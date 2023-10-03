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Дома с видом на море в Турции

Бурса
75
Анкара
70
Измир
59
Doesemealti
57
Бодрум
57
Коджаэли
33
Бююкчекмедже
24
Айдын
23
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1 499 объектов найдено
Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Sahil Mahallesi, Турция
Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Sahil Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Количество этажей 4
Marmara Kocaeli Başiskele'de denize 500 metre, full deniz manzaralı, kapalı ve açık otoparkl…
€2,50 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, в центре города в Derekoey, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, в центре города
Derekoey, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
От владельца, без комиссии, 4 Номера + 2 Гостиные + 2 Ванные комнаты Wc + 1 Wc В Бодруме, Г…
€370,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kusadasi, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kusadasi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Aydin Kusadasi Villa duplex 200 m2 Private pool 5 rooms 4 bedrooms 4 bathrooms
€650,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Количество этажей 6
Недвижимость в Стамбуле в Элитном Комплексе в Ускюдаре. Потрясающие квартиры находятся в ист…
€662,000
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой в Чешме, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Чешме, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме   На берегу Эгейского моря, райский уголок Дальян Сакызл…
€3,88 млн
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 4/4
Квартира с Видом на Море и ассейн в Алании, Паяллар Алания – одно из самых востребованных ме…
€161,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 4/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€181,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 4/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€207,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Yoeruekali, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yoeruekali, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 4/6
Квартиры в Бурсе, Муданья, с Оплатой в Рассрочку. Квартиры расположены в городке Муданья про…
€259,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Чешме, Турция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 338 м²
Этаж 1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,03 млн
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Чешме, Турция
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 395 м²
Этаж 1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,31 млн
Таунхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Чешме, Турция
Таунхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Этаж 1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,57 млн
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Деревня калкан, Турция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Деревня калкан, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Вилла представляет собой потрясающе красивый новый дом в современном стиле, расположенный на…
€1,45 млн
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Yenibagarasi Mahallesi, Турция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Yenibagarasi Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
  Г. Измир Район Фоча Енибаарасы   С невероятно красивым видом и бассейном На…
€715,652
Дом 3 спальни с видом на море в Urla, Турция
Дом 3 спальни с видом на море
Urla, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 320 м²
Количество этажей 4
В одном из самых элитных ЖК в Урле район Чешмеалты продается вилла  • ЖК с бассейном и ох…
€573,000
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Деревня калкан, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Деревня калкан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Представьте себе шикарную виллу с полной панорамой на море. Эта вилла обладает захватывающим…
€1,68 млн
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Аланья, Турция
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Аланья, расположенная на потрясающем средиземноморском побережье Турции, стала популярным ме…
€475,000
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Инжекум, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Инжекум, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Расположенная на очаровательной Турецкой Ривьере, Аланья издавна славилась своей пленительно…
€440,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
Этаж 4/4
Квартиры в Алании Рядом с Объектами Инфраструктуры. Квартиры на продажу в Алании предлагают …
€117,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 4/4
Квартиры в Алании Рядом с Объектами Инфраструктуры. Квартиры на продажу в Алании предлагают …
€209,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Стильные Квартиры в Алании в Комплексе Отельного Типа. Стильные квартиры находятся в комплек…
€240,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Стильные Квартиры в Алании в Комплексе Отельного Типа. Стильные квартиры находятся в комплек…
€335,000
Вилла 10 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 10 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 850 м²
Количество этажей 4
Виллы с Видом на Море Рядом с Пляжем в Бодруме, Ялыкавак. Две виллы в общем саду в Бодруме, …
€2,16 млн
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 4/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€147,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 4/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€173,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kiyikislacik, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kiyikislacik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы в 500 м от Пляжа в Бодруме, Кыйикышладжык. Виллы расположены в бутик-комплек…
€352,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 530 м²
Количество этажей 3
Вилла с Мебелью и Видом на Море в Бодруме с Личным Пляжем. Вилла в Бодруме, Ялыкавак, с боль…
€6,32 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Махмутлар центр, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
3 + 1 Вилла на продажу в Алании Каргичакской области с гарантией собственности Redtower. Кв…
€355,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Altintas, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Этаж 8/6
Готовые Инвестиционные Квартиры в Бурсе. Квартиры в Бурсе, Муданья расположены в роскошном к…
€407,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yenice Mahallesi, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yenice Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 369 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Комплексе в Урле. Виллы на продажу расположены в райо…
€2,12 млн

Типы недвижимости в Турции

виллы
особняки
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Турции

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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