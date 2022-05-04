Квартира в новостройке ETRO Residences Istanbul

ETRO Residences Istanbul — это элитный жилой проект, предлагающий образ жизни уровня пятизвёздочного отеля в самом центре Стамбула, рядом с районами Таксим и Шишли. Проект отличается панорамными видами, современной архитектурой и высококлассным дизайном.

ETRO Residences Istanbul сочетает первоклассную инфраструктуру, включая спа-центр, фитнес-зал и консьерж-сервис, с высоким инвестиционным потенциалом и возможностью получения гражданства Турции через инвестиции в одном из самых престижных районов Стамбула.

10 преимуществ ETRO Residences Istanbul