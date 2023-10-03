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Турция
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Дома с видом на море в Турции
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75
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70
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59
Doesemealti
57
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57
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33
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24
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Кадыкёй
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Чекмекёй
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4
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1 499 объектов найдено
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Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Sahil Mahallesi, Турция
2
5
800 м²
4
Marmara Kocaeli Başiskele'de denize 500 metre, full deniz manzaralı, kapalı ve açık otoparkl…
€2,50 млн
2
1
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, в центре города
Derekoey, Турция
2
2
150 м²
3
От владельца, без комиссии, 4 Номера + 2 Гостиные + 2 Ванные комнаты Wc + 1 Wc В Бодруме, Г…
€370,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kusadasi, Турция
5
3
Aydin Kusadasi Villa duplex 200 m2 Private pool 5 rooms 4 bedrooms 4 bathrooms
€650,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
5
2
228 м²
6
Недвижимость в Стамбуле в Элитном Комплексе в Ускюдаре. Потрясающие квартиры находятся в ист…
€662,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Чешме, Турция
5
3
2
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме На берегу Эгейского моря, райский уголок Дальян Сакызл…
€3,88 млн
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
3
2
100 м²
4/4
Квартира с Видом на Море и ассейн в Алании, Паяллар Алания – одно из самых востребованных ме…
€161,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
4
2
172 м²
4/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€181,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
6
3
260 м²
4/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€207,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yoeruekali, Турция
4
3
160 м²
4/6
Квартиры в Бурсе, Муданья, с Оплатой в Рассрочку. Квартиры расположены в городке Муданья про…
€259,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
4
3
338 м²
1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,03 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
5
4
395 м²
1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,31 млн
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
6
5
460 м²
1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,57 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Деревня калкан, Турция
6
3
500 м²
2
Вилла представляет собой потрясающе красивый новый дом в современном стиле, расположенный на…
€1,45 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Yenibagarasi Mahallesi, Турция
4
3
3
Г. Измир Район Фоча Енибаарасы С невероятно красивым видом и бассейном На…
€715,652
Рекомендовать
Дом 3 спальни с видом на море
Urla, Турция
6
1
320 м²
4
В одном из самых элитных ЖК в Урле район Чешмеалты продается вилла • ЖК с бассейном и ох…
€573,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Деревня калкан, Турция
5
3
500 м²
2
Представьте себе шикарную виллу с полной панорамой на море. Эта вилла обладает захватывающим…
€1,68 млн
Рекомендовать
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Аланья, Турция
4
3
Аланья, расположенная на потрясающем средиземноморском побережье Турции, стала популярным ме…
€475,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Инжекум, Турция
5
4
1 000 м²
Расположенная на очаровательной Турецкой Ривьере, Аланья издавна славилась своей пленительно…
€440,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
3
3
104 м²
4/4
Квартиры в Алании Рядом с Объектами Инфраструктуры. Квартиры на продажу в Алании предлагают …
€117,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
4
3
110 м²
4/4
Квартиры в Алании Рядом с Объектами Инфраструктуры. Квартиры на продажу в Алании предлагают …
€209,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
4
3
150 м²
Стильные Квартиры в Алании в Комплексе Отельного Типа. Стильные квартиры находятся в комплек…
€240,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
5
3
180 м²
Стильные Квартиры в Алании в Комплексе Отельного Типа. Стильные квартиры находятся в комплек…
€335,000
Рекомендовать
Вилла 10 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
15
10
850 м²
4
Виллы с Видом на Море Рядом с Пляжем в Бодруме, Ялыкавак. Две виллы в общем саду в Бодруме, …
€2,16 млн
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
6
2
210 м²
4/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€147,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
6
2
280 м²
4/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€173,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kiyikislacik, Турция
4
3
148 м²
2
Отдельные Виллы в 500 м от Пляжа в Бодруме, Кыйикышладжык. Виллы расположены в бутик-комплек…
€352,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
7
5
530 м²
3
Вилла с Мебелью и Видом на Море в Бодруме с Личным Пляжем. Вилла в Бодруме, Ялыкавак, с боль…
€6,32 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
3
3
280 м²
3
3 + 1 Вилла на продажу в Алании Каргичакской области с гарантией собственности Redtower. Кв…
€355,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
6
3
305 м²
8/6
Готовые Инвестиционные Квартиры в Бурсе. Квартиры в Бурсе, Муданья расположены в роскошном к…
€407,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yenice Mahallesi, Турция
6
5
369 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Комплексе в Урле. Виллы на продажу расположены в райо…
€2,12 млн
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