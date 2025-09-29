Жилой комплекс Дуплекс 4+2 в новом комплексе.

  1. Realting.com
от
$158,000
BTC
1.8793785
ETH
98.5062647
USDT
156 212.1519213
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
16
Оставить заявку
ID: 32611
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бейликдюзю

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Видео квартиры вышлем по запросу!
Квартира 4+2 в комплексе - Öz Yıldırım Group YAKUPLU

Характеристика:

  • Двухуровневая квартира - 4+2
  • Площадь - 190 м2
  • Отдельная кухня + кухня на втором этаже


Тнфраструктура:

  • Магазины, кафе и больницы - 1 мин
  • В шаговой доступности школы и детские сады
  • Метробус - 8 мин
  • Побережье - 5 мин

Местонахождение на карте

Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
