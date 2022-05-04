Квартира в новостройке ETRO Residences Istanbul

ETRO Residences Istanbul — это элитный жилой проект, предлагающий образ жизни уровня пятизвёздочного отеля в самом центре Стамбула, рядом с районами Таксим и Шишли. Проект отличается панорамными видами, современной архитектурой и высококлассным дизайном.
ETRO Residences Istanbul сочетает первоклассную инфраструктуру, включая спа-центр, фитнес-зал и консьерж-сервис, с высоким инвестиционным потенциалом и возможностью получения гражданства Турции через инвестиции в одном из самых престижных районов Стамбула.
10 преимуществ ETRO Residences Istanbul
Центральное расположение рядом с районами Таксим, Шишли и Бешикташ.
Роскошные апартаменты с уровнем сервиса пятизвёздочного отеля.
Современная архитектура с элегантными художественными дизайнерскими решениями.
Высококачественная отделка и встроенная бытовая техника премиум-класса.
Полный комплекс удобств: фитнес-центр, спа, сауна и бассейн.
Круглосуточная охрана и современные системы видеонаблюдения.
Панорамные виды на город и пролив Босфор.
Сервис пятизвёздочного отеля, включая уборку и обслуживание апартаментов.
Высокий потенциал доходности от аренды и последующей перепродажи недвижимости.
Соответствие требованиям программы получения гражданства Турции через инвестиции в недвижимость.