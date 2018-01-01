Программы иммиграции в Турции

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Ускоренное получение гражданства Турции
ПМЖ
Турция Турция
Ускоренное получение гражданства Турции
Срок получения: от 5 месяцев
от
€378,986
Преимущества турецкого гражданства 1. Безвизовые путешествия. Гражданин Турции получает безвизовый доступ в 110 стран мира, включая Южную Корею, Сингапур и Японию, куда при наличии только российского паспорта нужно оформлять визу. Кстати, от российского паспорта вам отк
Иммиграционный консультант:
TURKREALT.RU - миграционный центр Анталии
Турецкое гражданство за инвестиции
Гражданство
Турция Турция
Турецкое гражданство за инвестиции
Срок получения: от 3 месяцев
от
€378,986
Binaa Investment: Получение турецкого гражданства за инвестиции происходит в соответствии с рядом условий и процедур, предусмотренных поправками к Закону о натурализации 2022 года, ратифицированными президентом Турции Реджепом Эрдоганом ранее в этом году. В этой статье Binaa Investmen
Иммиграционный консультант:
Binaa Investment
Realting.com
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