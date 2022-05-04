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Квартира в новостройке ETRO Residences Istanbul

Сарыер, Турция
от
$990,000
;
5
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ID: 39654
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Сарыер
  • Метро
    İTÜ-Ayazağa (~ 500 м)

О комплексе

ETRO Residences Istanbul — это элитный жилой проект, предлагающий образ жизни уровня пятизвёздочного отеля в самом центре Стамбула, рядом с районами Таксим и Шишли. Проект отличается панорамными видами, современной архитектурой и высококлассным дизайном.

ETRO Residences Istanbul сочетает первоклассную инфраструктуру, включая спа-центр, фитнес-зал и консьерж-сервис, с высоким инвестиционным потенциалом и возможностью получения гражданства Турции через инвестиции в одном из самых престижных районов Стамбула.

10 преимуществ ETRO Residences Istanbul

  1. Центральное расположение рядом с районами Таксим, Шишли и Бешикташ.

  2. Роскошные апартаменты с уровнем сервиса пятизвёздочного отеля.

  3. Современная архитектура с элегантными художественными дизайнерскими решениями.

  4. Высококачественная отделка и встроенная бытовая техника премиум-класса.

  5. Полный комплекс удобств: фитнес-центр, спа, сауна и бассейн.

  6. Круглосуточная охрана и современные системы видеонаблюдения.

  7. Панорамные виды на город и пролив Босфор.

  8. Сервис пятизвёздочного отеля, включая уборку и обслуживание апартаментов.

  9. Высокий потенциал доходности от аренды и последующей перепродажи недвижимости.

  10. Соответствие требованиям программы получения гражданства Турции через инвестиции в недвижимость.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Сарыер, Турция
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке ETRO Residences Istanbul
Сарыер, Турция
от
$990,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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