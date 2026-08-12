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Дома у моря в Турции

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435 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 7 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 625 м²
Отдельностоящая дизайнерская смарт-вилла с бассейном и садом в Каргыджаке, Алания Каргыджак …
$1,91 млн
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Дуплекс 7 комнат в Караджабей, Турция
Дуплекс 7 комнат
Караджабей, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Этаж 3/3
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном в Бурсе, Караджабей Эти квартиры расположен…
$324,449
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Дуплекс 5 комнат в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 383 м²
Количество этажей 9
Современные квартиры с видом на море и бассейном в Бююкчекмедже, рядом с яхт-мариной Эти эле…
$1,80 млн
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LDV InvestLDV Invest
Дом 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Дом 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 1/2
Отдельные и сдвоенные виллы с видом на море в пешей доступности от повседневных удобств в Ай…
$345,233
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Вилла 3 комнаты в Каш, Турция
Вилла 3 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Меблированные виллы с видом на море для инвестиций на полуострове Чукурбаг в Каше Полуостров…
$655,589
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Дуплекс 5 комнат в Алтынова, Турция
Дуплекс 5 комнат
Алтынова, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/4
Квартиры на продажу в проекте с бассейном и парковкой в Кайтаздере, Ялова Ялова, являющаяся …
$177,812
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Вилла 5 комнат в Kepez, Турция
Вилла 5 комнат
Kepez, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 348 м²
Виллы с видом на море, собственными бассейнами и садами в жилом комплексе в Анталии, Кепез В…
$2,32 млн
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Вилла 6 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Дома с видом на море с системой «умный дом» в Аланье, Анталия Великолепные отдельные дома ра…
$5,00 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 5/5
Квартиры с уникальным видом на море в современном комплексе в Ялове, Чынарджык Чынарджык — о…
$165,272
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Дом 4 комнаты в Фетхие, Турция
Дом 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Роскошный особняк у моря (ялы) с частным пирсом на острове Шовалье, Фетхие Этот уникальный п…
$2,55 млн
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 1/2
Отдельная вилла с крытым и открытым бассейном в Фаралье, Фетхие Фетхие, где находятся самые …
$989,513
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Дуплекс 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 1
Меблированная квартира в жилом комплексе с бассейном у моря в Кестеле, Аланья Эта уютная и с…
$170,059
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Дом 5 комнат в Миляс, Турция
Дом 5 комнат
Миляс, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Виллы с видом на море в Миласе, Бозбюк Район Бозбюк в Миласе, Мугла, славится живописными бу…
$920,548
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Дуплекс 5 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Этаж 3/4
Квартиры с видом на море прямо у песчаного пляжа в Чынарджыке, Ялова Ялова занимает выгодное…
$187,232
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Вилла 7 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 7 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 583 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы в Бодруме, Гюмюшлюк, с системой «умный дом» и личным пирсом Гюмюшлюк располо…
$8,84 млн
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Вилла 6 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 6 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла с 5 спальнями и бассейном-инфинити в Фетхие, Турция, с видом на море Проект …
$1,15 млн
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Вилла 7 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 7 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Этаж 2/2
Отдельные виллы с частными бассейнами и видом на море в Бодруме Виллы расположены в престижн…
$2,63 млн
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Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 221 м²
Отдельные виллы всего в 300 м от моря в Аланье, Конаклы Конаклы — уютный и современный район…
$764,959
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Особняк 10 комнат в Бодрум, Турция
Особняк 10 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 3
Вилла для продажи ULTRA-LUXURY MANSION Брокер Bodrum Turkey без комиссии для покупателяОписа…
$15,02 млн
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ISB Global Immobilien
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Дуплекс 5 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 3/5
Недвижимость с видом на море по выгодной цене в Ялова Чинарджик Расположенный на берегу Мрам…
$220,347
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Вилла 6 комнат в Каш, Турция
Вилла 6 комнат
Каш, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Престижная вилла с собственным бассейном и панорамным видом на море на полуострове Каш Эта в…
$2,57 млн
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Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Квартиры с системой «умный дом» в пешей доступности от моря в районе Лара, Гюзелоба в Антали…
$670,836
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Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 1/2
Отдельные и сдвоенные виллы с видом на море в пешей доступности от повседневных удобств в Ай…
$450,303
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Вилла 4 комнаты в Калкан, Турция
Вилла 4 комнаты
Калкан, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Есть дома, которые производят впечатление. А есть те, в которые влюбляешься с первого взгляд…
$1,37 млн
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INEST HOMES
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Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 3/5
Квартиры на первой береговой линии у моря в центре района Чынарджык, Ялова Квартиры с видом …
$176,830
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Дом 7 комнат в Sogucak, Турция
Дом 7 комнат
Sogucak, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 300 м²
Этаж 1/4
Сдвоенная вилла в жилом комплексе на лоне природы в Кушадасы, Айдын Эта элегантная вилла рас…
$529,255
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Особняк 8 комнат в Бодрум, Турция
Особняк 8 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 498 м²
Количество этажей 1
Отдельные виллы с видом на море, просторными садами и бассейнами в Бодруме Виллы расположены…
$2,10 млн
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Вилла 4 комнаты в Кумлуджа, Турция
Вилла 4 комнаты
Кумлуджа, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Вилла с душой в Караёзе — райское место для жизни и отдыха Просторная вилла 310 м² с потр…
$525,000
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Агентство
INEST HOMES
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Вилла 7 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 7 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 570 м²
Количество этажей 2
Виллы с видом на море в Бодруме, Гюндоган, с частным пляжем Регион Гюндоган находится в Бодр…
$5,46 млн
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Вилла 6 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 350 м²
Трехэтажная вилла с видом на город и море в Алании Район Тепе в Алании знаменит своими роско…
$1,77 млн
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