Действующая медицинская страховка;

4 биометрические фотографии (3x4 см);

Заполненная форма заявления для ПМЖ.

Для семейного ПМЖ дополнительно требуются свидетельство о браке или документы о родстве с гражданином Турции.

Затраты на получение ПМЖ зависят от индивидуальных обстоятельств. Примерные расходы:

Статья расходов Стоимость (в USD) Государственная пошлина $50–100 Медицинская страховка $40–150 в год Нотариальные услуги и переводы $50–150 Карточка ПМЖ $20–30

Итого: от $150 до $450 на человека, без учета дополнительных сборов или юридической помощи.

Этапы получения ПМЖ Турции:

Проверка условий. Убедитесь, что вы прожили в Турции требуемый срок (обычно 8 лет) и не нарушали законов. Сбор документов. Подготовьте полный пакет бумаг. Подача заявки. Обратитесь в Управление миграции Турции (Göç İdaresi) с заявлением. Рассмотрение. Процесс занимает от 3 до 6 месяцев. Получение статуса. В случае одобрения, выдается бессрочная карточка ПМЖ.

Перед тем как переехать в Турцию на ПМЖ, важно уточнить, что его получить могут не все — отказ возможен при наличии судимостей, угрозе безопасности или недостатке финансовых средств.

Как получить гражданство Турции

Турция разрешает иметь второе гражданство, а значит турецкий паспорт может стать дополнением к основному. Это позволит путешествовать без визы в более, чем 110 стран, включая Японию, Южную Корею, Сингапур, Гонконг, Малайзию, Катар, страны Латинской Америки (например, Аргентину, Бразилию) и некоторые страны СНГ. В Шенгенскую зону без визы въехать нельзя, но граждане Турции оформляют ее по упрощенной процедуре.

Плюсы и минусы гражданства Турции:

Плюсы Минусы С местным гражданством можно полноправно жить, работать и вести бизнес в Турции. Мужчины в возрасте до 38 лет подлежат обязательной военной службе (она обычно длится 6–12 месяцев). От нее можно откупиться, выплатив bedelli askerlik в размере 243,000 турецких лир (на данный это около $6700). Бесплатное государственное образование для детей в школах и доступ к университетам на тех же условиях, что и для местных жителей. Граждане являются налоговыми резидентами и платят налоги, которые достигают 40%. Доступ к государственной системе здравоохранения (SGK). Для иностранцев с новым гражданством без опыта и знания языка найти высокооплачиваемую работу сложно. Рынок ориентирован на местных специалистов, а конкуренция в крупных городах высокая.

Способы получения гражданства:

Способ Условия Срок получения По натурализации Чтобы получить гражданство Турции по натурализации, нужно прожить в стране не менее 5 лет с ВНЖ или ПМЖ. Выезжать можно на срок не более шести месяцев. 6–12 месяцев после подачи Через брак Гражданство Турции по замужеству выдается после не менее трех лет совместного проживания в браке с гражданином или гражданкой Турции. 6–12 месяцев По происхождению Наличие родителей или предков — граждан Турции. 3–6 месяцев За инвестиции Гражданство Турции за инвестиции присуждается лицам, которые вложили от $500,000 в экономику с сохранением вложений в течении 3-х лет. 3–6 месяцев За особые заслуги Значительный вклад в культуру, науку или экономику Турции (по решению правительства) Индивидуально

Основные шаги получения турецкого гражданства:

Выполнение условий выбранного способа (например, проживание или инвестиции). Сбор документов: паспорт, ВНЖ/ПМЖ, справка о несудимости, подтверждение оснований (брак, инвестиции и т.д.). Подача заявления в Управление по делам гражданства и миграции. Рассмотрение: процесс занимает от 3-х месяцев (инвестиции) до года (натурализация). Получение паспорта после одобрения.

Как получить гражданство Турции за инвестиции в недвижимость

Гражданство Турции при покупке недвижимости — один из самых быстрых и популярных способов получения турецкого паспорта. Программа запущена в 2018 году, и она до сих пор привлекает много инвесторов.

Условия получения гражданства в Турции за инвестиции:

Покупка недвижимости на сумму от $400,000.

Собственность должна оставаться в вашем владении минимум 3 года.

Жилые или коммерческие объекты, зарегистрированные в кадастре (можно приобрести несколько объектов, если общая сумма достигает $400,000).

Турецкие власти требуют, чтобы вся сумма была оплачена официально и прозрачно — через банковский перевод. При оплате из-за рубежа покупатель напрямую переводит средства со своего счета на счет продавца в Турции или через турецкий банк. Если оплата производится по месту в Турции, то банк дополнительно проверит легальность происхождения средств покупателя.

Документы, необходимые для получения гражданства Турции за недвижимость:

Загранпаспорт и его нотариально заверенная копия.

Свидетельство о праве собственности (TAPU) на недвижимость.

Оценочный отчет (утвержденный государством, подтверждающий стоимость объекта).

Квитанции об оплате через банк.

Справка о несудимости из страны гражданства.

Медицинская страховка (для всех членов семьи, если они включаются в заявку).

4 биометрические фотографии (3x4 см).

Заявление на гражданство.

Этапы получения турецкого гражданства за инвестиции:

Выбор и покупка недвижимости, соответствующей требованиям. Получение оценочного отчета и регистрация TAPU. Сбор документов и подача заявки в Управление по делам гражданства. Рассмотрение: занимает 3–6 месяцев. Выдача паспорта после одобрения.

Запреты и ограничения:

Недвижимость нельзя продать в течение 3-х лет.

Запрещено покупать объекты у родственников или компаний, связанных с заявителем.

Программа доступна не всем: в участии в ней могут отказать лицам с судимостью или гражданам стран, находящихся под санкциями (например, КНДР).