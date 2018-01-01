Программы иммиграции в Турции

Турция

Срок получения: от 3 месяцев

от €378,986

Binaa Investment: Получение турецкого гражданства за инвестиции происходит в соответствии с рядом условий и процедур, предусмотренных поправками к Закону о натурализации 2022 года, ратифицированными президентом Турции Реджепом Эрдоганом ранее в этом году. В этой статье Binaa Investmen

Иммиграционный консультант: Binaa Investment